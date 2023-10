Kültür ve Medya Dünyası

THM Sanatçısı ve Program Sunucusu Hilal Özdemir

Hilal Özdemir İstanbul doğumludur. 3 yaşındayken müziğe olan merakını ve yeteneğini keşfeden rahmetli annesinin teşvikiyle özel hocalardan müzik eğitimi aldı. Ardından Üsküdar musiki cemiyeti’nde 4 yıl Türk Sanat müziği eğitimi gördü. Ankara devlet konservatuarı hocalarıyla şan tekniği çalışmaları yaptı.89 yılında Ankara TRT radyosunun açmış olduğu Türk Halk Müziği ses sınavını kazanarak tv ve radyolarda programlar yaptı. İlk albümüne adını veren İREM KIZ albümüyle büyük bir çıkış yaptı. Türk Halk Müziğine yeni bir soluk ve tarz getiren sanatçı giyimi ve yorumuyla gönüllere taht kurdu. Yeni nesil Halk müziği sanatçılarına ilham kaynağı oldu.2014 yılında sözü ve müziği kendisine ait olan SENİ KALBİNDEN ÖPÜYORUM adlı albümüyle besteci kimliğiyle ön plana çıktı. Sözleri kendisine bestesi Hakan Açıkalın'a ait olan HER ŞEYE RAĞMEN-HİÇ PES ETME albümlerini sahiplenen KANSER hastalarına da umut oldu.20 Albümü bulunan sanatçı kimliğinin yanı sıra kişisel gelişim alanında da bir çok eğitim aldı bunlardan bazıları, KOZMİK ŞİFA TERAPISTI-REİKİ MASTER-KUANTUM MASTER-ASTROLOJİ-NEFES-KİŞISEL KOÇLUK-EFT-NLP-REGRESYON-ACCESSBARS-PANDÜL-METATRON Sunuculuk, tv programı ve moderatörlük yapıyor. 2 çocuğuyla İstanbul’ da yaşayan sanatçı konser festival sahne çalışmalarına halen devam ediyor. Hilal Özdemir çok yönlü yetenekleri , güzel sesi ve yorumu , kendine özgü sunum tarzı , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , şıklığı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Hilal Özdemir tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Gazeteci Deniz Dalgıç

