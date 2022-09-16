VJ BÜLENT: ‘’DÜNYA YOLCULUĞUMDAN ÖYLE YA DA BÖYLE MUTLU AYRILACAĞIM’’

Bülent Çarıkçı namı diğer VJ Bülent; 90’larımız, gülen yüzümüz, aşkımıza şarkı armağan ettirdiğimiz, renkli ve çok yönlü kişiliğimiz… Yaptığı işler, çalışkanlığı ve sanatındaki profesyonelliği bir yana dursun; samimiyetiyle bizden biri olduğunu hep hissettiğimiz Bülent Çarıkçı ruhunun kapılarını bize açtı.

Yüreği güzel dostum; öncelikle beraber söyleşi yapma teklifimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Nasılsın, hayatında her şey yolunda gidiyor mu?

Merhabalar. Asıl ben teşekkür ederim bu özel söyleşi için. Seve seve kabul ettim. İyi diyelim İYİ OLALIM der eskiler... Ben de öyle diyeyim. Bazen çok iyi bazen çok kötü... Sanırım bu inişler çıkışlar herkesinkiyle aynı... Uzun süredir... Yine de’’ İYİ DIYELİM’’iyi olalım.

Malum son birkaç yıldır zor süreçler yaşadık. Hala da yaşıyoruz. Depremler, yangınlar, sel felaketleri, salgın hastalıklar, ekonomik krizler… Tüm bunlar senin ruhunda nasıl izler bıraktı?

Çok haklısın... Covid-19 salgını sanırım bunun başı oldu! Zaten ben fazla hassas biriyim. Corona döneminde çok sevdiğim 8 tane dostumu toprağa verdim. Hala inanamıyorum... Virüs aniden aldı onları. Şuan bile inanamıyorum yazarken. Ayrılıkları hiç sevmem. Beni çok etkiledi bu vefat haberleri. Ve sonra da ANNECİĞİMİ kaybettim. Normal sebeplerdendi onun vefatı. 2 yıldır kendime gelemiyorum...

Seni o kadar iyi anlıyorum ki… Babamı kaybettiğimde henüz 18 yaşımdaydım. Üniversite okudum, evlendim, çocuğum oldu. 41 yaşındayım. Hala sol yanım acıyor.

Senin de başın sağ olsun.

Bu soruyu sorarken acını tazelemek istemiyorum. Anne desem; anneciğini, anneliğini nasıl anlatırsın?

AHHH ANNECİĞİM... Ah... Sözün bittiği yerdeyim. Annesi insan; çok fakir, çok zengin, çok aç, çok tok, çok neşeli, çok hüzünlü, çok gülen, çok ağlayan, çok kalabalık, çok yalnız... Yani duygularım hep uçlarda. Kalbimdeki kocaman boşluğum hiç dolmadı. Ve anladım ki DÜNYADA EN BÜYÜK SEVGİ anneye imiş... Yokluğu dev bir yara imiş…

Annelerle yaşanan her an özeldir. Ama annenle yaşadığın bir anının anlatabilir misin?

Yağmur yağardı, evimiz soğuktu...TAMEK marka cam şişede meyve suyu vardı....Hala var mı bilmiyorum....Onu alırdık bakkaldan...1 şişeyi ortak içer, sarılır uyurduk...Çocukluğumdan kalan fakir ama mutlu anlarım…Kimseden bir şey istemeden ayakta kaldığımız o değerli günler... Burnumun direği hep sızlar anılarla...

Ve şimdi kapın çalsa, Kapıyı açsan ve gelen annen… Oğlum ağlama artık dese, sarılsa sana… Dilinden neler dökülürdü?

Sanırım oraya yığılır kalırdım. Ayaklarını öper, ellerini öperdim. Af dilerdim gönlünü kırdığım her bir saniye için... Özür dilerdim… Anneye ‘’OFF’’denilmezmiş. Ara ara minik tartışmalarımız olurdu. Dilim tutulaydı da TEK KELİME etmeseydim. Çenem tutulaydı...

Hadi konuyu değiştirelim. Seni epey yordum. Ama duygulardır bizi biz yapan. Ün, nam, statü çok sonra gelir. Tüm okurlarımız o güzel kalbini tekrar hissetsin istedim. Şimdi Yunanistan’da yaşıyorsun. 90’larımız, VJ Bülent’imiz kendine minimal bir yaşam kurdu. Ama biz seni çok özlüyoruz. Ekranlarda, sahnelerde görmek istiyoruz. Gerçekten ruhuna işleyen bir proje olursa kabul eder misin? Nasıl bir proje olmalı?

