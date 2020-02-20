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Yaprak Tüter ile klip oyunculuğu ve sinema üzerine 

Cengizhan Kaya’nın röportajı için tıklayınız...

20 Şubat 2020 Perşembe 17:17
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Yaprak Tüter ile klip oyunculuğu ve sinema üzerine 

Öncelikle bize  kendinizden  bahseder misiniz?

Merhabalar öncelikle Gezmeyi araştırmayı seven deli dolu dediğim dedik bir karakterim her şey hemen olsun isterim disiplinliyim eğlenceli bazen de çoğu şeyden çabuk sıkılırım ..      

Kendi oyunculuğunuzu nasıl tarif edersiniz? 

Oyunculukta farklı karakterleri oynamayı severim çoğu karaktere girerim tiyatroculuktan gelmeyim kendimi seviyorum sahnede.

Yakın zamanda başrolünde yer aldığınız film gösterime girecek önümüzdeki süreçte ne tür projeler var? 

Kayıp Ruhlar konusu güzel bir film korku gerilim ve psikoloji kesinlikle izlenmeli. Benim ilk başrolüm çok emek verildi herkes emek verdi ama ben çok çalıştım çok yoruldum repo günüm bile olmadı inşallah emeklerimin karşılığını alırım.   En son oynadığım sinema filmi Şubat ayında sanırım vizyonda olacak her projeyi kabul etmiyorum çünkü herkesle iş yapılmıyor eline senaryo alan filmci sanıyor kendini :) çok düşünerek araştırarak karar veririm.   

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası bir projede de yer aldınız projenin detayları nedir. Ne zaman yayınlanmaya başlayacak? 

En son oynadığım klip Arap ülkelerinde yayınlanacak daha öncede onlarla iş yapmıştım çok keyifli.

Youtube ve web tv seçenekleri çoğalıyor bunu nasıl yorumluyorsunuz siz böyle bir çalışma düşünüyor musunuz? 

Youtuberların bazılarını beğeniyorum bazılarını beğenmiyorum herkes işini yapsın bana çok söyleyen oldu YouTube kanallı aç ama şu anlık öyle bir düşüncem vaktim de yok tabi ilerisini bilemem.

Sinema  dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz? 

Sinema dünyasında değiştirmek istediğim tek şey verilen emeğin görülmesi oyuncuları anlamalarını ; birde herkese oyuncu dememelerini isterdim.   

İyi oyunculuğu nasıl tarif edersiniz?   

iyi oyuncu olmak istiyorsan  sabırlı kararlı ve istikrarlı olmalısın 

Oyunculuğun dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi ? Oyunculuğun stresli yanları neler? 

Ben seçtim bu mesleği ve mutluyum stresli yanları çalışma saatlerinin uzun olması.    

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Sizleri iyi ki tanıdım çok teşekkür ederim sevgiyle kalın.

Röportaj: Cengizhan KAYA

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yaprak TüterKlip OyunculuğuSinema
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