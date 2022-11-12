"YA TANRI İÇİN ÇALIŞACAKTIM YA DA DÜNYAYLA BOĞUŞMAYA DEVAM EDECEKTİM!"

Şemsa Deniz; benim için maneviyatı çok yüksek, duruşu çok sağlam, hanımefendiliğiyle gıpta edilen, etrafına hep pozitif enerji yayan harika bir kişiliktir kıymetli okurlarım. Aynı zamanda Sat7Türk ekranlarında hafta içi her gün saat 12:00 de canlı yayınlanan Lezzetli Sohbetler programının sunucusudur. Ben de Perşembeleri konuğu olurum. Keyifli sohbetler ederiz. Bizim tanışıklığımız, arkadaşlığımız bu platformda başladı. Tüm içtenliğiyle ve tüm zarafetiyle beni ağırlar, hep var olsun. Şemsa, benimle röportaj yaptığın için çok mutluyum. Bu yüreği güzel insanı herkes tanısın istiyorum.

Öncelikle "Ruh ve beden sağlığın iyi mi, her şey yolunda mı?" diye sormak isterim.

Ruh ve beden sağlığı Rab’le olduğum sürece iyi. Bazen değişkenlik gösterir insanız. Ama Tanrı’ya baktığım zaman yine normale dönerim.

Okurlarımıza özgeçmişinden bahseder misin?

Ben Yunan Devlet Tiyatrosu mezunuyum. Oyunculuk, tiyatro ve sunuculuk bölümünü okudum. Kamera önü birçok sinema ve TV programları yaptım, tiyatro oyunlarında yer aldım. Reklam, katalog çekimlerim de var. 14 yaşımda yurtdışında başlayıp devam ettiğim bu mesleğe sevgim hiç azalmadı.

Annelik sana çok yakıştı arkadaşım. Hayatına neler kattı Aras Petrus?

Aras Petrus beni tamamen değiştiren bir varlık. O’na baktığımda her zaman Tanrı’ya şükrediyorum. Çok özel bir çocuk. Derin bakan, anlamlı gözleri olan, anne babasına sevgisini haykıran bir çocuk. Tanrı bize öyle bir lütuf verdi ki; O’na bakıp iyi ki varsın demekten kendimizi alı koyamıyoruz. Aras bana daha sabırlı olmayı, faklı bakabilmeyi ve sevginin daha derinleri olduğunu gösterdi. Tanrı’ya minnettarım O’nun için.

Kıymetli eşin Kanivar, tüm samimiyetimle söylüyorum; hayatıma giren en iyi niyetli insanlardan biri. Anlatsana; nasıl tanıştınız, evlilik sürecine doğru nasıl yol aldınız?

Biz Lezzetli Sohbetler aracılığıyla tanıştık. O dönemki yapımcım sevgili İlker Yılmaz bizi bir araya getirdi. Kanivar’ı konuk aldık ve arkadaşlığımız öyle başladı. 1 sene boyunca arkadaş olarak devam ettik. O’nun fikirlerine çok değer veriyordum, O da benimkilere. E zamanla duygular bende değişmeye başladı ve Kanivar’a farklı bir hayranlık duymaya başladım. Tanrı’ya olan bağlılığı, anlatış biçimi ve yaşam tarzı beni çok etkiledi. Dua etmeye başladık beraber. Veee bir süre sonra arkadaşlık aşka dönüştü, 6 ay içinde de evlendik.

Arkadaşım ikiniz de birbirinden doğal, riyasız, tertemiz insanlarsınız. Ailece görüşebilecek seçilmiş insanlarsınız.

Biz de sizi çok sevdik. Meryem İzem, Zehra… Senin dünyan da çok duru, çok basit, çok insancıl. Arkadaşlığımız tesadüf olamaz.

Muazzam derecede bir inancın var. Kiliseye gitmek, teşvik yapmak, İncil'i okumak, karı-koca olarak bu yolda yürümek nasıl hissettiriyor?

İnancım muazzam mı bilemem ama Tanrı’yı çok seviyorum. On’suz bir hayat düşünmek imkânsız. Evet insanız, hatalar yapıyoruz ama Rab nefes gibi doğal. Bu yolda yürümek bazen çok zor. Size birisi Hıristiyan olmak kolay derse inanmayın. Ben İsa Mesih’i takip etmenin hayatımda verdiğim en doğru karar olduğunu düşünüyorum. Şükrediyorum arkadaşım. O beni buldu, kurtardı, bana ihtiyacı yok yinede işlerinde kullanıyor ve seviyor. Bu yüzden çok mutluyum.