Biz balkan göçmeniyiz. Anne tarafım da baba tarafım da Yunanistan’dan Türkiye’ye göçmüş. Aile büyüklerimi çok severim. Yüzde sekseni rahmetli oldu. Ne yazık ki... Bir ayağımız Trakya’daydı. Yazlığımız vardı. Yeni sattık. Köyümüze sık sık gidiyoruz. Ancak evler bomboş... Kimseler kalmadı... Her yerde yaşayabilirim de artık İSTANBUL’ da değil... Bundan sonra ne proje gelirse gelsin, sıcak bakmam. Burada iyiyim. Köy pazarları, organik gıdalar, huzur, bol yağmurlu günler ve geceler... Artık çalışmam. Çok yorulmuşum... Bildiğin gibi değil! Ruhum, bedenim... Ben kapadım o defteri sanırım.

Yıllarca Vj, şarkıcı, oyuncu, tiyatrocu olarak çok çalıştın. Çok renkli, çok naif bir iz bıraktın hayatımızda. Hayatını, sanatını, deneyimlerini keleme almayı düşündün mü?

Evet. İstanbul’dayken 2 tane yayınevi ile toplantı yaptık bu konuyla ilgili. Kitap yazma fikri önce sıcak baktım ama yayınevleri İLLA DAHA OZEL BILGILERI ANLATMALISIN, GERÇEKLERİ ANLATMALISIN, ÖZEL SIRLARI falan deyince ben ürktüm. SANATÇI ARKADAŞLARIMIN SIRLARINI neden tüm Türkiye’ye anlatayım ki? 3 kitap imzalayıp satış yapacağım diye... Kimseyi üzemem. Kıramam... Gerek yok! Artık sildim beynimden bu kitap fikrini.

Renk demişken o güzel şapkaların, ayakkabıların, kostümlerin, aksesuarların hala duruyor mu?

Hah hah hah… Çok güzel soru. HAYIR! İstanbul’dan taşınırken bir pazarcı arkadaşım vardı. Al dedim satabileceklerini. Tezgahına koyabileceğin şeyleri... Senin olsun hepsi dedim. İkinci el işi yapıyordu arkadaşım pazarda. Hepsini öyle yada böyle değerlendirmiş... HELALİ HOŞ OLSUN. Bu eve bir çöp bile getirmedim.

O zamanlar tanışıyor olsaydık bir şapkanı da ben alırdım. Somut bir şey bırakmayı da almayı da çok seviyorum. Her şey olabilir. Kullanılan kalem, ayna, evindeki çiçek ( saksısıyla birlikte), kahve fincanı… Günümüzde insanlar eskiye göre ruh sağlığını hafife almıyorlar. Bu bilincin oluşması çok önemli! Destek aldıklarını saklamıyorlar. Ve hepimiz de zaman zaman alıyoruz. Sen hayatının belli dönemlerinde psikiyatr veya psikolog desteği aldın mı?

Evet. Ben de 2 kez gittim. 1.si KRAL TV de çok kötü ve mutsuz geçen bir dönem olmuştu. Çalışamaz hale gelmiştim. Hatta doktor rapor da yazmıştı. Büyük üzüntüler ve dramlardı benim için... Ki o üzüntüler BOYUN FITIĞI olarak bende iz bıraktı. 2.si de aynı döneme denk gelir. İnsan profesyonel yardım alınca çok iyi hissediyor kendini. Yalnızlıkla bazen başa çıkamıyor.

Ruhunu beslemek için neye başvuruyorsun? Meditasyon, yoga, dua…

Benim 2 ilacım vardır. Bol bol TİYATROYA giderim, oyun izlerim. Diğeri de SİNEMA. Çok iyi bir seyirciyimdir sanatta... Yani ben SANATA sığınırım. Beni iyileştirir…

Dünyadan bir Bülent ÇARIKÇI geçiyor. Son olarak toplumumuza, kadınlarımıza, çocuklarımıza ne mesaj vermek istersin?

Yok! Kimseye bir mesajım yok. Benim mesajlarım onlara ağır gelebilir. Polemiğe girmek istemiyorum kimseyle… Ama bu dünya yolculuğumdan öyle ya da böyle MUTLU ayrılacağım bir gün... Ben yaşadıklarımdan memnunum genelde... Ama kimseye örnek rol model değilim. İstemem bu sorumluluğu alayım.

Bülent benim röportajlarımda bir bölümüm var. Adı; Senin için ne ifade ediyor? Seninle de yapalım istiyorum. Çağrışım yapan ilk şeyi söyler misin?

Dünya: Çok güzel

İnsan: Uzak durmalı

Hayvan: İçimize sokmalı

Tiyatro: BÜYÜK AŞK (terapi)

Televizyon: Yıllardır açmıyorum

Yıldız Tilbe: Büyülü

Huysuz Virjin: Şefkatli

Kitap: Şart!

Renk: Favorim turuncu

Mevsim: Kış

Aysel Gürel: Komşum

Evlilik: Mutlu olanı görmedim

Samimiyet: O benim

İyilik: Hep yaparım

Müzik: Caz olanı severim

Dostluk: İyi bir dostum

Aile: Burnumun direği hep sızlar

Röportaj: Sedat Dörtkardeş