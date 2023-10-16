Bülent Şenocak tarafından kaleme alınan 'Sadıkbey-Yalıların Dili Olsa' kitabı, belgesel oldu. Cumhuriyetin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında çekimleri tamamlanan “Sadıkbey” belgesel filminin dünya prömiyeri gerçekleşti.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümü, Film Tasarım ve Yönetmenliği Anasanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Ragıp Taranç’ın Yönetmenliğini yaptığı belgesel, Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde başlayan 34th Open Documentary Film Festival ‘ROSSİA’da dünya prömiyeri yaptı. İlk kez izleyiciyle buluşan Sadıkbey, izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İzleyicilerin büyük çoğunluğu belgeselde o dönemi yaşayan yakın tanıkların anlatımlarından etkilendiklerini ve Sadıkbey Yalıları’nı görmeseler dahi, bir semtin yok oluşundan çok hüzünlendiklerini vurguladılar.

Özgün müziğini Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Bölüm Başkanı Prof Berrak Taranç’ın gerçekleştirdiği Sadıkbey belgeselinin çekimleri, Doç. Dr. Ragıp Taranç, Dr. Öğr. Üyesi Faik Kartelli, Dr. Öğr. Üyesi Levent Berber ve Öğr. Gör Melih Tomak tarafından 4 yılda tamamlandı.

Sadıkbey” belgesel filminin dünya prömiyeri sonrasında İzmir’de de gösterimi yapılacak. Belgesel filmi, 3. İzmir Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması’nda yer alacak. Bangladeş'in Dhaka şehrinde düzenlenen 22.Dhaka Uluslararası Film Festivali ile yolculuğuna devam edecek olan Sadıkbey, fotoğraflardan, anılardan ve buluntu videolardan yararlanarak kent belleğinin oluşmasına katkıda bulunmak, Atatürk'ün evlendiği bu semtin dramatik dönüşümünü anımsatmak için bizi bir yolculuğa çıkarıyor.

Kanserle Mücadele Eden Aycın Tuyun'a En Güçlü Kadın Ödülü

Gökay Kalaycıoğlu ve Sema Aydemirin sunuculuğunu yaptığı organizatörlüğünü ise Ferit Evgi ve Şeyhmus Güler’in gerçekleştirdiği Türkiye Kristal ödülleri 2023 gecesinde orhan gencebay,ivana sert , Hakkı Bulut ,Coşkun Dabah ,Nuri Alço gibi bir çok ünlününde katılım sağladığı muhteşem gecede oyuncu Ayçın Tuyun ile nişanlısı yönetmen ve aksiyon oyuncusu Habib Göktekin'de katıldı. Yapımcılığını Ömer İlhanın yaptığı “KISASA KISAS” projesinde nişanlısından gizleyerek kanserli bir şekilde oynayan özellikle aksiyon sahnelerinde harikalar yaratan ünlü oyuncu Ayçın Tuyun en güçlü kadın oyuncu ödülüne layık görüldü ödülünü alırken kendisi şu sözleri dile getirdi

İnanın bu sürecimde bu ödül beni çok motive ve onure etti özellikle kanser sürecimde desteğini benden hiçbir zaman esirgemeyen nişanlım Habib göktekin’e çok teşekkür ederim elimi hiç bir zaman bırakmadı ve bu ödülü kanserle mücadele eden insanlara ithafen alıyor ve onlara hediye ediyorum dedi.

Arabesk dünyasının duayeni Hakkı Bulut ise ‘’Elbiseniz çok güzel adeta bir melek gibisiniz Ayçın hanım bende inanıyorum ki inşaAllah bu hastalığı yenecek ve daha çok ödül alacaksınız sözlerini dile getirdi’’

Ferzan Özpetek’e İtalyan Kültür Başkanlığı Tarafından “Ustalık Ödülü”

Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, İtalyan Kültür Derneği tarafından ustalık ödülü ile onurlandırıldı.