Deniz Dalgıç 28 Eylül 1998 yılında Diyarbakır’da doğdu. Ailesinin görevi dolayısıyla ilk ve ortaöğretimini farklı şehirlerde tamamladıktan sonra Ankara’ya yerleşerek burada lise öğrenimini tamamladı. 2017 yılında Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (RTS) Bölümü’nü kazandı. Üniversitesinden almış olduğu teorik eğitimin yanı sıra kendini mesleki anlamda geliştirmek adına okul dışında gerek online gerek yüz yüze çeşitli seminerlere, eğitimlere, kurslara katıldı. Diksiyon, beden dili, kurgu-montaj, işaret dili, içerik editörlüğü, etkili iletişim, temel ve ileri düzey kamera, sosyal medya ve dijital pazarlama gibi çok sayıda eğitim aldı. Almış olduğu bu eğitimler hayallerine giden yolda önüne ışık tuttu. Hangi yöne doğru ilerlemek istediğini, hangi alanda uzmanlaşmak istediğini daha net bir biçimde anlamaya ve yeni bir bakış açısı kazanmaya yardımcı oldu. 2019 yılında bine yakın öğrenci arasından seçilerek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali Sinema Okulu’na katılmaya hak kazandı. Antalya’ya giderek festival süresi boyunca yönetmenlerle, yapımcılarla, oyuncularla, sinema sektörünün önde gelen isimleriyle tanışma ve onların deneyimlerinden yararlanma fırsatı buldu. Sinemada ses, ışık, kamera açısı, kostüm, dekor gibi çeşitli konularda bilgi ve fikir sahibi oldu. Burada edinmiş olduğu deneyimleri Başkent Bülten Dergisi’nde kaleme aldı. Sinema ışıkları gözlerini büyülemiş olacak ki Antalya dönüşünde üniversitesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi ile İletişim Fakültesi’nin ortaklığı ile düzenlenen “Antibiyotik Direnci Kamu Spotu” yarışmasına katıldı ve üçüncülük ödülünün sahibi oldu. 2021 yılında ise ikinci kez Altın Portakal Sinema Okulu’na yüzlerce sinema öğrencisi arasından seçildi. Pandemi dönemine denk geldiği için 58. Altın Portakal Film Festivali’ni uzaktan takip etmek ve eğitimlere online katılmak durumunda kaldı. Bir yandan Başkent Üniversitesi’nde lisans eğitimi devam ederken, diğer yandan alanıyla doğrudan ilişkili bulduğu Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü’nde ikinci üniversitesini okudu. Üniversite’den almış olduğu teorik eğitimi pratiğe dökme adına 2021 Mayıs-Haziran aylarında Kanal B’de program stajyeri olarak çalıştı. Burada kurgu, reji, kamera gibi çeşitli görevlerde bulundu. Ardından 2021 Haziran-Temmuz aylarında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nde (YEĞİTEK) ikinci stajını tamamladı. Burada ise video ders içeriklerinin kurgu ve montajını yapmanın dışında, canlı yayın hazırlık süreçlerinde, rejide ve aktüel çekimlerde aktif rol aldı. Üniversitenin son döneminde Gazeteciler Cemiyeti’nin genç gazetecilerin özgün haber üretimini desteklemek ve bağımsız gazetecilik yeteneklerini pekiştirmek amacıyla başlattığı Avrupa Birliği (AB) destekli bir projesine kabul edildi. Bölümü itibariyle televizyon alanında ilerlemeyi düşündüğü yol haritasında ilk kırılma anı bu proje oldu. Kendini ansızın genç gazeteci olarak bulduğu bu yolculukta her daim öğrenerek ve bilgilerinin üzerine ekleyerek sağlam bir temel oluşturarak ilerledi. İletişim becerileri güçlü, girişken, yazmaya ilgili yapısı sayesinde haber üretim, toplama ve yazım süreçlerini başarıyla tamamladı. Ekonomi, eğitim, sağlık, çevre alanlarında yapmış olduğu haberler ‘Dokuzuncu Köy’ adlı internet haber sitesinde yayımlandı. Kabul almış olduğu projenin bitimi ile üniversitenin bitiş tarihi neredeyse aynı döneme denk geldi. 2022 yılının ocak ayında Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimci bir aileden geldiği için okumanın sorumluluğunu hep içinde hissetti. Akademisyen olmak ve ileride kendi gibi başarılı, işine dört elle sarılan iletişimciler yetiştirme hayaliyle 2022 yılının Ocak ayında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde Tezli Yüksek Lisans eğitimine başladı. Akademik hayatına devam etmenin yanında Deniz Dalgıç için hayatının merkezi haline gelerek bir tutkuya dönüşen gazeteciliğe devam etmek istedi. Bu alanda deneyim hanesini genişletmek için AZE Medya’dan almış olduğu iş teklifini değerlendirerek ‘Gazete Durum’ adlı internet haber sitesinde Ekonomi Muhabiri olarak çalışmaya başladı. Burada ilgi duyduğu başlıca alan olan ekonomi üzerine özel haberler yaptı. İnsan ilişkilerini güçlendirdi. Sayısız haber kaynağına ulaşma imkanı buldu. Alıntılanan her haberinde ya da haber kaynaklarından aldığı her geri bildirimde doğru yolda olduğunu ve bu işi tüm zorluklara rağmen sürdürmesi gerektiğini daha çok içinde hissetti. Kamuoyunu aydınlatmak, toplumun sorunlarına dokunmak, insanların yaşadığı sıkıntıları kaleme almak Deniz Dalgıç’ı manevi anlamda çok iyi ve güçlü hissettirdi. Gazete Durum’da 8 ay çalıştıktan sonra buradan ayrılarak ‘Haber Ayyıldız’ adlı internet sitesinde Haber Editörü olarak uzaktan çalışmaya başladı. Ancak dışa dönük, konuşkan, insanlarla sürekli iletişim ve etkileşim içinde olmayı seven, sahada olmaya istekli yapısı nedeniyle uzaktan çalışmanın ona göre olmadığını anladı ve bir süre sonra buradan da ayrıldı. 2023 yılının mart ayından beri ise FAB Yayıncılık bünyesindeki Elips Haber’de Muhabirlik ve Haber Editörlüğü yapmaktadır. Burada yapmış olduğu tümüyle özgün, güçlü, tarafsız ve doğru özel haberleriyle elinden geldiğince kamuoyunu bilgilendirmeye çalışmaktadır. Gazeteciliğin onun için bir meslek olmaktan ziyade yaşam biçimi haline geldiği bu serüveninde hayat boyu mesleğe devam etme hedefinin dışında Türkiye’de bulunan internet haber portallarını ele aldığı yüksek lisans tezini tamamlayıp üniversite koridorlarında öğrencileriyle buluşacağı günün hayalini kurmaktadır. Deniz Dalgıç bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunumu , özgün gazeteciliği , vizyonu haberci yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Deniz Dalgıç tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Şeniz Ulusoy Düzgün Diksiyonu ve Başarısı ile Bu Kez Kırmızı Halı’da

