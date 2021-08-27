Ülkemizde her yıl olduğu gibi özellikle tercih dönemlerinde öğrenciler hangi meslekleri seçip seçmeme konusunda kararsız kalmaktadır. Seçilen bölümün mezun sayısı iş olanakları araştırılırken artan mezun ve işsizlik sayısı sürekli olarak fikirlerin değişmesine neden olmaktadır. Bende bu hafta bir hukukçu olarak meslek hayatında başarılı ve yenilikçi olan aynı zamanda “Türk Hukukunda Avukatlık Ortaklığı” kitabının yazarı okul arkadaşım sevgili Av. Ali ÇİTİL ile birlikte mesleğe başlama, ofis açma, avukatlık ortaklığı kurulması gibi birçok alanda merak ettiklerimi sordum.

RÖPORTAJ: AV. MEHMET ŞAH ÇELİK

Üstat mesleğe başlarken nasıl bir süreç yaşadınız biraz anlatır mısınız?

Üniversiteden mezun olduğumda ben de birçok hukuk fakültesi öğrencisi gibi “sudan çıkmış balık” gibiydim.

Üniversiteden mezun olduğumda yaptığım araştırmalarda çok eski kuruluşu olan bir avukatlık ofisi bulamadım.

Meslekte 40 yıl ve üstünde kıdeme sahip avukat meslektaşlarım ile tanıştım. İş yapış şekillerini, müvekkil ile iletişimlerinin nasıl olduğunu, özel ve kamu kurumları ile yazılı ve sözlü olarak nasıl iletişim kurduklarını, avukatlık tek başına bile çalışılsa bir işleyiş için bir sisteme ihtiyaç duyulduğundan bu sistemin nasıl olduğu öğrenmek için staj dönemim boyunca yakinen takip ettim. Fakat kıdemi 30 ve üstü olan üstatlarımızım fiilen avukatlık yapmadıkları veya büyük bir kısmının ise vefat etmeleri nedeniyle avukatlık yapmamaları nedeniyle belli bir kıdeme ve mesleki birikim, deneyim ve donanıma sahip yanında staj yapacak avukat sayısı yok denecek kadar az olmasına rağmen böyle bir fırsatı yakaladığım için çok şanslıydım.

Daha sonra Türkiye’de uluslararası standartlara uygun kurumsal yönetim ilkelerine sahip avukatlık ofislerini araştırmaya başladım. Bu ofislerin sayısının ise çok az olması ve yönetim şekilleri ile çalışma, işleyiş usul ve esasları ile doğrudan bilgiye ulaşmak üzere buralarda yönetici avukatlar ile görüştüm.

Tek başına çalışan üstatlarım ve kurumsal çatı altında çalışan üstatlarımdan edindiğim bilgi ve tecrübeler ile ve bunun ile de yetinmeyin Dünya ve Avrupa’da örneklerini araştırdıktan sonra stajım bitmeden kendi ofisimi açtım.

İlk ofisinizi açarken ne gibi zorluklarla karşılaştınız?

Kendi ofisimi açtıktan sonra her şey çok zordu. Çünkü artık tek kişilik dev bir kadroydum. Avukatlık sonuçta bir işletmeydi. Ayrıca sıradan bir işletme değil bir hukuk işletmesiydi. Fakat gerçekten bu hukuk işletmesini işletmek, belli bir sistem kurmak, kurumsal yönetim standartlarına kavuşturmak, hayatta kalma mücadelesi veren bir avukat için çekilmez bir durumdur.

Gönül isterdi ki 1878 yılından bu yana kurumsal çatı altında faaliyet gösteren baromuzun stajyer avukatlara ve mesleğe yeni başlayan avukatlara ofis açma, ofis işletme, ofis yönetme avukatların birlikte çalışması ile ilgili usul ve esasların olduğu standart yönergeler olsun ve duayen avukatlar tarafından eğitimler verilsin. Aynı şekilde hukuk fakültelerinde son sınıfta avukatlık yapmaya tercih eden öğrencilere mesleğe başlamadan önce duayen avukatlar tarafından seçimlik dersler ile avukatlığa hazırlık amaçlı eğitimler verilsin.

Türkiye’de mesleğinde çok başarılı herkes tarafından bilinen birçok avukatın bilgisi, tecrübesi, müvekkil portföyü ve iş hafızası mesleğe yeni başlayan avukatlara aktarılamamıştır. Dünyadan göç eden avukat maalesef kendisi ile birlikte bütün bilgi ve birikimi ile birlikte toprağa gömülmektedir. Bu hukuk camiası için çok büyük bir kayıp olduğu gibi aynı zamanda avukatlıkta bir ekolün devam ettirilememesi, kurum hafızasının aktarılmasına ve mesleğin gelişimine de engel olmaktadır.

Türkiye’de kurumsal bir yapıya sahip tarihçesi ve kurumsal hafızası olan avukatlık ofislerinin sayısının artırılması için Barolarda avukatların birlikte çalışması ile ilgili usul ve esas eğitimine staj eğitim merkezinde yer verilmesi gerekir. Hatta daha önce de ifade ettiğim gibi hukuk fakültelerinin son sınıfında ve staj eğitim merkezlerinde avukatları birlikte (ortak kurumsal bir çatı altında) çalışmaya yönlendirmek gerekir diye düşünüyorum.

Ofisinizi Avukatlık Ortaklığı olarak kurdunuz ancak birlikte çalışmak zor olmuyor mu? bunun yanında artan Hukuk Fakülteleri ile birlikte sizce gelecekte ne gibi sorunlar oluşur?

Avukatın birlikte çalışma usul ve esaslarına ise yine meslek kuruluşu olan barolardan ve TBB’den bir standart getirilmesi gerekir.

