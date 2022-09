“Varoşlarda Bir Star … Rap’in Yükselişi”

Rap müziği masaya yatırıyoruz. En dipten! Müzik dünyasının en dibinden yolculuğa başladı rap müzik. Varoşlarda doğdu, uzun yıllar içerisinde kemik bir kitle yarattı ve geldiğimiz noktada müziği etkisi altına aldı! Amatör müzisyenler, anlamlı anlamsız cümleler, isyankar çıkışlar, çokça küfürler, tıklım tıklım konserler ve çok seven bir kitle! Sahi öyle mi? Nefret eden ımhhh (sevmeyen kitleyi söylemiyorum) diyelim ve Eytan’la rap müziğin mahallesine giriş yapalım.

En son ne zaman kendine, kim olduğunu sordun. Eytan sen kimsin?

Kendime kim olduğumu sıklıkla sorarım. Bana göre; ben inandığı yolda, yolun sonuna kadar gidecek kadar cesur, kaybetse bile tekrar tekrar deneyecek kadar inatçı, hedefleri için vazgeçilmez gibi görünen çoğu şeyden vazgeçecek kadar fedakâr biriyim. Yerine göre çok karamsar ve yerine göre çok iyimser bakış açılarım olsa da genel olarak bir denge de olduğum da söylenebilir.

Müziğe olan yeteneğini ne zaman keşfettin?

Müzik yapmaya başladığımda benim için oyun oynamaktan farksızdı. Çok sıkı bir dinleyiciydim. Yaptığım şarkılar yetersizdi fakat eğleniyordum. Yetenekli olduğumu düşünmedim. Fakat bir süre sonra çok fazla denemem olduğu için bu alanda gelişmeye başladım. Etrafımda şarkılarımı dinleyen insanlar oluşmaya ve beni teşvik etmeye başladılar. Yakın çevrem beni dinlemek istiyordu. İlk defa şarkılarımı yayınladıktan sonra kendi çevrem dışında olumsuz yorumlara odaklandım. Yaptığım işin hakkını vermek istedim. Tüm olumsuz eleştirileri yapıcı olarak değerlendirerek kendim de sürekli eksikler arayarak bu noktaya kadar geldim. Vizyonum hep kendimle yarışmak oldu.

Neden rap müzik?

Çünkü, rap müziğin içine doğdum.

Rap, varoşların müziği mi?

Bu bence yoruma çok açık bir konu. Rap müzik Bronx’da doğdu. O dönemler Bronx, New York’da varoş sayılabilecek bir bölgeydi. Bir ev partisinde doğan yeni tip ritimlerle 70’lerin sonunda ortaya çıktı. Rap müziğin ve Hip Hop kültürünün tarihini kazdıkça, ilk zaman örneklerinin gayet eğlenceli parti müzikleri olduğunu ve 80’lerin sonuna geldiğinde şarkıların mizacının daha ciddileştiğini gördüm. Rap her dönem kendi çehresini değiştirdi ve değiştirmeye devam edecek. Benim için rap her kesimin ifade aracı ve müziği olabilir. Ben özgürlüklere sonuna kadar inanıyorum.

Bana göre bir müzik türü veya bir sanat eseri yalnızca bir kesimle ilişki kuramayacak kadar büyüktür. Kısıtlamaların da hepsine karşıyım. Şahsi olarak ben varoşlardan gelen müziğin ortalamasının, varoşlardan gelmeyenlere göre daha başarılı olacağına inanlardanım. Bunun nedeni de varoşlarda kazanmaktan başka şansının olmamasıdır. Ben varoşlardan gelmedim. Varoşları gördüm, anladım ve içinde bulundum. Buna rağmen ben de kazanmaktan başka şansımın olmadığını hissediyorum.

Rap, arabesk müziğin devamı olarak nitelendirebilir miyiz?

Arabesk, Türkiye için oldukça önemli ve etkisi uzun yıllar sürmüş bir müzik türü. Rap müziğin gelişimi sırasında Arabesk müziğin bir etkisi olmadığını düşünsem de Türkçe Rap içinde arabesk çeşitli formlarda kullanılmıştır. Gerek sample, gerek vokal ve gerekse lirikal içerik olarak arabesk örnekleri var. Doğrudan bir devamlılık olduğunu söylemek bence yanlış olur. Ama elbette bu ülke için bu kadar önemli iki müzik türünün iç içe geçtiği noktalar var. Bence güzel örnekleri de var.

