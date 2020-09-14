YOKSULLUKTAN ZİRVEYE

RÖPORTAJ: Habib BABAR

Yeşil gözleri, hanım efendi kişiliği ve güzelliğiyle milyonların gönlünde taht kurdu. Onun hayat hikayesi tam bir Yeşilçam filmi… Yoksulluk içinde yaşam savaşı veren Nuray Yılma, Yılmadan çalıştı. Hedefine ulaşmak için gecesini gündüzüne kattı… Sonunda sanat dünyasının ‘Yıldızları’ kervanına ismini altın harflerle yazdırmasını bildi. Ünlü oyuncu usta gazeteci Habib Babar’a dobra dobra konuştu…

NURHAN HANIM BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Ben İstanbul’da dünyaya geldim. Ablam ve erkek kardeşim var. Çok fakir bir ailenin çocuğuydum. Babam bizleri terk etti. Biz kardeşler ilkokuldayken annem bizlere bakıyordu. Kadın başına zor koşullarda bizleri kimseye muhtaç etmemeye çalışıyordu. Bizde ilk okulda aileye katkıda bulunmak için çalıştık…

LİSE’DE OKURKEN ANNEMİ KAYBETTİK

PEKİ SONRA NE OLDU?

Biz lisedeyken annem kansere yakalandı. Uzun bir süre tedavi gördü, ancak o illete yenildi. Biz kardeşler artık hem annesiz, hem de babasız kalmıştık… Ablam evlenmişti. Erkek kardeşimle birlikte yaşamaya başlamıştık. Kardeşim evde kitaplardan çalışarak bilgisayar programcısı oldu. Benimde en büyük hayalim iyi bir oyuncu olmaktı..İlk iş olarak Pera şan eğitimi almaya başladım.Daha sonra Müjdat Gezen Okulu’nda eğitim almaya başladım. Tabii bu masrafları da karşılamak için hep çalıştım. Yani anlayacağınız hem çalışıyor, hem de oyunculuk eğitimi alıyordum.

DİZİ ÇEKİMLERİ ÇOK YORUCU

SİZİ ARTIK PEK EKRANDA GÖREMİYORUZ BUNUN SEBEBİ NE?

Ekranlarda olmama sebebim en başta ücretle ilgili ve sonar projelerle tüketim üstüne kurulu dünyada olmak istemedim. Aynı zamanda çalışma şartları ağır ve zamansız…Uykusuz geceler..Vs…İşte bunlardan iyice bunalıyorsunuz.Vücut bu ağır yükü kaldıramıyor. Dayanamıyorsunuz…Durum böyle olunca ister istemez uzaklaşıyorsunuz.

TÜRK SİNEMASINI NASIL BULUYORSUNUZ?

Türk sinemasında güzel şeyler yapılıyor ve yeni gelenlerin çoğu çok iyi umarım dayanırlar.

SİZ SİNEMA FİLMİNDE OYNADINIZ MI?

Evet oynadım. Çağan Irmak’ın ‘Bana Şans Dile ve Mustafa Hakkında Herşey’isimli iki filminde oynadım. Daha sonra Deli Dumrul 1, Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde, Ve Bensiz adlı sinema filminde yer aldım.

KAÇ DİZİDE ROL ALDINIZ?

(Gülerek yanıt veriyor…) O kadar çok ki sayısını bilmiyorum desem inanır mısınız.. Yanılmıyorsam 40 veya 50 dizide rol aldım.

BİRÇOK YEŞİLÇAM OYUNCUSU ZOR DURUMDA, DİZİLERDE YER ALMIYORLAR BUNUN SEBEBİ NE SİZCE?

Yeşilçam oyuncularının belli isimler aslında oynuyor, ama tabi kaybolanlar çok…Nesil değişiyor bazen tanımıyorlar, bazen eski buluyorlar. Aslında doğal çünkü bir gün onlarında modası geçecek keşke böyle olmasa ki istersek bu mümkün…

ÖRNEK ALDIĞINIZ OYUNCU VAR MI?

Örnek aldığım oyuncu vardı, onun sayesinde kendimi geliştirdim. Mübeccel Vardar ilk çocuk oyunumuz BKM sahnesinde koymuştuk ve fedekarlık edip salon kirası almamışlardı. İşte eski insanların yürekleri.

İYİ PROJE OLURSA OYNARIM

YENİ PROJELERİNİZ VAR MI?

Şuan yeni proje yok, ancak bu gelecek olan sağlam bir teklife de kapalı olduğum anlamına gelmez. İyi bir senaryo, insana uygun proje olursa oynarım.

ŞİMDİ NELER YAPIYOR SUNUZ?

Seslendirme stüdyomuz var. Ufuk Bigay ile birlikte hem yönetmenlik yapıyorum hem seslendirme… Stüdyoda reklam, belgesel ve dizi alıyoruz. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan ve hergün binlerce can alan koronavirüsü nedeniyle internet üzerinden online olarak çalışıyoruz. Yani hijyene dikkat ederek evinde ekipmanı olmayanları özel olarak stüdyo ya da alıyoruz.

Bu keyifli röportaj için çok teşekkürler Nuray hanım..

Ben teşekkür ederim…

DOĞUM YERİ: İSTANBUL

(Kahkaha atarak….Kadına yaş sorulmaz)diyor.

TUTTUĞU TAKIM: BEŞİKTAŞ

GÖZ RENGİ: YEŞİL

SEVDİĞİ RENKLER: RENGARENK

UĞURLU SAYISI: 13

EN BEĞENDĞİM ERKEK OYUNCULAR: Metin Akdülger,MEhmet Günsür, Cengiz Bozkurt ,Olgun Şimşek, Yetkin Dikinciler, Levent Üzümcü

EN BEĞENDİĞİ KADIN OYUNCULAR: Binnur Kaya, Gülse Birsel, İrem SAK, NihaL Yalçın, Gupse Özay