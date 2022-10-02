YAZAR VE ŞAİR NESLİHAN KARAYILAN

Bu hafta röportaj konuğum, yazar ve şair Neslihan Karayılan. Değerli kadın kardeşim ile önümüzdeki günlerde lasnsmanı olacak ve en kısa zamanda raflarda olacak olan "Kırk Hayat Kırk Hikaye" isimli proje kitabını konuştuk. Kitapta siyaset, sanat, iş insanı ve akademisyenlerin hayat hikayeleri yer alıyor. Kemal Kılıçtaroğlu ve Neptün Soyer gibi birbirinden önemli isimlerin hayat hikâyelerinin yer aldığı "Kırk Hayat Kırk Hikaye" proje kitabı okunmaya değer. Sözü fazla uzatmadan röportajımıza geçelim istiyorum. Yazar ve Şair Neslihan Karayılan röportajımız sizlerle.

Söyleşimize sizi tanıyarak başlayabilir miyiz kimdir Neslihan Karayılan?

1981 Gaziantep doğumluyum. Akademik alanım Sosyoloji. Hali hazırda Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü' nde Sosyolog olarak görev yapmaktayım. Bunun yanında yaklaşık olarak on yılı aşkın bir süredir de yazılı ve görsel medya alanında çalışıyorum.

"Kırk Hayat Kırk Hikaye" isimli bir proje kitabınız var. Kitabınızın ortaya çıkış öyküsünü anlatabilir misiniz? Fikir nasıl doğdu, kitabın ismine nasıl karar verdiniz, yazma süreci nasıl gelişti?

KİTABIN İSMİ GAZİANTEP İLİMİZİN KIRK HAYAT SEMTİNDEN ESİNLENEREK DOĞDU

Aslında çok planlı olmadı. Röportajlar alıyor ve bu röportajları kitaplaştırmak istiyordum. Daha sonra araya Corona süreci girince yüz yüze gelemedik ve röportajlar kaldı. Sürecin devamında "Hikayen Varsa" kanal programı ile hikayeleri ele almaya başladım. Video tanıtımları, kanal yayınları derken, kendi hikâyemden de yola çıkarak hikayelerin ne kadar değerli olduğuna inanarak kitaba aktarmam gerektiğini düşündüm ve ortaya " Kırk Hayat Kırk Hikaye" kitabı çıktı.

Kitabın ismi Gaziantep ilimizin Kırk hayat semtinden esinlenerek doğdu.

Yani özetle siz bir yola çıkıyorsunuz ama yol sizi başka bir yere götürebiliyor. Onun için de hep yola çıkmak gerektiğine inananlardanım.

Bu İlk kitabınız mı?

Hayır. Üçüncü kitabım. Aslında kalem olarak alanım şiir. Diğer iki kitabım da şiir dalında. "Bitmeyen Yolculuk 1" ve " Bitmeyen Yolculuk 2" isimli.

Kitapta yer alan hayatların isimlerini nasıl seçtiniz bu proje kitapta?

HEPİMİZİN BİR HİKÂYESİ VAR VE HER HAYAT BİR HİKÂYE ARAYIŞI

İsimler her alanda, siyaseten, sanata, iş insanından, akademisyene kadar. Onun dışında illa şu isim bu isim olsun demedim. Çünkü hepimizin bir hikâyesi var ve her hayat bir hikâye arayışı aslında.

"Kırk Hayat Kırk Hikaye" de yer alan isimler kimler?

1. Kemal KILIÇDAROĞLU

2. Mehmet Seyfi OKTAY

3. Yaşar SEYMAN

4. Neptün SOYER

5. Kani BEKO

6. Seniye Nazik IŞIK

7. Bayram YILMAZKAYA

8. Huriye SERTER

9. Halil ERGÜN

10. Serap ÖZÖKTEM

11. Mehmet Sıddık KALAY

12. Tülin KESİKTAŞ

13. İsmet KURT

14. Yasemin Türk REŞİTOĞLU

15. Ali KARAYILAN

16. Aysel ÖZTEZEL

17. Ekrem ASLAN

18. Hatice GÜLEÇ

19. Mustafa FIRAT

20. Pervin SENEM

21. Mahmut ESKİYÖRÜK

22. Zekiye Seda SÖNMEZ

23. Mert AYDINER

24. Serap YILMAZ

25. Mehmet DOĞAN

26. Kamuran ELBEYOĞLU

27. Osman SİRKECİ

28. Burak KOTAN

29. Hatice AYDIN TANRIVERDİ

30. Kemal DÜZOVA

31. Medeni ERDEM

32. Güneş TUNÇ HUMOĞLU

33. Murat USLU

34. Mustafa NADİR ÇIPLAK

35. Kıvılcım MERT

36. Zerrin AYDEMIR

37. Aziz BABACAN

38. Hossain ARİAN

39. Kazım ÇELİK

40. Mehmet ARISOY

Yazın yolculuğunda ruh dünyası karakteristik mi olmalı?

