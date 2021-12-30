Yalancı Sevgilim 31 Aralık Cuma Fox TV ekranlarında olacak...

RÖPORTAJ: KIVANÇ TERZİOĞLU

Murat Çiçek ve Enis Özkan’ın yapımcılığını üstlendiği “Yalancı Sevgilim” adlı film 31 Aralık Cuma akşamı yılbaşı özel programı kapsamında Fox ta yayınlanacak. Yönetmen koltuğunda Günay Günaydın’ın oturduğu, senaryosunu Meltem Çitci’nin yazdığı Yalancı Sevgilim, eski Türk filmlerini aratmayacak sıcaklıkta ve samimiyette bir film. Gökhan Keser, Arbil Tabur ve Yeşilçam’ın çınarlarından Salih Güney’in baş rollerini paylaştığı filmin kadrosunda Aysun Güven, Belma Memati, Nalan Olcayalp, Pekcan Türkeş, Mehmet Reha Korman gibi birbirinden değerli oyuncular da bulunmakta.

ÖZEL RÖPORTAJ: KIVANÇ TERZİOĞLU

MELTEM ÇİTCİ:

Yalancı Sevgilim filmini diğer filmlerden ayıran en önemli özellik nedir sizce?

Yalancı Sevgilim günümüzde geçen bir Yeşilçam filmi. Hani şarkıları dilimize dolanan, film bittiğinde yüzümüzde hafif bir gülümseme bırakan ve içimizi mutluluk dolduran eski filmler vardır ya bizim filmimiz de öyle bir film. Büyük entrikalar, büyük olaylar yok. Samimi, sıcacık bir film. İzlerken “Ya ben bunu bir yerden tanıyorum” diyebileceğiniz kadar içimizden karakterlerle dolu.

Böyle bir film yazmak nereden aklınıza geldi?

Aslında bu fikir bir süredir aklımdaydı. Yeşilçam’a özel bir ilgim var. Hem mutlu ediyor hem de hüzünlendiriyor. Zaten buradan doğdu Yalancı Sevgilim. Bir gün Kuzguncuk’ta yürürken ki filmin geçtiği yer de orası; Yeşilçam’ın altın yıllarını yaşamış bir aktrist olsam şu anda ne hissederdim diye düşünmeye başladım. İlk fikir bu şekilde çıktı sonrası da hızla geldi zaten.

Salih Güney’le çalışmak sizi heyecanlandırdı mı?

İlk duyduğumda inanamadım. Sevinçten havalara uçtum resmen. 11 yıl aradan sonra bu filmi kabul edip tekrar ekranlara dönmesi benim için tarif edilemez bir mutluluk ve çok büyük bir onur. Sette ben dahil hepimiz kendisinden çok şey öğrendik. Umarım tekrar bu kadar uzun süre kameralardan uzak kalmaz.

SALİH GÜNEY İÇİN:

Çok uzun yıllar kameralardan uzak kaldınız. Tekrar sette olmak nasıl bir histi? Özlemiş misiniz?

Evet kamerayı, seti özlemiştim.

Yeşilçam dönemini özlüyor musunuz?

Evet çok.

Bir filmi kabul ederken nelere önem verirsiniz?

Senaryo, yönetmen, cast ve yapım şirketine

Sette başınıza gelen komik bir anınız var mı?

Çekimde nerdeyse her plan sonrası güldük izleyicide mutlu olacak...

Yalancı Sevgilim filmini diğer filmlerden ayıran en önemli özellik nedir sizce?

Oyuncular doğal, senaryo doğal, reji başarılı...

Bu projeyi kabul etmenizdeki en büyük etken neydi?

Menajerim Ayşe Örgün hangi projede olup olmayacağımı iyi bilir. Oynamamı ısrarla İstedi. Haklıymış. Kaliteli dostlar edindim. Kısaca her anın tadına vardım.

