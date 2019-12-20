Yasmin Korkut ile Yazarlık ve Kitap Dünyası Üzerine 

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Yasmin Korkut Kimdir?

En zor iştir kişinin kendini anlatması ama kısaca özetlemek gerekirse; Yazmaya aşık, dozunda eğlenmeyi,kültür gezilerini, sosyal sorumluluk projelerini, şiir dinlemeyi, Karadenizli annenin kızı olarak kemençeyi ve okumayı çok seven üç çocuk annesiyim. Okuyucuyla buluşturduğum üç romanım bir şiir-deneme ve bir şiir albümüm mevcuttur. 1 Aşk tatmayana başka roman 2 İmkanlarda imkansız aşk roman 3 Bâb-ı Ebrar roman 4 Sana yazıldı/m şiir-deneme 5 yorgun gemi şiir albümü

Neden yazarlık?

Kendimi daha iyi ifade edebildiğimi düşündüğüm için...

Yazarlığa ilk adımı nasıl attınız?

Orta birinci sınıfta günlük yazarak yazmaya adım attım...

Yazarlık dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Yazmak öyle basit bir meziyet olmadığı için neredeyse tüm zamanımı alıyor... Kitaplarımın dışında bir gazete , bir dergi ve bir çok internet bloklarında köşe yazarlığı da yaptığım için vakit ancak yetiyor... Çok keyif alarak yaptığım için sanırım başka bir şey yapmak istemezdim...

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Yazmak gönülden gönüle konuşmaktır... Dolayısıyla gönül işlerinin rekabeti olmaz diye düşünüyorum...

Yazın dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Öyle bir şansım olsaydı tüm dünya insanlarının eline kalem tutuşturup yazmalarını isterdim...

Yazmak kendinle yüzleşmektir ve kendinizle yüzleştiğinizde kötü ne varsa uzaklaşır sorgularsınız herbir şeyi...

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce nasıl bir eğitim almak gerekli?

Dünyaya geldiğimizde her birimiz birer yetenek ile geliriz... Kendinde ki yeteneği keşfedip onu geliştiririz...Olmayan bir şeyi ne yaparsanız yapın bir yere oturmaz...

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Sanırım biraz az canlıyım, bu durumu biraz aza indirgemek isterdim ...

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Teknoloji ve sosyal ağlar hayatımızla bir bütün oldu... Doğru kullanıldığında ortaya da doğru şeyler çıkıyor...Olması gerektiği kadar içindeyim her şeyin...

Bugüne kadarki kitap çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Her bir dosya ayrı heyecan ve ayrı serüven oluyor benim için... Eğlenerek ve topluma faydalı izler bırakmaya özen göstererek yazmaya gayret ediyorum...

Şiir albümünüzden bahseder misiniz?

Şiir kitabımın içinden seçtiğim on şiirimi seslendirerek okuyucumun yanı sıra dinleyicilerimi de bu naif duygulu şiirlerle tanıştırmak istedim...

İyi yazarlığı nasıl tarif edersiniz?

Yazar, yazdığı yazılarda (roman, öykü, deneme, şiir, köşe) toplumun dengesini bozmuyorsa, verilmeye çalışılan duygu Selini incitmeden kırmadan verebiliyorsa doğru noktadır...

Yazarlığın dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi? Yazarlığın stresli yanları neler?

Kendimden örnek vermek gerekirse; Bir romana başladığımda o hikayenin içinde ne kadar karakter yarattıysam o kadar karaktere bürünüyorum ayrı ayrı ve bu kısım bazen beni yorabiliyor, onun dışında yazmak çok keyifli bir alan benim için...

Son dönemde çok fazla kitap yazılıyor. Hatta okuyan kadar yazan var gibi bir durum oluştu bir yazar olarak bunu nasıl yorumlarsınız?

Bence çok şahane bir durum, keşke herkes sussa ve herkes yazsa...

Spikerlik ve sunuculuk düşünüyor musunuz?

Teklifler ziyadesiyle çok, yarın ne olur bilemem... Bahsi geçen şeylerin alanı bizim işimizden çok ayrı ama dediğim gibi yarın ne olur bilemiyorum...

Yeni Medyanın (Sosyal Medya ve İnternet) Geleneksel Medyayı (Radyo-tv gazete) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek?

Bence gün geçtikçe teknoloji ve sosyal ağların genişlemesi bilgi olarak bize dönüyor, bunun değerini bilmek gerekir...

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Aile ve arkadaş ziyaretlerime önem veririm... Bolca kitap okurum...

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Yani en son okuduğum SERRA MENAKAY’ın “İsmail Gaspıralı’nın kızı Şefika hanımı” okudum ve hala etkisindeyim ...

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

İnsanlar olmak istedikleri yerlerdedirler... Benim yıllar sonrasına bırakmak istediğim tek şey; yazdıklarımla yaşama iz ve anı bırakmak...

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Okumak kadar mühimdir yazmak... Büyük üstat der ki; Bir kişi dahi yoktur iki satır yazmamış olsun!

En şahane özgürlüktür yazmak... Bizler yazanlar olarak yazmaya devam ederken sizlerde okumaya devam edin... Çok keyifli bir söyleşi oldu, öncelikle size Cengizhan Bey ve sonrasında Basın yayında emeği geçen ve görünmez kahramanlar olarak bilinen tüm ekip arkadaşlarınızı gönülden kutluyor başarılarınız daim olsun diyorum... Okuyucularımıza sıra gelince; Kıymetli okuyucularım ,dinleyicilerim ve gizli takipçilerim ,bizlerin yolu uzun çünkü biz yazanlar sadece gerçek edebiyat yapmaya çalışıyoruz,bu alanda ki edindiğim en büyük tecrübe okumaktır özellikle dünya klasikleri ve tarihimizi yansıtanları... Bize inen ilk ayet neydi? İKRA (oku)...

Okumalıyız hem de çok okumalıyız ama okuduğumuz kitabın bilgisi ve ilmi önemli, yani demem o ki ; öğreten,bilgilendiren ve heyecan veren kitapları tercih ediniz... Sizlere en kalbi duygularımla sevgilerimi yolluyorum ve umuyorum ki bir gün bir yerde bir çoğunuzla yolumuz kesişecek... İşte bizler o günün bekçisi olarak yazmaya devam diyoruz... Sevgiler ...

Röportaj ve fotoğraflar: Cengizhan KAYA