6.Sinemanın Kral Kraliçesi Yarışması Garal Tekstil ana sponsorluğunda Vizyon Ajans ve Bonart Ajans işbirliği ile Wow Hotel de gerçekleştirildi. Kral ve kraliçenin belirlendiği eğitim ödüllü bu yarışmanın jüri masasında birbirinden değerli isimler yer aldı. Yeşilçam’ın unutulmazlarından Tamer Yiğit ve Nevra Serezli,yönetmen Mustafa Uslu, manken-şarkıcı Petek Dinçöz ve Ece Gürsel,manken-oyuncu Nefise Karatay,oyuncu Volkan Severcan ve Simge Selçuk,TRT Spor yorumcusu Alp Pehlivan,avukat Kasım Aksoy,moda dünyasından Burcu Aynur,Avrupa temsilcisi Gülnaz Çalıkoğlu ve iş kadını Menekşe Kankaki,profesör doktor Cengizhan Ekizceli bu isimler arasındaydı.Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da konuklar arasındaydı. Sunuculuğunu duayen gazeteci Tayyar Işıksaçan yaparken yarışmanın koordinatörlüğü ve kırmızı halı röportajlarını ise Şeniz Ulusoy gerçekleştirdi.

Gülşah Tanrıöver’den ACIMI ÇEKE ÇEKE

2023 yazına damga vuran " ACIMI ÇEKE ÇEKE " tüm dijital platformlarda kısa süre önce yayınlanmasına rağmen dikkatleri hemen üzerine çekti. GÜLŞAH TANRIÖVER kendi söz ve müzik fabrikasından kendine özgü ifadesi ve yorumu ile üretmeye devam ediyor. GÜLŞAH TANRIÖVER in çıkarmış olduğu "ACIMI ÇEKE ÇEKE " teklisi yine AHMET ULVAR TANRIÖVER Prodüktörlüğünde ve DMC etiketiyle sevenlerine şahane bir selam verdi. Sözü ve müziği GÜLŞAH TANRIÖVER imzası taşıyan "ACIMI ÇEKE ÇEKE "adeta müzik sektörüne Büyük Aşkı tarifledi. Düzenlemede ÖZKAN MEYDAN ismi güçlü bir saund ile bizi karşılarken eserin Mix-Mastering'inde DİGİTAL MEYDAN var. Arnavutköy’de kapalı bir mekânda çekilen klibin yönetmen koltuğunda ise adını Anadolu’nun eşsiz güzel lokasyonlarında turizm tanıtım elçiliği yapan başarılı yönetmen AHMET ULVAR TANRIÖVER var. "ACIMI ÇEKE ÇEKE "ile aşkı; tam olarak tarif ettiğini düşünen GÜLŞAH TANRIÖVER önceki şarkı ve kliplerinde ulusal ve yerel basında gösterilen ilgi için tekrar teşekkür ederken "ACIMI ÇEKE ÇEKE " ile tüm ekip arkadaşlarının başarısı ile listeleri zorlayacaklarının sinyalini verdi.

Yazar Ahu Gölcüoğulları

1975 Edirne doğumludur. İlkokula Malkara'nın Deveciköy İlkokulunda başladı, Devrim İlkokulunda bitirdi. Ortaokulu Malkara da liseyi Edirne de okudu. Marmara Üniversitesi Okulöncesi Eğitim mezunudur. Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Psikoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Oyun ve Masal Terapisi eğitimlerini İstanbul'da aldı. İstanbul Hisar Okullarında on beş yıl öğretmenlik yaptı. 2018 den beri serbest yazar olarak çocuk kitapları alanında çalışmaktadır. 25 M2 Akademi bünyesinde Yazarlık ve Editörlük Atölyelerine katıldı. Kitapları: Yuva Yayınları (10'lu setler) , Sevgi Çocukları Okumaya Başlıyor (1. Sınıf) , Sevgi Çocukları Artık Okuyor (1. Sınıf) , Sevgi Çocukları Okuduğu Anlıyor (2. ve 3. Sınıf) , Sevgi Çocukları Okumayı Çok Seviyor (3. ve 4. Sınıf) , Sevgi Çocukları Erdemler (3. ve 4. Sınıf) , Sevgi Çocukları Meslekler (3. ve 4. Sınıf) , Sevgi Çocukları Macera Serisi (3. ve 4. Sınıf) 25m2 Kitap : , Kirpi Kipi ve Parıltılı Arkadaşları (okulöncesi, basılı ve storytel de sesli kitap) Doğan çocuk : Küçük Kırmızı Kova (2. ve 3. Sınıf) , Deniz ve Ben (3. ve 4. Sınıf) Final Kültür Sanat : Rüzgarın Kızı (ortaokul için) Ahu Gölcüoğulları bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü yazarlığı , özgün tarzı , vizyonu , çocuk edebiyatındaki başarısı gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi ve iletişimi ile dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Oyuncu Efekan Güner

