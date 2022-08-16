ZEYTİNBURNU HALKI TABUT EVLERDE YAŞIYOR

Sevgili dostlar, hepimizin belleğinde ağır tahribatlar bırakan 1999 Depreminin 23. yıl dönümünde İYİ Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Sn. Hasan HOŞBEN ile deprem gerçeği konusunda yaptığımız röportajı ilgilinize sunuyoruz.

Hasan HOŞBEN kimdir? Kendinizi tanıtır mısınız ?

1973’de Makedonya’dan göç etmiş bir ailenin ferdi ve Vatan Millet Bayrak sevdalısı bir vatandaşım, aynı zamanda Zeytinburnu İYİ Parti İlçe Başkanı olarak görev yapmaktayım. İstanbul’umuzun bu güzide ilçesi olan Zeytinburnu için teşkilatımız ile birlikte var gücümüzle çalışmaktayız.

17 Ağustos 1999 Gölcük Depreminden sonra geçen23 yılın ardından deprem gerçeği ile yüzleşmek konusunda neler söylemek istersiniz?

İstanbul’un Zeytinburnu İlçesinin de içinde bulunduğu çok büyük bir bölümü 1. Derece deprem bölgesinde bulunmaktadır ve 1999 yılından bugüne kadar maalesef uygulamaya dönük neredeyse hiçbir adım atılmamış. 1999 depremi sonrasında pilot bölge olarak seçilen Zeytinburnu geçen 23 yıllık sürede tamamen yenilenebilirdi. Bugün ki tablomevcut iktidarın deprem hassasiyetini ve insanlarımıza verdiği önemi gözler önüne sermesi bakımından ibret vericidir. Tabiri caizse halkımız tabut evlerde adeta kaderine terk edilmiştir.

Zeytinburnu İlçesindeki mevcut yapı stoğu ile ilgili tespitleriniz nedir?

Bu konuya ilişkin tüm tespitlerimizde, kamu kurumlarının resmi raporları esas alınmaktadır. Zeytinburnu Belediyesi’nin 2021 yılı Faaliyet Raporunda ilçemizde 15.774 bina olduğu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın “Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” kapsamında 2020 yılı Haziran ayında yayınladığı rapora göre bu yapıların yaklaşık %80’inin(12.697 adedinin) 2000 yılından önce inşa edilmiş olduğu belirtilmektedir.Bu binaların çok büyük bir kısmının yapım aşaması ve sonrasında mühendislik hizmetlerinin alınmadığı da maalesef Ülkemiz gerçeği olarak karşımızda durmaktadır.

Yapı Stoğu ile ilgili herhangi bir girişim bugüne kadar oldu mu?

2006 yılında İBB Başkanlığı tarafından “Deprem Master Planı” kapsamında ilçemizde 16 bin bina taranmış ve tarananlar arasında 2 bin 290 binanın depreme birinci derecede riskli olduğunubiliyoruz. Buna rağmen bu binalar halen iskana açık şekilde kullanılmaktadır. 1999 Depremi sonrasında farklı kişi ve kurumlar tarafından birçok nitelikli çalışmalar yapılmıştır. Biz bu çalışmaların her birini çok değerli buluyoruz.Ancak, 2004-2005-2007 yıllarında onaylanan bu çalışmalar maalesef iktidar tarafından sahiplenilmemiş olup, büyük ölçekli ve bütünsel bir çerçevede ele alınmış hiçbir uygulama yapılmamıştır.

Dünyada deprem gerçeğini yaşayan bir ülke var o da Japonya! Onlarla ilgili bir mukayese yapmayı düşündünüz mü? Bu konuda yapmış olduğunuz çalışmalar var mı?

Japonya'nın, nüfusunu gelecekteki doğal afetlere karşı korumaya yardımcı olmasının nedeni geçmişten ders alabilmesi. Maalesef biz ise başımıza gelen felaketlerdenders çıkarmıyor ve yaşananları unutuyoruz. Hatta daha kötüsü kaderci bir anlayış ile adeta görmezden geliyor, olması muhtemel kötü sonuçları kabullenmiş şekilde o günü bekliyoruz. Japonya'daki depremlerin devamlılığı göz önüne alındığında, tüm evler olası sarsıntılara dayanacak şekilde inşa edilmiş olduğu ortaya çıkıyor ve bizim ülkemizde var olan Yapı Denetim benzeri bir uygulama da yok. Demek ki en büyük farklarımızdan birisi mesleki ahlak. Herhangi bir denetleme unsuruna ihtiyaç duymadan işi hakkı ile yapmak gerekiyor.

Deprem konusunda Zeytinburnu özelinde herhangi bir araştırma ve tespitleriniz var mı? Bu konuda bir uzman ile görüştünüz mü?

2019 yılında başlattığımız bir çalışma kapsamında Prof. Dr. Cengiz KURTULUŞ Hocamız ile birlikte Zeytinburnu’nda sokakları gezmek suretiyle, mevcut yapı stoğunu yerinde inceledik ve görsel muayenede dahi durumun vahametini anladık.

Zeytinburnu’nun en büyük sorunlarından biri olan ‘’Kentsel Dönüşüm’’ sorunu… Bu konuda Zeytinburnu İYİ Parti Teşkilatı olarak neler yapıyorsunuz?

17 Ağustos 2022 tarihinde, 1999 Depreminin 23. yıl dönümünde “SALLANMADAN İYİ HAZIRLAN, DEPREME DAYAN” sloganıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştireceğiz. Buradan da herkese çağrıda bulunuyoruz, sizlerde halka açık olan bu toplantımıza katılabilirsiniz.

İlçemizde faaliyet gösteren siyasi partilerin ilçe başkanları bir araya geldik ve İlçemizin en büyük sorunu olan Kentsel Dönüşüm konusunda ortak bir platform kurduk.

Bu platform çatısı altında geliştirilecek olan kentsel dönüşüm modellerinde, halkımızın proje sonrasında yine aynı alanda ikamet etmesi, hak sahiplerine birebir konut verilmesi ve hak sahiplerinden para talep edilmemesi ilkeleri benimsenmiştir.İlçemizde faaliyet gösteren Yüksek Mimar Cemil Coşkun BUDAK ile model çalışmalarımız devam etmektedir.

Ayrıca, geliştirilecek olan modelin, İstanbul Büyükşehir ve Zeytinburnu Belediyesi öncülüğünde, ilçemizde faaliyet gösteren iş insanları, bürokratlar, muhtarlarımız, STK’lar ve yerel halkımızın katılımının aktif ve demokratik olarak gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.