Uzman Klinik Psikolog AHMET METEHAN ER: “Evlilik ciddi bir sorumluluktur”

İlişkide ilk adımı kim atmalı, aldatılan bir kişi ne yapmalı, mutlu ilişki taktikleri, boşanma sonrası yapılması gerekenler ve daha birçok önemli konuda merak ettiklerimi sorduğum Uzman Klinik Psikolog AHMET METEHAN ER ile bir araya geldik. Benim en çok dikkatimi çeken isim kullanmanın gizli gücünden de bahsettik. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Hoş geldiniz. Nasılsınız? Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Hoş buldum Yağmur Hanım, iyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben Klinik Psikolog Ahmet Metehan ER. Trabzon doğumluyum, lise eğitimimi Trabzon’da tamamladım. Üniversite eğitimimi Samsun’da, yüksek lisansımı ise İstanbul’da tamamladım. Eğitimim sonrasında ise İzmir’de ve Bodrum’da kendi kliniklerimi açarak danışan kabul etmeye başladım.

“Kadınları anlamak zor” denir ama siz sosyal medyada birkaç cümle ile bu konuya açıklık getirmiştiniz. Kadınları anlamak zor mu?

Kadınları anlamak zor demek çok iddialı bir cümle olur. Çünkü bu zorluk kişiden kişiye ve durumdan duruma değişebilir. Fakat kadınları anlamanın zor olduğuna dair bir algının olduğu doğru. Bunun nedeni kadınların daha detaylı düşünüyor olmaları ve bu detaylı düşünme yapısının da herkes tarafından anlaşılmaması olabilir. Karşınızda daha detaylı düşünen birisi varsa zaman zaman onu anlamakta güçlük çekebilirsiniz. Fakat yine de anlamak isteyen birisi elbette rahatlıkla anlayabilir. Bunun biraz da karşımızdaki insanın bizi ne kadar anlamak istediğine bağlı olduğunu söyleyebilirim.

Yaşadığı ilişkide aldatılan bir kişi sonrasında yeniden birine güvenmekte zorlanabiliyor. Aldatan ve aldatılan kişiler ne yapmalı?

Öncelikle bir ilişkide aldatma ve aldatılma yaşanıyorsa dediğiniz gibi ilişkideki temel güvende ciddi problemler yaşanmaya başlıyor. Güven bir ilişkinin temel dinamiklerinden diyebiliriz. Dolayısıyla ilişki aslında temelinden sarsılmış oluyor. Bu ilişkiyi çiftler eğer toparlamak istiyorsa tabii ki toparlayabilir fakat yeniden güveni inşa etmek emek ve zaman gerektirir. Bu anlamda her iki tarafında sabırlı olması gerekir. Her aldatan veya aldatılan insan ayrılmak zorunda değildir fakat ilişkiyi toparlayacak unsurlar yoksa yani sevgi, ilgi, alaka, güçlü iletişim ve cinsellik gibi, ilişkinin gözden geçirilmesinde fayda var. Özellikle aldatılan insanlar genellikle kendilerini suçlarlar. Onlara tavsiyem kesinlikle kendilerini suçlamasınlar. Çünkü aldatılma kendimizle alakalı bir yetersizliğin olduğunu göstermez ve bu durum karşımızdaki insana özgü bir davranıştır. Sonuçta biz yetersiz olduğumuz için bu durum başımıza gelmiyor, o yüzden lütfen hiçbir zaman kendinizi suçlu hissetmeyin. Aldatan insanlara tavsiyem ise öncelikle neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduklarını kendilerine sorsunlar. Bu konuyla alakalı dürtüleri kontrol etmekte mi sorun yaşıyorlar? Bu bir cinsel aldatma mı yoksa duygusal aldatma mı bunu tespit etsinler. Açıkçası sorgulayarak neden sadakatsizlikte bulunduklarına dair kendi içlerinde tartışmalarını tavsiye ederim. Ulaştıkları sonuçta bir daha aldatmak istemediklerine karar verdikleri noktada ise tespit ettikleri konunun üzerine gitmeleri gerekebilir. Bir uzmandan yardım alarak bu konuyu aşmalarını da tavsiye ediyorum.

