YEŞİLÇAM’A BÜYÜK HAYRANLIĞIM VAR

RÖPORTAJ: Habib BABAR

Pırıl pırıl bir genç kadın Deniz Tunca... Gülümsediğinde gözlerinin içi gülüyor. Bakanın içi ısınıyor adeta… Sohbet için Gayrettepe’de bir araya geliyoruz güzel oyuncuyla… Yine güler yüzü ile karşılaşıyor bizi. Çocuk yaşlarda başlıyor oyunculuk hevesi ve genç yaşta tanışıyor kameralarla. Önce dizilerde ufak rollerle çıkıyor karşımıza, sonra başarılı oyunculuğuyla büyük çıkış yakalıyor Deniz Tunca… Sinema filmleri ve dizilerdeki muhteşem performansıyla gönüllerde taht kurmayı başardı Tunca... Oyunculuğun yanı sıra sunuculuğu ve iş kadınlığıyla da başarısına başarı kattı Deniz Tunca.. Şimdilerde yeni projeleriyle 2023’te fırtınalar estirme hazırlığında… Deniz Tunca il yeni projeleriyle ilgili konuştuk. Haydi buyurun sohbetimize…

BİR SÜREDİR SIRRA KADEM BASTIN ADETA NERELERDEYDİN?

Uzun süre sayılmaz aslında. Yaklaşık bir yıldır Mimarlık alanında yeni iş oluşumları vardı. 2023 için çok güzel dolu dolu bir planlama yaptık. Yeni TV programımız var mesela… AB ile ortak bir sinema filmi projemiz var. Bu projenin büyük ses getireceğine inanıyorum. Bu film inanın çok konuşulacak. Yani kısa bir aranın ardından sinemaya muhteşem bir dönüş yapıyorum.

SETLER ÇOK YORUCU

PEKİ DİZİLERİ NEDEN BIRAKTINIZ?

Setler çok yorucu ve özel hayatıma zaman kalmıyordu diğer projelerimiz beklemede kalmak zorunda oluyordu o yüzden devam etmeyi düşünmedim. Öyle bir meslek ki oyunculuk ruhsal problem yaşanıyor. Ben o değilim. Daha düzenli olmayı stabil olmayı tercih ettim. Tabii oyunculuğu bırakmadım. O boşlukta sinema filmi projelerinde yer aldım.

BİR SENARYODA SİZİ TAVLAYAN UNSURLAR NELERDİR?

Senaryo, oyuncular ve yönetmen bu konunun üç ayağı. Yapım şirketi de önemli elbette ama bu üçü iyi olunca iş de çok güzel çıkıyor. Monoton bir karakter oynamak sıkıcı olabiliyor. İlla psikolojik sorunları olan bir rol olmasına gerek yok, karakterin gelişim göstermesi, evrilmesi benim için yeterli.

SİNEMAYA DAİR NASIL İSTEKLERİNİZ, HAYALLERİNİZ VAR?

Tabii ki gönlüm sinemadan yana. Senaryonun başını sonunu bilmenin oyuncu üzerinde çok rahatlatıcı bir yanı var. Karakterini ona göre kurarsın. Dizilerde senaryonun nereye gideceğini, karakterinin neler yaşayacağını bilemiyorsun. İnsan her şeyin başını sonunu bilmek isteyen bir canlı. Yönetmenin ya da senaristin değişmeyeceğini bilmek önemli.

KISA YOLDAN EN TEPEYE ÇIKMA ARZUSUNU BİR KENARA BIRAKIP DAHA GERÇEKÇİ OLMALIYIZ

HAYATINIZIN BU DÖNEMİNDE İŞLER YOLUNDA GİTMEDİĞİNDE, İYİMSER KALMANIZI SAĞLAYAN VE CESARETİNİZİN KIRILMASINA ENGEL OLAN VE SİZE GÜÇLÜ HİSSETTİREN ŞEY NEDİR?

Bu dönem, çok garip bir dönem; yaşamaya çalışıyoruz bence hepimiz... Çok ağır şeyler oluyor. Hayat şartları; insana verilen değer, sanki gün geçtikçe kıymetini kaybediyor. Genç nüfusun umutsuzluğu, kuracak bir hayalinin olmaması beni çok üzüyor. Ben de umudumu kaybettiğim zamanlar yaşadım; ama kendime çok inandım, gücümü hep kendimden aldım. Yaptığım ya da o dönemlerde yapmak istediğim şey için çok çabaladım. Çalışmadan hiçbir şey önümüze gelmez, gelemez. Bir şey için emek sarf etmezseniz, sürekliliğiniz olamaz. Başarının sürekliliği için azimli olmak gerekir. Azimli olabilmek için de kendinize inanmanız, çok çalışmanız gerekir. Bu umudu yakalamak için kendimizi doğru dinlemeli, kısa yoldan en tepeye çıkma arzusunu bir kenara bırakıp daha gerçekçi olmalıyız.

