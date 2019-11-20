Usta oyuncu okuduğu sıralarda anılarını tazeledi 

Merhaba Selçuk bey, 9. Uluslararası Malatya Film Festivali kapsamında Malatya’ya geldiniz ve Gazi Okulu’nda bir program düzenlendi ve siz de daha önce bu okulda öğrenim görmüştünüz. Neler söylemek istersiniz?

Tabii yıllar sonra Malatya Film Festivali’ne gelip hem ödül alıp hem de geçmişime yolculuk yaptığım için çok mutlu oldum. İşte sanatın bir birleştirici yanı daha çok duygulandım. Yıllar önce ilkokul 1. sınıftayken bu okula gidip gelirken yıllar sonra tekrar buraya gelip aynı şekilde her şeyi görüp paylaşımda bulunmak beni çok mutlu etti.

Selçuk bey günümüzdeki diziler içerik açısından aile yapısına pek uygun olmayan diziler, uzun zaman dizilerde rol almış usta bir oyuncu olarak bunun önüne nasıl geçilebilir? Bununla ilgili neler yapılabilir?

Evet bu bir sistem meselesi, sistemin belli noktalarda rehabilite edilmesi gerekiyor ve kurallar konulması gerekiyor. Bu konuda yapılacakları devletin televizyonunun bağlı olduğu kuruluşların yapması gerekiyor. Batıda baktığımız zaman her televizyon dizisinde mutlaka iyi vardır, kötü vardır, bir de adalet vardır, polis vardır sonunda muhakkat toplumun yararına biter her şey. Biz de biraz böyle boşluklar var. Onun için düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bir de gerçekten yeni yetişen nesle televizyonda görüldüğü kadar işlerin kolay olmadığını öğretmek gerekiyor. Çünkü onlar gördüklerine burada böyle ise yaşamda da böyledir çünkü yaşamın aynası televizyon deyip çok farklı davranışlarda bulunabilirler. Zaten bu sancıları da çekiyoruz söylediğiniz de bununla ilgili onun için bu sistemi kurallarla, yasalarla yerine oturtmak gerekiyor.

Malatya Film Festivaliyle ilgili neler söyleyeceksiniz?

Malatya Film Festivali gerçekten kendini kanıtlamış, köklü bir festival durumuna geldi. 9. yılı bu yıl ama yanılmıyorsam ondan önce de 14 yıl kısa film festivali var. Geniş çaplı baktığımız zaman 23 yıllık bir mazi diyebiliiriz. Bunun devam etmesi gerekiyor zaten uluslararası yöne de var ve hiç aralık vermemesi gerekiyor. Bugün gördüğüm şeylerden de çok etkilendim her zaman Malatya Film Festivali’ni destekleyeceğiz.