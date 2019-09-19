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“TÜRKİYE ALTERNATİF TURİZME EN UYGUN ÜLKE” / (ATİD) Başkanı Sayın Birol AKMAN ile röportaj

Hande Hamdiye Ağırman'ın, ATİD Başkanı Sayın Birol AKMAN ile yaptığı röportaj için tıklayınız...

“TÜRKİYE ALTERNATİF TURİZME EN UYGUN ÜLKE” / (ATİD) Başkanı Sayın Birol AKMAN ile röportaj

Hande Hamdiye Ağırman'ın, ATİD Başkanı Sayın Birol AKMAN ile yaptığı röportaj için tıklayınız...

19 Eylül 2019 Perşembe 14:43
307 Okunma
“TÜRKİYE ALTERNATİF TURİZME EN UYGUN ÜLKE” / (ATİD) Başkanı Sayın Birol AKMAN ile röportaj

ALTERNATİF TURİZMDE YÖNÜMÜZÜ İSKANDİNAV ÜLKELERİNE DÖNMELİYİZ;

NİTELİKLİ TURİST TÜRKİYE İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR


RÖPORTAJ: HANDE HAMDİYE AĞIRMAN

Anadolu, Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Sayın Birol AKMAN, Türkiye’nin alternatif turizm çeşitlerine en uygun ülkelerden biri olduğunu belirterek, Türkiye’nin alternatif turizm potansiyelinin tanıtılmasına yönelik önerilerde bulundu. Sayın AKMAN, nitelikli turistin ülke için önem arz ettiğini de söyledi.

-Sayın Başkanım, Türkiye'mizin alternatif turizm potansiyelinin daha iyi tanıtılması için çözüm öneriniz nedir?

İnsanların alışılagelmiş tatil anlayışı olan deniz, kum, güneş turizminden vazgeçmesiyle çeşitlenen turizm sektörünün pazar payı giderek büyüyor. Türkiye’nin alternatif turizm çeşitlerine en uygun ülkelerden olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Başta gastronomi, sağlık, termal ve macera turizmi olmak üzere Türkiye’nin alternatif turizmine yönelik yoğun bir tanıtım çalışmasına girmesinin şart.

ATİD olarak, bu konuda kamu- özel ve sivil toplum kuruluşlarının bilinçlendirilmesinin ve birlikte çalışmasının önem arz ettiğine inanıyoruz. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın alternatif turizm potansiyelini ön plana çıkararak, bu yöndeki çalışmalara ağırlık vermesi gerektiği kanaatindeyiz. Ortadoğu, Asya ve İskandinav ülkelerinde Türkiye’nin alternatif turizmine yönelik tanıtım çalışmalarına önem verilmeli. Bu pazarlardaki tanıtım çalışmalarını devam ettirerek, gelecek yıllarda daha çok turisti ülkemizde ağırlayabiliriz.

Tüm bunlarla birlikte nitelikli hizmet veren merkezlerin sayısının artırılması gerekiyor. Özellikle deniz kenarındaki bölgelerimizde alternatif turizmi geliştirici çalışmalar yapmalı ve buraya gelen turistlere tanıtım çalışmaları gerçekleştirmeliyiz.

  

-Efendim, Türkiye'ye nitelikli turisti ağırlamanın yararı nedir? Ülke turizmine nasıl bir fayda sağlayacak?

Nitelikli turist, ülkeye daha çok döviz bırakacaktır. Çin, Hindistan, Japonya ve Kore gibi Uzak Doğu ülkeler, çok yüksek segmentte turist gönderen ülkelerdir. ATİD olarak, sağlık ve termal turizminin nitelikli turist ağırlamada önemli bir etken olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Kaliteli ve donamlı kür ile rehabilitasyon merkezleriyle ülkede kişi başı turizm gelirinin 2 bin dolara kadar çıktığını biliyoruz. Hem ülke turizminin gelişmesi hem de turizm gelirlerinin artması için nitelikli turist ağırlamak önemlidir.

  

-Sayın Başkanım, ülkemiz deniz turizmiyle zengin olduğu kadar kültür, Gastronomi, Kış ve Hava Sporları Turizmi, Golf, Akarsu, Dağcılık, İnanç, Kongre, Kuş Gözlemciliği, Yayla, İpek Yolu, Su Altı Dalış, Sağlık ve Termal Turizmi ile de çok zengin olduğu bir gerçektir. Dünya genelinde çeşitlenen turizm sektörünün pazar payı giderek büyüyor. Hele ki kültür mirasının ekonomik değeri söz konusu olduğunda kültür turizmi ilk akla gelen seçenekler arasında yer alıyorken, ülkemizde neden özellikle kar marjı yüksek olan kültür, sağlık ve gastronomi gibi turizm alternatifleri ikinci plandaymış gibi gösterilmektedir?

Evet, önceden bu şekildeydi. Ülkemizde kıyı turizmi gelişmiş ve buna yönelik çalışmalara önem veriliyordu. Ama dünyada alternatif turizme yönelik ilginin artmasıyla birlikte ülkemizde de son yıllarda diğer turizm dalları ön plana çıkartılmaya başlandı. Özellikle sağlık, termal ve gastronomi turizminde önemli bir başarı elde ettiğimize inanıyorum. ATİD olarak, turizme katkı sağlayacak her projeye destek vermeye hazırız. Buradaki en büyük eksiğimiz, tanıtım çalışmalarına yeterince önem verilmemesidir. Bu da kültür, sağlık ve gastronomi gibi turizm çeşitlerini ikinci plandaymış gibi gösteriyor.


  

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Son Güncelleme: 19.09.2019 08:00
Anahtar Kelimeler:
ATİD Başkanı Birol AKMANTürkiyeAlternatif TurizmHande Hamdiye Ağırman
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