SENİN İÇİN DRAMA OYUNCULUĞU MU YOKSA KOMEDİ OYUNCULUĞU MU DAHA AĞIR BASIYOR? HER İKİSİNİN DE AYRI AYRI SENDEKİ YERİNİ MERAK EDİYORUM?

Biri daha ağır basıyor diyemem… İkisinden de ayrı ayrı çok keyif alıyorum. Ama nitelikli komedi işi çok fazla yazılamıyor ülkemizde maalesef. Ve eğer öyle bir iş yakalarsam komedi oynamayı daha çok seviyorum… Onun verdiği enerji bambaşka… Ama bir dönem komedi oynarsam sonrasında drama özlemi başlıyor, bu anlamda değişimi seviyorum. Hep aynı tarzın oyuncusu olmak istemem, farklı tarzlar oyuncuyu her zaman geliştirir, sürekli cepten yemesini engeller...

2023 BENİM YILIM OLACAK

OYUNCULUĞUN YANI SIRA SUNUCULUK VE KÖŞE YAZARLIĞI DA YAPIYORSUNUZ YAZARLIK DEVAM EDYOR MU?

Ben çalışmaya aşık bir kadınım. Yani her boş zamanı değerlendirmeyi seven biriyim. Özel bir TV kanalında programım vardı pandemi nedeniyle bitirmek zorunda kaldım. Çok iyi bir kuruluşta köşe yazarlığı Azerbaycan ile projelerimiz devam ediyor.

2023’TE YENİ PROJELERİNİZ VAR MI?

Gülmeye başlıyor… Olmaz mı!.. 2023 yılında değişen bakış açımla birlikte önceliğim değişmişti.İş ve özelim aynı anda olacak. Seyirciye faydalı olacak üretkenliğimi ortaya koymak. Yani muhteşem projelerle 2023 yılında estireceğim.

AŞK HAYATINIZ NE DURUMDA?

Bu yıl aşkta kesin karar verme yılım olacak… Kendi kurduğum aileye sahip olmak aile bireyi olmaktan çıkmak yani.

ÇOCUKLUĞUMDA TELEVİZYONDAKİ DÜNYA ÇOK DAHA IŞILTILIYDI

DIŞARDAN BAKANLAR İÇİN CAZİP GÖRÜNEN ÇOK RENKLİ, IŞIL IŞIL BİR DÜNYANIZ VAR. O DÜNYANIN İÇERİSİNDE KENDİNİZİ BÖYLE KORUYORSUNUZ DİYEBİLİR MİYİZ?

Korumaya çalışıyorum. Özel hayatın dışında dış dünyayla çok etkileşim içindesin. Eleştirilmeye yoruma çok açıksın. Işıltılı bir dünyamız olduğunu da çok düşünmüyorum. Evet çocukluğumda televizyondaki dünya çok daha ışıltılıydı. Emel Sayın’ı, Türkan Şoray’ı izlerken, onun büyüsüne kapılarak izlerdim. Ama o dönemin hayranlıkla izlediğimiz isimleri çok daha az ve özdü. Şimdi televizyonda gördüğümüz yüzler sayıca o kadar fazla ki... O yüzden eski algı ve ışıltı yok bizim dünyamızda. Bir kere çok daha ulaşılır ve sosyal medyayla da çok göz önündeyiz. Bu etkileşimde kendini biraz daha koruman gerekiyor. Kendi özel alanının duvarlarını sağlam örmek gerek. Ama bunların dışında yolda gördüğün insanların sana sevgiyle bakması, tanıması, tanımadığın insanların duasını almak, bir sonraki işini heyecanla beklediğini bilmek, benim için müthiş ışıltılı bir durum.

SİZİN ÇOCUKLUĞUNUZDAN BU YANA ÖRNEK ALDIĞINIZ ÖNEMLİ İSİMLER KİMLERDİR?

Ben bir Yeşilçam hayranı olduğum için Yeşilçam’da izlediğim herkese büyük bir hayranlığım var. Hele ki o dönem şartlarında evet biz şu anın zorluklardan bahsediyoruz ama onların zorlukları ile kıyaslanamaz bile. O yüzden bütün Yeşilçam oyuncularına hayranım ve hepsini çok seviyorum.