Türküleri Öyle Çok Sevin ki Herşey Sussun Türküler Susmasın

Güzelliği, duruluğu ve duruşu sanata bakışını çiziyor adetta. Biz ona Türkülerin Sultanı lakabıyla andık. Sesinin tılsımından kulaklarımıza ulaşan her notaya yüreğini yükleyen ünlü Türkücü Elif Altıntaş ile önceki gün Önce Vatan Gazetesi olarak bir araya geldik. Güzel sohbetimizden kesitlerle sizler için bir söyleşi derledik...

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Elif Altıntaş ülkemizin en başarılı ve güzel kadın sanatçılarından biridir. Peki, sizin deyiminizle Elif Altıntaş kimdir? Kimliğinizin oluşum sürecini bize anlatır mısınız?

Elif Altıntaş kimliği aslında çocuk yaşlarımda oluşmaya başladı. Küçük yaşlarda başladığım sanat hayatımdan dolayı bu süreç bu şekilde devam ederek bu günlere kadar geldi.

Her şeyin en başına dönecek olursak müzik hayatınızın başlangıcı olarak nitelendirdiğiniz ve sonrasında gelişen süreci bize anlatır mısınız?

İlk olarak okul çağlarında koro çalışmalarına katıldım. Daha sonra yine çocuk yaşlarımda akraba düğünlerinde sahne aldım. Müzik ile olan yolculuğuma bu şekilde başladım.

Sizi müziğe özendiren şeyler nedir?

Çevremin ve ailemin teşviki ile başladım, zaten rahmetli babam müzik ile iç içe idi. Bağlama çalıyordu Türk Halk Müziğine emek veren birisi idi beni özendiren nedende bu etkili oldu.

Sözü ve müziği usta sanatçı Mahmut Tuncer’e ait olan ‘Ana bana bir hal oldu’ türküyü yorumladınız. Neler söylemek istiyorsunuz?

Değerli yorumcu Mahmut Tuncer’in bana sözü vardı uzun zamandır. İstediğim eserini okuyabileceğimi söylemişti bizde sevgili müzik yönetmenim Kenan İlgen ile karar verip Ana bana bir hal oldu Adlı eseri seslendirip single olarak Türkü severler ile yeniden buluşturduk. Değerli Üstad Mahmut Tuncer’in Böylesine güzel eserini seslendirmekten mutluluk duyuyorum. Harika olduğunu düşündüğüm bir çalışma oldu.

Daha önce Mahmut Tuncer ile çalışma şansı yakalamış mıydınız?

Sadece yapmış olduğu TV Programlarına konuk olarak katıldım. Ama albüm lanslmanlarımda sürekli olarak desteğini gördüğüm bir büyüğümdür. Ana bana bir hal oldu eserimiz ilk çalışmamızdır..

Sanatçılık çok meşakkatli bir yolculuktur. Ailenizin bu meşakkatli yolda size ne tür bir desteği oldu?

Zaman zaman müziğe verdiğim arada babamın besteleri ile yeniden hevesle çalışmalarıma devam ettim..

Müzik dünyasındaki soluğunuzu neye borçlusunuz? Bu olmasaydı sanatçı olamam dediğiniz bir şahıs ya da olay var mı hayatınızda?

İçimdeki Türkü aşkı çocukluğumdan beridir vardı. Bu yüzden yinede bu mesleği icra edeceğimden emindim ve çok istiyorumdum.

Sizce sanatçıların toplumda ki görevleri nelerdir?

Dinleyecilerimize iyi birer örnek olmak, onların bize göstermiş olduğu sevgiye layık kalabilmek ve sosyal, topluma faydalı projelerde destek verip sesimizi daha iyi duyurmak bizim asıl görevlerimizin başında gelmelidir

Şarkı yazma ritüelinizden bahseder misiniz? Örneğin hangi ortamda, hangi materyallerle, nasıl bir coğrafyada yazmayı tercih ediyorsunuz?

Sakin, kendimi dinleyebileceğim bir ortamda ya da gökyüzüne derince bakıp kendimle yalnız kaldığım zamanlarda birtakım sözler kağıda dökülebiliyor.

Bir sanatçı olarak dinlediğiniz ve beğendiğiniz sanatçılar kimlerdir?

Sabahat Akkiraz ve Güler Duman Hocamızı severek dinliyorum.

Hedefinizi nasıl daha açık, net ve ölçülebilir hale getirebilirsiniz?

Kariyerimi çocukluğumda başladığım gibi tertemiz bir şekilde bitirebilmek tek dileğimdir.

Hedeflerinize ulaşmanın yaratacağı en büyük etki ne olurdu?

Ben hedefime ulaştığımı düşünüyorum. Elif Altıntaş dinleyicileri ve sevenleri bunun en büyük göstergesidir. En büyük etkisi Türkü severlerin bu isme sahip çıkıp yıllarca severek dinlemesidir..

Eğer sanatçı olmasaydınız hangi işle meşgul olmak isterdiniz?

Eğitimci olmak isterdim.

Sahne ve konser çalışmalarınız var mı?

Mallesef şu anda konserlerimiz bulunmamakta, umut ediyorum ki güzel organizasyonlara güzel konserle önümüzdeki dönemelerde sevenlerimle bululuruz.

Gelecek ile ilgili projelerinizden söz eder misiniz? Önümüzdeki dönemde bizi nasıl bir süreç bekliyor?

Ana bana bir hal oldu ve hozalı gelin adlı sınglelarımız yeni piyasaya çıktı, çok güzel tepkiler aldık dinleyicilerimizden,şuanda konser çalışmalarına hız vermek istiyoruz. Halkımız bir arada olacağımız projeleri değerlenmek istiyoruz.

Bu piyasaya girmeden önce sanatçılık dünyası size karşıdan nasıl görünüyordu?

Daha büyülü bir dünya gibiydi benim için, zor olacağını biliyordum bu piyasa girerken ama ben çizgimi duruşumu değiştirmeden kalarak bu zorlukları kolaylıkla atlattığımı düşünüyorum.

Bu sektörde kadın müzisyen olarak edindiğiniz en büyük tecrübe nedir?

Kadın meslektaşlarınmda bildiği gibi, bu meslek bayanlar için daha zorlu bence. Ben gece sahnesi almıyorum , çünkü bayan sanatçılar için ne kadar zor oluduğu biliniyor.

Sanat adına başka ne tür çalışmalarınız var?

Sadece müzik adına değil diğer sanat dallarını da desteklemek adına yapılan organizasyonlarda bulunmya davetlere katılmaya çaba gösteriyorum. Resim, Fotoğraf, Tiyorto çalışmaları gibi.

Mesleğinizin ne tür zorlukları ve keyfi yanları var?

Keyifli yanı, bir defa sevdiğim mesleği icra ediyorum bu bana Mutluluk veriyor ama daha öncede söylediğim gibi bir bayan için çok zorlukarı olanda bir meslek ayrıca.

Sanatçılık dünyasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Şöyle bir gerçeği söylemek gerekirse, sanat camiamızın içinde gereksiz kıskançlıklar çekememezlik çok fazla. Sanatçının diğer diğer sanatçıya desteği günümüzde söz konusu bile değil. Bu net şekilde görünen yüzü bu camianın.. Tabii ki daha candan içten başarıyı tebrik eden arkadaşlarımızda var ama genel anlamda bu yapılan tavırlar sanat dünyasının iç yüzünü net bir şekilde göstermekte

Bu sektörde kadın müzisyen olarak edindiğiniz en büyük tecrübe nedir?

En büyük tecrübem şu ki, halkımız, türkü severler alkış tuttuğu eserlerini dinlediği sanatçının sesini duruşunu tavrını ölçen biçen ve sanatçıya verdiği değerin derecesini kendi belirleyen bir jüridir. Nasıl durursan öyle davranırlar size. Bu benim sanat tecrübemdir.

Kendinizle ilgili en çok neler şaşırtıyor sizi şu sıralar?

Kendimle ilgili birşeye şaşırmıyorum desem.

Son olarak, dinleyicilerinize, sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Değerli dinleyecilerime verdikleri desteklerden dolayı sonsuz teşekkürler ediyorum önceliklere. Sevgileri alkışları Elif Altıntaş adını hergün daha da sağlamlaştırıyor. Sevgi ile kalsınlar türküler ile kalsınlar.

Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum...

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…