İtalyan Kültür Derneği tarafından Matera, Parma, Siena, Ravenna, Bergamo ve Brescia edisyonlarının ardından 6-8 Ekim tarihlerinde Lecce’de gerçekleştirilen konferansta, Ferzan Özpetek’e “Bir Film Yönetmeninin Samimi Günlüğü” adı altında “Ustalık Onur Ödülü” takdim edildi.

Ferzan Özpetek, “Bir Yönetmenin Samimi Günlüğü” bölümünde kendini ve çalışmalarını anlattı. Özpetek’i izleyenler arasında; Lecce Belediye Başkanı Carlo Salvemini, Salento Üniversitesi Rektörü Fabio Pollice, Confindustria Lecce Başkanı Nicola Delle Donne, Confindustria Puglia ve Arnavutluk Başkanı Sergio Fontana ile İtalya Kültür Derneği Başkanı Angelo Argento, Nina Zilli, Enrico Lo Verso, Pippo Del Bono, Emilio Casalini ve Dario Vergassola da yer aldı.

Güven Bana Filminin Galası Yapıldı

Yılın merakla beklenen komedi filmi ‘Güven Bana’nın galası geçtiğimiz akşam Paribu Cineverse Kanyon AVM’de gerçekleşti. Yapımını Aytaç Medya, yapımcılığını Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz’un üstlendiği, senarist ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in üstlendiği ‘Güven Bana’ cuma günü itibariyle sinemalardaki yerini alıyor.

Gerçekleştirilen gala gecesinde Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz ile filmin oyuncuları Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar, Okan Cabalar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Serap Önder ve Selçuk Aydemir tam kadro olarak yer aldı.

Ailesinden kalan miras yüzünden kendilerini istemeden de olsa ucu mafyaya kadar dayanan bir olaylar zincirinin içinde bulan Özcan ve Sercan kardeşlerin yaşadığı macerayı komedi unsurlarıyla anlatan filmin basın toplantısında oyuncular duygu ve düşüncelerini paylaştı.

İki farklı kuşaktan komedinin usta isimlerini bir araya getiren ‘Güven Bana’ filmi gösterim sonunda izleyiciden tam not aldı. Seyirciyle birlikte filmi izleyen ekip, film bittiğinde dakikalarca ayakta alkışlandı.

Aytaç Ağdağ: Selçuk hocam sinema sektöründe birçok alanda ilklere imza atmış bir isim. Onunla bir yola çıktık ve hedeflerimiz var. Türk komedisinin dışında uluslararası komedi anlayışıyla bir film yapsak mı dedik ve Selçuk hocayla bu gayede buluştuk, umarım güzel sonuçlar alacağız.

Selçuk Aydemir: Değişik bir film izleyeceksiniz. Hikayenin daha ön planda olduğu, esprilerin artık hikayelere ve karaktere hizmet ettiği filmler yapma arzusundaydım ve bu film onun ilk adımı oldu. Bu projede beni yalnız bırakmayan oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle drama kariyerlerinin zirvesindeyken böyle bir çılgınlığa ortak olup çok büyük bir hüner gösteren ve beni çok şaşırtan Cihangir Ceyhan ve Ufuk Bayraktar’a teşekkür ediyorum.

Cihangir Ceyhan: Benim için de insanlara göre ters köşe sayılabilecek ama çok yapmak istediğim bir film tarzıydı. Komedi olarak kodlasak da bana göre son dönemde yapılan çok güzel bir Türk filmi oldu. Türk filmi sevenlerin birçok kez izleyebileceği bir film. Komedi dili olarak son yıllarda izlediğimiz filmlerden daha farklı bir film oldu biz de buna eşlik ettik. Herkesi bekliyoruz. Bu filmde taklalar atmadım bu filmde Okan takla attı (gülüyor).

Ufuk Bayraktar: Selçuk hocayla biz aynı mahallede büyüdük. Gönlümde hep böyle bir komedi yapma isteği vardı bu filmle karşılaşınca bu fırsatı kaçırmak istemedim. Seyircinin takdiri artık buradan sonra, herkese teşekkürler.

Okan Cabalar: Filmde ben de iyiydim (gülüyor). Temennim gerçekten yurt içinde umarım gişesi de bu gala kalabalığı kadar coşkulu olur.

