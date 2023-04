TÜRKİYE’YE DÜNYA STARLARI YAĞACAK

RÖPORTAJ: Habib BABAR

Onun tek amacı Türkiye’nin ismini Dünyanın dört bir yanına duyurmak… Bunun içinde gecesini gündüzüne katarak çalışıyor… Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Samy Nacari, başta olmak üzere birçok ünlü ismin menajerliğini yapan Don Keryy, önümüzdeki aylarda Antalya ve Bodrum’a Sünya starlarını getirmek için kolları sıvadı… 11 aylık iken ailesiyle yurt dışına giden ve Belçika’ya yerleşen Don Keryy, Gençlik yıllarında gurbet ellerinde Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur gibi arabeskin krallarını dinleyerek doğum büyüdüğü Türkiye özlemini gidermeye çalıştı… Menejarlığını yaptığı Dünya starlarına ülkemizi en iyi şekilde anlatan Keryy, ‘Türkiye gibi bir ülke yok… Türk halkı kadar misafirperver bir millet yok… Dünya starları ülkemizi, ülkemiz insanını ve Türk mutfağını çok seviyor’diyor. Gerçek ismi Kerim Yentürk olan ünlü manajer ile yeni projeleriyle ilgili konuştuk. Haydi buyurun sohbetimize…

DÜNYACA ÜNLÜ AKTÖR SAMY NACERİ İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR MUSUNUZ?

Tabii… Samy Naceri, çok mütevazi ve dürüst bir oyuncu… Taxi filmi serisinin ünlü ismi Samy Necari tam bir Türkiye hayranı. Onunla birçok kez Türkiye’ye geldik. O İstanbul ve Osmanlı aşığı bir aktör. Naceri ile birlikte Dünyaca ünlü birçok şarkıcının da menajarlığını yapmaya devam ediyorum.



DÜNYACA ÜNLÜ BİRÇOK STAR İLE ÇALIŞTIM

HANGİ STARLARLA ÇALIŞTINIZ PEKİ?

O kadar çok starla çalıştım ki… Size bazı isimleri söyleyeyim… Kim Wilde, Peter Frampton, The moody Blues, Europe, Scorpions, Shakira, Andrea Bocelli, 50 Cent, Tyga, Akon, Billy Paul, Trini Lopez, Marc Almond, Matt Bianco, Dave Bickler (Survivor), Bill Champlin (Chicago), Kool and the gang, Anita Ward, Evelyn Thomas, Orchestral Manœuvre in The Dark, Gala, Lisa Stenfield, Donovan, Gary Brooker, The Temptations, Bary Ryan, Rick Hastley, The Buggles, Mike oldfield, Moscow Symphony Orchestra, Justine Bieber, Bananarama, Last ketchup Boston, Chris de Burgh, Al Bano, Jeff Christie, Nena, Thomas Anders Modern Talking, Terri Nunn Berlin Top Gun filminin şarkıcısı, Dimash Kudaibergen, Percy Sledge, Gypsy Kings, Ishtar Alabina, Haddaway, The art company Nol Havens, Khaled, Jeane Manson, Lou Bega, Dj Bobo, Zaz, Patricia Kaas, Jonathan Dassin (Joe Dassin oğlu), Jimmy Cliff, Patrick Juvet, Nadya, Bonnie Tyler, Chico & The Gypsies, The shorts, UB 40, Jımı Jamison, Seal, Gibson Brothers, Lara Fabian, Papi Sanchez, Lucenzo vs Don omar,Imagination leee john., Cynthia Johnson Lipps inc, Omd, Paradısıo, Dan Balan, Charles D Lewis,Bobby Kimball ( Toto)The weather Sisters, Tony Gomez, Kc & The sunshine Band, Hermes House Band, Procol Harum, Joe Lynn Turner (Deep purple & Rainbow) gibi 100’ü aşkın şarkıcının menajerliğini yaptım. Ayna zamanda 10 yıl boyunca Fransa’da Fr2 kanalında ‘Les Années Bonheur’ (Mutlu Yıllarımız) isimli canlı programın koordinatörlüğünü yaptım. Avrupa’nın en yüksek reytinge sahip olan ve Patrick Sébastien’in sunduğu bu programda çalışmaktan hep keyif aldım.





SAMY NACERİ OSMANLI DİZİSİNDE OYNAMAK İSTİYOR

SAMY NACERİ İLE BİR PROJENİZ VAR MI?

Samy Naceri, Osmanlı dizilerinde yer almak istiyor. Ya da Türk Sineması’nda… Bugüne kadar birçok teklif aldık. Senaryolar bize göre değildi. Ancak biraz önce de söylediğim gibi Osmanlı dizi teklifi alırsak Samy Naceri oynar.



