Yakup Güçlü: Sporu hayatınızdan çıkarmayın

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Boksör Yakup Güçlü ile Boks sporuna ve projelerine dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Yakup Güçlü kimdir?

29 Ocak 1986 tarihinde Adana’da doğdum. Sırasıyla Gündoğdu Koleji ve Çağ Koleji’nde okuduktan sonra Yeditepe Üniversitesini bitirdim. Eğitim için yurt dışında da bir zaman geçirdim. Yaklaşık 11 senedir çeşitli dövüş sporlarıyla profesyonel biçimde uğraşıyorum.

Bilinen dövüş sporlarından Boks’u nasıl tanımlarsınız? Boks ile nasıl tanıştınız?

Çok fazla derinliğe ve detaya, bununla beraber kendi içinde bir matematik ve fiziğe sahip bir sürü değişkeni kendi içinde barındıran bir spor. Kısaca özetlemem gerekirse; hayatın ta kendisi, milimetre ve saliselerin önem taşıdığı bir spor. Eğer doğru anda doğru kararı verip, doğru hamleyi yapamazsanız elinizdeki fırsatı kaçırırsınız. Bu da size pahalıya patlayabilir hayatın ta kendisi gibi. Zorluk olarak düşündüğümüzde boks; yüksek çalışma, sadakat ve adanmışlık gerektiren bir spor çünkü bu spordaki tek rakibiniz bir önceki antrenmandaki kendiniz ve kesinlikle onu yenmelisiniz. Yani; “Artık ben her şeyi öğrendim. Daha ileriye gidebileceğim bir yer yok.” cümlesi kendinize söylediğiniz bir yalandan öteye gitmez.

Antrenörlük konusundaki başarılarınızdan bahseder misiniz?

Antrenörlük konusunda ben ve ortağım Onur Teker aynı sertifikalara sahibiz. Dünyaca geçerliliği olan Mittology Elite Level Box antrenörlük sertifikamız ve en üst seviye Phuket Top Team Muay Thai antrenörlük sertifikamız var.

Boks sporunun en faydalı yanı nedir?

Bu spor aynı zamanda doktorların önerdiği bir spor. Birçok pedagog, çocuklardaki odaklanma probleminin motor reflekslerin gelişmesi olduğunu söylüyor. Öfke kontrolü için çocuklarını getiren veliler de çocuklarındaki gelişmelerden sonra bu spora başlıyor. Kimi zaman çiftler için ilişki terapisi yerine bile geçiyor.

Sizi incelediğimizde kadınların Boks’a olan ilgilerinin çok yüksek olduğu anlaşılıyor. Bunun sebepleri nelerdir?

Açıkçası böyle bir durum gerçekten var. Salonu ilk açtığımız zamanlarda bir öğrencimin bana kadınların neleri başarabileceğini göstermesiyle başladı bu durum. Benim de kadınların bu sporda ne kadar başarılı olabileceği konusunda aydınlanmamı sağladı. Doğal bir yeteneği vardı, inanılmaz çalışıyordu. Bu örnekle ben de kadınların içindeki potansiyelle tanışmış oldum ve bu potansiyeli fark ettikten sonra çabuk anlaşılacak bir antrenman sistemiyle günden güne büyüyen bir kadın öğrenci grubumuz oldu. Sizi tenzih ederim, çok tehlikeliler. Hatta bir derste burnumun kırılmışlığı var.

Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinizi yürütmektesiniz. Çalışmalarını sürdürdüğünüz sosyal sorumluluk projeleri neler?

Şu an hali hazırda yaptığımız birtakım sosyal sorumluluk projeleri var. Örneğin; çevremizde maddi durumu yeterli olmayan çocuklara ücretsiz ders veriyoruz. Başlatmak üzere olduğumuz “Kadına Şiddet” projemiz var ve bizim için çok önemli bir proje.

Kadına şiddet konulu bir sosyal sorumluluk projesi başlatıyorsunuz. Projeden bahseder misiniz okurlarımıza? Bu projenin kararı nasıl verildi?

Bu projenin kararını ortağım Onur Teker ile beraber, kadınlara karşı artan şiddet olayları karsısında tepkimizi yararlı bir şekilde dile getirmek için başlattık. Bu proje için iki farklı seviyede sınıf oluşturduk; başlangıç ve orta seviye boks, kick boks ve muay thai sınıfları. İki ay başlangıç, iki ay orta seviye olmak üzere toplam dört ay gibi bir süre hiçbir ücret talep edilmeyecek yoğunlaştırılmış kursumuzda. Bu derslerin amacı; kadınlarımızın potansiyellerinin farkına varması, tehlikelerle baş etme imkânı ve tabii ki spor.

Sizce projenin sağlayacağı yararlar neler olacak?

Yaptığımız bu projeyle beraber kadınların kendi güçlerinin ve yapabileceklerinin farkına varmalarını sağlama, özgüven aşılama, kendini günlük hayatta başına gelebilecek her türlü olaydan koruyabilme, sağlıklı beslenme ve tabii ki düzenli spor yapma bilincini aşılama gibi yararlar sağlamış olacağız.

Hazırlık aşamasında olan bir sinema filmi projeniz var. Projeden bahseder misiniz?

Aksiyon filmleri için tactical atış ve dövüş koreografileri hazırlıyoruz. Bu hazırlık çalışmalarını yaparken benim için de sürpriz bir teklif geldi. Şu an senaryosu yazılan filmdeki bir karaktere çok uygun özellikler taşıdığımı söylediler ve bununla alakalı fikrimi sordular. Benim düşüncemse şu; yeni ve eğlenceli bir macera, neden olmasın…

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Sporunuz sizin için bir lüks; çocuklarınız için bir ceza veya ödül değildir. Kendiniz için muhakkak yapmanız gereken, hayatınızı kaliteli geçirmek amaçlı bir araçtır. Sporu hayatınızdan çıkarmayın.