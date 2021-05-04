YAZAR&ŞAİR YAĞMUR SEZGEK

ASLI M. SARI

GÜLÜŞÜ GÜZEL OLANIN ACISI DERİN OLURMUŞ

Bu hafta röportaj konuğum kulvarında başarılı, istikrarlı, mütevazı bir kadın kardeşim. “Bir Ölümlünün Veda Halleri” Şiir kitabının yazarı Yağmur Sezgek. Kitabındaki her bir satırları yüreğime işledi. Duruşu, yüreği, saygısı, sevgisi, bakış açıları o kadar güzel ki…

“Aslı Hanım; Kitabımla ilgili beklediğimin üstünde dönüşler oldu. Biraz melankolik bir yanım var ve kalemimde öyle.

Biraz hüzün ve yolu vedadan geçmiş okuyucu kitlesine hitap ediyorum. Genel olarak beni tanımayan insanlar şu iki soruyu çok soruyor;

Ne yaşadınız ki bu kadar ağır olmuş acısı?

Ya da gülmeyi eğlenmeyi bu kadar seven birisi nasıl bu kadar derinden yaşayabiliyor.

Aslında bu kitap anneme verdiğim bir sözdü. 5 sene önce annemi kaybettikten sonra çok fazla veda ayrılık ve acı sonucu BİR ÖLÜMLÜNÜN VEDA HALLERİ ortaya çıktı.”İfadelerini kullanan sevgili Sezgek ile röportajımız sizlerle.

Merhaba; öncelikle sizi tanımak isteriz. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz kimdir Yağmur Sezgek?

1988 Mersin doğumluyum. Mersinde yaşıyorum. Muhasebeciyim. 1 oğlum var.

Buyum bu kadarım aslında. Bir sarı saçlarım bana ait birde Soyadımın önündeki isim…

Sevgili Sezgek, şiir ve edebiyat tutkunuz nasıl başladı? Okuyucularımıza biraz bahsedebilir misiniz?

Aslında çocukluğumdan beri hem yazmayı hem de şiir ve edebiyatı çok seviyorum.

Ama asıl nedeni onca kalabalığın içindeki yalnızlığı kendimce böyle anlatabilmemdendi. Şiir ve edebiyat özgür ve bir o kadar da ait hissettiriyor.

Sizce sonradan şair olunabilir mi yoksa doğuştan gelen bir yetenek midir şiir yazmak?

Duygu, yaşanmışlıklar, hissetmek ve bunların ne zaman ortaya çıktığıyla alakalı oldugunu düşünüyorum.

Şiire ve şiir yazmaya merakınız nasıl ve ne zaman başladı? İlk şiirinizi ne zaman yazdınız?

Çocukluğumdan beri şiire ve şiir yazmaya merakım vardı ama 15 yıl önce çok sevdiğim birine veda ederek yazdım ilk şiirimi…

Şiirde alışık olduğunuz bir tarz var mı mesela âşık tarzı, serbest ölçüde şiir ya da kafiye olmazsa olmaz gibi. Yâda hiç yazmam dediğiniz bir şiir tarzı var mı?

Serbest ölçüde şiir yazmak alışık olduğum bir tarz kendimi daha rahat ifade edebildiğimi düşünüyorum. Hissettiklerimi aktarabildiğim sürece Hiç yazmam dediğim bir tarz yok.

Bütün şiirlerinizi ezbere biliyor musunuz? Ya da bunu gerekli buluyor musunuz?

Ne yazık ki bütün şiirlerimi ezbere bilmiyorum çünkü sayıca çok fazla ama bazıları baştan sona ezberimde…

Toplumumuzda şair olmanın getirdiği bir sorumluluk var mıdır?

Sevmek... Bu sadece birini sevmek değil hayatı, insanı, bir çiçeği, kediyi, mevsimi... Sevmek...

Her şey sevmekten geçiyor bence sevince hissedebiliyor, hissettirebiliyor insan ve bunu unutan herkese Tanrım bu duyguyu hediye etsin.

Şiirde gerçekçilik mi? İdeal dünyamı yoksa hüzün mü?

Gerçekçilik ve hüzün. İkisi birbirini tamamlıyor. Gerçek olmayanın hüznü de, acısı da, mutluluğu da - miş gibi oluyor.

İlk şiirinizi kaç yaşında iken yazdınız, kime yazdınız. Sizi yazmaya iten önemli bir etken: "kişi, olay veya fikir" var mı idi?

İlk şiirimi 18 yaşında iken yazdım. Yüz yüze veda etmeye cesaret edemediğim, âşık olduğum insana yazmıştım.

