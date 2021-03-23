HEM PSİKOLOJİK HEM DE GÖNÜLLÜLÜK ADINA FARKINDALIK OLUŞTURACAK BİR İSİM

UZM. PSİKOLOG NEZAHAT BEDİR

Röportaj: Aslı M. Sarı

Yine bir yürek insanını konuk ediyorum sayfalarıma. Nezahat Bedir; bireysel terapi, bilişsel davranışçı terapi, cinsel terapi, dans ve hareket terapisi, aile terapisi, hipnoterapi psikoonkoloji, çift terapisi konularında uzman Psikolojik Danışman. Aynı zamanda Yaşa Çocuk Derneği sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü. Yaşa Çocuk Derneği; Kanserli ve hasta çocuklar ile ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılayan bir dernek. Bağış ve kermeslerle hem çocukların eğitimini, hem ailelerinin maddi, manevi desteğini sağlıyorlar. Nezahat Hanım gönüllü olarak dernek bünyesinde çocuklara ve ailelere psikolojik destek sağlıyor. İzmir depreminde Hem Yaşa Çocuk Derneği hem de gönüllü olarak depremzede çocuklara ve ailelere temel ihtiyaçlarını karşılayarak büyük destekler verdiler. Başarılı Psikolog Nezahat Bedir ile hem psikolojik hem de gönüllülük adına farkındalık oluşturacak röportajımız sizlerle.

Nezahat Bedir kimdir, biraz kendinizden bahseder misiniz?

Ankara Üniversitesi psikoloji bölümünden 2001 yılında mezun oldum. Daha sonra İzmir’e yerleşip Emniyet Müdürlüğü’nde çalışmaya başladım. 2005 yıllında Özel bir hastanede çalışmaya başladım. 2015 senesinden bu yana kendi ofisimde bireysel terapilerime devam etmekteyim. Bunun yanı sıra Ege Üniversitesi Radyo TV Sinema bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. Mesleki eğitimlerim dışında film analizler ve yungyen rüya analizleri eğitimimi tamamlamaktayım. Mesleki hayatım dışında yüksek irtifa dağcılığı kaya tırmanışı ile ilgilenmekteyim.

Mesleki olarak yaptığınız ilgili çalışmalardan ve özellikle odaklandığınız alanlardan bahseder misiniz?

Mesleğimin ilk yıllarında travma ağırlıklı çalıştım. Buna bağlı olarak travma terapisi emdr eğitimi aldım. Hastanede çalıştığım dönemde onkoloji organ nakli ünitelerinde psikolojik destek çalışmaları yaptım. Dans terapisi eğitimi aldım. Özellikle odaklandığım alanlar travma sonrası ortaya çıkan psikolojik sorunlar, tacız doğal afetler kaygı depresyon güvensizlik bağlanma problemleridir.

Verdiğiniz hizmetler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bireysel terapi, bilişsel davranışçı terapi, cinsel terapi, dans ve hareket terapisi, aile terapisi, hipnoterapi psikoonkoloji, çift terapisi.

Birçok sektör pandemiden fazlaca etkilendi Nezahet Hanım, siz pandemi surecini nasıl geçiriyorsunuz, ne gibi önlemler aldınız?

Pandemi süreci daha yoğun geçiyor. İnsanlar, pandemiden dolayı daha çok terapiye ihtiyaç duyuyor ve başvuruyor. Benim aldığım önlemler: Danışanlarımın seans aralığını en az yarım saat olarak bırakıyorum, ofiste asistan bulunmadığı için sadece danışanla birebir kontrollü seanslar planlıyoruz.

Pandemi döneminde danışanlarınızın şikâyetlerinin özellikle yoğunlaştığı alanlar nelerdir? ​​​​​​​

Pandemi döneminde başvuran danışanların en çok şikâyeti kaygı ve depresyon.