ANTALYA VE BODRUM’A DÜNYA STARLARI YAĞACAK



TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR PROJENİ VAR MI?



Var… Görüşmeler yapıyorum… Tek hedefim Dünya Starlarını Türkiye’ye getirmek… Antalya ve Bodrum Türk Turizmin merkezi. Yazın Dünya starlarının bir araya geleceği büyük konserler düzenlemeyi amaçlıyorum. Tek amacım sanat yönünden de ülkemin sesini dünyaya duyurmak. Bunu başaracağıma inanıyorum.



PEKİ BU KONSERLERE TÜRK ŞARKICILAR DA DAHİL OLACAK MI?

Tabi ki olacak… Birçok başarılı Türk şarkıcı var . Onlarda Dünya çapında tanınan şarkıcılar kervanına katılabilirler. Bunu başarmak ta aslında çok basit. Bir dünya starı ile düet yaparak hem kendi ünlerine ün katabilirler, hem de ülkemizin adını tüm dünyaya duyurabilirler. Türk Müziği insanın ruhunu dinlendiriyor. İşte bu ruhu dünyaya da dinletmek gerekiyor. Tarkan Yurt dışında büyük bir başarı yakalamıştı. Bunu sürdürebilrdi. Ancak sürdrümedi. Belli sınırlarda kaldı. Ben Orhan Gencebay ile çalışmak isterim. En büyük hayalim Orhan Gencebay ile ünlü bir şarkıcıya düet yaptırmak.



BİZE HİÇ UNUTMADIĞINIZ BİR ANINIZI ANLATIR MISINIZ?



O kadar çok anım var ki… Bunlardan birisini sizinle paylaşayım. 2012 yılında Paris’te dünyaca ünlü şarkıcı Bobby ve eşiyle birlikte yemek yiyorduk. Bobby’in eşi etrafındaki herkese soğuk davranan bir kadındı. İlk karşılaştığımızda bana karşı da çok soğuktu. Neyse yemek için masaya oturduğumuzda dikkatlice bakıyordu. Sonra kocasına dönerek, ‘Bundan böyle menajerin Don’dedi. Biran neye uğradığımı şaşırmıştım. O günden sonra Bobby ile birlikte çalışmaya başlamıştım. Birlikte çalışmaya başlamamızla birlikte ona birçok ödül kazandırdım. Son olarak Cannes Film Festivali’nde Dünyanın en büyük ödüllerinden ‘Unesco ödülünü aldı.



ALBÜM REKOR SATIŞ YAPTI



KİDS UNİTED ADIYLA FRANSA’DA ÇIKIŞ YAKALAYAN ÜNLÜ GENÇ ÇOCUK GRUBUNDA BÜYÜYEN NATHAN NTH’İN DE MANEJERLİĞİNİ ALDINIZ GEÇ ŞARKICININ ALBÜM SATIŞI NE DURUMDA?

Nathan 13 yaşında edindiği tecrübe ile yeni nesil Kids United grubuyla yapmış olduğu albümü Dünya çapında 2.500.000'den fazla satan ve Dünya çapında 400 konser veren Nathan, Dünya Çocuk Kurumuna " Unicef"e yaptığı 1.000.000 EURO ile de dünya basınında büyük ses getirdi. Kids United 2015 başlayarak 2019 grubun projesine son verdi. Nathan ,artık yeni ismi NTH ile sevenlerinin karşısına çıktı.Fransa’da büyük çıkış yapan NTH,’Panama’isimli yeni şarkısı ve tarzıyla müzik dünyasında fırtınalar estirdi. Sanatçı şimdiden Fransa #1 Fun Radio play list ine girdi. ‘Panama’ şarkısının Hollanda’dan Türk DJ Geniuz ve TwoGeniuz isimli prodüktörlere yaptırdı.Bende Fransa’da bulunan Avrupa’nın en büyük plak şirketiyle imza gerçekleştirdim . Bir süre önce piyasaya çıkan albüm büyük ses getirdi.



EN BÜYÜK HAYALİNİZ NEDİR?



Dünya starlarının bir arada olduğu bir konser organize etmek… Tabii yine Dünya basınının da yer alacağı bu konseri Türkiye’nin tarihi yerlerinden birinde yapmak. Örneğin Nevşehir peribacaları. Dünya basınının takip edeceği bir konseri hayal etsenize… Kültür Turizm Bakanlığı ile böyle bir projeyi hayata geçirmek isterim. İnşallah bu hayalimi gerçekleştiririm.