Bence değil. Bir şeyi, bir duyguyu bir alana ya da kişiye sığdırmak doğru değil.

Yaşadığınız coğrafyanın yazın yolculuğunuza etkisi var mıdır?

Zaman zaman olsada çoğu kez etkili değil. Çünkü yazarken özgür olmayı seviyorum. Özgürce akmayı.

Son zamanlarda çok fazla gözler önünde olan, reklam uğruna, satış uğruna özellikle kitap çıkaran yazarlar var. Başarılıda oluyorlar bu bir gerçek. Bu husus hakkında düşünceleriniz?

Ben uzun vadede bir başarı olduğunu düşünmüyorum.

Neslihan Hanım sizin yazma tarzınızdan bahseder misiniz? Mesela nasıl bir ortamda yazmayı tercih ediyorsunuz?

Gece ve sessizlik…

Yakında lansmanı olacak "Kırk Hayat Kırk Hikaye" hikaye kitabınızın genel tema ve içeriğinden biraz bahsedebilir misiniz?

40 kişinin hikâyesinden, yolculuklarından oluşan bir kitap.

Yazmak sizin için hayat boyu sürecek bir serüven mi yoksa yazmayı bırakmayı düşündüğünüz bir zaman var mı?

Bir başkasını bilemem ama benim için yaşadığım ve nefes aldığım sürece devam edecek.

Edebiyat dünyasında gördüğünüz en bariz sorun nedir? Bu soruna ne gibi bir çözüm önerisi sunulabilir?

Eleştiriye açık değiliz. Yapıcı olduğu sürece eleştiriye açık olmalıyız.

Yazın yolculuğunda gelecek ile ilgili projelerinizden bahseder misiniz?

Kendi tarihim olan ve Milli Mücadeleden Gaziantep Savunmasından üçüncü kuşaktan torunu olduğum Karayılan' ı kaleme almak, anlatmak.

Şimdilik en yakın hayalim.

Ne tür okuyucu kitlesine hitap ediyorsunuz?

Genç arkadaşlar, orta ve üzeri yaş aralığı.

Sizi yazmaya özendiren şeyler neydi?

Özendirmek değil de, etken, haykıramadıklarım.

Klasik sorularımdandır. Eskiden yazarlar görünmezdi şimdi ki yazarlar şöhretli olma baskısı mı hissediyor?

Bilemiyorum, ama kendi adıma herhangi bir baskı içinde değilim. Ne ben ne de kalemim.

İnsanların çoğu ‘hayatımı yazsam roman olur’ der. Sizce herkes kitap yazabilir mi? Yazmak bir yetenek midir?

Doğuştan olduğunu düşünüyorum. Diğer kalan her şey üzerine ekledikleriniz. Çok okumak gibi..

Neden şuan revaçta olan şiir, öykü ve deneme değil de hikâye yazarlığı?

Söylediğim gibi düz metin alanında ilk kitabım. Diğerleri şiirdi. Belki de düz metin alanında da görmek istedim kendimi.

Peki, bu yolculukta ne zaman ben artık yazarım diyebildiniz? Ya da kendinizi "yazar" olarak tanımlıyor musunuz?

Daha çok dokundukça ve hissettikçe. Ama bu yolda hala yürünecek çok yolum var.

En çok hangi yazarları okuyorsunuz? Kimlerden etkileniyorsunuz? Hangi tür kitapları okumaktan hoşlanıyorsunuz? (Kitap seçerken belirli bir tarzınız var mı? Kişinin bir tarzı olmalı mı? Yoksa her türden kitabı okumak mı gerekir?)

Özellikle şu isim bu isim demek istemiyorum. Sanat değeri taşıyan bütün kitaplar ve yazarları. Bence sadece okumalı. Çokça okumalı ve okuma oranını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmalı.

Bende yazmak istiyorum diyen genç yazarlara tavsiyeler desem?

Bol bol okusunlar. Yazdıklarını değersiz görmeyip yazmaya devam etsinler. Ve yazmayı asla bırakmasınlar.

Bu güzel yolculukta en büyük desteği kimlerden aldınız?

Okuyucularımdan ve Babam Ali KARAYILAN' dan.

Son olarak gündemde ısrarla kalmaya devam eden bir türlü bitmek bilmeyen çocuk istismarları, kadın cinayetleri ve hayvana şiddet hususunda neler söylemek istersiniz?

Hiç bir canlının bir diğer canlının yaşama hakkını elinden almaya hakkı yoktur. Olmamalı. Dünya hepimize yeter. İnsanca yaşayıp İnsanca var etmek dileğiyle.

Teşekkür eder saygılar sunarım.

Yolunuz Açık, yürek sesiniz daim, kaleminiz kavi olsun Sayın Neslihan Hanım.

RÖPORTAJ:

Aslı Mercan Sarı