Çalışma hayatınız özel hayatınız ve sosyal hayatınız ile kadın olarak topluma rol modelsiniz.

Kadınların çalışma hayatındaki zorlukları maalesef biliyoruz. Bir kadın olarak sizin gözlemleriniz, deneyimleriniz neler? Kadınlar iş hayatında hangi engellerle karşılaşıyor? Sizin bu sektörde karşılaştığınız zorluklar nelerdir?

BU SEKTÖRDE YAŞADIĞIM ZORLUKLAR ÖNYARGILAR

Maalesef kadınlar iş hayatında birçok zorluk yaşıyor. Bunların başında fırsat eşitliliğine sahip olmamak, mobbing, duygusallık bahanesi, mesleki ayrımcılık, kıyafet kısıtlamaları geliyor. Benim bu sektörde yaşadığım zorluklar ise önyargılar.

Kariyer yolculuğunuz nasıl ilerledi, ileriye dönük kariyer hedefi planlarınız nelerdir?

99 depreminde öğrenci iken afet bölgesinde gönüllü çalışmalara katıldım. Mezun olduktan sonra travma terapisi emdr eğitimleri aldım. Birçok projede gönüllü çalışmalarda yer aldım. Bu projeler özellikle insana yönelik şiddet ve örselenmişlik oldu.

Yaşa Çocuk Derneği gönüllüsüsünüz. Gerek yönetim gerek koordinesiyle çok takdir ettiğim, bu disiplinle yürüyebilen, parmakla sayılacak kadar az kalan derneklerden bir tanesi. Biraz Yaşa Çocuk Derneği’nden ve dernek adına yaptığınız çalışmalardan bahsedebilir misiniz?

İZMİR DEPREMİNDE YAŞA ÇOCUK OLARAK DEPREMZEDE ÇOCUKLARA VE AİLELERE TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYARAK DESTEK VERDİK

Yaşa Çocuk Derneği kanser ve hasta çocuklar ile ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Bağış ve kermeslerle hem çocukların eğitimini sağlamak hem ailelerinin maddi, manevi desteğini sağlamak ki benim dernek adına yaptığım çalışmalar çocuklara ve ailelere psikolojik destek sağlamak. İzmir depreminde Yaşa Çocuk olarak depremzede çocuklara ve ailelere temel ihtiyaçlarını karşılayarak destek verdik.

Benim de aldığım çok sorular var. Psikologlar ile ilgili bu soruyu çok merak ediyorum. Birçok kişide “Psikoloğa anlattıklarımı, psikoloğum da başkasına anlatır mı?” gibi düşüncelerden dolayı bir önyargı var. Bunun için size danışacak olan kişilere neler söylemek istersiniz?

EĞİTİMİMİZDE DANIŞAN MAHREMİYETİ HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR

Bunun için söylenecek şey, bizim eğitimimizde danışan mahremiyeti her şeyden önce gelir. Bir psikoloğun aldığı eğitimler dışında en temel noktası etik değerleridir. Öncelikli olan danışanın kendisini güvende hissetmesidir ki kendini güvende hissettiği zaman onun ruhsal dünyasını biz tanıyabilelim. Bu yüzden danışanla ilgili bilgilerin kendi yakınları da dâhil, danışan izni olmadan paylaşmak etik değildir. Bu danışan ve psikolog arasındaki güven akdine zarar verir.

Değerli kadınlarımıza ilham olma adına yaptığınız işle ilgili uzmanlığınız olduğu konuda birkaç püf noktası paylaşır mısınız?

Öncelikle kadınlar kendi gücünü kadınlık arketipinden bulmalı. Biz toprak ana arketipinden geliyoruz. Gücümüz, şefkatimiz yaratıcılığımızdır. O yüzden ataerkil söylemdeki kimlik arayışımızdan sıyrılıp kendi dişilik serüvenimizdeki iç sesimize kulak verirsek yaşam içindeki varoluşumuzda daha başarılı oluruz.