ARBİL TABUR İÇİN:

İlk filminizde Yeşilçam’ın çınarları ile kamera karşısına geçmek nasıl bir histi?

Kesinlikle şanslı olduğumu hissettim. Ben de Yeşilçam filmlerine televizyonda sıklıkla denk gelen şanslı çocuklardandım. Sayısız kere izlediğim filmleri, tekrar izlemekten de hala büyük keyif alıyorum. Bir dönem Türk Sinemasına damga vurmuş̧ isimlerle çalışmak ise benim için çok kıymetli ve unutamayacağım bir deneyimdi.

Salih Güney’le olan sahnelerinizde heyecanlandınız mı?

Tabi ki. Hem böyle bir hikâyede yer almak, hem de Salih Bey gibi bir ustayla karşılıklı oynamak oldukça heyecan vericiydi.

Sette başınıza gelen komik bir anınız var mı?

Belgin yemek yemekten keyif alan biri. Bir yemek sahnesi çekiminde, biberleri iştahla peşi sıra ağzına atıyor. Biberlerin acı olduğunu ise birazcık acı şekilde öğrendik. Gökhan da ben de bozuntuya vermeden devam etmeye çalışsak da bir noktadan sonra gözümüzden yaşlar gelmeye başladı. O sahnenin duygusuyla tezat bir görüntü̈ oluşmuştu.

Belgin karakteri gerçek hayatta size benziyor mu? Hangi yönlerden benziyor?

Belgin çok doğal bir karakter. Anda, anın farkında, yaşamdan zevk alan biri. Hatta biraz çocuk ruhlu. Bu yönleriyle bana tanıdık geldiğini söyleyebilirim.

Yalancı Sevgilim filmini diğer filmlerden ayıran en önemli özellik nedir sizce?

Yalancı Sevgilim, tıpkı Yeşilçam filmleri gibi samimi, sıcak ve hayatın içinden bir film. Belgin’in ve ona neredeyse bir aile olan mahallelilerin niyeti çok saf ve temiz. Sadece kendi mutluluğu için değil, çevresindekilerin mutluluğunu da gözeterek yaşayan insanları hatırlatması açısından değerli buluyorum.

Film gerek konusu gerek çekim tarzı ile eski dönem filmleri hatırlatıyor. Nostalji moda olma yolunda mı sizce?

Geçmişe duyulan özlem, nostaljik tat barından eserlerin yapılmasını modadan ziyade bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkarıyor. Bu yüzden de her dönemde sıkça karşımıza çıkacağını düşünüyorum.

Bu projeyi kabul etmenizdeki en büyük etken neydi?

Senaryoyu okumayı bitirdiğimdeki hissiyat, yüzümdeki tebessüm bana çok iyi geldi. Belgin’in doğallığına hayran oldum ve kesinlikle yer almalıyım dedim. Senaristimiz Meltem hanımla tanıştığımda da ilk söylediğim şey bu olmuştu.

MURAT ÇİÇEK:

Yalancı Sevgilim filmini diğer filmlerden ayıran en önemli özellik nedir sizce?

Yalancı Sevgilim filmini diğer filmlerden ayıran en önemli özellik; hikâyenin içerisinde, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş dostluk, arkadaşlık ve mahalle kültürü gibi bu sıcak samimi duyguların dile getirilmesi ve bu duyguların hiçbir zaman unutulmamasını hatırlatan bir film olmasıdır.

Çok uzun zamandır bu sektördesiniz. Bir filmi seyirciye sevdiren en önemli faktör nedir?

Bir Filmin seyirci tarafından sevilmesi senaryo yani anlattığınız hikâye ile başlar sonrasında yönetmenin bu hikâyenin duygularını seyirciye anlatım şekli ve oyuncularında bu hikayedeki karakterlere hayat vermesi ile devam eder. Senaryo, Yönetmen ve oyuncuların duygu ahenkleri tutmaz ise seyirci bu filmleri satın almaz yani izlemez.