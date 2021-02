Tuğçe Alp ile İş Güvenliği ve İş Yaşamı Üzerine 

CENGİZHAN KAYA

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Ben; Tuğçe ALP 29 Mart 1994 yılında Malatya’da doğdum. İlk, orta ve lise eğitim hayatıma Malatya’da, Üniversite Eğitim Hayatıma ise İstanbul’da başladım.

Nişantaşı Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İkinci Üniversitemi ise işletme Bölümü olarak tamamladım. Şu an İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü üzerine Mastır yapıyorum. Aynı zamanda Bir Tekstil Fabrikası’nın İş Sağlığı ve Güvenliği Departmanında Tam Zamanlı İş Güvenliği Uzmanlığı yapmaktayım.

Neden İş Güvenliği uzmanlığı?

Üretirken ve Kazanırken Sağlıklı ve Güvenli bi Çalışma Ortamı Sunmak için,

Sürekli Değişim, Gelişim ve İyileşmek için,

Ülkemiz için,

İşçi ve İşveren için,

Parasal değeri olmayan, Zaman kaybı bulunmayan çok küçük ihmaller sonucu oluşacak acılara fırsat vermemek için, kader deyip tedbiri kenara itmemek için.

Her şey’ den önce evde Babasını çikolata ile bekleyen çocuk için.

İnsanlık için,

CAN için !

İş Güvenliği dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

O kadar çok ki.. Bazen Hayal Dünyamda kendim bile kaybolabilliyorum. Sınırsız bir Dünyada, sınırlı kalmanında doğru olabileceği kanaatinde değilim zaten.

Astroloji , Gastronomi dikkatimi çeken Dal’lardan birkaç tanesi.. Ama şu an sadece kişisel gelişim adına , ilerde hayatın neler getireceğini bilemeyiz. Sonuçta Sen Plan yaparsın; Kader sana ‘ kıss kıss güler.’ O yüzden akışta olabilmek, hayatın sunacaklarını daha rahat almak gerek. Ne de olsa Su akar, yolunu bulur





Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Her meslek dalında olduğu gibi, Tabi kii İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında’da rekabet yok değil. Rekabetin Olmaması tuhaf olur zaten, İşsizlikle Mücadele eden bir toplum olarak, nerede İş fırsatı var oraya yöneliriz. Ama olaya dezavantaj tarafından değilde avantaj kısmından bakmak gerek. Yenilenmek için, gelişmek için, farklılık için, Rekabet şart !

İş dünyasında İş güvenliği anlamında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Bir şeyleri değiştirmek gibi bir şansım olsaydı, İlk olarak buna EĞİTİM-ÖĞRETİM hayatında başlardım. İş sağlığı ve güvenliği kavramının Üniversitelerde verilen birkaç saatlik derslerle ve ya İşyerlerinde İş Güvenliği Profesyonelleri tarafından verilen eğitimlerle sınırlı kalmamasını, bu eğitimlerin bir ders olarak İlkokuldan başlayarak çok küçük yaşlarda aşılanmasını isterdim. Çünkü bir kültürü ne kadar temel de başlatırsanız o derece geri dönüşümü sağlam olacaktır.

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce nasıl bir eğitim almak gereklidir ?



İş Sağlığı ve güvenliği ciddi yükümlülükleri ve sorumlulukları olan eğitimi sadece kurs, ile sınırlandırılabilecek bir meslek dalı değildir.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Çağımızın Modern Sorunu; Sosyal Medya Bağımlılığı. Global sistemin düzeni olarak sanırım artık Sosyal Medyanın Efendisi ve Kölesiyiz. Günümüzün birçok zaman dilimini hiç farkında olmadan sosyal medyada geçiriyoruz. Faydaları olduğu kadar zararları da var tabi ki, ama önemli olan nereden bakıp ne aldığındır.

İş Güvenliği ile ilgili çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Olabildiğince Sahada zaman geçirmeye çalışıyor,

Çalışanların görüşlerini dinleyerek iş sağlığı ve güvenliği hususlarında karşılıklı fikirler beyan ediyoruz.

Onlara Ruhen ve bedenen mutlu bir çalışma ortamı sunabilmek için Dilek, istek ve şikayetlerini dinleyip fikir alışverişi yapıyor,

Her departmana kendi alanına özgü İSG eğitimleri veriyor, olabildiğince İSG Kültürünü aşılamaya çalışıp, bilinçli bir şekilde eyleme dökmelerini sağlamaya çalışıyorum.

İş Güvenliği anlamında sizce en çok dikkat edilmesi gerekenler neler ?

İnsan canına dokunacak her şey…

Az’ı ve ya En çoğu olamaz.

Sınırlandırmak yetersiz kalır.

İş Güvenliğine her zaman bütüncül yaklaşmak gerekiyor.

Çünkü sorumluluğunuz sadece bi yer değil her yer.

İyi İş Güvenliği uzmanlığını nasıl tarif edersiniz ?

Karşılıklı diyalog’u anlaşılır kılmak ve pratiğe dökebilmek sağlıklı bir iletişimden geçer. Mühim olan İşveren ve işçi arasındaki uzlaşmayı sağlayabilmektir.

Kısaca başarılı bir iş güvenliği olmanın yolu; İletişim’den, ikna’dan ve ertelememekten geçer.





İş Güvenliğinin dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi ? İş Güvenliğinin stresli yanları neler ?



Her mesleğin kendine özgü Stresi olduğu gibi, İş Güvenliğinin de stresi paha biçilemez. Ve stresimiz sadece 8 saatlik çalışma süresiyle sınırlı değil. Yedi yirmidört saat İşletmeyi ve çalışanı düşünmek zorundasın.

Yani değinmek istediğim nokta; İşten çıktığın an sorumluluğun bitmiş olmuyor. Her an Her yerde bir acaba, bazen rüyalarda bile

İş Güvenliği ile ilgili bilinç ne durumda her firmalar hem personel nezdinde yaklaşım ve algı nasıl ?

Henüz İstenilen seviyeye henüz ulaşılmasada, farkındalık gün geçtikçe artıyor.

Televizyonlarda sosyal güvenlik ve iş güvenliği konusundaki yayınlar yeterli mi neler yapılabilir ?

Elbette ki yeterli değil, Daha çok sesimizi duyurmaya, Bu kültürü aşılamaya ihtiyacımız var.



Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz

Hafta içi yoğun bir çalışma hayatım var. Hafta sonunu kendime armağan ediyorum. Pandeminin de getirmiş olduğu kısıtlamalar sonucunda evde kendimi geliştirebileceğim ve kendime katkı sağlayabileceğim ne varsa onu yapmaya çalışıyorum. Kişisel gelişim kitapları okuyorum Yemekler yapıyorum vs.. Yani boş zaman yaratmamaya çalışıyor, olabildiğince her anıma bir şey katmak istiyorum.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı

Hayatımın bir film’i olsaydı;’ Forrest Gump’ olurdu.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Merdivenin henüz başındayım, hedefim merdivenin en üstüne çıkmak.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

‘Muhtaç olduğun kudret , damarlarındaki asil kanda mavcuttur.’

Mustafa KEMAL ATATÜRK..