Sat7Türk senin için tam olarak ne ifade ediyor? Tüm izleyenlerine ve bu röportaj ile kanalı yeni öğrenen, takibe alacak izleyicilerine ne mesaj vermek istersin?

Sat7Türk en zor anlarımda hayatıma girdi ve en büyük iyikilerimden biri benim için. Bir karar zamanı çıktı karşıma Sat7. Ya Tanrı için çalışacaktım ya da dünyayla boğuşmaya devam edecektim. Ve bir karar verdim. Rab için çalışacak ve yüreğimi O’na adayacaktım. Ahhh iyi ki yapmışım. İyi ki Tanrı buraya getirdi. Sevgili Melih Ekener ve Cüneyt Arıkan bana inandılar, güvendiler. Tanrı güvendi ve bana bu leziz programı armağan etti. Şükrediyorum dünyalara değişmem.

Biraz da ailenden konuşalım. Anne-baba, kardeş, kuzen, teyze, hala, dayı, amca... İlişkileriniz nasıldır?

Babam muazzam bir şef. Aynı zamanda el işi takı tasarımcısı. O’nunla Lezzetli Sohbetler’e beraber başladık ama sonra maalesef rahatsızlığından dolayı ayrılmak zorunda kaldı. Yine de hayatta olduğu için şükrediyorum. Çok zor zamanlar yaşadık. Bir bacağımızı kaybettik.

Şu ifaden ne kadar önemli… Bir bacağımızı kaybettik! Demek ki acı kime dokunuyorsa değil, hangi yüreklere dokunuyorsa sancısını unutuyor.

Babam pes etmedi, savaşçıdır O. Ailemizden ilk iman eden O’dur. İlk kahramanım, ilk öğretmenim, ilk sevdiğim adam…

Peki diğer aile bireyleri?

Annem hayatımda görüp görebileceğim en sabırlı, en erdemli kadın. O olmasa biz böyle olamazdık. İyi ki benim annem. O’na hayatımı borçluyum, kişiliğimi o geliştirdi. Biz 3 kardeşiz. 1 erkek, 2 kız kardeşim var. Erkek kardeşim 12 yıldır Kanada’da yaşıyor. O’nu inanılmaz özlüyorum. Mutlu ve iyi olduğundan hasretlik olsa da her zaman seviniyorum. Kız kardeşim Hıristiyan bir kurumun yöneticisi ve eşiyle beraber çalışıyor. O burada İstanbul'da beraberiz. O benim küçüğüm. O’nun ablası değil annesi gibiydim hep. Çok çok bağlıyız birbirimize.

Daha önceleri dizi ve filmlerde seni izledik. Yeni projeler gelecek mi? Tekliflere sıcak bakıyor musun?

Evet sinema, tiyatro ve dizi hepsini yaptım. Setleri gördüm, alkışı gördüm. Olur tabii olmaz diyemem. Tanrı ne isterse o olur, ne derse ben onu yapacağım. Sıcak ya da soğuk bakmak yok. Rab isterse orada, Rab isterse burada. Bana fark etmez, O’nun isteğine uygun olsun.

Diksiyonun çok iyi. Programında ilahi bölümleri de var. Acaba sesin de iyi midir? Bir gün seni de ilahi söylerken dinler miyiz?

Diksiyon fena değil, aslında hala atamadığım bir aksan var hafiften. Ama insanlar beni böyle sevdi ve samimiyetime inandılar, hamdolsun. Kulağım iyidir ama ses hiç yok. Çılgınlık edersem herkese yazık olurJ Çok gıpta ederim, özenirim güzel seslere ama maalesef bende ses hiç yok üzgünüm.

Çılgınlık demişken var mı yaptığın bişeyler, mesela adrenalini sever misin?

Eskiden motor tutkum vardı zamanla kayboldu. Ama dalışı çok severim. Deniz benim için müthiş bir huzur. Genelde sesiz sakin biriyim. Öyle çok aşırılıklarım yok.

Kadınlar erkeklere nazaran cilt güzelliğine bir tık daha değer verir. Bu bir gerçek. Estetik yaptırmaya bakış açın nedir, hiç yaptırdın mı ya da yaptırır mısın?

