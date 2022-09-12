ZAFER DİNÇER: FATMA GİRİK İLE ÇALIŞMAK AYRICALIKTI

Zafer Dinçer... Yazılı ve görsel basının mutfağında yetişen ve yıllarını bu mesleğe adamış usta bir gazeteci... Henüz 20 yaşında başladığı gazeteciliğe halen aşık olan gerçek bir emekçi... Gazetelerin sayılı olduğu, sadece tek kanallı TRT döneminde yaptığı özel haberlerle o dönemin usta gazetecilerinin gözüne girmeyi başarmış. Uzun yıllar gazetecilik mesleğini sürdüren Zafer Dinçer, 1990'yıllarda televizyon sektörüne geçmiş ve bir döneme damga vuran merhum Fatma Girik’in sunumunu yaptığı ‘Söz Fato’da programı başta olmak üzere çeşitli programlar hazırlayarak burada da kendini kanıtlamış… Magazin, haber, reailty show programları hazırlayan usta gazeteci "Gazetecilik mesleğinde emeklilik yok, yola devam " diyerek bu kutsal görevi serbest gazeteci olarak devam ettiriyor. Bsın dünyasının usta ismi Zafer Dinçer ile dününü, bugününü konuştuk. Haydi buyurun keyifli sohbetimize…

BİRAZ KENDİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ?

Ben 1980 yılında Son Havadis Gazetesi’nde mesleğe adım attım. O dönemin trajı yüksek olan gazetelerinden biriydi. Saygı ve sevgi duyduğum bir gazeteci büyüğüm rahmetli Yüksel Baştunç, Bu mesleğe mutfağından başlaman senin başarın için önemli’ demişti… Onun bu tavsiyesi dün gibi aklımda... Ve kolları sıvayıp gazetenin hazırlık kısmı olan pikaj montaj servisinde göreve başladım. İlerleyen zaman içerisinde gazetenin diğer servislerinde kısa süreli görev aldım. Amacım, değerli meslek büyüğümün tavsiyesine uymaktı. Ve gün geldi maaşımla biriktirip aldığım fotoğraf makinemi sırtlayıp muhabir olarak göreve başladım.

SEZER GÜVENİRGİL’İN KARŞISINDA TİR TİR TİTREDİM

İlk röportajımı o dönemin ünlü ismi sanatcı Sezer Güvenirgil ile gerçekleştirdim. İnanın o ilk muhabirlik deneyimimde Sezer Güvenirgil 'in karşısında tir tir titremedim dersem yalan olur.(Gülmeye başlıyor…)

KAÇ YIL OLDU GAZETECİLİĞE BAŞLAYALI VE O DÖNEMİN HANGİ USTA GAZETECİLERİNİ ÖRNEK ALMAYA ÇALIŞTINIZ ?

Yaklaşık 40 yıl oldu... Bu koca bir ömürdür… Tabi televizyon programcılığı da buna dahil. O yıllarda bu kutsal göreve emek vermiş meslek büyüklerimin hepsi benim için büyük değerdi. Çoğundan birşeyler öğrenmeye çalıştım. Bana emeği geçen gazeteci ustalarıma saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Şu anda aramızda olmayan meslek büyüklerimi de rahmetle anıyorum… O dönem gazetecilik gerçekten çok zor ve o kadar da zevkliydi… Düşünsenize şimdi herkesin elinde cep telefonu karşılaştıkları olayları çekip hemen servis ediyorlar… Bizler önce siyah beyaz film, sonra da dia filmlerler kullanarak mekanik makinalarla mesleğe başladık. O makinanın tüm değerlerini siz veriyorsunuz. Makine kullanmak bile gerçekten çok büyük bir sanattı.

HELİKOPTER KAZASINI HALA UNUTAMIYORUM

GAZETECİLİK YAPTIĞINIZ O İLK YILLARDA SİZİ ETKİLEYEN VE HALEN ETKİSİNDE KALDIĞINIZ BİR HABER VAR MI?

Tabi ki var. 1986 1987 yıllarıydı galiba. Robert Koleji ''nin bahçesine bir helikopter düşmüştü. O yıllarda Günaydın Gazetesi'nde polis muhabiri olarak görev yapıyordum. Haberi alır almaz olay yerine gittim. Helikopter kazasında iki parçaya ayrılmış ceset halen gözümün önünden gitmiyor. Şunu da söylemek istiyorum Habib kardeşim sende değerli bir meslektaş kardeşim olarak iyi bilirsinki iyi bir gazeteci olmak için polis muhabirliği yapmak bu meslek için önemli bir basamak.

GAZETECİLİK HAYATINIZDA SAYISIZ ANINIZ VARDIR. ANCAK UNUTAMADIĞINIZ, HATIRLADIĞINIZDA GÜLÜMSEDİĞİNİZ BİR ANINIZ VAR MI?