Efekan Güner, 25 Kasım 2001 tarihinde Ankara'da doğdu. Sağlık Meslek lisesinden mezun olduktan sonra orta okul yıllarından beri oyunculuğa ilgisi olan Efekan Güner şu anda Bülent Ecevit üniversitesi Devlet konservatuvarı tiyatro bölümünü okumaktadır. İlk tiyatro oyununu lisede "Naaş-ı Muhteremler" oyununda "Rauf" ve "Hasan" karakterini canlandırarak gerçekleştirdi, bu oyunla beraber Kahramankazan Liselerarası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. İlk kamera önü deneyimini yarışmadan hemen sonra Ankara ile derinden özdeştirilen "Behzat Ç." dizisinde "Orhan" karakterine hayat vererek sektöre giriş yaptı. Diğer taraftan tiyatro ile olan ilişkisini hiç kesmeden Film Tayfasında eğitim alıp çeşitli skeçler, doğaçlama gösterileri ve özel oyunlar oynadı. Lise sonda "Hayatı Eve Sığdıran Meddahlar" yarışmasında Ankara il birinciliğine layık görülen genç oyuncu kamera önünde ağırlıklı olarak arthouse işlerde yer aldı. "Yurt" kısa filminde "Ali" ve "Çekmece" kısa filminde "Faruk" karakterini canlandırdı. "Behzat Ç." dizisindeki rolünün yanı sıra, "Behzat Ç. Çekiç ve Gül" dizisindeki "Erkan Karakuş" karakterine de hayat verdi. Son dönemde ise ana akımda yer alan ve oldukça da beğeni topayan Dilek Taşı dizisinde "Hasan" karakterine hayat verdi. Efekan Güner kendini ifade etme biçimini bulmak adına çocuk yaşlarda başlayan resim, müzik ve edebiyata olan ilgisi ile sanatın birçok formunda bugün oldukça üretken olan Yetenekli Genç Oyuncu şu anda bir taraftan konservatuvar eğitimine devam ederken diğer taraftan yeni projeler için görüşmeler yapmaktadır. Efekan Güner bu mesleğe dair yeteneği , oyunculukta edindiği birikim , kendine özgü oyunculuk tarzı , güçlü oyunculuğu , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , karizması ve güçlü iletişimi ile de dikkat çekmektedir. Efekan Güner tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Oyuncu Mete Gökbayır ile Söyleşi

Merhaba Mete Bey, köklü bir eğitim kurumu olan Ata Koleji mezunlarındansınız. O yıllarda aklınızda oyunculuk var mıydı?

Ben oyunculuk eğitimi alana kadar oyuncu olmak hedeflerim arasında yoktu. Çoğunluk gibi belli başlı bölümleri okumak için teşvik ediliyordum.

Sizi oyunculuk eğitimi almaya yönelten başlıca sebep neydi?

Küçüklüğümden beri topluluk önünde sunumlar ve konuşmalar yapmak hoşuma gidiyordu.

Futbol hakemliği, gitar kursu gibi birçok alana yöneldim potansiyelimi ortaya çıkarmam konusunda yalnızca oyunculuk eğitimi beni şevklendirdi.

Biliyorum ki oyunculuk, kabiliyet, emek ve azim isteyen uzun bir yolculuktur. İşte ben bu yolculukta olmayı seviyorum.

Oyunculuk alanında gerçekleştirmek istediğin hedefler neler?

Özellikle gençlik üzerine olan projelerde yer almak istiyorum. Elbette farklı projeler için de görüşmelere devam ediyoruz.

Meslek hayatın haricinde biraz da hobilerinden bahsedelim? Neler yapmaktan hoşlanırsın?

Vücut geliştirme sporu yapmayı seviyorum. Özellikle son zamanlarda glütensiz beslenme konusu ile ilgileniyorum.

Sosyal medyayla aran nasıl?

Sosyal medyayı çok aktif kullanmıyorum ama yakında fark yaratan içeriklerle bu mecrada adımı duyuracağım.

Son olarak genç oyuncu adaylarına neler söylemek istersin?

Biraz kabuklarından çıkıp ideallerinin peşinden koşsunlar!