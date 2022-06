VEDAT AKER: BATMAN'DAN TÜRKİYE'YE UZANAN BİR TATİL HİKÂYESİ YAZIYORUZ

Etik değerlerden ödün vermeden müşterilerine en doğru ve en hızlı hizmeti sunan Keyftur Gezi Acentesi, Batman'dan Türkiye'ye uzanan bir tatil hikâyesi yazıyor. Acente, müşterilerine sundukları kusursuz gezi rehberi hizmeti ile onların izlenimlerini yükselterek onlara doyumsuz bir tatil deneyimi hedefliyor. Özenle seçilmiş deneyimli rehber kadrosu ve son model araçlarıyla hizmet sunan Keyftur Gezi Acentesi, samimi ve sıcak ortamıyla da müşterilerinin tercih sebebi oluyor. Biz de bu hafta Aziz Karataş ile Bir Çay Söyleşisinde acentenin kurucusu Vedat Aker ile bir araya geldik ve sizler için çok özel bir söyleşiye imza attık.

Merhaba Vedat Bey, öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Merhaba, ben Vedat Aker, 1992 Batman doğumluyum. 6 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğuyum. Batman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği mezunuyum. Batman’da bölgenin en aktif ve en büyük sosyal medya platformu olan ‘Batman Burada’nın sahibiyim. Bu platform ile paralel bir şekilde Batman Burada gazetesini haftalık yayımlamakta olup aynı şirket adı altında Batman Burada Emlak Danışmanlığı yapmaktayım. Keyftur gezi acentesi ile de Türkiye’nin çeşitli bölgelerine gezi turları sağlamaktayız. Batman’da kurmuş olduğum 15 kişilik genç ekibimle bahsettiğim sektörlerde faal olarak çalışmaktayız.

Gezi turları düzenlemeye ne zaman karar verdiniz? Bu kararınızda ne etkili oldu?

Gezi turları düzenlemeye yedi sene önce henüz üniversite öğrencisi iken karar verdim. Gezmeyi ve doğayı keşfetmek benim en büyük hobilerimden biridir. Belki de kararımdaki en büyük etki bu hobi oldu diyebilirim. Sahip olduğumuz bölge turistik ve tarihi bir bölge olmasına rağmen Batman’da bunu değerlendirebilecek aktif bir acentenin eksikliğini gördükten sonra bu işe atılmaya karar vermiş bulundum.

Biraz klişe olacak ama sizce çok gezen mi bilir çok okuyan mı?

Okumak ve gezmek de insana çok şey katar. Çok gezmek hayat tarzımızı geliştirirken çok okumak hayat görüşümüze etki edebiliyor. Kitaba ulaşmak gezmekten daha kolay olsa da okuduklarımızın çoğunu aklımızda tutamayabiliyoruz. Gördüklerimizi hafızamızda tutup bilgiyi yerinde görmek kalıcılığı sağlamaktadır. Çok okumak veya çok gezmek daha iyi öğretir diye keskin bir ayrım yapmak mümkün değildir ama başta da belirttiğim gibi gezmek benim en büyük hobilerimden biridir. Öğrenmeyi ve bilgiyi gezerek daha eğlenceli hale getirdiğimi söyleyebilirim.

Gezi acenteniz olan Keyftur’un işleyişi ve Keyftur ekibiniz ile ilgili genel bilgi verebilir misiniz?

Keyftur aslında bölgesel bir gezi acentesidir. İsmi ise Hasankeyf’ten esinlenerek konulmuştur. Keyftur gezi acentesinin merkezi, konum itibariyle Diyarbakır’dır. Batman, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa kentlerinde aktif olarak geziler düzenleyen şubelerimiz bulunmaktadır. Gezi turlarımız profesyonel rehberler eşliğinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerine günübirlik ve konaklamalı bir şekilde sağlanmaktadır. Gelen misafirlerin gezdirdiğimiz yerlerde hoşça vakit geçirmesi ve ardından güzel anılar bırakmasını sağlamak öncelikli amacımızdır. Batman Keyftur ekibimiz altı kişiden oluşup diğer şubelerimizdeki çalışanlarla birlikte toplam yirmi beş kişilik büyük bir aileyiz.

Keyftur ailesi olarak Türkiye’nin hangi bölgelerine geziler düzenliyorsunuz?

Türkiye’nin hemen hemen her bölgesine aktif olarak kültür, eğlence, doğa ve kamp turları düzenlemekteyiz. Batman çıkışlı günübirlik turlarımız arasında Mardin, Şanlıurfa-Göbeklitepe, Adıyaman-Nemrut, Diyarbakır, Dersim-Munzur, Malatya- Darende bulunmaktadır. Kış aylarında ise Bingöl-Hesarek ve Elazığ-Hazar Baba kayak turlarını da günübirlik olarak yapmaktayız.Konaklamalı turlarımızı ise Doğu Karadeniz- Batum, Batı Karadeniz- Bolu(Abant), Antalya- Olympos, uçaklı/uçaksız Ege turu, Karya- Likya turu, Nevşehir- Kapadokya, Van- Doğubeyazıt turları oluşturmaktadır.Bunun yanı sıra Van- Gevaş doğa kampı turu da düzenlemekteyiz. Kısacası Türkiye’yi geziyor, gezdiriyoruz.

Yurt dışına da gezi turları programlarınız var mı veya olacak mı? İnsanların bu konuda sizden talepleri oluyor mu?