Müzikal kariyerinin kronolojik sıralaması nedir?

İlk mikrofonla tanışmam 2007 yılında henüz on dört yaşında küçük bir çocukken oldu. Fakat benim için on sene boyunca bir hobiydi. Gerçek anlamda profesyonelliğe adım atmam 2017 yılında, altyapıları da Poet tarafından yapılmış “Devam Et” isimli albümümle birlikte oldu. Sonrasında giderek kendimi bu alanda geliştirmek için gece gündüz çabaladım. 2019 senesinde İndigo ile yaptığım düet proje benim kariyerimde bir kırılma noktasıdır. 2019 yılından bu yana da müziğimde sürekli yenilikler denedim. Tüm diskografim;

Kalamam Sakin (ft. İndigo) (2019)

Kırık Kol (2019)

Vazgeçmedim (2019)

Madalyon (ft. Ceren Kaan) (2019)

Illuzyon (ft. Yılmaz Onur) (2019)

Parçala (2020)

Her Seferinde (ft. Ceren Kaan, İmpala) (2020)

Tuzak (2020)

Bildiğim Var (ft. Yılmaz Onur) (2020)

Surf (ft. Ceren Kaan) (2020)

Yanına Al (2020)

Yoruldum (2020)

Bloklar (ft. Fredd) (2020)

Siyah (2020)

Sahiplen (2021)

Küllerim (2021)

Bir Kaç Hayat Önce (2021)

Hesaplaşma (ft. Yılmaz Onur) (2021)

Af Yok (2021)

Okyanuslar (2021)

Issız (ft. Ceren Kaan) (2021)

Sensiz (2021)

Son Gaz (2021)

Yanıyorum (ft. Ceren Kaan) (2021)

Sonuna (ft. Alba) (2021)

İnanma (ft. Robin) (2022)

Hatıralarım (ft. Robin) (2022)

Toz Duman (ft. Robin) (2022)

Paramparça (ft. Jedojest) (2022)

İstemem Artık (2022)

Unutamadım (2022)

Yalan De (2022)

Sorun Değil (2022)

Kendimi Sende Unuttum (ft. Boramess) (2022)

Ülkemizde müziğin kalbi İstanbul’da atıyor. Hem İstanbul dışında yaşayıp, hem müzik piyasasından bu kazar uzakta kalıp profesyonel müzik yapılabiliyor mu?

Aslında ben profesyonel müzik kariyerimin çok büyük kısmını Barcelona’da geçirdim. Oranın yerel rap piyasasında çok farklı dostluklarım oldu. Hem Türkiye hem de İspanya vatandaşıyım. Oradaki Hip Hop kültürünü de, buradakini de yaşadım. 2019’da pandemi nedeni ile İstanbul’a dönüş yaptıktan sonra Türkiye’de birçok farklı isimle bir araya geldim. Bence bir işteki eksiklerini en iyi meslektaşından öğrenirsin. Dolayısıyla müzik yapan insanlarla bir araya gelmek beni oldukça besliyor. Yalnız başına da profesyonel müzik yapılabilir ama müzisyenlerle etkileşime girerek yapılan müzik benim için daha değerli.

“Vizyonum, Kendimle Yarışmak Oldu.”

Rap müzik popüler oldu ve birçok isim ön plana çıktı ama sen hala geri plandasın. Bu geri planda olma durumu, senin isteğin mi? yoksa rakiplerinin arasından sıyrılıp ön plana çıkamıyor musun?

Ben müzisyenleri markalara benzetiyorum. Hayatımıza ışık hızıyla girip, ışık hızıyla çıkan markalar olduğu gibi, bizim için vazgeçilmez markalar da var. Işık hızıyla parlamak benim için hiçbir zaman öncelik olmadı. Benim amacım her anlamda vazgeçilmez bir marka olmak. Kendi müziğimi her gün geliştirmek. Dijital olarak şarkılarımı 2019 yılında ilk defa yayınladığımda, tam olarak sıfır noktasındaydım. Şu an bütün platformlarda müziğimi 1 milyondan fazla tekil dinleyiciye ulaştırdım.