Estetiğe hiç karşı değilim. Kim nasıl mutlu hissediyorsa öyle yapsın ve kimse de karışmasın. Samimiyetimle söylüyorum; şuan hiç estetiğim yok ama gelecekte ihtiyaç olursa neden olmasın.

Para hayatının neresinde? Amaç mı, yoksa araç mı?

Paranın her türlüsünü gördüm. Çok param da oldu, sıfırın altında yaşadığım da. Yeri geldi ailemle beraber kamplarda yaşadık. Sana şunu söyleyebilirim: mutluluğun parayla hiç bir ilgisi yok. Tanrı’yla ilişkinizle alakalı. Bunu çok net öğrendim ben. Rab bana ne kadarını verirse hamdolsun demeyi öğreniyorum her gün. Bana öğretiyor. Hayat çok zor, parasızlık çok zor evet ama Tanrı’sızlık çok daha zor. Asla para hırsım olmadı ve böyle iyiyim. Yetinmeyi, şükretmeyi öğrendim. Rab verir Rab alır. O’nun adına övgüler olsun.

Sırlarını paylaştığın, yeri geldiğinde omzunda ağladığın, hem iyi hem de kötü gününde yanında olan dostların var mı?

Yunanistan’da vardı özlüyorum onları. Açıkçası Türkiye’de yok. Sadece eşim, ailem ve arkadaşlar var. Dostluk çok zor bulunuyor, elmas gibi bir şey. Ailem ve eşim var. Varlıklarına şükrediyorum.

Televizyon camiasından halka mâl olmuş kişilerin bazılarında gündemde kalma çabalarını görüyoruz."Reklamın iyisi kötüsü olmaz!" diye bir tabir var. Sence de öyle mi?

Kişilik, karakter ve kimlik bunlar benim için hayatın anlamı. Reklama hiç ihtiyaç duymuyorum. Tanınmak, daha fazla meşhur olmak bana bir şey ifade etmiyor. Kişiliğim, işim için beni sevenler varsa ne mutlu bana. Gerisi beni hiç meşgul etmiyor. Öyle bir çabam hiç olmadı.

Tüm ülke liderlerinin bir araya toplandığı bir sempozyum hayal edelim. Veeee senin de konuşma hakkın olacak. Sıran geldiğinde neler söylerdin?

Eğer öyle bir sempozyuma katılsaydım şunu söylemek isterdim: Evet hanımlar beyler… Bütün dünya açlık, sefaletten ve Tanrı’sızlıktan inliyor. Hadi gelin şu kişisel çekişmeleri rafa bırakalım ve tek kaynak yaratalım. Hepimize yetecek bir pasta var. ‘’Var mısınız bunu doğru dağıtmaya, dünyanın düzenini altını üstüne getirmeye? ‘’ derdim.

Röportajlarımda "NE İFADE EDİYOR? Bölümüm var. Sana bazı kelimeler vereceğim. Tek bir cümle ile hayatındaki anlamını açıklamanı istiyorum.

Mucize: Mucize eşittir İsa Mesih. Hayatımda ondan daha güzel bir mucize görmedim.

Trafik: Sabretmek

Kitap: Mutlu olmak

Yemek: Aile zamanı

Psikoloji: İyi ki var

Kamera: Şemsa

Kilise: Ait olduğum yer.

Dil(lisan): İnsana yaklaşmak, hangisi olursa olsun.

Temizlik: Ritüel

Sanat: Renk, ihtiyaç

Deniz: Huzur

Renk: Siyah ve beyaz

İstanbul: Seviyorum

Kadın: ERDEM

Aile: Şükür sebebi

Spor: Sağlıklı kalmak için yapılmalı

Tatil: Çok da önemli değil

Hayvan: Tanrı’dan hediye

Sat7Türk: Tanrı’nın bana verdiği yaşam amacı

Arkadaşım samimi cevapların için çok teşekkür ederim. Kıymetli okurlarıma mütevazı ve Tanrı’yı çok seven, adeta O’nun için yaşayan güzel bir insan motifi tanıttığım için çok mutluyum. Hayatı çok seven, tüm insanlığı sever. Arkadaşlığımız baki olsun.

Çok teşekkür ederim. Bu güzel röportaj için minnettarım arkadaşım. Emeğine sağlık. Çok sevgiler…