Türkiye’nin Dünya Markası “Mr.Jade”

Röportaj: MURAT FIRAT

Özkan Şen basında bilinen adıyla “Mr.Jade” Avrupa’da kendi markasını yaratıp dünyaya açılan başarılı bir iş adamıdır, ayrıca Afrika bölgesinde birçok su kuyusu yaptıracak kadar hayırsever ve İsmail Yk ile hazırladığı “Welcome to Turkey” düetini piyasaya sunmak için 12 yıl boyunca bekleyecek kadar da sabırlı bir insandır. 2019 yılına yeni bir şarkı ve kliple “Merhaba” demeye hazırlanan Mr.Jade müzikal yolculuğunda Sivas’lı olmasının farkını anlatırken mesleğinde başarılı olmasının püf noktalarını bizlerle paylaştı.

Merhaba Mr.Jade öncelikle nasılsın, bize biraz kendinden bahseder misin?

Efendim gerçek ismim Özkan Sen, doğum yerim Almanya.

2000 yılında kurduğum düğün-eğlence organizasyon şirketi kısa bir sürede güzel projelere imza attı. Akabinde Almanya Frankfurt’ta hizmete giren ilk ve en büyük düğün-eğlence merkezin ardından 2010 yılında “Düsseldorf Mülheim” şehrinde 2. merkezimizi hizmete açtık.

İsim olarak birçok teklif geldi ve sunumlar oldu ama en sonunda JADE ismi gözüme çarptı. Düğün merkezinin ismini “JADE Saal” olarak isimlendirdim. Bunun üzerine bir gün çok sevdiğim bir arkadaşım arkamdan Özkan diye değil de “Mr.Jade” diye seslendi ve orda o isim için, evet budur dedim ve 2015 yılında İstanbul!da Mr.Jade Turizm A.Ş’yi kurdum. Bu şirket çeşitli faaliyetler içermekte olup su üretiminde Türkiye'nin en kaliteli suyunu, özel cam şişeler tasarlayarak Mr.jade suları olarak üretip piyasaya sunmayı planlıyoruz.

Müzik yolculuğundaki serüvenin nasıl başladı?

Sivaslı bir aileden geldiğimden dolayı 10 yaşındayken ilk enstrümanım bağlama oldu. Bağlama ile müzik hayatına ilk adımı mı attım. Bağlamayı hakkı ile icra etmeye başladıktan sonra piyano, keman ve bateri gibi müzik aletlerine olan ilgim artı. Bugün 13 enstrüman çalabiliyorum, e tabi ki ailede birde “İsmail Yk” gibi bir dev müzisyen olduğundan dolayı insan biraz daha olanak sahibi oluyor.

Ünlü sanatçı İsmail Yk ile ‘’Welcome to Turkey’’ şarkısında düet yaptınız. Single projesi nasıl ortaya çıktı, kimler teşekkürü hak etti?

Kuzenim İsmail YK ile bundan 12 yıl önce yapmayı planladığımız bir projeydi bu fakat ikimizin de iş yoğunluğundan dolayı gerçekleştirememiştik ama en sonun da bombayı patlattık, nasip 2018 yılanaymış. “Welcome To Turkey” şuan aramızda!

“Welcome to Turkey” singleniz dinleyiciden nasıl tepkiler alıyor?

Tepkiler çok iyi ve her şey yolunda.

“Welcome to Turkey” şarkısının klip hikayesini dinlemek isteriz?

Klibi çekerken o kadar çok eğlendik ki enerjisi sevenlerimize yansıdı.

2000’li yılların müzik camiasında “İsmail Yk” kasırgası esiyordu ‘’Welcome to Turkey’’ singlenı o dönem müzik piyasasına neden sunmadınız?

Kısmet bugüneymiş. O dönem İsmail’in dönemiydi, iyi ki de öyle oldu.

Türk halkı İsmail Yk’nın karakterini de şarkılarını da çok sevdi ama magazinden uzak bir hayat yaşadığı için fazla tanımıyoruz. İsmail Yk’nın kuzeni olarak onu nasıl anlatırsınız?

Kısacası Adam gibi adamdır İsmail Yk!

Yeni yılın ilk ayında sevgili dinleyicilerinize sıfır kilometre bir şarkı ve kliple ‘’Merhaba’’ diyeceksiniz. Bu sürpriz şarkıda kimlerle çalıştınız?

Adı üzerinde sürpriz! Tek bir ipucu verebilirim “klibi hemen çekeceğiz” çok bekletmek yok.

Avrupa’da fenomensiniz peki ülkemizdeki fenomenleri beğeniyor musunuz?

Bunu her ortamda ve platform da söylerim geleceğimiz gençlerin elinde. Görüyorum çok başarılı genç kardeşlerimiz var ve bu sayı her gecen gün artıyor. Önemli olan üretmek ve hep en iyisini sunmak.

Hayırsever bir iş adamı olarak Afrika’da su kuyusu yaptırdınız, bu tarz yardımlarınız devam edecek mi?

Tabii ki devam edecek ve daha fazlası içinde çalışmalarım var. Her sosyal sorumluluk projesinde yer almak isterim.

Başarınızın sırrı nedir?

İlk başta insanın kendine güvenmesi gelir. Her ne iş yaparsanız yapın ama “sevdiğiniz işi yapın” ki o is alanında başarılı olasınız.

Başarımın sırlarından biri iyi bir aileden gelmem ve eğitimimi temelden almam. Uykuya fazla düşkün olmamak ve hızlı bir şekilde neyi nereye bağlayacağınız çok önemli. Yaptığınız işe göre candan ve yürekten inanarak dört elle sarılmak.