USTA GAZETECİ HABİB BABAR’DAN YILIN ALBÜMÜ

Röportaj: Canan ERDİL

Usta gazeteciye sorular hazırlayınca terledim. Karikatüristliği, oyunculuğu, Reality programlarının vaz geçilmezi. Yani anlayacağınız bir koltuğunda 10 karpuz olan usta bir isim o… Bir süre önce 8 şarkıdan oluşan ‘Aşkın Sayfası/Ağlama Gülüm’isimli ilk albümünü piyasaya çıkardı Habib Babar… Şarkılar çıktığı ilk gün itibarıyla özellikle radyoların istek alan tek ismi oldu… Usta gazeteci ile albümü ile ilgili konuştuk…

HABİB BEY, BİZE ALBÜMÜNÜZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

İlk albümümü Akademi Müzik ve Prodüksiyon etiketiyle tüm dijital platformlarda piyasaya sürdük. Albümünün ilk klibini albüm piyasaya çıkmadan altı ay önce Ömer Korkmaz’ın yönetmenliğini yaptığı söz ve müziği Muharrem Özdemir’e ait olan ‘Dön Gel’isimli türküye çektim,klip kısa sürede büyük çıkış yakaladı.

PEKİ NEDEN ÖNCE KLİP?

Amacım nabız yoklamaktı açıkçası…Türküm sokaktaki çocukların bile diline dolandı. Radyoların en çok istek alan şarkısı oldu. Gerideki 7 türküm de müzik dünyasına soluk getirecek.

ALBÜM YAPMAYA NASIL KARAR VERDİNİZ?

Müzik benim vazgeçmezim. Yıllar önce başarılı yönetmen Mustafa Arapoğlu ile bazı çalışmalar yaptım. Söz Müziği abim Tahir Babar’a ait olan ‘Tunceli Dağı’isimli türküye ve ‘Nankör Sevgilim’isimli şiirlere klip çektim. Kliplerim büyük ses getirmişti. Daha sonra Akademi Müzik ve Prodüksiyon’un sahibi Rahmi Akkuş, albüm teklifinde bulundu. Müzik dünyasına bir birinden önemli isimler kazandıran Rahmi bey’in bu teklifini kabul ettim. Samet Akkuş’un yönetmenliğini yaptığı albümümde Tahir Babar, Metin Peker, Muharrem Özdemir, Habib Hoca ve Mehmet Ali Babar’ın bir birinden güzel türkülerine yer verdim. Albüm şimdi tüm dijital platformlarda…

YENİ KLİP ÇEKECEK MİSİNİZ?

Tabiii…Yapımcım Rahni Akkuş,müzik dünyasından bir ilke imza atıyor. Gerideki 7 türküme birden klip çekecek. Yani 7 ayrı klip geliyor… Albümde yer alan ‘Amandır Evlenmeyin’isimli Azeri şarkımın klibinde ise Azeri oyuncu Sia Racabi,oynayacak.

BİZE BİRAZ OYUNCULUĞUNUZDAN DA SÖZ EDER MİSİNİZ,KAÇ FİLMDE OYNADINIZ?

Ben ortaokul yıllarında tiyatro eğitimi aşmaya başladım. Ve il tiyatro oyunumu da okulun gecesinde yaptım. Sahnede komedi oyunumla seyirci kahkahaya boğulmuştu.Daha sonra üçlü komedi ekibim vardı. Birçok ilde konserler verdik. İstanbul’a gelince ara vermiştim. TGRT’ye Alişan,Kenan Kalav gibi birçok ünlünün başrol oynadığı ‘Kurt Kapanı’ dizsinde gazeteci olarak kamera karşısına geçtim. Gazetecilikte yaptığım için birkaç bölüm sonra ayrılmak zorunda kaldım. ‘Rakçı Kekolar’,’Kenar Mahalle’isimli filmlerde de oynadım. Tabii hayatımda gazeteciliğin ayrı bir yeri olduğundan oyunv-culuğa da ara verdim.

REALİTY PROGRAMLARININ ‘DEDEKTİF’İ DİYORLAR SİZE BU LAKABI KİM TAKTI?

Ebru Gediz başta olmak üzere,Yalçın Çakır,Lerzan Mutlu,Seda Sayan,İclal Aydın ve Av.Duygu Çuhadar başta olmak üzere birçok reality programında hem koordinatörlük yaptım,hem de muhabirlik. Her gittiğim olayı başarılı bir şekilde çözüme kavuşturduğum için bana dedektif lakabını taktılar. Bugüne kadar birçok kayıp genç kızı ailesine kavuşturdum. Birçok önemli olayı aydınlığa kavuşturdum.

