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Umut Kanuni’ye göre: YEMEK ÖNEMLİ!

Umut Kanuni, yemek dünyasının son dönemde yıldızı parlayan isimlerinden. “Yemek Önemli” adıyla açtığı YouTube kanalı ve Instagram sayfasında yemek videoları paylaşan Umut Kanuni’nin on binlerce takipçisi var.  Tariflerini birbirinden eğlenceli videolarla sunan Kanuni, “Amacım yemek yaparken eğlenmek, eğlendirirken düşündürmek. Bir tür modern zaman ‘Nasreddin Hoca’lığı diyebiliriz.”diyor bizlerde kendisinde bilgiler aldık. Bu hafta bizimle…

01 Aralık 2020 Salı 15:38
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Umut Kanuni’ye göre: YEMEK ÖNEMLİ!

Umut Bey merhaba nasılsınız?

İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız?

 Hem mizah, hem eğlence hem de yemeği birleştirerek güzel bir YouTube kanalına merhaba dediniz. Hayırlı olsun. Biraz bahsedelim mi neler var konseptte?

Benim kamera karşısına geçip kanalı kurarkenki amacım, yemek yaparken eğlenmek ve eğlendirmek, bunları yaparken de düşündürmekti, hala da aynı şekilde devam ediyor.O gün yataktan kalkan Umut nasıl hissediyor ve ne yapmak istiyorsa, mutfakta o pişiyor.

 Peki, nasıl aklınıza geldi sizi sevenlere bu şekilde seslenmek?

Lise ve üniversite yıllarımda tiyatro yaptım, bunun yanında çocukluğumdan gelen bir yemek tutkum var, hem yapmaya hem de yemeye, New York, Internation Culinary Center’da Mutfak Sanatları ve Restoran yönetimi eğitimi aldım. En sonunda da sahne ve yemek tutkularımı birleştirerek “Yemek önemli!” kanalını açıp bu şekilde insanlara ulaşmak istedim.

Kanalın ismi gibi gerçekten de hayatımızda en önemli şeyler arasında sanırım yemek var siz ne dersiniz?

Tabii ki öyle, her şeyden önce temel bir ihtiyaç. Bunun yanında da severek yemenin bir mutluluk kaynağı, bir yaşam motivasyonu olduğu inancındayım. En azından benim için öyle diyebilirim.

 "Amacım yemek yaparken eğlenmek, eğlendirirken düşündürmek. Bir tür modern zaman ‘Nasreddin Hoca’lığı diyebiliriz.” demişsiniz Nasreddin Hoca benzetmesinden neler katıyorsunuz?

“Nasreddin Hoca”nın mizahı, oldukça sarkastiktir, mizahı anlayabilmek için üzerine düşünmek gerekir, yemek yapmak da aynı şekilde aklınızı çalıştırmanızı gerektirir. O yüzden bu tanımın, benim kanalımın konseptini tam olarak anlattığına inanıyorum.

Aynı zamanda severek takip edilen birsiniz sosyal medyalarınıza olan ilgi de güzel bunu neye bağlıyorsunuz?

Öncelikle samimiyetimin insanlara dokunduğuna inanıyorum. Benim dışımda da yemek yapılan birçok yemek kanalı var. Çok yetenekli aşçılar harika yemekler yapıyor, ev hanımları senelerdir oturmuş deneyimlerini ve tariflerini paylaşıyor, rekabetin oldukça yüksek olduğu bir mecra, bir fark yaratmanız çok önemli, ben de mizah duygum ve samimiyetimle bu farkı yaratmaya çalışıyorum.

“Ketojenik Diyet” Nedir? Ne Kadar İşimize Yarar?

"Ketojenik Diyet, çok kısaca anlatmak gerekirse, karbonhdirat alımını kısıtlayıp protein ve yağ ağırlık yapılan bir beslenme türü" diyen Umut Şef, "İşe yaramasıyla ilgili fikir vermek bana düşmez, sonuçta bir beslenme uzmanı değilim. Sadece şahsi deneyimim, benim aç kalmadan kilo vermemi sağladığı yönünde, o yüzden bunu okuyanların da anlattığımı bir tavsiye olarak almamalarını rica ederim" açıklaması yaptı. 

 Biz Türk hanımları her pazartesi diyete başlayıp neden salı günleri vaz geçiyoruz?

Ben hayatı boyunca, çok fazla rejim yapmış, çok şişman ve çok fit zamanları olmuş bir insanım. Bu tamamen insanın psikolojisiyle alakalı bana göre. Kilo vermenin yüzlerce yolu var, önemli olan soru “sizin psikolojik durumunuz, beslenme tarzınızı değiştirmeye uygun mu? Önünüzdeki listeye uyabilecek misiniz? Bu liste için hayatınızda nelerden fedakârlık etmelisiniz? Ve buna hazır mısınız?”  O yüzden, naçizane diyet yapmak isteyenlere benim tavsiye kendi hayatlarına uygulamaya uygun listelerle rejim yapmayı denemeleri. Başkasının yaptığı diyet listesiyle başlana diyetlerin ertesin gün bozulmasının nedeni de genel olarak bu bence 

 Spor desteği olmayan diyetler ne kadar verimli?

Spor demeyelim ama, hareket kesinlikle gerekli, ama bu işin %70i gırtlağı tutmaktan geçiyor, o da bir gerçek tabii ki.

