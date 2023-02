ULUSLARARASI ÖDÜLLÜ YAZARDAN YENİ BİR KİTAP

Röportaj: YUSUF TOLGA ÜNKER

*Önce VATAN okurları için Uluslararası ödüllü bir yazar olan Reneta Sibel YOLAK ile yaptığımız bir röportajı sunuyorum.

Sayın RENETA SİBEL YOLAK HANIM BİZE KENDİNİZİ VE YAZDIĞINIZ ÖDÜLLÜ KİTAPLARINIZI VE YAZARLIĞINIZ KONUSUNDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?

“Ben Reneta Sibel YOLAK, birçok dalda ödüller kazanmış kitapların yazarıyım. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji’nde sınıf birincisi olarak tamamladıktan sonra Nişantaşı Anadolu Lisesi’ni okul ikincisi olarak bitirdim. Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldum. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi’nde Uluslararası Basın Enstitüsü’nün, Doğan Medya Grubu’nun ve Boğaziçi Üniversitesi’nin ortak olarak düzenlediği, sadece otuz seçkin basın elemanının seçildiği “Gazetecilik Hizmet İçi Seminerine” seçilerek bu semineri başarıyla bitirdi. Ardından burslu okuduğum Levinski Koleji Yüksek Öğretmenlik Bölümü’nden başarıyla mezun oldum. Daha sonra Tel Aviv Üniversitesi Yüksek Lisans Tarih bölümünde okudum.

2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri, Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Yüksek Lisans Bölümü’nden başarıyla mezun oldum.

Makale ve yazılarım bir sürü dergi ve gazetele rde yayınlandı. Bir akademik araştırma makalem, 2020’de kırk yıllık bir uluslararası eğitim dergisi olan Avusturalya kökenli James Nicolas Publishers tarafından yayımlanmaya layık bulundu ve derginin eylül ayı sayısında yayınlandı. Araştırma makaleme yirmi sayfa yer verildi. Teacher Attitudes and Influence on Student Academic Lives: Perceptions of High School Students Lise Öğrencilerinin Öğretmen Algıları ve Bu Algıların Ergen Öğrencilerin Hayatına Etkileri adlı bilimsel araştırma makalem, uluslararası bir dergide yayımlanan ilk akademik makalem oldu. Ayrıca, İzmir Büyüksehir Belediyesinin (Izelman) düzenlediği sanat Durağı Öykü yarışmasında iki öyküm “İZMİR’DE AŞK BAŞKADIR” ve “BİR TUTKUDUR İZMİR” adlı öykülerim en güzel öyküler arasında seçilerek artık İzmir’de tüm kiosklardan (metro, vapur, metrobüs vs) okunabilecek.

2022 yılında KÜSADER’in “Yüreğe Dokunan Kadınlar Adına” Açtığı Öykü Yarışmasında, “Yeter’in Zaferi” adlı Öykümle Mansiyon dalında ödül kazandım. Ayrıca, Malatya İnönü Üniversitesinin düzenlediği Malatya öyküleri yarışmasında "Oy Mustafam Oy" adlı öyküm kitapta yayınlanmaya layık öyküler arasında yer aldı

Ayrıca 2022 yılında, Halk oylamasında, yetiştirdiğim karpuz ile yüz bin kişinin oylamasıyla “Birincilik Ödülünü” ve “Acemi Çiftçi” kategorisinde ise yetiştirdiğim Domates ile elli bin kişi arasında Birinci seçildim.

İngilizce öğretmenliğinin yanı sıra, İspanyolca ve spor hocası olarak çalıştım. Hillside Spor Dernekleri, Sports International, Conrad ve Swissotel’deki step, aerobik, hiphop ve dans seminerlerine katılarak çeşitli sertifikalar aldım. Veges Fitness Center’da profesyonel step ve aerobik öğretmenliği yaptım.

Küçük yaşlardan beri yazı yazıyorum. Okulun kültür ve edebiyat kolu başkanlığını yaptığım okul gazetesi çalışmalarında aktif rol aldım.

TED Ankara Koleji’nde okurken kaleme aldığım yazı, makale ve şiirleri, ödüllere layık görüldü. Sonraki yıllarda yurt dışında yazdığım kitaplar, akademisyen ve yazarların katıldığı bir kurul tarafından “Uluslararası Özel Yazar Ödülü”ne layık bulundu.

Üniversite Gençlik Yazar Ödülleri, Milliyet Sanat Ödülleri, Kıvılcım Kamgözen, Abdi İpekçi makale yarışmasına İSKİ ve üniversiteler arası kompozisyon yarışmalarına katıldım. Şalom gazetesinde spor, din ve gelenekler konularında öyküler yazdım ve çeşitli röportajlar yaptım.

