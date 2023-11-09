Haber: Mert Osman Erman

Femme à la Montre (Saatli Kadın) aynı zamanda bu yıl açık artırmada satılan en değerli eser haline geliyor.

Bu eser, aynı zamanda İspanyol sanatçının sevgilisi olan ve birçok resminin konusu olan Fransız model Marie-Thérèse Walter'ı tasvir ediyor.

Eser, açık artırmaya gitmeden önce 120 milyon dolar değerindeydi.

Daha önce bu eserin sahibi olan sanat koleksiyoncusu Emily Fisher Landau tarafından 1968 yılında satın alınmıştı ve şimdi eseri anonim bir alıcı satın aldı.

Femme à la Montre, bir taht gibi sandalyede oturan Walter'ı mavi bir arka plana yerleştiren bir portredir.

Picasso'nun "altın ilham perisi" olarak bilinen Walter, 17 yaşındayken 45 yaşındaki Picasso ile Paris'te tanıştı ve çift, hala Ukraynalı bir bale sanatçısı olan Olga Khokhlova ile evliyken gizli bir ilişkiye girdi.

Walter, Picasso'nun 1932 tarihli Femme Nue Couchée (Çıplak Yatan Kadın) adlı eser de dahil olmak üzere birçok resminin konusu oldu, ki bu eser 2022'de açık artırmada 67.5 milyon dolara satıldı.

Picasso'nun açık artırmada satılan en pahalı tablosu Les Femmes d'Alger (Cezayirli Kadınlar) adlı tablosuydu ve 2015 yılında Christie's'de 179.3 milyon dolara satıldı.

1881 yılında Malaga'da doğan ve Barselona'da büyüyen Picasso, 1904 yılında Paris'e taşındı ve 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından biri haline geldi.

Kariyeri boyunca birçok farklı tarz ve tema denedi ve özellikle "Kübizm"i ilham kaynağı olarak gösterildi, bu tarzda nesneler veya insanlar aynı anda birçok açıdan görüntülenir.

Sekiz on yılı aşkın bir süreyi kapsayan kariyeri boyunca yaklaşık 150.000 eser yarattı.

Dört çocuğu vardı ve 92 yaşında 1973 yılında Fransa'nın güneyinde öldü.

Yaratıcı mirası hiçbir zaman şüpheli olmamış olsa da, son yıllarda davranışları üzerine sorular ortaya çıkmıştır. Zalimlik, kadın düşkünlüğü ve zorlayıcı davranışlarla suçlanmıştır.