Şu anda Türkiye’de 104 hukuk fakültesi var. Her geçen gün bir hukuk fakültesi açılıyor. Avukat sayısı da TBB’nin en istatistiklerine göre 150 binin üstünde avukat olduğu yönündedir. Tahmini olarak önümüzdeki 5 yıl içerisinde ise giderek artan avukat sayısının 250 bin civarı olacağı yönündedir.

Peki avukatlık Ortaklığı olarak faaliyet gösteren avukatlık sayısı sizce kaç olabilir? Maalesef avukatlık Ortaklığı siciline göre Türkiye’de faaliyet gösteren avukatlık Ortaklığı sayısı sadece 400 civarıdır.

Ciddi sayıda avukat olmasına rağmen Avukatların birlikte çalışma modelini tercih etmemesi sadece avukatların bir tercihi değil. Buna birçok neden gösterebilir.

Eskiden Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra mesleği öğrenebileceğiniz bir avukat bulup, mesleki bilgi ve tecrübesinden istifade ederek Avukatlık nosyonunu kazanma imkânınız olurdu. Fakat şu anda o kadar çok mezun var ki mezun olan arkadaşlar henüz daha mesleki bilgi ve tecrübe kazanmamış bir avukatın yanında çalışmak zorunda kalmaktadır. Dolayısıyla bu bu kısır döngü avukatların niceliğinde bir artışa sağlasa da niteliğinde ciddi bir bozulmaya neden olmaktadır. Bu ise yargının kurucu unsurlarından olan avukatın itibarının azalmasına ve yargıya olan güveni de zedelemektedir. Tabi yargıya olan güven sadece savunma makamı ile olmaz yargılama ve iddia makamlarının da niteliğinin artması ve objektif, bağımsız olan hâkim ve savcılar ile birlikte mümkündür. Hakimler ve savcıların durumu ise başka bir söyleşinin konusu olacağından bu bahsi çok fazla uzatmadan burada son verelim.

Hukuk ofisinde çalışanların sayısının fazla olması yönetimsel ve mesleki olarak sorunlar teşkil etmiyor mu?

Söyleyişi çok dağıtmak istemiyorum. Tekrardan ofisi açtığım sonrasında hukuk işletmesini geliştirmeye başladığım döneme gidelim. İşte bu dönemde her şeyi, her sistemi deniyorsunuz olmuyor. Nitelikli kadro ve iyi işleyen bir sistem , doğru yazılımlar gereksinim duyulan donanımlar olmadığı sürece olmuyor. Tabi ilk başlarda mikro ekonominin temel ilkesi olan kıt kaynaklar ile maksimum faydayı elde etme prensibini uyguluyorsunuz. Daha sonraları ise hukuk işletmenizin finans-muhasebe, insan kaynakları, idari işler, ar-ge, bilgi işlem departmanlarınızın bir biri ile koordineli bir şekilde çalışması ile birlikte işinize daha da fazla vakit ayırıp araştırıp geliştirerek globalleşme imkanınız oluyor.

Avukatlık Ortaklığı nasıl kurulur? Avukatlık Ortaklığı Sicili? Avukatlık Ortaklığı Tip Sözleşme gibi Avukatlık ortaklığı ile ilgili teorik bilgiler zaten kitap, kanun ve yönetmeliklerde detaylı ve açık bir şekilde yer verildiği için sohbetimizin de bir hayli uzun ve keyifli olması nedeniyle çok fazla değinmeden toparlamak istiyorum.

2021 yılının son çeyreğine girmiş sayılırız. Yaklaşık olarak 10 yılı aşkın bir zamandır avukatlık yapıyorum. Bu süre zarfında hukuk işletmemizi uluslararası standartlara uygun bir işletme haline getirmek için çalışma arkadaşlarım ile birlikte ciddi uğraş verdim. Halen vermeye de devam ediyoruz. 10 ülkede iş ortaklığı yaptığımız partner ofislerimiz bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda danışmanlığını yaptığımız müvekkilimiz bulunmaktadır. Hedefimiz ise bu kurumu avukat ve stajyer avukatlar için hem okul hem de meslek hayatları boyunca çalışabilecekleri bir hukuk işletmesi haline getirmektir.

“Türk Hukukunda Avukatlık Ortaklığı’’ adı ile yayınlanan hukuk kitabınızla aslında Avukatlık ortaklığı ile ilgili geniş anlamda bir çalışma yapmanız çok faydalı bu konuda neler söylemek istersiniz?

İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk Anabilim Dalında “Türk Hukukunda Avukatlık Ortaklığı ” yüksek lisans tezi yazarak hukuk camiamıza da katkıda bulunmak istedim. Ayrıca Seçkin Yayınevin Ticaret Hukuku Monografileri serisi içerisinde kitap olarak 2020 yılında 1.basım raflarda yerini aldı. Sadece Seçkin Yayınevi değil tüm online hukuk marketlerinden kitabı temin etmek isteyen meslektaşlarım temin edebilir. Ayrıca yüksek öğretim kurumunun tez arama sayfasından tezin konusu ve yazarı yazarak doğrudan ücretsiz olarak erişim imkanı da bulunmaktadır. Kitap tezin özeti şeklinde diyebiliriz. Fakat 2.basım için görüş, öneri ve talepleri almaya başladık ilk fırsatta 2.basım için hazırlıklara başlayacağım.

Ayrıca halen stajyer avukatlar ve mesleğe yeni başlayan avukat meslektaşlarımız için bu alanda rehber niteliğinde kullanmak üzere hukuk işletme yönetimi ile ilgili çalışmalarım devam etmektedir. Bunun yanı sıra üniversiteler ve barolar ile görüşmeler yaparak hukuk işletme yönetimi eğitimlerinin gönüllü verebilmek için çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam etmektedir.

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