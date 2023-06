İSTANBUL- Sabancı Üniversitesi Eylem Araştırması ve Dönüşüm Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Master in Action Research and Transformation – mART), dünyanın en eski (70 yıllık) liderlik geliştirme programı olarak tanınan AFF Norveç’in ev sahipliğinde Norveç’e bir gezi düzenledi. Gezi boyunca liderlik, dönüşüm ve eylem araştırması gibi çeşitli konular; Norveç Doğu Ofisi (East Office of Norway), NHH (Norveç Ekonomi Okulu), Jotun, Deloitte gibi saygın kuruluşlar ve mART programı katılımcıları ile ele alındı. Ayrıca, eylem araştırması alanının tanınmış ve öncü akademisyenleriyle birlikte atölye çalışmaları düzenlendi. İlk gün düzenlenen seminerin konuşmacıları arasında Türkiye Cumhuriyeti Oslo Büyükelçisi Gülin Dinç de yer aldı.

Eylem araştırmasının bir yaklaşım ve metodoloji olarak, uzun yıllardır Norveç’te akademi, iş dünyası ve sivil toplum alanlarında yaygın olarak kullanıldığını vurgulayan Sabancı Üniversitesi ARAMA Eylem Araştırması İnisiyatifi Başkanı Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu, Norveç gezisi hakkında değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:

“Norveç’in demokratik ortamı ve kültürel yapısı, eylem araştırmasının ‘değişimi ve dönüşümü birlikte ve demokratik olarak sağlama’ anlayışı ile iç içe durumda bulunuyor. Bu durum çok uzun yıllardır her alana yansıdığı için akademik olarak da eylem araştırmasının önde gelen akademisyenleri daha fazla Norveç’te yer alıyor. mART programımız kapsamında, AFF Norveç’in desteği ve Deloitte’in özel katkılarıyla düzenlediğimiz gezimiz yüksek lisans öğrencilerimize güzel bir deneyimsel öğrenme imkanı sundu.”

Sabancı Üniversitesi - Eylem Araştırması Program Müdürü Pınar Akpınar ise programın Norveç ayağına ilişkin şunları söyledi:

“Norveç gezisi kapsamında dünyanın en eski danışmanlık firması olan AFF Norveç’ten liderlik eğitimi almak, eylem araştırması alanında tanınmış akademisyenlerle atölye çalışmaları yapmak ve bir çok farklı kurumu ziyaret etmek katılımcıların hem profesyonel, hem de kişisel gelişimleri için oldukça faydalı oldu. Norveç'in demokratik ortamı ve kültürel yapısı, eylem araştırması yaklaşımına tam uyum sağlaması gezimizi daha anlamlı kılan bir unsur oldu.”

HABER: MERVE ELÇİ