Evet, şu an aktif olarak İran ve Balkan turlarını düzenlemekteyiz. İlerleyen zamanlarda Avrupa turlarımızı da düzenlemeyi planlıyoruz. İnsanlar farklı ülkeleri tanımak ve görmek istiyor. Bu bağlamda epeyce talepte bulunuyorlar.

Batman halkı başta olmak üzere ve Güneydoğu insanının acentenize olan ilgisi nasıldır?

Şöyle ifade edecek olursam ‘’Keyftur’’ bir Batman markası olduğu için yerel halk ve bölge halkı olumlu bir ön yargı ile bize geliyor. Bizimle birlikte çıkmış oldukları bu gezilerde duydukları güvenin haklılığını yaşadıktan sonra çevrelerine öneriyorlar. Gelen misafirlerin büyük bir kısmı tavsiye ve bu bahsettiğim güven duygusu ile bizleri tercih ediyorlar.

Gezi turlarınıza katılanlar genellikle hangi meslek gruplarından ve yaş aralığından oluşuyor?

Turlarımızda şu ana kadar yediden yetmişe her yaş grubundan ve çok farklı sektörlerde çalışan insanı ağırladık. İnsanlar ailece veya arkadaş gruplarıyla katılım gösterdiği gibi bireysel olarak da katılım sağlayabilmektedir. Özellikle öğretmenleri ve sağlıkçı grupları sıklıkla ağırladığımızı belirtebilirim. Dediğim gibi çalışan veya çalışmayan her yaş grubuna uygun turlar düzenlediğimiz için katılımlar da her kesimden oluyor.

Yaptığınız turlarda başınıza gelen ilginç bir olay oldu mu?

Elbette, her kesimden insanların bir araya geldiği yerlerde ilginç olayların yaşanması da kaçınılmazdır fakat biz daha çok güzel anlara şahit oluyoruz. Burada tanışan insanlar arasında aile dostlukları veya arkadaşlıklar başlayabiliyor. Çünkü birbirlerini tanımayan insanlar turda ortak bir amaçta buluştuğu için tur bitiminde güzel anılar biriktirdiği yeni dostluklar edinebiliyor. Kimi sevdiği için sürpriz evlilik teklifi veya doğum günü sürprizi gibi etkinlikleri bizim aracılığımızla gerçekleştirebiliyor.

Başka işlerle de ilgileniyorsunuz. Farklı sektörlerin yanında turizm sektörüyle ilgilenmek zor olmuyor mu?

Her iş başlı başına zordur. Sadece bu sektörle uğraşmak bile ilgi, alaka, emek ve sabır istiyor. Öncelikle insanlarla iletişiminiz güçlü olmalı. Her insanın turdan beklentisi farklı olduğu için isteklere karşı sabırlı bir şekilde tavır sergilemek gerekiyor. Bunu da başardığımıza inanıyor ve bu işi severek yaptığımız için işin zorluğu ikinci planda kalıyor. İlgilendiğim diğer sektörlerin de insanlara ulaşma açısından gezi turlarına olumlu bir etkisi olduğundan turlarımıza gölge düşürmek yerine daha da kolaylık sağladığını belirtebilirim.

Türkiye’yi turizm sektöründe ilerleyen yıllarda nerede ve nasıl görüyorsunuz?

Türkiye, coğrafi konum ve muhteşem doğası ile turizm açısından oldukça zengin bir ülkedir. Yaz aylarında daha aktif olarak turizm yapılsa da alternatif turizm çeşitleri de bulunduğu için her mevsim turizm popülerliğini koruyabiliyor. Sağlık, termal, kış sporları, yayla ve inanç turizmi gibi çeşitleriyle her insanın ilgisini çekebilecek bir ülkedir. Biz ülkemizin değerini bilirsek Türkiye, turizm için cennet ülkesi olmaya devam edecektir.

Hayat pahalılığı gezi turlarınızı ne ölçüde etkiledi?

Hayat pahalılığının etkilemediği hiçbir şey yok maalesef. Özellikle benzin ve mazot fiyatlarındaki artış bizi olumsuz anlamda daha çok etkiliyor.

Bölgenin en çok tercih edilen gezi acentesi olmanın sırrını neye bağlıyorsunuz?

Güven. Sosyal medya platformumuzun da buna çok katkısı oldu. Binlerce insan bizi hesaplarımızdan takip ediyor ve tanıyor. İnsanlar tek başına veya ailesiyle gönül rahatlığı ile bizimle geziyor. Bu güveni sağladığımız için eğlence, güzel vakit geçirme ve profesyonellik çorap söküğü gibi ardından geliyor.

Turlarınıza katılmak isteyen insanlar sizlere nasıl ulaşıyor?

Bize daha çok sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıyorlar.’’ @batmangezikulubu’’ veya ‘’@keyfturbatman’’instagram hesaplarımızdan bizimle iletişime geçebiliyorlar. Aynı zamanda keyftur.com web sitemizde de acentemiz ve diğer şubelerimize dair tüm bilgiler yer almaktadır.

Gezi turlarınıza katılan veya katılmak isteyen insanlara buradan ne söylemek isterseniz?

Gezmek, eğlenmek, gezip öğrenmek herkesin hakkı. Önceliğimiz insanların bu bağlamda mutlu olmasını sağlamak. Gezi turlarımız aktif bir şekilde devam ediyor. Keyftur ile daha keyifli günler için herkesi bekliyoruz. Bize verdikleri destekten ötürü halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Biz de gazetemiz adına bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü kıymetli yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz...