RÖPORTAJ: FUNDA AKOSMAN ERMAN

- Merhaba öncelikle sizi tanımak istiyorum, Tutku Meriç Taybars kimdir?

Tutku Meriç Taybars

Yoga Alliance Continuing Education Provider "Yüz yogası ve yüz Jimnastiği uzmanı sertifikası"

Yıllardır kendimce uyguladığım ve sonrasında uzmanlık eğitimini aldığım Yüz yogası ve yüz cimnastiği tekniklerini 51 yaşımda başkalarına da ulaştırmak en büyük mutluluğum.

25 yıllık televizyonculuk macerama ara verdiğim zamanlarda çeşitli eğitimler aldım.

10-2015/ 06-2016 Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü'nden 280 saatlik bir kurs sonucu “Cam Süs Eşyası Yapımı” belgemi aldım ve 2016 yılında Harbiye Askeri Müzesin'de düzenlenen Naturel Festivali'ne 350'yi aşkın parça ile katıldım. Cam sanatı hala ruhumun renklerini dışa vurmanın en keyifli yolu...

08.06.2019 Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili ve Mucizeler uygulayıcısı

11.09.2019 Nefes Koçluk Eğitimi

26.12.2019 Access Bars practitioner (BP) Eğitimi

04.10.2020 Access Facelift Practitioner (BFP) Eğitimi

Şu an, 6 ay sürecek olan Holistik Şifa eğitimime devam ediyorum.

Türkiye'nin ve Dünya'nın ilk yüz yogası tv programı da yolda... Hazırlıkları tamamlandı. Çekimelere başlayacağımız günü heyecanla bekliyorum.

- Yüz Yogası eğitmenisiniz, Türkiye de ilk öncüsü sizsiniz sanırım, anlatır mısınız, nasıl bu yolu seçtiniz, hangi eğitimleri aldınız?

Yüz yogası'nın ülkemizdeki öncülerinden değilim ama yaptığım program (Türkiye'nin ve Dünya'nın ilk Yüz Yogası TV programı) ve etkin sosyal medya vasıtası ile Yüz yogasının geniş kitlelere ulaştırılması noktasında bir misyonum oluştu..

Yıllar önce Lourdes Çabuk isimli bir hanımın yazılı basında çıkan görselleri ve anlatımları ile ilk Yüz yogası ilgim başladı ve uygulamaya başladım yıllar sonra eğitimleri tamamlayarak da Eğitimci olarak da yüz yogasını tanıtma imkanım oldu





- Yüz yogasının hem sağlık hem güzellik açısından faydaları nelerdir?

Yüz yogası, zihin, beden ve ruhu dengede tutarak uygulanan disiplinler bütünüdür.

Aslında, batıda 10-15 yıldır bahsedilen yüz yogası, tarihçe olarak, eski Çin akapunktur tekniklerine dayanan bir tekniktir. Yüzdeki enerji noktalarını uyararak kasları harekete geçirmesi sonucunda lenf drenajı sağlar. Böylece kan dolaşımını hızlandırarak daha sağlıklı ve esnek bir cilt oluşumuna destek olur. Bunlara ek olarak sivilce, leke ve kırışıklıkların yok edilmesini sağlayan bir yöntemdir.

Yani nefes teknikleri, duruş bozukluklarını düzeltmek, cildini tanıyıp cilt jimnastiği, cilt masajı yaparak sadece bedensel şifa değil! Zihinsel, ruhsal, beyinsel, duygusal şifa ve güzellik kazandıran bir teknik bir terapi diyebiliriz..

- Kimler yapabilir? Nasıl öğrenilebilir ? Size nasıl ulaşabilirler?

Her yaştan kadın ve erkeğin yapabileceği bir tekniktir şöyle düşünelim nasıl sporu hayatımıza ne kadar erken yaşta alır ve vücudumuzu buna alıştırırsak Yüz yogası, Yüz masajında da aynı durum söz konusu hem önleyici, hem de tamamlayıcı olarak yüz yogası her kesime hitap ediyor. Benim hem Gea City Akademi de hem CMT Akademi de sınıflarım var münferit birebir ders verdiğim kişiler var pandemi nedeni ile daha fazla interaktif olarak dersler veriyoruz zoom gibi ki sosyal medya hesaplarımdan duyurularını yapıyorum @ttaybars instagram hesabımdan mesaj yolu ile yada diğer hesaplarımdan bana ulaşabilirler

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- Business Chanel Türk kanalında Tutku ile Yüz Yogası programını yapıyorsunuz , sevgili dostlarımı da ağırladınız geçenlerde; Emre Ertürk, Merva Onur, Verda çok güzel çalışmalar yapıyorlar bende ilk mezunlarındanım Gea Akademinin konuklarınız da konularında uzman ve yüz yogasının katkılarını anlatacak kişiler oluyor değil mi?

1. Dönem #YMDH çalışmasında ben yoktum ama sizin dönem sonu serginize davetli idim ve orada bir merhabalaşma ortamımız oldu bu açıdan çok mutluyum ..YMDH zaten bir bütün ve eğitimini verdiğimiz bu çalışma birebir yüz yogası içeriklerine dahil o nedenle 3 değerli eğitmen programıma şeref verdiler. Programa yüz, kas,cilt ve bu alanları ilgilendiren tüm meslek gruplarından konuklar geliyor yoga eğitmenleri, yüz yogası eğitmenleri fizyoterapistler, manuel terapistler, aroma terapistler, diş hekimleri, fitoterapistler Spor hocaları, yüz felci ile ilgili Nörolog, kulak, burun, boğaz uzmanları da konuğum olacaklar ..

- Yüz yogasını uygulamak için anatomiyi de çok iyi bilmek gerek elbette, siz uygulama yapılacak videolar hazırlamayı düşünüyor musunuz?

Programa bir yenilik ekliyoruz haberlerde işitme engelliler için sağ alta hareketli haber çevirmenleri gibi ekranda konuştuğumuz alan için beni yüz yogası yaparken izleyecekler bunun dışında bir aplikasyonum geliyor temel yüz yogası rutini bilgileri ve videoları olacak aplikasyonumuzda ikinci üçüncü modüller de bulunacak ve sadece Ünlü isimlerle yüz yogası yapacağımız bir Youtube sayfası geliyor

- Önce Vatan Gazetemizde sevgili dostum Kıvanç da haberinizi yaptı, hedefleriniz , kariyer planlamanız nelerdir?

Değerli dostumuz Kıvanç Terzioğlu'na bir kez daha bu vesile ile teşekkür ederim programı daha fazla izleyici ile buluşturmak ve anatomiyi daha fazla tanımak adına hem yeni eğitimler hem de yeni konu ve konuklar ile daha fazla kitleye eğitim adına da ulaşmak

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- Kadınlara tavsiyeleriniz neler olur?

Hanımlarımıza tavsiyem artık sosyal medyanın imkanlarını kullanarak eğitim alacakları kişileri tartmalılar botox ilk başvuracakları yöntem olmamalı önce nasıl sağlıklı bir beden için detoks, spor, düzenli hareket uyguluyorlarsa yüzleri içinde yüz Jimnastiğini devreye alsınlar, kolajen zengini beslensinler, bilinçlenmek adına kısa rutin programlarına katılıp hiç olmazsa temel bilgiyi alsınlar Funda Hanım bana gazetenizde yer verdiğiniz için şahsınıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum yayın hayatınızda başarılarınızın devamını diliyorum