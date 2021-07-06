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YAŞA ÇOCUK DERNEĞİ 

“TUT ELİMDEN”

06 Temmuz 2021 Salı 16:30
8 Okunma
YAŞA ÇOCUK DERNEĞİ 

Röportaj Aslı Mercan Sarı

Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi çocuk onkoloji bölümünde yatan çocuklar başta olmak üzere pediatri, organ nakli ve yeni doğan servislerinde tedavi gören tüm ihtiyaç sahibi çocukların ve ailelerin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak, tedavileri süresince gerekli ilaç ve kan desteğinde bulunmak, psikolojik desteğe ihtiyacı olanlara destek sağlamak amacıyla çalışan Yaşa Çocuk Derneği  röportajımız sizlerle.

Yaşa Çocuk Derneği nasıl ortaya çıktı? Nedir Yaşa Çocuk? 

Tepecik eğitim araştırma hastanesi çocuk onkoloji sınıfı öğretmeni Selma Özdemir ve bölüm çalışanlarının yaşadığı sıkıntılar, gelen bağışların düzensizliği ve koordinasyon bozuklukları sonucu, hastane idaresinin isteğiyle ve Selma Hanım’ın önderliğinde çalışanlardan ve hasta çocuk annelerinden oluşan 12 kişilik gönüllü, güzel yürekli insanların sayesinde kuruldu.

Derneğin görev ve amaçları hakkında bize Yaşa Çocuk bilgi verebilir misiniz?

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkolojisi bölümünde yatan çocuklar başta olmak üzere pediatri, organ nakli ve yeni doğan servislerinde tedavi gören tüm ihtiyaç sahibi çocukların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak, tedavileri süresince gerekli ilaç ve kan desteğinde bulunmak, psikolojik desteğe ihtiyacı olanlara destek sağlamak temel amacımızdır.

*Kan ve organ bağışına teşvik, hastaneden yatan çocukların ihtiyaçlarını karşılamak, eğitimlerine

destek sağlamak.

* Ayaktan tedavisi devam eden ve kontrolleri süren çocuklarımıza.

*Abla-kardeş destek projesi ile eğitimlerine uyum sağlatmak.

*Anne mutfağı ve K.İ.T. mutfağına destek sağlamak.

*Anne ve çocuklarımıza uzmanlar eşliğinde travma ve psikolojik destek sağlamak.

*Yılbaşı, doğum günü, bayramlar vb. günlerde motivasyon etkinlikleri düzenlemek.

*Hasta çocuk annelerine meslek edindirme kursları düzenlemek.

Projelerinizden ve etkinliklerinizden bahseder misiniz?

*İstanbul’da büyük bir kan bağışı.

*Ulusal ve uluslar arası sempozyum düzenlemek.

*Anne eğitimleri ve meslek edindirme.

*Dergi çıkarmak.

*AB projelerine katılmak.

Gelir getirici faaliyetleriniz nelerdir? Kaynak geliştirmek için ne gibi yöntemler kullanıyorsunuz? 

*Bağışlar

*Kermesler

*Ürün satışları

Bireysel ve kurumsal bağışlar derneğin kaynaklarının yüzde kaçını oluşturuyor? 

*Pandemiden önce;   %40-50

*Pandemide ;  %70-80

Bağışçı profiliniz hakkında bilgi verir misiniz? 

*Yakınlarımız, arkadaşlarımız, iş adamları, esnaflarımız vb.

Bazı bireysel bağışçıların beklentileri var, mesela şu milletten olmasın şu hürriyetten olmasın, şuradan olmasın diye bu tarz beklentilerle bunlarla karşılaştınız mı?

*Hayır.

Peki, bireysel bağışçılara nasıl ulaşıyorsunuz halk gibi?

*Tanıdıklar ve yakınlarımız sayesinde. Ayrıca sosyal medya üzerinden.

Gönül işi yürek işidir bu tarz çalışmalar, takdirle takipteyim sizi. Yaşa Çocuk'un bu ulvi yolculukta en çok zorlandığı şeyler neler?

*Pandemi nedeniyle kermes ve etkinliklerimizin olmaması, hastane sınıfının kapalı olması ve çocuklara ulaşmada sıkıntı yaşanması, Yeterli kan bağışı yapılamaması. 

Dernek çalışmalarının en zor yanlarından biri, kişilerin aldıklarının ya da ödediklerinin yerine ulaştığına inandırmak sanırım. Bunu nasıl sağlıyorsunuz?

*Bağışçılarımızla sık sık irtibata geçerek onları bilgilendiriyoruz. Sosyal medyada yayınlar yapıyoruz. Yönetim kurulu üyelerimiz ve üyelerimiz güvenilirliklerini ispatlamış çok değerli insanlardan oluşmaktadır. 

Size gönüllü olmak için nasıl ulaşabiliriz? Dernek gönüllüsü olmak için ne yapmamız gerekiyor?

*İnternetten, sosyal medya hesabımızdan ve yönetime ulaşıp gönüllüye olabilirsiniz.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

Çıktığımız bu kutlu yolda çocuklarımızın yüreklerine dokunup, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu yarınlara ulaşabilmeleri için tüm enerjimiz (gücümüz) ile çocuklarımızın yanında oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. Türkiye’nin her yerinden bize ulaşan öncelikle ihtiyaç sahibi ve hasta çocuklara ulaştık.

ÇOCUKLARIN YAŞAMASI İÇİN ELLERİNDEN TUTTUK,

TUTMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ.

Önce Vatan Gazetesi

YAŞA ÇOCUK DERNEĞİ 
YAŞA ÇOCUK DERNEĞİ 
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