TÜRK SİNEMASININ 850 OYUNCUSUYLA RÖPORTAJLAR YAPTINIZ ,BU RÖPORTAJLARINIZI KİTAP HALİNE GETİRECEK KİTABINIZ NE ZAMAN ÇIKACAK?

3 aylık karantina döneminde kitabımı yazmaya başladım. 500 sayfadan oluşacak olan kitapta sinema oyuncularının hayat hikayelerine yer verdim.Türk Sinema tarihine ışık tutacak bu kitabımda bugüne kadar hiçbir yerde yer almayan fotoğraflar da olacak. Bu kitabın büyük ses getireceğine inanıyorum.

KAÇ SİNEMA OYUNCUSUYLA RÖPORTAJ YAPTINIZ,BUNLARIN İÇİNDEN HANGİ RÖPORTAJINIZDAN ETKİLENDİNİZ?

Tam 850 sinema oyuncusuyla röportaj yaptım.Türk Sineması’na yıllarını vermiş emekçilerin hepsinin hayat hikayesi beni derinden üzmüştür. Ancak,sinemaya yıllarını vermiş,Cüneyt Arkın,Kartal Tibet başta olmak üzere birçok filmde vamp kadını canlandırmış Birsen Ayda ile yaptığım röportaj beni çok üzmüştü. Borçlarını ödemek için böbreklerini satışa çıkarmıştı. Taksim’de ki evinin ziliniçaldım,beni karşısında görünce ağlamaya başlamıştı. İçeriye buyur etti. O’da birçok sinema emekçisi gibi kaderine terk edilmişti. Haberini yaptım haberim çıktıktan sonra TV’ler röportaj yapmak için kuyruğa girmişti. Tabii bu röportajlardan bir süre sonra Akciğer kanserine yakalanmıştı ve huzur evine yatırılmıştı. Ayda,huzur evinde aramızdan sessiz sedasız ayrılmıştı. Bir döneme damgasını vurmuş bir insanın yokluk içinde yaşama veda etmesi beni üzmüştü. Nurlar içinde uyusun…

KİTAP TAM OLARAK NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKACAK?

Amacım albüm ile birlikte piyasaya sürmekti.Ancak,yetiştiremedim. Eylül ayının ilk haftası piyasaya sürmek istiyorum.

TUTTUĞU TAKIM: Beşiktaş

GÖZ RENGİ :ELA

BOYU:1.75

HOBİLERİ: Kitap okumak, beste yapmak, saz çalmak ve bol bol haber yazmak

ROL ALDIĞI FİLMLER: Kurt Kapanı, Kenar Mahalle, Rakçı Kekolar, Zırtık Mafya

KLİPLERİ: Tunceli Dağı, Nankör Sevgilim, Dön Gel

HABİB BABAR KİMDİR;

Habib Babar,1972 yılında Iğdır’da dünyaya geldi.

İlk,Orta ve Lise eğitimini Iğdır’da tamamladı. Babar,sanat yaşamına resim ve karikatür çizerek başladı. Henüz 15 yaşındayken ilk karikatür sergisini açtı. Yıllarca Üçlü komedi ekibiyle anadolu turnelerine çıktı. Hem karikatüristlik, ressamlık, hem ses sanatkarlığı yapan Babar, yaklaşık 33 yıldır gazetecilik yapıyor.

Sanatçı 2002 yılında dizi filmde gazeteci rolü ile kameralarla tanıştı. Habib Babar, 2002 yılında Bolu'da "Yılın Gazetecileri", 2003 yılında, 2003 yılında "Gizli cennet" isimli haberi'nden dolayı Seben Belediyesi tarafından başarılı gazeteci ödülü ve 2006 yılında "2005'in star gazetecileri" başta olmak üzere bugüne kadar tam olarak 46 ödüle layık görüldü.

Babar bugüne kadar dört filmde rol aldı. Babar, Vatan TV’de ‘Habib’in Kahvesi’isimli canlı programıyla büyük çıkış yakaladı. Daha sonra KanalD’de ‘Sabahların Sultanı’,Kanaltürk’te ‘Hayatları Film (Yapımcılık ve sunuculuk),KanalD’de ‘Hayat Ağacı’,Beyaz TV’de Ebru Gediz’le Yeni Baştan,’Yalçın Abi’,’Lerzan’la Yalnız Değiisiniz’,’Duygu Çuhadar ile Yalnız Değilsiniz,programların muhabirlik ve genel koordinatörlüğünü yaptı.

Babar,Önce Vatan Gazetesi’nde ki ‘Habib’in Kahvesi’ köşesiyle magazin gündeminin nabzını tutuyor. Babar’ın habercaddesi.com,sonposstagazetesi.com,efsanetan.com ve yeniığdır.com isimli dört haber sitesi bulunuyor.