Ümit Yaşar evde kalın diyor!

Arabesk Fantezi müziğin sevilen ismi Ümit Yaşar ile günümüzü değerlendirdik ve kendisiyle güzel bir söyleşi gerçekleştirdik.

RÖPORTAJ: DİLEK KÖROĞLU

Ülkemizde ve Dünya Genelinde Yaşadığımız Covid-19 salgını ile Düşünceleriniz Nelerdir?

Çok üzülüyorum tabi ki bir çok vatandaşımızı kaybettik. Geniş kapsamlı baktığımızda 60 yaş ve üzeri büyüklerimizi kaybediyoruz.buna aslında yaşayan tarihimizi kaybetik diye düşünüyorum bir yandanda sonuçta hepimizin ortak noktası yakınlarımızı kaybediyoruz üzücü bir durum onun dışında ki faktörlerle kimyasal bir savaş siyasi kişilerle virüslerin yayılması gibi yorumlar acımızı bin kat daha artırıyor. Bu bizi daha çok üzüyor olmaması gereken şeyler diye düşünüyorum. Sektör anlamında sadece eğlence sektörü olarak bakmamak lazım bir sanat icra ediyoruz her dalı ekonomik acıdan sıkıntılar yaşıyor maddi ve manevi boyutuda var bakmakla yükümlü olduğumuz kişiler var ama bizim yaşam biçimiz sanat biliyorusunuz ki sanat milletin can damarlarından bir tanesidir. Aynı sandalye misali kırık bacağı dengede duramayacağı gibi sanattada oda var olmasa dünya genelinde dengede duramyacağını söylemek istiyorum. bunu içten gelerek söylüyorum. Tüm dünyanın ortak noktası sanattır bunun Tiyatrosu müziği resmi heykeli bunlar ortak dilerdir. Müzik bu anlamda baş çeker bu yüzden benim gibi akademisyen gibi sanatı ve müziği bilerek yapan insanlar işini bilerek yapan insanlar bir çok arkadaşım içinde yaptığı işi önemseyen bilerek yapan insanlar için sanatın bitmesi mümkün değil daha da güzel günler olacak sanatını dahada iyi icra eden insanlar olacaktır. Her şeyin düzeleceğini düşünüyorum kendi fikrimce.

Ölüm korkunuz var mı?

Maddi yada manevi korkum var mı yada ölüm korkusu maddi korkum yok cünkü benim bakış açım şöyle rabbim kullarının hepsini yaşadığı sürece rızıkını verir. Yani miladının doluduğu zaman rabbim can verdiği sürece rızkını verir o anlamda bir korkum yok manevi korkum tabi ki maneviyat anlamında korkum var bireysel olarak ölmekten korkum yok ama çokcuklarım için korkarım en azından onların bir yaşa geldiğini görmeden rahmetli olursam diye korkuyorum. Rabbimin huzuruna çıkmada bana bir şeref o anlamda bir korkum yoktur.

Sizce yaşadığımız bu salgın hastalık insanlığa uyarı niteliğinde mi?

manevi açıdan bakarsak her şey Allahtan son zamanlarda haberlerde olsun çeşitli konuşmalarda onları izleyince bazı politik ve dünyadaki politik savaşlar olsa bu eğer proje altında ise kabullenemyecek bir durum ama inşallah öyle değildir diye düşünüyorum ama son zamanlarda proje adı altında olduğu söyleniyor bu kötü bir suç maneviyata bağladığımızda büyük bir günah şaşkınlıkla izliyorum ve bu konuda çok karamsarım açık konuşmak lazım.

Bildiğimiz kadarı ile düzenli bir aile hayatınız var bu nasıl başarıyorsunuz?

Atalarımdan gelen bir ahlak, edep sorumluluk bilinci ile kendi ailemin yapısnı bu sebeple yürütüyorum eşime saygı duyuyorum çocuklarıma saygı duyuyorum. Birbirimize saygı duyuyoruz örf ve adetlerimize sahip çıkarak bir aile yapısı oluşturuyoruz o yüzden bende bu anlamda çok mutluyum. Bu Allah Herkese böyle aile hayatı versin inşaallah.

En çok bu hayatta gözünüz kapalı kime güvenirsiniz?

Tabi ki Başta Allaha inanıyorum sırtımı ona vermişim sonra kendime ve en çok eşime güvenirim. Bu konuda çok huzurluyum.

Ülkemizde Covid 19 salgını ile bazı gençlerin Yaşlılarımıza Saygısızca davranışlarını nasıl değerlendirirsiniz?

Bu soru gerçekten benim cevaplayacağım bir soru bu benim için çok önemli edep ve ahlaktan bahsettim bende şait oldum haberlerde izledim sosyal medyada denk geldim haberlerde izledim gözlerim doldu ağladım fevri kızgınlık içindeydim bana böyle bir şey denk gelirse acıma duygusu olmadan çok farklı boyutlarda o an koruma iç güdüsü ile çok farklı şeyler yapardım. Gençliğimizin maalsef aile yapısındaki bozukluklar nedeni ile bu saygısızlığı düşünüyorum. Bu kitlenin kendi yetiştireceği çocuklar için çok endişeliyim bu nesil böyle gelişmez daha güzel bir nesile ihtiyacımız var geçmişini bilmeyen geleceğini hiç bilemez şimdi bir çoğunu kaybediyoruz yeni gelen nesli çok iyi eğitmemiz büyütmemiz lazım. Aileme iyi bir evlat ve kendi eşimede iyi bir eş ve Allahıma iyi bir kul vatanımada iyi bir insan olmayı bütün insanlık için temenni ediyorum.

Daha önce yaşadığınız bir olaydan dolayı pişmanlığınız var mı?

Bu zamana kadar hiç bir şeyden pişman olmadım bundan kesinlikle eminim.

İnançlı bir insanmısınız?

Son derece inançlı bir insanım rabbimle kendi aramda olan bir durum inancımdan hiç şüphe duymadım.

Uzun zamandır ismi sevilen bir sanatçı kişiliğiniz var bunu neye borçlusunuz?

Ana ham madde çalışmak, çalışmak ve aynı zamanda yaptığı işi bilerek yapmak ben aynı zamanda akademisyen biriyim ve herşeyden önce severek ve saygı ile yapıyorum o yüzden yaptığım işten dolayı çok mutluyum.

Sanatla ilgili düşünceleriniz nelerdir ilerki dönemler için?

Dünyanın hiç bir yerinde yok olmayacak bir yaşam biçmidir sanat bu sebeple ben ve benim gibi sanata önem veren sanatına iyi şeyler katan kişiler oldukça her daldan bahsediyorum sadece eğlence sektöründen bahsetmiyorum daha güzel şey olacağına eminim.

Sizi sevenlere neler söylemek istersiniz?

Tüm sevenlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum şu süreçte evde kalmamız gerektiğini güzel günlerin bizi beklediğini biliyor ve temmeni ediyorum saygılarımı ve sevgilerimi tekrar tekrar sunuyorum..