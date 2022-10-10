UFUK ELVER: “Tarot öğrenilebilir ama herkes tarot bakamaz”

“Cadılığın El Kitabı” adlı kitabın yazarı UFUK ELVER ile bir araya geldik. Ufuk’un Müge Anlı’nın programındaki bir olay için tarot açtığı videosuna denk gelmiştim sosyal medyada ve video çok fazla yorum almıştı. Kendisine röportaj teklif ettim ve merak ettiklerimi sordum. Peki siz tarot kartlarına inanır mısınız?

Hoş geldiniz, nasılsınız? Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?



Çok iyiyim teşekkürler, umarım siz de iyisinizdir Yağmur Hanım. Ben Ufuk Elver. 19 Nisan 1991 İstanbul doğumlu bir bireyim. Doğduğumdan beri spiritüel enerjilerin varlığı altında yaşamımı sürdürüyorum. Bir süredir de göz önündeyim ve insanlara kendini keşfetmesi için gerek Youtube kanalımda, gerek yeni çıkardığım kitapta, gerek ise farklı programlara katılarak içimizde uyanmayı bekleyen bu büyük enerjisel keşfin gerçekleşmesi için ön ayak olmaya çalışıyorum. Kendimi asıl anlamıyla wiccan yani Türkçeye çevirdiğimizde cadı olarak tanımlıyorum. Bu insanlara hem eğlenceli hem de düşündürücü geldiği için bana da keyif veren bir kavram. Asıl ilgi alanım okült çalışmalar ve parapsikoloji. Hatta kısa bir zaman önce kendi okült danışmanlık şirketimi kurdum. Şu an ise yeni çıkardığım kitabımla insanlara ulaşmayı hedefliyorum.

Cadılık diye bir şey gerçekten var mı?

Cadılık diye bir şey tabii ki gerçekten var. Fakat bu sizin filmlerde gördüğünüz cadılık ile uzaktan yakından alakalı bir konu değil ya da Türk filmlerinde geçen komik büyülerle ilgili değil. Cadılık inancı çoğu bilinen kaynağa göre Salem kasabasında ismini duyurmuş bir kavram. Fakat tabii ki Salem kasabasında cadı diye yakılan çoğu kadının bugün sadece kadın oldukları için yakıldıklarını biliyoruz. Onun haricinde cadılık kavramı her dini inanç gibi paganizm kökenli bir kavram. Bu inancı paganizmden ayıran kavram okültizm ile ilgili olması ve cadılık adını yani ‘’wicca’’ adını günümüze sokmuş kişinin de okültizm ile ilgili fazlasıyla içli dışlı olmasından kaynaklı. Bu kişi de Aleister Crowley’in sıkı arkadaşı Gerald Gardner aslında. Bu işin tarihçesi ama siz cadılık güçleri diye bir şey varmı diye soruyorsanız o konuya gelecek olursak cadılık güçleri de kesinlikle var. Ama bu herkes için geçerli değil. Bu enerjiye sahip olan insanların bu bilince açık olması ve kendini bilmesi gerekir.

Aynı zamanda tarot danışmanlığı yapıyorsunuz? Tarot kartları doğruyu gösterir mi?



Evet, geçimimin bir kısmını tarot danışmanlığı yaparak kazanıyorum. Fakat bu danışmanlığı geleceği söylemekten çok tarot kartlarının rehberliği eşliğinde kişinin olası gelecekte nasıl hareket etmesi gerektiği yönünde veriyorum. Yani insanlara 3 vakte kadar başına şu gelecek demek yerine tarot ile bilinçaltı okuması yapıp olası gelecek hakkında bilgiler veriyorum. Tarot kartları her zaman yüzde yüz doğruyu göstermez tabii ki. Çünkü olası gelecek değişkendir. Fakat tarotu iyi okuyan biri için geçmişve şimdiki zamanı en olası şekilde doğruyu gösterir. Bazen tarot baktıran kişi hiçbir şey söylemeden tarot bakan kişi, o kişinin hayatı hakkında tüm bilgiyi öğrenebilir.

Ben Müge Anlı’nın programındaki bir olay için tarot açtığınızı görmüştüm. Videonuz çok da yorum almıştı. Doğru çıktı mı peki?

Dursun Zehir olayı için öylesine bir tarot açıp videoya almak istedim aslında. Bunu yaparken videonun gündem olması gibi bir niyetim yoktu. Hatırlamayanlar için Dursun Zehir olayı, torunun onu öldürdüğüne dair gündemde olan bir konuydu. Bu konu hakkında tarot bakıp Tiktok’a bir video attım. Baktığım tarotta aylarca sorguya aldıkları torunu değil, torunun arkadaşlarının bu cinayeti işlediğini görmüştüm. Nitekim bir süre sonrasında olayın bu şekilde olduğu ortaya çıktı.

“Cadılığın El Kitabı” isminde bir kitabınız var… Neler anlatıyorsunuz?