İlk adımı kim atmalı? Seven sevdiğine sevdiğini söylesin mi?

Açıkçası ilk adımı her iki taraf da atabilir. Burada kesinlikle net bir şey söyleyemeyiz çünkü her ilişkinin dinamiği ve beklentileri farklıdır. Seven sevdiğine, sevdiğini söylemeli bence. Ama bazen bu konularda bir ön analiz yapmamız da gerekebilir. Sonuçta sevdiğimiz kişi bizden hoşlanmayabilir ve duygularımızın karşılığı olmayabilir. Dolayısıyla tabii ki duygularımızı paylaşabiliriz, ancak bir ön analizden geçilerek paylaşılırsa en azından reddedilme kaygısını aza indirmiş oluruz. Bu sayede kişi kendini daha da rahat bir şekilde karşındaki insana ifade edebilir.

Mutlu bir ilişki için okurlarımıza özel taktikler istiyorum sizden. Neler yapmalıyız ya da neler yapmamalıyız?

Bence mutlu bir ilişkiyi sağlamak için yapacağımız ilk adımlardan biri iyi bir iletişim sağlamak. İletişimi güçlendirerek, savunma odaklı olmadan karşımızdakini anlamaya çalışmak ve onun beklentilerini önemseyerek ilerlemeyi tavsiye ederim. Bunun dışında partnerimize değerli ve önemli olduğunu hissettirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda hem sözel, hem de bedensel davranışlarımızla bu sevgimizi göstermemiz ve hissettirmemiz gerekir. Bu mutlu bir ilişkinin olmazsa olmazıdır. Her ilişkide kavgalar ve tartışmalar olur fakat önemli olan tartışmaları nasıl çözdüğümüzdür. Bu yüzden yaşanan tartışmalara çözüm odaklı yaklaşarak, karşılıklı suçlamalardan vazgeçip ilişkiyi devam ettirmek için çözümler bağlamında konuşmak önemlidir. İlişki denince akla gelen ilk şeylerden biri de cinselliktir. Bu anlamda da çiftlerin birbirlerine karşı anlayışlı olması, birbirlerinin isteklerine karşı sabırlı davranması ve birbirlerinin isteklerini gerçekleştirmeye çalışması önemlidir. Ayrıca çiftlerin cinsellik konusunda birbirlerine karşı açık olmalarını tavsiye ederim. Yapmamız gereken şeyleri ise şu şekilde ifade edebilirim. Birbirimizi hatalarımızdan dolayı utandırmamak, kesinlikle şiddet içeren davranışlarda bulunmamak, hakaret etmemek, sınırlara saygı göstermek, birbirimizin ailelerini suçlamamak oldukça önemli. Ayrıca kesinlikle aileleri ve üçüncü kişileri ilişkiye dahil etmemeyi de tavsiye ederim.

Peki, ilişki başladıktan sonrası için güçlü bir bağ kurmak adına neler yapmalıyız?

Az önce de cevapladığım gibi iletişimi güçlü tutmalıyız. Birbirimizin isteklerine saygılı olup, bu istek ve beklentileri karşılamaya çalışmalıyız. Ama bence bağ kurmak için yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi de sevgimizi göstermektir. Sevgimizi beden dilimizle, söz ve davranışlarımızla karşı tarafa ifade etmek gerektiğini söyleyebilirim.

Evliliğe hazır olup olmadığımızı nasıl anlarız?

