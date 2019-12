Yasemin Karamisa ile sunuculuk ve medya dünyası üzerine 

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Güleryüzlü, sevecen, içten, samimi doğrucu mesleğini meslek olarak bu yola adım atanlardanım. Aslen Bulgaristan göçmeniyim doğma büyüme İstanbulluyum. Çalışkan, iş disiplinini seven verdiği sözünde her daim duran insan olmuşumdur ve en çok ta insanların bende sevdiği yanım ise pozitif enerji ile etrafımda büyük ilgi toplamam olmuştur. Her daim işimde ve çevremde saygılı ve sevgili davranan kişilik olmuşumdur iyimserlikte üzerime yoktur Herkesi kendim gibi görürüm kötü düşünmem..

Neden Medya?

Medya bana küçüklüğümden beri çekici gelmiştir farkındalık olsa gerek her mesleğin kendine has ayrıcalığı vardır elbette dalar medya deyince akla gece gündüz durmaksızın nerede olduğun her an nerede olacağın belli olmayacağı akla geliyor gerek kamera Karşısı, gerek se arka planda seni bekleyen stresle birlikte işinin verdiği heyecan mutluluk başarı sarıyor her yerini hele ki o muhteşem anları atlatıp ortaya bir şey koyduğunda enfes oluyor işte ben bunu seviyorum medya başka bir Tutku kamera karşısında olmayı Seviyorum

Medyaya ilk adımı nasıl attınız?

Medyaya ilk adımım eğitim aldığım akademiyle başladı gerek sunuculuk eğitimlerinde kamera karşısına geçtim gerekse modellik eğitimlerimiz de ve oyunculuk eğitimlerinde senaryo ile kamera karşısında bulundum ve kendimi buldum sanki o an çok farklı bir histi

Medya dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Medya bağımlılık gibi içine girdiğin zaman bırakamıyorsunuz tabi ki ticaret anlamında düşüncelerim var

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Rekabet her meslekte var tabi ki de zaman zaman oluyor olmuyor dersem yalan söylemiş olurum çok fazla stres olunan zamanlar var öncelik verilen insanlar bir anda farklı bir yerde olabiliyorlar destek olunduğu İçin halbuki belki orada olması gereken benim fakat kurallar çerçevesinde kişiliğimize ters olaylar la karşı karşıya kaldığımızdan uzak duruyoruz yeri geliyor işsiz kalıyoruz doğru zamanı beklemek zorunda kalıyoruz birilerinin verdiği gün ve saati bekleyip son anda olumsuz gelen cevap ile hayal kırıklığı yaşayabiliyoruz fakat yine de her şeye rağmen yılmadan mesleğimizin peşinden koşmaya devam ediyoruz

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Değiştirmek ne kadar doğru olur bilemem herkesin bir kuralı vardır sadece yeni neslin önünün açılması elinden tutulması gerekiyor yenilikçi olmak adına döngü güzel ilerlemesi için destek olunacak nokta az da olsa elden tutulsa insanlar medya da işsiz kalmaz herkes seve seve işini yapar daha da mutlu olur mesleği medya severleri işinden soğutmak değil sevdirmek lazım bence...

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce iletişim mezunu olmak gerekli midir?

Yani tabi ki de eğitimin yaşı yoktur kendimizi günden güne yenilemek bize faydası olacaktır eksik birçok şey vardır hayatımızda önemli olan işini seviyorsan bu yolda gerek kurs gerek okul anlamında ilerlemek doğru olur tabi ki.

Salt spikerlik / sunuculuk kursu ile spikerlik / sunuculuk yapılabilir mi?

Mesleği ne kadar çok istediğinize bağlıdır tabi ki de eğitimler alındıktan sonra her işi başarabilir insanlar fakat düzgün bir Türkçe ağzıyla konuşmayı öğrenmek diksiyon eğitimi almak doğru nefesi kullanmayı bilmek vs vs hepsi eğitimden geçiyor

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Kendimde değiştirmek istediğim bir şeyim olduğunu düşünmüyorum önce İnsan kendisini sevmeli ki hayatı ve insanları sevsin ayna da gördüğün sen sen ve mutluysan bu yeterlidir

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Medya işimiz zaten seviyoruz yakından uzaktan iç içeyiz uzak kaldığımız noktalar da olsa bağımlı olduğumuz için vazgeçemiyoruz

Daha katedecek çok yolumuz var bizlerin eskilere göre sosyal medyayı işimiz gereği mecburen aktif kullanıyoruz internet ve teknoloji günümüzde git gide Level atlıyor gelişime açık bir ülke olmak güzel medya her açıdan her branşı ayrı bir heyecan ayrı bir mutluluk diyebilirim

Televizyondaki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Gerek yerel ,gerek ulusal kanallarda yer aldım yapım yönetme koordine sunuculuk dahilinde günlük kadın kuşağı programı sundum gerekse iş ekonomi üzerine muhabirlik gerekse dizi oyunculuğu üzerine karakter oyuncusu olarak televizyonda yer aldım gerekse modellik anlamında televizyon programında yer aldım

Oyunculukla ilgili neler yapıyorsunuz? Oyunculukla ilgili çalışmalarınız neler?