‘’Cadılığın El Kitabı’’ benim küçüklüğümden, deneyimlerimden ve araştırmalarım sonucu edindiğim bilgileri topladığım küçük bir el kitabı. Öncelikle cadılık inancı nedir bunu açıkladığım bir kaynak. Kendini yeni keşfeden ve cadılığı merak eden kişiler için temel bilgileri içeren kafa karıştırıcı olmayan bir kitap. İçerisinde cadılar adına klasikleşmiş ritüeller ve wicca inancı üzerine aynı zamanda arketipler üzerine daha çok şeyler bulabileceğiniz küçük bir kitap. Örneğin pagan bayramlarının kökeni, anlamı ve bu bayramlarda yapılması gereken ritüel çalışmaları da kitapta yer alıyor. Onun haricinde tanrı ve tanrıça kavramlarının arketipsel anlamları, mum büyüleri, doğal taşların kullanım alanları gibi basit ama etkili bilgileri de bu kitabımda yazdım. Ayrıca kitabın sonunda yapması kolay sürpriz üç büyü kesesi mevcut. Bu keselerden biri aşkı ve sevgiyi içeriyor.

Tarot öğrenilebilir mi? Herkes tarot bakabilir mi?



Tarot öğrenilebilir ama herkes tarot bakamaz. Tarot bakmak özel yetenek ve enerji isteyen bir şeydir bence. Çünkü örneğin sen müzisyen olmak istiyorsun ama içinde o yetenek yok. Hırs var belki ama yetenek yok. Sen istediğin kadar kursa git, püf noktaları öğren eğer içinde o yetenek, o ışık yoksa hep bir yerden eksik kalırsın. Tarotta da bu şekilde aslında. Tarot semboller üzerine kurulmuş bir kehanet destesi. Tarot için istediğin kadar profesyonel kurslara git ama tarot kartları seninle bağlantı kurmadığı sürece sadece tarotun üzerinde anlamları öğrenmiş olursun. Bunu anlatmanın en kısa yolu bu sanırım.

Okurlarımız size nasıl ulaşabilirler? Unutmadan söyleyelim…

Ben sosyal medyayı aktif kullanmayı seven bir insanım. Bana instagram ya da mail adresim üzerinden ulaşabilirler. Tüm sosyal medyada kullanıcı adım Ufuk Elver. Fakat bana ulaşmadan önce Youtube kanalımdaki konulara göz atıp öyle soru sormaları hoşuma gider. Çünkü Youtube kanalımda detaylı olarak anlattığım ilgilerini çekebileceğini düşündüğüm konular var.

Bazı ritüeller paylaşılıyor. Mesela kâğıda ismini 3 kere yaz, suda beklet vs. Sevdiğin seni arayacak diye… Bunlar için ne düşünüyorsunuz?

Bunlar bana çok komik geliyor. En nazik bu şekilde söyleyebilirim sanırım. Bu tarot konusuyla aynı aslında. Eğer içinde güç ve enerji yoksa sen istediğin kadar o kâğıdı suya sok çıkar hiçbir şey olmaz. Ama gerçek bir majisyen ve cadı bazen bunların hiçbirine ihtiyaç duymaz. Bu tarz komik ve temeli olmayan enerji çalışmaları bana göre ilgi çekme ve beğeni kasma çalışmasından başka bir şey değil.

Sizin ne gibi çalışmalarınız var?



Öncelikle büyü çalışması yapmıyorum. Bu konuda çok fazla olmasa da yazanlar oluyor ve geri çeviriyorum. Telekinezi, astral seyahat gibi parapsikoloji alanına giren ruhsal çalışmalar üzerinde kendimi geliştirmek hoşuma gidiyor. Tabii ki tarot basit görünen ama bence sonsuz bilgi kaynağına sahip bir deste. Tarot ile konuşup bağ kurmak ve tarot üzerinden insanlara rehberlik etmek de çalışmalarım arasında. Vakit buldukça insanlara online meditasyon çalışmaları yaptırıyorum. Kendi alanımda özellikle sevdiğim çalışmalarım okült maji çalışmaları fakat bunu sosyal medyaya ve çevreme yansıtmıyorum çünkü gizli kalması gereken bir alan.

Bundan sonrası için planlarınız projeleriniz neler? Yeni kitaplar gelecek mi?



Yazdığım ilk kitap zaten çok basit ve cadılık yoluna yeni girenler içindi. Bu yüzden beni yıllarca takip edenler için sadece ilk kitap yetersiz kalacaktır zaten. Önümüzdeki süreçte bence beni spiritüel alanda daha çok duyacaksınız. Kitaplar haricinde kendi cadılık ya da okült akademimi kurma planım mevcut. Devam ettiğim bu spiritüel yolculuğumda herkese ışık olmak için elimden geleni yapacağım.

Sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz?



Bu konuşmayı yapma şansını bana tanıdığınız için teşekkür ederim öncelikle. İlk gazete röportajımdı o yüzden umarım sizin için de keyifli geçmiştir. Bir gün çok geç de olsa bütün insanların medeni bir şekilde ilerlemesine neden olacak o kuvvetli ışığın ortaya çıkacağına inanıyorum. Işıkla ve sevgiyle kalın…