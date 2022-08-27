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Türkiye'nin konuştuğu Amerikalı Rapçi Jksola İlk Kez Konuştu!

ANIL SURAL'ın röportajı için tıklayınız...

27 Ağustos 2022 Cumartesi 13:15
Türkiye'nin konuştuğu Amerikalı Rapçi Jksola İlk Kez Konuştu!

Amerikalı şarkıcı Jonathan Cory Knight olarak bilinen Jksola, çocuğuyla birlikte Ankaralı Namık'ın Kapıcı İzzet şarkısıyla dans ettiği anları sosyal medya hesabından yayınladı. Jksola’nın İnstagram’daki videosu 10 milyondan fazla izlendi, çok sayıda kişi yorum yaptı.

Jksola ardından fantazi müziğin ünlü sesi Ümit Besen’in I Love You parçası eşliğinde kızıyla dans ettiği görüntüleri paylaştı. Türkiye’nin gündemine oturan ve sevgisini kazanan Jonathan’a ulaştık. Türkiye'nin konuştuğu California’daki Rapçi Jksola, ilk kez bize konuştu! Videonun hikayesini zoom üzerinden samimi bir röportajla sorduk. Üstelik iki de Türkçe kelime öğrettik.

Türkiye’de çok ünlüsün! Neler oluyor?

Herkese ilgisi ve güzel desteği için teşekkür ediyorum. Videoyu çekerken çok eğlendik fakat buralara geleceğini hiç düşünemedik. Videomuz 10 milyondan fazla izlendi ve hala izlenmeye devam ediyor, çok mutluyum.

Nasıl başladı? Şarkıyı nasıl buldun?

Kızımla evdeydik ve önerilerdeki videolara bakıyorduk. Sayfayı değiştirince bu şarkı karşımıza çıktı. Kızım şarkıyı dinleyince çok beğendi ve bana hadi video çekelim, eğlenelim dedi. Buralara kadar geleceğini hiç tahmin etmedik, çok güzel oldu.

Nerede yaşıyorsun?

California’nın Los Angeles yakınlarındaki Carson şehrinde doğdum ve burada büyüdüm. Şu an da iş yerindeyim.

Rap dışında ne iş yapıyorsun?

Aslında rap biraz hobim gibi. Şu an 35 yaşındayım. Çocukluğumdan beri müzikle ilgileniyorum. Asıl mesleğim berberlik. Bir alışveriş merkezinde çalışıyorum. Dans etmeyi ve canlı performansı çok seviyorum. Saksafon, davul, gitar profesyonel olarak çalışıyorum.

Şu an ülkemizde ünlüsün. Öncelikle artık Turkey değil Türkiye diyoruz! Ve Merhaba, nasılsın’ı bilmen lazım?

Tabi ki! Türkçe de öğrenmek isterim. Şarkılarınıza bayılıyorum.

Şu an bu satırları okuyan ve seni tanıyan insanlara neler demek istersin?

Tüm desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu etti. Sizleri çok seviyorum. Türkiye’ye gelip sizlere şarkı söylemek istiyorum. Kızım ile gelmek istiyorum.

Çok teşekkür ediyorum. Türkler gibi sen de arkadaş canlısısın?

Teşekkür ederim. Yalnızca Türkçe’yi değil aynı zaman Türk kültürünü de öğrenmek istiyorum. Google Translate’i kullanarak bana yazan herkese cevap veriyorum. Yanıt veremediklerim kusura bakmasın ama herkesin güzel dileklerine teşekkür etmek istiyorum, destekleriniz için minnettarım.

Röportaj: Anıl Sural

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Jonathan Cory KnightJksolaAnkaralı NamıkKapıcı İzzet
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