Oyunculuk anlamında arka sokaklarda yer aldıktan sonra henüz bir projeye başlamadım fakat yakın zamanda bir Sinema Filmi Projesi var bir an önce start verilmesini bekliyoruz. Umarım güzel günler bizlere doğru gelecek diye umut ediyoruz ve emek verip Çaba gösteriyoruz.

İyi sunuculuğu nasıl tarif edersiniz?

İyi sunuculuk güzel bir Türkçe Ağzıyla konuşmak diksiyonu düzgün olmak kendisini kamera karşısındaki izleyicilere doğru ifade edebilmektir Günden güne kendisini yenilemek zorundadır her an bakımlı olmalı dikkatli düzenli olmalıdır eğitimden kaçmamalı kendisini en iyisi olması İçin çaba sarf etmelidir

İyi oyunculuğu nasıl tarif edersiniz?

İyi oyunculuk her role, karaktere bürünmek demektir izleyiciye gerçekmiş gibi hissini uyandırabilmek önemlidir. Aslen iyi bir oyuncu tiyatro sahnesinden geçer ,asıl alt yapı tiyatroyla başlar. tabi ki yetenek ve beceri her şeyden önce gelir oyuncu dediğin öncelikle çok sabırlı olması gerekir her meslekte olduğu gibi üzerinde stresi ve sorumluluğu çok Fazla olan bir meslektir

Sunuculuğun dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi ? Spikerliğin stresli yanları neler?

Sunuculuk tabi ki de stresli bir iş objektif karşısında olmak insanlara aktaracağı konuları düzgün telaffuz ederek anlatmak öncesinde eksiksiz olarak son ana kadar her şeyi ince ayrıntısına kadar hazırlamak ve sunmaktır.

Çeşitli özel etkinlik ve protokol sunumları da yapıyorsunuz? Özel etkinlik sunumlarında neler önemli?

İnsanların örnek olacağı bir kimlik olduğunuz İçin a dan z ye her şeyinize dikkat etmek zorundasınız Protokol de konferanslar ve özel etkinliklerde tek tek tane tane konuşarak doğru hitap etmek gerekir kişiye değil topluluğa sunum yapıldığından dikkat edilmesi gerekir Açılış ve kapanış konuşmasına kadar ayrıntıları kaçırmamak selamlamayı kesinlikle unutmamak gereklidir

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı?

Göz önünde bir meslek olduğundan ilk etapta göze hitap edildiğinden ekran İçin güzellik önemlidir.

Yeni Medyanın (Sosyal Medya ve İnternet) Geleneksel Medyayı (Radyo-tv gazete) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek?

Yeni medya her anlamda her koldan daha da ileri boyutta ilerlemeye devam edecek bence gazetenin yeri ayrı derginin yeri ayrı televizyonun yeri ayrı ve internetin yeri ayrıdır karıştırmamak gerekir sonuçta her biri haber alma birimidir ve gereklidir insanlar medya olmasa gazete olmasa dergi olmasa Veya internet olmasa neyi nereden alacak nereden görecek nereden haber alıp görüp öğrenecek bu yüzden medya kendi adı altında hepsini barındırıyor.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Boş zamanlarımı genelde medya ile geçiriyorum, ya spor yaparak ya aile ziyareti yaparak ya da arkadaşlarımla birlikte vakit geçirerek dolduruyorum gezmeyi dolu dolu yaşamayı sevenlerdenim

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Benim için her yeni an,her yeni nefes yeni bir kitap ve film gibidir.

Hayatımda Kitabı kendim yazar kendim uygularım ona göre yaşarım kendi doğrularım ve kurallarım benimdir.

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz?

Kırmızı Türk böyle topluluğu bir arada buluşturduğu İçin teşekkürlerimi sunuyorum ve hepimize mesleğimizde ve medyamızda başarılar diliyorum.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Gelecekteki planlarımız İçin her geçen gün emek veriyoruz çaba gösteriyoruz merdivenleri adım adım tırmananlardanım gelecekte daha iyi yerlere ulaşacağımdan Emin’im

Bulunduğum durumdan memnun olabilmem için istediğim konumda olmam gerekiyor medyadan bahsediyorum bunun İçin de iş alım gücünün işe saygının ve ilginin daha Fazla olması gerekiyor işime saygı ve sevgiyle bakıyorum ve bu yolda yürüyorum Elimden gelenin en iyisi için hazırım Başarmak Başarmak Başarmak diyorum son olarak...

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Son olarak takipçilerime vermek istediğim mesajsa gerçekten sevdiği mesleği seçmelerini tavsiye ederim İşini seven saygı duyan hiç bir zaman yılmıyor bıkmıyor usanmıyor bu yüzden Medyayı seçmek isterseniz eğer çok fazla sabırlı olmanız gerekiyor pat diye bazı şeyler olacak diye beklemeksizin adım atın ve strese heyecana hazır olun ama bu meslek gerçekten mükemmel bir meslek diyebilirim sevgi ve saygılarımla selamlıyorum sizi Teşekkür ediyorum Yasemin Karamisa.

Röportaj ve fotoğraflar: Cengizhan KAYA