Dünyada elliden fazla ülkenin nüfusu bir milyondan az. (Gülüyor) Dolayısıyla ben kendi hedeflerimden yakın olanlara ulaştım. Sırada diğer hedeflerim var. Bunlardan biri de global ölçekte bir sanatçı olmak. Aldığım tepkiler ve kitlem her geçen gün büyüyor. Bir markanın anlık satış rakamlarından çok potansiyeline odaklanılması gerektiğine inananlardanım. Ben kendi potansiyelime her şeyden çok inanıyorum. Daha da önemlisi bu potansiyeli ortaya çıkarmak için her gün uğraşıyorum.

Rap müzik günümüzde popüler olabilir ama kalıcı bir müzik tarzı olduğuna inanmıyorum. Şu an çıkan şarkıların on yıl sonra hatırlanmayacağını düşünüyorum. Senin bu konu da fikrin nedir?

Ben rap müziğin tek bir formu olduğunu düşünmüyorum. Kendi içinde birçok alt türe sahiplik ediyor. Dünyadan örnek vermem gerekirse; Central Cee, Bad Bunny ve Vinnie Paz. Bu isimlerin tek ortak noktası, hepsinin rap müzik türünde değerlendirilmeleri. Müzikal olarak birbirlerinden komple farklı işler yapıyorlar. Müzik türlerini hiç bilmeyen bir kişi ile deney yapılsa muhtemelen bu kişilerin şarkılarının farklı türlerde olduğunu söyleyecektir. Güzel olan kısım, Rap müziğin sürekli olarak yeni tarzlarla birlikte kullanılması. Bundan beş sene önce Deephouse altyapılarını veya Synthwave altyapılarını rap müziğin içinde sıklıkla görmezken şu an görebiliyoruz.

Dolayısıyla Rap müzik benim için yeni müziğin tanımı adeta. Ben de her yıl değişen bu müziğe ayak uydurmaktan çok keyif alıyorum. Her sene aynı müziği yapmak gerçekten sıkıcı olurdu. Her şey değişirken, rap müziğin popülerlik ömrünü net bir şekilde söylemek imkânsız. Fakat benim inancım, ben yaşlandığımda da rap müziğin bir numara olacağı. Ben de aktif olup bayrağı taşıyanlardan biri olacağım tabii. (Gülüyor)

Kendi adına neler başarmak istiyorsun?

En temel olarak, müziğimi genel kitlelere ulaştırmayı istiyorum. Fakat bunu yaparken kimsenin yapmadığı bir stilde, kalıcı olarak yapmak istiyorum. Benim için konu sadece şarkılardan, altyapılardan, vokallerden ve liriklerden ibaret değil. Tüm kliplerimi ve tüm kapaklarımı kendim tasarlıyorum. Yalnızca ciddi takip eden insanların anlayabileceği detaylar ekliyorum.

Mesela kapaklarımın çoğunda birbirlerine göndermeler var. Bu bakış açımı daha üste taşımak istiyorum. Multidisipliner bir bakış açısında sahneler yapmak istiyorum. Yalnızca mükemmel bir sahne yapmak istemiyorum. Sahnelerim de kendi mapping gösterilerim ve kendi tasarladığım kostümlerim olsun istiyorum.

Müzik dışında nelerle uğraşıyorsun?

Müzik dışında şu aralar; “yapay zeka teknolojisi ile tablolar yapmakla meşgulüm”. Bunun dışında kendi etrafımdaki müzisyenlerin single veya albüm kapaklarını tasarlıyorum. En önemlisi şampanya patlatmak da ustalaşıyorum. (Gülüyor)

Bu son sorum: Bir sanatçı olarak nasıl hatırlanmak istersin?

Yaratıcı, üretken ve kendine has bir sanatçı olarak hatırlanmak isterim.