Erdal Özyağcılar: Selçuk Aydemir’i çektiği filmlerden tanıyordum zaten. Selçuk’un umudu bu filmin dünyanın her yerinde seyredilebilir olmasıydı. Cast seçimi çok doğru yapılmış bir film oldu. Çok da güzel bir film oldu. Farklı bir komedi oldu seveceğinize çok inanıyorum.

Pelin Karahan: Ben tiyatroda ilk komediyi Selçuk hocayla yapmıştım sinemada da yine Selçuk hocayla devam ediyorum. Bu filmde erkeklere ağırlık vermiş ama bana söz verdi kadınlarla ilgili komedi yapmaya başlayacak artık hocam. Ama bu kadronun ve mizahın içinde olmak çok keyifli. Herkese iyi seyirler.

Godot'yu Beklerken 27 ekimde Sahneleniyor

HedoneArt yeni sezona çok büyük heyecan ve disiplinle bomba gibi hazırlanıyor. HedoneArt, Nobel ödüllü Absürd tiyatronun en önemli temsilcisi Samuel Beckettin unutulmaz, eşsiz sanat eseri quotyu Beklerken" i, uyarlama metin olarak quot;Godotyu Beklerken quot; adıyla tekrar seyircisiyle buluşturmak için kollarını sıvadı.

Oyun, Terzi Ayhan Classics'in ana sponsorluğunda ve Ozza Galata'nın sponsorluğunda

hayata geçecek...

Oyunun yönetmeni Burak Han Keyif tarafından uyarlanıp yönetilecek metin, Becketin Fransızca ve İngilizce metninden yola çıkarak postyapısalcı bir yaklaşımla, Dekonstrüksiyon (yapısöküm) yöntemiyle sahnelenecek.

Oyuncu kadrosunda ise usta isimler, Umut Karadağ ve Kanbolat Görkem Arslan bulunmakta...

İLK KEZ AYNI SAHNEDE!

Yılların Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ve ödüllü Sinema Televizyon oyuncusu, usta isim Umut Karadağ ile Tiyatro/Sinema/Dizi oyuncusu usta isim Kanbolat Görkem Arslan ilk kez aynı sahneyi paylaşacak!

Bu iki dev isim seyirciyle etkileşimi yüksek, seyircinin daha önce hiç karşılaşmadığı bir tiyatro deneyimi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor...

Gupse Özay’ın Yeni Filmi Lohusa’ya Taçlı, Şerbetli Set

Başarılı oyuncu, senarist ve komedyen Gupse Özay’ın sinemaseverler tarafından heyecanla beklenen yeni filmi Lohusa’nın çekimleri önceki gün Beykoz Kundura’da başladı. Renkli anların yaşandığı ilk set gününde lohusa şerbeti içildi, tüm oyuncular ve set ekibi lohusa tacı taktı. Setin ilk gününde yönetmen Kıvanç Baruönü’nün doğum günü de kutlandı.

Genç bir anne-babanın, doğumdan sonra yaşadıkları 40 günü ve bu süreçte başlarına gelen komik olayları anlatan Gupse Özay’ın yeni filmi Lohusa’nın çekimleri başladı. Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün üstlendiği filmin ilk set günü Beykoz Kundura’daki çekimlerle gerçekleşti.

Çekimlerin ilk gününde, filmin temasına uygun sürprizlerle, eğlenceli ve renkli anlar yaşandı. Film ekibi önce lohusa taçlarını takarak objektiflere gülümsedi. Ardından tüm set ve oyuncu kadrosuna lohusa şerbeti dağıtıldı. Kıvanç Baruönü, oyuncu kadrosuna üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu sabahlıklar hediye etti. Aynı zamanda Kıvanç Baruönü’nün de doğum günü olan ilk set gününde yönetmen için sürpriz bir kutlama da gerçekleşti.

Önümüzdeki yılın iddialı ve en çok merak edilen yapımları arasında yer alan filmde, Gupse Özay’ın yanı sıra Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Elif Nur Kerkük, Su Şanad ve Feri Baycu Güler’in gibi usta oyuncular da yer alıyor.

Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın üstlendiği Lohusa, NuLook Production imzasıyla 2024 yılında beyazperdede izleyici karşısına çıkacak.

"Doğu Ekspresinde Cinayet'in Promiyeri Yapıldı

Polisiyenin kraliçesi Agatha Christie’nin ölümsüz eseri Doğu Ekspresinde Cinayet, görsel efektlerle Türkiye’de ilk kez Tiyatro Ak’la Kara sahnesinde yer alıyor. Oyunun lansmanı Agatha Christie’nin oyunu yazdığı İstanbul’daki Pera Palas Hotel’de yapıldı.

Tiyatro Ak’la Kara her sezonda olduğu gibi yeni sezonda da ilkleri seyirciyle buluşturuyor. 1933 yılında Agatha Christie’nin İstanbul Pera Palas’ta kaleme aldığı, o yıldan günümüze kadar onlarca dile çevrilen, sinema filmi uyarlamaları yapılan kült eseri «Doğu Ekspresinde Cinayet» bu sezon ilk kez Türkiye'de Tiyatro Ak’la Kara’da sahneleniyor. Christie'nin Dünyaca ünlü dedektifi Hercule Poirot ete kemiğe Atilla Şendil'in oyunculuğuyla bürünüyor. Rollerinin yanı sıra oyunun yönetmen koltuğunda tiyatro dünyasının önemli isimleri Atilla Şendil ve Savaş Özdural oturuyor.

Oyunun kadrosundaki diğer isimler, Nazan Diper, Özdemir Çiftçioğlu, Pelin Turancı, Hakan Akın, Ozan Dağara, Oya İnci, Ebru Karanfilci, Can Esendal, Ilgın Angın, Fatih Özacun, Kerem Tataroğlu. Oyun, efektlerle seyirciye görsel bir şov sunacak. Oyun sırasında gerçekleştirilen kar efekti, tren sisi, hem tren önü barkovizyon perdelerinden hem de vagon içindeki pencerelerden çeşitli sinematik görüntülerle seyirciler farklı bir atmosfer yaşayacak.

'Kutular' ile 31 Ekim’de Prömiyerini Yapıyor

Bu Yapım, baskı gören kadınların hikâyesinden sonra, 'Kutular' ile 31 Ekim’de prömiyerini yapıyor... Bu Yapım yeni sezona “Kutular” ile "perde" demeye hazırlanıyor. "Kutular"; sanatseverleri bilinmeyene, herkese anlatmaktan korktuğumuz sırlarımızı ortaya dökmeye doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

Dünyanın birçok ülkesinde kapalı gişe oynayan, baskı gören kadınların hikâyesini konu alan; yurt içi ve yurt dışında birçok ödül ve övgüye sahip “Uyandığımda Sesim Yoktu” oyunun yapımcılığını üstlenen Bu Yapım yeni sezona “Kutular” ile iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

İlişkilere dair bir oyun olan "Kutular"; seyircileri bilinmeyene, herkese anlatmaktan korktuğumuz sırlarımızı ortaya dökmeye doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

Burcu Görek’in yazdığı “Kutular”ın yönetmenliğini Balım Kar ve Semih Değirmenci üstleniyor. Oyunun başrollerini Burcu Görek, Dilara Gül ve Ekrem Can Arslandağ paylaşıyor.

Prömiyerini 31 Ekim'de House of Performance Bakırköy'de yapmaya hazırlanan "Kutular"; 14 Kasım’da bir kez daha House of Performance’de ve 24 Kasım’da Fişekhane İkinci Sahne’de izleyici karşısına çıkacak.

Uyandığımda Sesim Yoktu oyununda başrolü paylaşan Burcu Görek ve Dilara Gül, 5. Priştine Uluslararası Tiyatro Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görülmüştü. Uyandığımda Sesim Yoktu oyununda başrolü paylaşan Burcu Görek ve Dilara Gül, 5. Priştine Uluslararası Tiyatro Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görülmüştü.