BÜMED Dergisi, Genç Gelişim Dergisi, Elele, Doğan Medya Grubu, Genç Öğrenci Dergisi, Şalom Gazetesi, Göztepe Kültür Dergisi’nde yazılarım yayımlandı. Ulusal müzik, spor, satranç ve şarkı yarışmalarında aldığım ödüller ve derecelerin yanı sıra, üç uluslararası beste ödülü, tüm dünyadan uluslararası İspanyolca şarkıların yarıştığı ve İspanyolca Eurovision olarak nitelendirilen “Festiladino Şarkı Yarışması”nda iki dünya birinciliği, son on yılın birincilerinin yarıştığı beste yarışmasında bir dünya ikinciliği, İsrail’de Uluslararası Özel Yazar Ödülü, Uluslararası Ladino Şiir Yarışması’nda dünya birinciliği olmak üzere beş uluslararası ödül aldım.25 kitabım 66 bestem var. Kitaplarım arasında, “Geçmişten Günümüze”, “Mutlu Olmanın Yolları” (500. 000 baskı), “Yaşama Sanatı Kitabı” (ders veren gerçek yaşam öykülerinden oluşuyor), “Masal Gibi Aşklara”, “Yaşam Mucizesi”, “Yahudi Hikâyeleri” (Yahudi Hikâyeleri kitabında Yahudi kişiliklerin davranışlarını gözlemlediğim ve okuyucuya aktardığım, en sonunda bir öğüt ve ders veren hikâyeler var. Bu, türünün bir ilk örneği. Yaptığım araştırmada bazı insanların hikâyeleri okurken anlamayacağı terimleri de arkaya bir sözlük koyarak çözdüm. ) “Sevgi Çiçekleri”, “Ah Şu Kadınlar”, “Hayatın Kalbinde Kendini Bulmak”, “Evrensel Aydınlanma Terapisi”, “Holokost bir Avrupa Soykırımı”, “Bir Aşk Masalı”, “Nazilerin Gölgesinde Çölde Açan Çiçekler” (Araştırma kitabı, yıllar önce Avrupa’da gerçekleşen soykırımın canlı ve gerçek hikâyeleri yer alıyor. Hitler Almanya’sında başlayıp neredeyse tüm Avrupa’yı kasıp kavuran öyküler), “Gönül Bahçesi”, “Ümit Adası”, “Dostluk Köprüsü/ Öğretmen Anıları, “Öğretmenim Canım Benim”, “Büyülü Ada Masalları” “Acemi Çiftçilik Maceralarım”, “Holokost Bir İnsanlık Dramı; Ümitlerin Mucizelere Döndüğü Anlar”, “Büyülü Aşk Masalları”, Büyülü Aşk Masalları” sayılabilir; ayrıca yayımlanmayı bekleyen çok sayıda kitabım var “Mutlu Olmanın Yolları” ve “Masal Gibi Aşklara” kitaplarım çok uzun yıllar çok satanlar listesinde yer aldı. Kendi kitaplarımın yanı sıra 10 yazar arkadaşımın kitaplarına makalelerimle katkıda bulundum. Yazı yazmanın verdiği mutluluğu etrafı aydınlatan bir ışığa benzetiyorum. Duygu ve düşüncelerimi insanlarla paylaşmanın hazzı çok özel bir duygu.

*SON KİTABINIZ HAKKINDA DETAYLI BİR BİLGİ ALABİLİR MİYİZ?

Son Kitabımın adı ‘BÜYÜLÜ AŞK MASALLARI’dır.

Hiçbir yerde okuyamadığınız Büyülü Aşk Masallarını yalnızca bu kitapta okuyacaksınız. Bu öyküler herkesin okuması gereken ve gerçekten yaşanmış aşk öyküleri. Bu öykülerin bazılarında gülecek, bazılarında öyle şey olur mu diyerek hayretlere düşecek, bazılarında ise mendillerinizi hazırlayın gözyaşlarınıza hâkim olamayacaksınız. Herkesin aşk öyküsü kendine özel… Bazılarında kendi aşk öykünüzü hatırlayıp “Ah ne günlerdi onlar diyecek”, bazılarında ise “offfffff ne aşklar varmış. Adama da bak” diyebileceksiniz. Henüz aşk yaşamamış olanlar da belki ibret için ders alacak belki de kendilerini hayata hazırlayacaklar. Bazıları da kendi aşk öyküsünü yazacak ve yıllar sonra başka bir kitabın veya destanın kahramanlarından biri olacak. Var mısınız kendi Aşk öykünüzü yazmaya?

İşte ağlatan, güldüren, mutlu sonla biten, savaştıran, engelleri aşan Muhteşem Aşıkların ‘Büyülü Aşk Masalları’ Kitabını bir solukta okuyacaksınız.

Kitabımıza 164 çok değerli Yahudi Rum Müslüman Ermeni yazarlar yazdı. Yazarlarımız İngiltere, İsrail, Yunanistan, Amerika, Almanya, Ermenistan, Türkiye, Fransa ve Avusturalya’dan. Yani uluslararası bir kitap oldu. Kimi aşkı anlattı, kimi aşk öyküleri paylaştı, kimi güzel dileklerini yazdılar, kimi hepsini birden yazıp dile getirdiler. Ortaya Çok güzel bir kitap çıktı.

Bu son Kitabımıza yazan sevgili yazarlara çok teşekkür ediyorum. Tüm bekarlara hayırlı eşler diliyorum. Bu kitap bana ve tüm bekarlara çok uğurlu gelsin. Çok Amin.

*Size Önce VATAN Gazetesi okurları adına vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum, başarılarınızın katlanarak devam etmesini diliyorum.