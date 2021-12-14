YASEMİN DİNÇ:

“HAYALLERİMİ UMUTLARLA GERÇEKLEŞTİRDİM”

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Aziz Karataş ile Bir Çay Söyleşisi adlı köşemizde çok değerli bir konuk aldık. Başarılı yazar ve şair Yasemin Dinç ile başarının öyküsünü, gizemli sırlarını, yazarlığı ve sanatı hakkında konuştuk ve çok samimi cevaplar aldık…

Yasemin Dinç’in kimlik oluşumunu bize kısaca anlatır mısınız hocam?

1988 yılında dünyaya geldim. Doğma büyüme Batmanlı olup iyi ve hoşgörülü bir ailede büyüdüm. Eğitim hayatım ise başlıca imam hatip lisesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, bunun yanı sıra medresede Arapça, hadis, fıkıh, siyer, akaid tevsir gibi dersler aldım. Azmettim gayemin olduğu yönden çabamı sarf edip, hayallerimi umutlarla gerçekleştirdim.

Yazmaya ne zaman başladınız? İlk yazın anınızı paylaşır mısınız?

Çocuk yaştan beri okumayı yazmayı seviyorum. ilk olarak ortaokul 7. sınıfta Din kültürü dersinde "Efendime

Hasret" adlı şiirimle herkesin beğenisini kazandım.

Hangi tür kitaplar yazıyorsunuz?

Edebi ve Din yönüyle zengin topluma faydalı kitaplar yazmak önceliğim.

Sizce iyi bir yazar olma kriterleri nelerdir?

İyi bir yazar olma kriterleri tabikide yazdığı eserlerin zenginliği okurlarına topluma ne kadar fayda kazandırdığı.

İmza günleri ve etkinlikler düzenliyor musunuz?

Evet, fuarlar, özel imza günleri vede eğitim sektöründe imza ve söyleyişlerimiz oluyor.

Okuyucularınız kitaplarınızı nereden bulabilirler?

Bütün internet sitelerinden ve kitap evlerinden çok kolay bir şekilde ulaşabilir.

Bundan sonra ki hedefleriniz neler?

Çocuklar için eğitim ve ahlâkî bir eser düşünüyorum.

Aileniz, sizin şair/yazar olma yolculuğunuzda yer aldı mı? Onların bu konuda size yansıyan fikirlereni öğrenebilir miyiz?

Her konuda bana olan güven duyguları. Manevi destekleri beni başarıya ulaştıran etkenlerdendir.

Sizi yazmaya özendiren şeyler nedir?

Özenmek değilde var olan bir duyguyu vede beceriyi gün yüzüne çıkartmak.

İlk kitabınızı çıkartmayı ne zaman ve nasıl düşündünüz? Bunu gerçekleştirmek sizin hayaliniz miydi?

Çocuk yaştan beri var olan bu hayalimi 2018 de çıkarmış olduğum "Aşk şafak kokusuda"adlı şiir kitabımla yazarlığa adım atmış oldum.

Bir yazar olarak okuduğunuz ve beğendiğiniz yazarlar kimlerdir?

Her daldan okumayı severim. Zira okuduğum eserler yepyeni yazarları tanımama vesile oluyor. Aynı çatı altında farklı hayatlar yaşıyoruz okuduklarımız bizi birbirimize yakınlaştırıyor. Sadece ne okuduğuma dikkat ediyorum. Tırnak içerisinde söylemek gerekirse "Dini alanda maneviyatı temsil eden eserler önceliğimdir" diyebilirim.

Yazma ritüelinizden bahseder misiniz? Örneğin hangi ortamda, hangi materyallerle, hangi müzikle, nasıl bir coğrafyada yazmayı tercih ediyorsunuz?

Yazma ritüelim anlık olan bir duygu. Bazen yürürken bile yazmışlığım olmuştur. Ancak genel olarak ele alırsam yanlızken kendimle başbaşa halindeyken.

Yeni kitap çalışmanızdan bahsedelim. “İmtihanımın Gözyaşları” kitabınız yeni çıktı. Peki, beklediğiniz ilgiyi bulabildiniz mi?

Ateş yayınların aracılığıyla çıkan bu eserim sevgi ve ilgi odağı oldu. Bekledigim ilgiyi gördüm kısmetse ikinci baskıya hazırlayacağız.

“İmtihanımın Gözyaşları”nın içeriğinden kısaca bahseder misiniz, ne tür bir mesaj veriyorsunuz bu romanınızda?

“İmtihanımın Gözyaşları" eserim imtihan dolu bir hayat hikayesi. Allah’ın vermiş olduğu bu imtihana karşı yine Allah’a sığınmanın ve tefekkür etmenin takvası. Herkese benim hayatım dedirtecek kadar samimi ve bi o kadar örnek teşkil edecek bir eser. Eserimi kısa bir sözle ifade etmek istersek romanda yer alan şu sözü söylem isterim. "Zifiri karanlık yüreğime zemher gibi düşse de, ilahi kudretin sesi yüreğimi aydınlığa ulaştıracaktır" Umudunuzu inancınızla canlı tutun o var olduğu sürece siz varsınız.

“İmtihanımın Gözyaşları” kitabınızı yazma sürecinde unutamadığınız bir anınız oldu mu?

Evet oldu, eserimi yazarken gözyaşı döktüğüm oldu. Eserimin isminin bunda büyük payı var.

Başarının en büyük kuralı nedir sizce?

Umut, gaye, çaba, sabır.

Son olarak, yazar/şair olmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Herkes olur mu bilmem ancak zerre o maneviyatı taşıyorsa neden olmasın. Yardımcı olmak gerekirse okumayı tavsiye ederim.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…