Doğru Biliyorsunuz Ama Yanılıyorsunuz

Umut Kanuni; doğru aksedilen fakat kesin yanlış olan beş önemli bilgiyi şöyle sıralıyor;

-Et pişirilmeden tuz eklemek eti sertleştirir (Külliyen yalan)

-Esmer unlu gıdalar istenildği kadar yenilebilir. (Hayır kalori olarak beyaz undan farkları yoktur, çok tüketilirlerse onlar da kilo yapar)

-Balıkla beraber yoğurt zehirler (Balık bozulmadıysa imkanı olmayan bir durumdur)

-Çözdürülen şey tekrar dondurulmaz (Üzerinde bakteri üremediği sürece çözdürülen şey tekrar dondurulabilir)

-Son kullanma tarihi geçmiş ürün bozulmuştur. (son kullanma tarihleri,  markaların bozuk ürünleri iade almayı taahhüt ettikleri son tarihlerdir, son kullanım tarihi geçen ürün bozulmamış olabilir, açıp bakmak lazım)

 

Ne zamandır yemek yapmak sizin için bir iş oldu?

Çocukluğumdan beri bir tutku, aslında hiçbir zaman “iş” olarak görmedim diyebilirim. 1 sene kadar profesyonel olarak bir restoranda çalıştım. Onun dışında, şu an bile yaptığımı bir iş olarak değil, tutku olarak görmeye devam ediyorum.

 Aynı zamanda sahnede olmayı sevdiğinizi duyduk. Bir film ya da dzi teklifi gelse kabul eder misiniz?

İlgimi çekecek bir iş olursa neden olmasın? Sahnede olmayı seviyorum sonuçta.

Günümüzde çok fazla aşçı var popüler isimleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Her işte olduğu gibi, popülaritesini hakkedenler de mevcut, balon gibi şişirilmiş içi boş olanlar da, ben kendi yolumdayım, kimsenin durumuyla ilgili özel bir duygum yok açıkçası.

Olmazsa Olmaz Yemek Ürünü Sirke ve Tuz

"Yemeklerin olmazsa olmazsı kesinlikle elma sirkesi ve tuzdur" diyen başarılı şef, "ekşi ve tuz olmadan hiçbir yemeğin anlamı olmaz"şeklinde konuştu.

En sevdiğiniz dünya mutfağı yemeği nedir?

Ben füzyon mutfakları tercih ediyorum, birden fazla mutfağın bir yemekte bir araya gelmesi beni çok etkiliyor. Vietnam-Fransız füzyonu favorim.

Sizce şanslı bir mutfak kültürüne sahip bir millet miyiz?

Osmanlı mutfağının mirasçısı olarak geniş bir kültür mozağinie sahip Türk Mutfağı, o yüzden şanlıyız tabii, fakat genel olarak insanları yeni tatlar keşfetmek konusunda cesaretsiz bulduğumu da söylemem lazım. İnsanlar sevdiği yemeğe tutunup, başka yemeklere şans vermiyor ne yazık ki.

Hangi ülkeye gitseniz aç kalırsınız?

Ben aç kalmam.

Bu mesleği seçmeseydiniz nasıl bir meslek seçerdiniz?

Üniversiteyi bitirdikten sonra önümde iki seçenek vardı. Ya performans sanatları okuyacaktım ya mutfak sanatları. Herhalde mutfağı seçmeseydim oyuncu olurum.

Ailenizde en güzel yemek yapan kimdir?

Anneannem, tabii onun el lezzeti anneme geçmiş. Annemden de bana...

Kısaca sizi tanıyalım nerelerde çalıştınız?

Aslında sektörde çok çalışmadım, Türkiye’de sektörün durumu ile benim tutkularım çok çelişti, çalışmak istiyorsam tutkularımdan vazgeçmem gerektiğini anladım, ben de iş ve parayı değil, tutkularımı seçtim. Aile işim Kimya Sanayii, ben de madem bir şeyler hissetmeden para kazanmam gerekiyor, o zaman aile işimde çalışırım deyip, yıllarca şirketimizin İhracat departmanında çalıştım. Çok gezmeli bir işte, birçok yeni ülke ve mutfak tanıma şansım da oldu, yemek tutkumu beslemeye devam ettim.

Hayalinizde neler var?

Bir gün gözden çıkaracak kadar para kazanırsam, kazanç kaygım olmadan hayalimdeki restoranı açmak. Birileri gelse de gelmese de, ben hayalimdeki restoranı açayım, istediğim yemekleri yapayım.

Gelecekte ne tür projelerle bizimle olacakınız?

Şimdi yeni bir projemiz tamamlandı, yeni mutfağımıza geçtik. Şimdi bu mutfakta yeni sürprizlerle sevenlerimizin karşısına çıkmayı planlıyoruz. Sürprizler için bizi takip etmeye devam edin.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Ben çıkardığım işten çok memnunum, ne yapıyorsam içime sinerek yapıyorum. Hayata bıraktığım somut izlerin olduğu bir günce olarak görüyorum çektiğim videoları. Sizlere de biraz keyif ve faydam oluyorsa ne mutlu bana. Sevgiler.

Doğum tarihi: 30.04.1986 

 Burcu:Boğa

En sevdiği huyu: Verdiği sözleri tutmak

Sevmediği huyu:

Uğurlu sayısı: 31

Uğurlu günü: Çarşamba

En sevdiği renk: Turuncu

En sevdiği söz:Önce seni görmezden gelirler, Sonra sana gülerler, Sonra seninle dövüşürler Ve sonra sen kazanırsın.” Mahatma Gandhi.

Röportaj: Elif Hayvalı 

Önce Vatan Gazetesi

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Nasreddin HocaNternation Culinary Centerda Mutfak SanatlarıYemek önemliYouTube KanalıTariflerUmut KanuniKetojenik DiyetElif Hayvalı
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