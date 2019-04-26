RUMELİ YILDIZLARI

M. KEMAL SALLI
İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin destekleri ile Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 2. Best of Rumeli Ödülleri sahiplerini buldu.
Sunuculuğunu; Balkanların en önemli ve en başarılı sanatçısı Suzan Kardeş ile Yusuf Emin'in üstlendiği törende, ödül alanlara, özel olarak yaptırılan, kültürler arası kardeşliği, dostluğu ve sevgiyi sembolize ederek Atatürk heykelleri verildi.
Cemal Reşit Rey Salonu'nda gerçekleşen ve sunuculuğunu sevilen sanatçı Suzan Kardeş ile Yusuf Emin'in ödül töreni televizyon, sinema, müzik, moda, spor, edebiyat, akademi ve basın dünyasından birçok önemli ismi bir araya getirdi.
Cemal Reşit Rey Salonu'nda gerçekleşen ve sunuculuğunu sevilen sanatçı Suzan Kardeş ile Yusuf Emin’in yaptıkları ödül töreni televizyon, sinema, müzik, moda, spor, edebiyat, akademi ve basın dünyasından birçok önemli ismi bir araya getirdi. İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin destekleri ile Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonunca düzenlenen "Best Of Rumeli Ödül Töreni”nde, Rumeli’nin en sevilen isimleri 15 farklı dalda ödüllerin sahibi oldu.
ATAKAN: “30 MİLYON RUMELİLİNİN SINAV GECESİ”
Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Kamuran Atakan, törenden önce yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde 30 milyon nüfusa sahibiz. Dolayısıyla, Rumeli kökenli akademisyeninden dizi oyuncularına kadar çok geniş bir yelpazede başarılı olmuş ve başarılarıları sınırlarımızı aşmış ünlülerimiz var. Bu akşam bizim, Türkiye'de yaşayan 30 milyon Rumelilinin bir nevi sınav akşamı gibi. Biz Türkiye'nin dışına taşmış başarıların ödüllerini bu akşam kendilerine takdim edeceğiz. Onlarla gurur duyuyoruz" dedi.
REKTÖR DODURKA:
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka törende yaptığı konuşmasında, “Çok güzel bir gece. Biz de heyecanla katıldık. Bu geceyi destekliyoruz. Çünkü Rumeli’nin en iyileri seçilecek. Rumeli ruhu ve idealini taşıyanlar her zaman bu ülkede öncü olmuşlardır. O yüzden bu fiiliyata geçecek. Bugün sembolik olarak en iyiler seçilecek. Biz de heyecanla kimlerin seçileceğini bekliyoruz. Çünkü Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu ile paydaşız. Aynı idealleri taşıyoruz. O yüzden tüm kalbimizle bu geceyi destekliyoruz” dedi.
“BU ORGANİZASYONUN BİR PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”
İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak çok heyecanlı olduklarını ifade eden Mütevelli Heyet Başkanı Hüseyin A. Balcı, “Bugün Rumelileri ödüllendireceğiz. Aslında Anadolu dediğimiz yer eskiden Rumeli’ye kadarmış. Ve böylelikle bütün Anadolu ve Türkiye’nin kültürünü temsil ettiğini düşünüyoruz. Biz bu kaygıyla federasyon ile araştırmalar ve kültürün sürmesi açısından birliktelik yürütüyoruz. Bu fikirden dolayı ödül törenine katkı verme olayı bizim hoşumuza gitti. Bu organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.
15 KATEGORİDE ÖDÜL VERİLDİ
Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Kamuran Atakan’ın verdiği bilgiye göre, yaklaşık 250 bin kişinin katıldığı oylama sonuçlarında 15 kategoride televizyon, sinema, müzik, moda, spor, edebiyat, akademi ve basın dünyasının en iyilerine ödülleri takdim edildi.
Cemal Reşit Rey Salonu'nda gerçekleşen ve sunuculuğunu sevilen sanatçı Suzan Kardeş ile Yusuf Emin'in ödül töreni televizyon, sinema, müzik, moda, spor, edebiyat, akademi ve basın dünyasından birçok önemli ismi bir araya getirdi. Rumeli'nin en sevilen isimleri 15 farklı kategoride ödüllerin sahibi oldu.
Prof. ORTAYLI: “BALKANLAR KAYBOLAN COĞRAFYAMIZDIR”
Bu yılki "Best Of Rumeli" kapsamında "Onur Ödülü"ne tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı değer görüldü. Ortaylı, sahnede yaptığı konuşmada, ödülü almaktan dolayı şeref duyduğunu ifade ederek, "Balkanlar bir imparatorluğun parçası olmaktan çok, bizim kaybolan vatanımızdır. Rumeli kıtası içimizde yaşamazsa, bu memleketin kültürü inkişaf edemez" diye konuştu.
GÖKHAN TEPE: ÖDÜLÜ DEDEME İTHAFEN ALMAK İSTİYORUM
En iyi erkek sanatçı kategorisinde ödüle layık görülen Şarkıcı Gökhan Tepe, “Bu ödülün duygusal bir tarafı var. Çünkü dedem Rumeli göçmeni. Dolayısıyla bu ödülü ona ithafen almak istiyorum. Bu güne dek böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Onur verici bir şey” diye açıklamada bulundu.
ŞARKI, TÜRKÜ, DANS VE ÖDÜLLER
Best of Rumeli Ödül Töreni’nin açılışında O Ses Türkiye yarışması ile adını duyuran Şarkıcı Onur Baytan piyano eşliğinde sahne alırken, müzik dünyasından ödüle layık görülen sanatçılar da söyledikleri şarkı ve türkülerle izleyicilere müzik ziyafeti verdiler. Rumeli’den gelen İstanbul’dan katılan folklor ekiplerinin Rumeli ezgileri eşliğinde gerçekleştirdikleri dans gösterileri büyük bir beğeni ile izlendi.
KİMLER ÖDÜL ALDI?
Onur Ödülü: İlber Ortaylı
Onur Ödülü: Kenan Şahinler
En İyi Erkek Sanatçı: Gökhan Tepe
En İyi Kadın Sanatçı: Zara
En İyi Duayen Sanatçı: Havva Karakaş
En İyi Kadın Oyuncu: Birce Akalay
En İyi Televizyoncu: İlker Ayrık
En İyi Senarist/Yazar: Çağan Irmak
En İyi Gazeteci: Hulki Cevizoğlu
En İyi Akademisyen: Celal Şengör
En İyi Modacı: Ivana Sert
En İyi Film: Çiçero / Mustafa Uslu
En İyi Sporcu: Semih Erden
En İyi Çıkış Yapan Rumeli Sanatçısı:Rumeli Yakup
En İyi Rumeli Müziği Yapan Kadın Sanatçı: Gamze Matracı
En İyi Rumeli Müziği Yapan Erkek Sanatçı: Rumeli Ekrem
En İyi Sosyal Medya Fenomeni: Rumeli Sofrası