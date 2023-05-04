Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kremlin Sarayı'na yönelik İHA saldırıları değerlendirildi.

Açıklamada, "İHA'lar yardımıyla Moskova'daki Kremlin'e yönelik, 3 Mayıs'ta gece düzenlenen terör eylemleri girişimini şiddetle kınıyoruz. Arkasında sivil altyapıya ve sivil halka karşı terör yöntemlerini uzun süredir ve bilinçli olarak destekleyen ve kullanan Kiev rejiminin olduğuna şüphe yok." ifadeleri kullanıldı.

Saldırının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast girişimi ve onun konutuna yönelik olmasının suçun ciddiyetini artırdığı vurgulanan açıklamada, bu tür suçların cevapsız kalmaması gerektiği, Rusya Soruşturma Komitesi'nin bu eylem hakkında soruşturma başlattığı aktarıldı.

Ukrayna'nın "suç eylemlerinin", "Kiev'in barışı, çatışmaların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini" teyit ettiği bildirilen açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna'dan gelecek güvenlik tehlikesi ve terör eylemlerini engellemek için bu ülkeye yönelik "özel askeri operasyon" gerçekleştirdiği ifade edildi.

Batı'nın uzun süredir silah, istihbarat ve eğitim desteği vermesinin sır olmadığına dikkat çekilen açıklamada, Batı'nın sessizliğinin, "Kiev'in terörist yöntemlere başvurmasına müsamaha gösterdiğini" ispatladığı belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası hukuk temelinde, çifte standart olmadan çalışan uluslararası kuruluşların ve dünya toplumunun, Kiev rejiminin yeni suç hilesini kınaması gerektiğine inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

AA