Şiirleriniz de yaşanmışlıktan mı yola çıkarsınız yoksa diğer şiirlerin size verdiği bir ilhamdan mı? Hangisi doğru şairlik örneğidir?

YAZDIĞIM HER ŞİİR BENİM YAŞANMIŞLIĞIM

Yaşamadığınız herhangi bir duyguyu hissedemezsiniz, anlatamazsınız. İnsanlar çoğu zaman bu yaşanmışlıklarla yaralarını sarmaya çalışıyor aksi sizi okuyan insanların duygularına ihanet diye düşünüyorum.

Eserleriniz arasında “gözbebeğim” diyebileceğiniz bir tanesi var mı?

Hepsi çok ayrı benim için ama "SENDEN GEÇEMEDİM" kesinlikle gözbebeğim

Şiirlerinizde ne tür konuları ele alıyorsunuz?

Ayrılık, veda, ihanet, ölüm...

Kısacası yaşanmışlıklar ve bazen yarım kalanlar.

Yazın yolculuğunuzda gelecek ile ilgili projelerinizden bahseder misiniz?

Hissedebildiğim sürece yazmaya devam edeceğim. Şuan üzerinde çalışmaya devam ettiğim daha çok anı deneme tarzı bir projem var öncelikli hedefim onu bitirmek.

“Bir Ölümünün Veda Halleri” şiir Kitabınız ile sizce ilgili dönütler nasıl?

Şimdiye kadar olumsuz bir tepki almadım ve bu beni çok mutlu ediyor, beklediğimin üstünde dönüşler oldu. Genel olarak beni tanımayan insanlar şu iki soruyu çok soruyor;

Ne yaşadınız ki bu kadar ağır olmuş acısı?

Ya da gülmeyi eğlenmeyi bu kadar seven birisi nasıl bu kadar derinden yaşayabiliyor .

Çift karakterli olduğumu söyleyenler de var.

Klasik sorularımdandır. Her şair ve yazar kalemdaşımıza muhakkak sorarım. Yazar ve şairlerin kanayan yarası yayınevleri. Türkiye’de kitap yayımlamak zor mudur? Bir kitabı yayımlatmak için hangi süreçlerden geçmek gerekir?

Türkiye'de kitap yayımlamak zor, cidden zor.

Yayın evleri çok yüksek meblağlar isteyebiliyor, ya da yazarının arkasında durmuyor. İşi sadece ticaret olarak gören çok yayınevi var iyi araştırmak gerekiyor çünkü duygularınızı emanet ediyorsunuz.

Meraklılarına isim neden Bir Ölümünün Veda Halleri?

BU KİTAP ANNEME VERDİĞİM BİR SÖZDÜ

Aslında bu kitap anneme verdiğim bir sözdü. 5 sene önce Annemi kaybettikten sonra çok fazla veda ayrılık ve acı sonucu BİR ÖLÜMLÜNÜN VEDA HALLERİ ortaya çıktı

Ne tür okuyucu kitlesine hitap ediyorsunuz?

Biraz melankolik bir yanım var ve kalemimde öyle.

Biraz hüzün ve yolu vedadan geçmiş okuyucu kitlesine hitap ediyorum.

Başarı basamaklarını azimle bir bir çıkar bir hanımefendiden; okuyucularımız ve başarmak isteyen kadınlarımız bazı tüyolar duymak ister. Son olarak neler söylemek isterdiniz?

"GEÇ KALINMIŞLIK YOKTUR DAHA VAKTİ GELMEMİŞLİK VARDIR"

Umut, inanç ve hayal...

Bu üçünü unutmasınlar. Yapamayacaklarını söyleyenler olacak, hatta inanmayanlar ve hayalden ibaret olduğunu söyleyenler olacak pes etmeyin vazgeçmeyin.

Olmadığını olmayacağını düşündüğüm zamanlarda çok sevdiğim bir arkadaşımın bana söylediği bir söz vardı;

"Geç kalınmışlık yoktur daha vakti gelmemişlik vardır"

Bana çok soruluyor paylaşımlarınız da ve kitabınızda neden O GEMİ BİR GÜN GELECEK diyorsunuz;

Ayrı bir hikâyesi ve anlamı var tabi ama kaybettiklerim ve beklediklerim var annem var o yüzden O GEMİ BİR GÜN GELECEK…

Yolunuz Açık, yürek sesiniz daim, kaleminiz kavi olsun Sevgili Yağmur Hanım.

Güzel yüreğinize Çok teşekkür ederim sevgili Aslı Hanım.

Röportaj: Aslı M. Sarı