90’lar tadında sorular…

Yaş: 29 Boy: 1.78 Kilo: 70

Burcu: Aslan

Ayakkabı numarası: 44

Göz rengi: Yeşil

Saç rengi: Koyu Kumral

Sesin kaç oktav:3

Mükemmel mutluluk: Konserde şarkımı kalabalıkla beraber söylemek

En büyük korkunuz nedir: En sevdiklerimi kaybetmek

En beğenmediğiniz özelliğiniz hangisi: Acele karar vermek

Başka insanlarda en beğenmediğiniz özellik hangisi: Gücü elinde barındıran kişinin güçsüze güç gösterisi

Şu an hayatta olan ve en çok hayranlık duyduğunuz kişi kim: Killa Hakan’a hayranlık duyuyorum. Duyduğum hayranlığın nedeni de yalnızca Türkçe Rap için çok önemli bir figür olması değil, hayata karşı mücadeleci tavrının gerçek ve samimi olması. Bu tavır bana güç ve ilham veriyor. Yakın zamanda sağlık problemleri yaşamasına da çok üzüldüm. Umarım tüm sağlık sorunları tamamen en kısa sürede iyileşir.

En büyük müsrifliğiniz nedir: Fazladan ayakkabı almak

Şu anki halet-i ruhiyeniz nedir: Huzurlu

Kendini en ait hissettiğiniz yer neresi: Stüdyom

Sizce en çok abartılmış erdem hangisi: Cömertlik. Çünkü, yalnızca imkânı paylaşılabilecek kadar olanlar cömert olabilir.

Hangi durumlarda yalan söylersiniz: Belki karşıdaki kişiyi kırmamak için söylenebilir. Fakat tercihim değil. Genelde yalan söylemem, gereken ortamlardan çok hızlı şekilde uzaklaşırım.

Dış görünüşünüzle ilgili en sevdiğiniz şey nedir: Saçlarımı seviyorum. Saç stilimi değiştirmek veya saçlarımla oynamak sıkça yaptığım bir şey. Başkaları ise gözlerimi seviyor.

Murat’ça sorular…

Eytan şarkıcı olmasaydı klip yönetmeni Olurdu? Ki zaten tüm kliplerimi kendim yönetiyor.

Anlatırsam ağlarım dediğiniz … konu nedir?

Üzüntümü ağlayarak belli etmem. En son ne zaman ağladığımı hatırlamıyorum. O hisleri sadece dilim döndükçe şarkılarıma döküyorum. Net bir konudan çok, bir kötü anının birleşiminin yarattığı üzüntüyü hissediyorum. Üstelik bunu anlatması çok zor…

Çoğu kişi öyle biliyor ama aslında doğrusu …?

Auto-tune şarkı söylemeyen insanlara şarkı söyletmez. Auto-tune kullanabilmek için ciddi bir müzik bilgisine ihtiyaç vardır. Aksi takdirde çok başarısız örnekler çıkacaktır.

… hatayı yapmasaydım şu an müzik piyasasında şu noktada olurdum.

Henüz müzik kariyerimle ilgisi olan bir hata yaptığımı düşünmüyorum. Fakat uzun zaman hobi olarak devam ettiğim müziği daha önce profesyonel bir kariyere dönüştürmek için çaba sarf etseydim, şu anki kariyerim çok daha üst bir noktada olurdu. Ama bunun da bir önemi yok. Çünkü, almış olduğum kararlar beni bu noktaya getirdi. Dolayısıyla geçmişe dönsem en ufak bir detayı bile değiştirmezdim.

Tam o anda ... çok mutlu olmuştum ve heyecanımı tutamamıştım.

Yakın zamanda Boramess ile birlikte “Kendimi Sende Unuttum” isimli bir şarkı yayınladık. Bu şarkı yayınlandığında gelen yorumlar karşısında çok mutlu oldum ve heyecanımı tutamadım.

Birisi beni tanımak istiyorsa … özelliğe sahip olması gerekir.

Sabırlı olması gerekir. Çünkü çok farklı yönlerim var.

“İyi ki yaptım” dediğiniz … şey?

Köpeğimi sahiplenmek ve ardından sahiplen şarkısını yapmak.

Sevgilimi ancak ayrılırsak tam olarak tanırım.