Evlilik ciddi bir sorumluluktur ve bu sorumluluğu almaya hazır hissedip hissetmediğimizi kendimize sormamız gerekir. Bir evlilikte insanı nelerin beklediğini, evlilikte kendisinin evlilikten beklentilerini ve bunların ne kadarının karşılanabileceğini düşünmelidir. Bu gibi soruları kendisine sorup, bunlara gerçekçi cevaplar vererek evliliğe hazır olup olmadığını anlayabilir. Burası çok önemlidir çünkü bazen duygularımız bizi gerçeklikten uzaklaştırabilir.

Biraz da ayrılıktan bahsedelim… Keşke hiç olmasa ama böyle bir gerçeğimiz de var. Boşanma kararı alan bir çift bu süreçte nelere dikkat etmeli? Özellikle de ortak çocukları varsa…

Boşanma kararı alan çiftlere tavsiyem şu; kesinlikle öncelikle iki medeni insan gibi iletişimlerini güçlü kurarak boşanma sürecinde de beklentilerini ifade etmeleri. Bu süreçte birbirlerinin düşüncelerine saygılı olarak ve birbirlerine açık olarak süreci yönetmelerini tavsiye ederim. Eğer çocuk varsa zaten, artık iki eski arkadaş gibi kalmaları gerekir. Çünkü sonuçta çocuk için ebeveyn önemlidir. Tabi bu noktada çocuğa süreci olabildiğince az yansıtarak aradaki çatışmayı minimum düzeyde tutup, çocuğa yaşanan sürecin doğal olduğunu ve yanında olduklarını göstermelerini tavsiye ederim.

İlişki ve aşk üzerine bu kadar konuştuk… Peki, sizce aşk nedir? Bir psikolog olarak değil de, Ahmet Metehan Er olarak cevap vermenizi istesem neler söylersiniz?

Psikolog olarak cevaplamayın dediniz ama benim aklım hep psikolojik tarafa gidiyor. Ben aşka bilimsel bakıyorum, aşk bazı hormonların bir araya gelmesidir. Şaka yapıyorum tabii ki bu kadar da basite almıyorum aşkı. Açıkçası aşk birbirini tamamlayan iki insandır. Ben bunu yapbozun parçalarına benzetiyorum. Yapboz parçaları nasıl mükemmel bir şekilde birbirini tamamlayıp bir bütün oluşturuyorsa aşk da böyle bir şeydir diyebilirim.

İsim kullanmanın gizli gücünden bahsediyordunuz. Nedir bu gizli güç?

İsim kullanmanın gizli gücü karşımızdaki insana verdiğimiz değerin bir göstergesi olmasından gelir. Dolayısıyla isim kullanmak karşımızdaki insana şu mesajı verir: Ben seni görüyorum, kabul ediyorum ve seni tanıyorum. O yüzden isim kullanmanın gizli bir gücü vardır diyebiliriz.

Size ulaşıp danışmak isteyenler nasıl ulaşabilirler?

Bana danışmak isteyen insanlar 0(546) 904 92 53 numarasını arayabilirler. Bu numara ile iletişime geçtiklerinde ise onları asistanım karşılıyor olacak. Asistanımdan randevu için ve danışma süreci için gerekli bilgileri kolaylıkla alabilirler.

Sohbetiniz ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Son olarak söylemek istediğim şey şu: Bir ömür gerçekten su gibi akıp geçiyor. Bu söz çok klasik gibi görünse de hakikaten doğru. Yaşam içinde farklı farklı problemlerle karşılaşıp üzülebiliyoruz, moralimiz bozulabiliyor. Fakat önemli olan farklı problemlerle karşılaşsak da anda kalıp kendimizi tanımaya çalışarak, hayata dair beklentilerimizi anlayarak ve bunlara kulak vererek iç huzuru sağlayan bir hayat profiline sahip olmaktır. Çünkü problemler hiçbir zaman bitmez, bitmeyecek de. Ama önemli olan problemler varken de mutlu olabilmek, iyi hissedebilmek ve iç huzuru yakalayabilmektir. Dolayısıyla hayat bir denge ve bu dengeyi yakalamak da bizim elimizde.