İstanbul Kasımpaşa ''nın ünlü mahallesi Hacıhüsrev bilmeyenimiz yoktur. Özellikle Roman vatandaşlarımızın ikamet ettiği bir mahalle... O tarihlerde önüne gelen o mahalleye giremezdi desem yalan olmaz. Sizinde yakından tanıdığı sempatik darbuka sanatçısı Semih Finini "Mahallede sünnet düğünü var abi senide bekliyoruz "diyerek beni davet etti. Hayatımda ilk kez böyle bir düğüne şahit oldum. Tek kelimeyle eğlence doruktaydı. Roman vatandaşlarımızın misafirperverliğini halen unutmam mümkün değil. Burada unutmadığım bir anımı ise hatırladıkça gülüyorum. Minik bir Roman çocuğun fotoğraf makinelerimin bulunduğu çantayı kaş göz arasında alıp götürmesi ve daha sonra düğün sahiplerinden birinin bu gazeteci abimiz bizden demesi üzerine o çocuğun şirinlik yaparak çantamı iade etmesi her Kasımpaşa'dan geçtiğimde aklıma geliyor ve o gün ki anılarım tazeleniyor.

TELEVİZYON SEKTÖRÜNDE İLK MAGAZİN PROGRAMLARINDA İMZANİZ VAR. O GÜNDEN BUGÜNE MAGAZİN GAZETECİLİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ ?

Ah ahhhhh… Neler değişmedi ki. İstisnalar hariç… İşini profesyonelce yapan kardeşlerime her zaman şapka çıkarırım. Ancak , şunu söyleyebilirim eli kalem tutmayan ve iki kelimeyi bir araya getiremeyen ve ortalarda magazin muhabiri olarak dolaşan o kadar insan var ki... Bu durum haliyle bu işi hakkıyla yapan dürüst arkadaşları üzüyor. Kısaca herkes kendi işini yapsa daha iyi olmaz mı. Başta söylediğim gibi bu işi profesyonelce yapan kardeşlerime, arkadaşlarıma her zaman saygı duyar şapka çıkarırım.





O YILLARDA DEYİM YERİNDE İSE MESLEKTAŞLARINIZA HABER ATLATTINIZ MI?

991 yılında vergi rekortmeni olan ünlü genelev patroniçesi Matild Manukyan ile yaptığım 15 günlük özel yazı dizisi ise o yıllarda mansiyon ödülüne layık görüldü. Yine o yillarda bir dönem adından sık sık söz edilen yeraltı dünyasının ünlü kabadayısı Dündar Kılıç ile yaptığım özel röportaj ise değerli gazeteci meslektaş büyüklerim tarafindan övgüyle bahsedildi. Bu benim için bir onurdu, gururdu. Bunlara benzer birçok özel habere imza attım. Tabi ki el elden üstündür derler. Banada haber atlatan değerli meslektaşlarım olmadı dersem yalan olur.

UZUN BİR SÜRE REYTİNG REKORLARI KIRAN RAHMETLİ FATMA GİRİK' İN SUNDUĞU "SÖZ FATO 'DA" PROGRAMINDA GÖREV ALDINIZ. O SÜREÇTE UNUTUDAMADIĞINIZ BİR ANINIZ VAR MI ?

1994 yılıydı. Pavyonda zorla çalıştırılan bir genç kızın haber dosyası vardı elimizde Bilindiği üzere her habere bir canlandırma çekiyorduk. Bu genç kız da pavyondan kurtulmak için kaldığı pansiyonun camından aşağı atlamış ve sakatlanmıştı. Fatma hanım hemen bu haber için canlandırma çekmemiz gerektiğini söyledi. Hazırlıklar yapıldı mekan seçildi, figuran bir bayan kardeşimizi oynatacaktık. Tabi her türlü önlem alındı. Bu arada Fatma Girik ısrarla bu kızı ben oynayacağım dedi. Kısaca Fatma hanımı vazgeçirmek mümkün olmadı.

FATMA GİRİK İŞİNİN AŞIĞIYDI

Binanın üçüncü katına çıkıp aşağıdaki hava yastığının üzerine atlamaya hazırlanıyordu Fatma Girik. O kadar mutluydu ki . Kısaca işinin aşığıydı. Vakit geldi, yönetmenimiz Taner Dileklen talimatı verdi ve Fatma abla hava yastığının üzerine atladı. Biz aşağıda bekliyorduk. Büyük bir şansızlık olsa gerek hava yastığı birden boşaldı ve Fatma hanımın 'ah' sesi yüreğimizi ağzımıza getirdi. Ve hemen hasteneye kaldırdık. Korktuğumuz başımıza geldi. Beli kırılmıştı derhal ameliyata alındı. Bu benim ve ekip için üzücü bir anıydı.

FATMA GİRİK İLE KAÇ YIL ÇALIŞTINIZ?

Fatma Girik ile tam 7 yıl çalıştım. Programın istihbarat müdürlüğü görevini yürütüyordum. ‘Söz Fato’da’ programı bittikten hemen sonra yine Türk Sineması’nın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit’in sunuculuğunu yaptığı ‘Son Çare’programına devam ettik orada da istihbarat müdürlüğü görevime devam ettim.

BİZE BİRAZ FATMA GİRİK’İ ANLATIR MISINIZ?

Türk Sineması’nın efsane ismi Fatma Girik ile çalışmak benim için ayrıcalıktı. Gerçekten farklı bir kişiliğe sahipti. Çocukla çocuk olur, büyükle büyük olurdu. Vicdanlıydı ,mütevazıydı, insan saraffıydı. Bir anne bir abla gibiydi. Herkese şefkatli davranırdı. Memduh Ün ''den sonra işine âşıktı adeta. İstemeden birini kırdığında gönül almak için elinden geleni yapardı. Kısaca bugüne kadar tanıdığım dürüst ve seviyeli bir kişilikti.