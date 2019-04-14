Tuğba Yönter İle Medya’da Türkçenin Kullanımına Dair  

RÖPORTAJ: CENGİZHAN KAYA

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Ankara’da doğdum. Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümünden 2008 yılında mezun oldum.

Spikerlik- Sunuculuk mesleğine 15 yaşında radyo programları yaparak başladım ve öğrencilik hayatım boyunca da özel radyolarda spiker ve sunucu olarak görev yaptım.

Üniversiteden mezun olduktan sonra birçok TV kanalında haber spikeri olarak çalışmalarıma devam ettim. 2008 yılından bu yana da spikerlik-sunuculuğun yanı sıra çeşitli kurum, kuruluş ve medya-iletişim akademilerinde; spiker adayları, akademisyen, siyasetçi, bürokrat, yönetici, öğrenci vb. katılımcılara özel ders şeklinde ve tercihe göre grup olarak eğitim veriyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) milletvekili müşavirliği yaptım. 19 yıldır sürdürdüğüm meslek hayatımda hâlâ çeşitli organizasyonlarda sunucu olarak görev almakla birlikte; bir kurumun spikeri olarak da mesleğimi sürdürüyorum.

EĞİTİM KONULARIM:

• Diksiyon • Seslendirme

• Spikerlik-Sunuculuk • Beden Dili

• Haber Yazım Teknikleri • Kürsü

• Topluluk Önünde Konuşma

Spikerlik eğitim son dönemde çok popüler bu eğitimlerle ilgili neler söylersiniz?

Spikerlik mesleği her dönemde ilgi çeken meslek gruplarından biri oldu. Bu konuda da TRT hep okul olarak bilindi. Üniversitelerde bu mesleğe dönük detaylı ve uygulamalı eğitimlerin çok fazla olmaması da medya iletişim akademilerinin açılmasına vesile oldu. Her mesleği, eğitimini alarak yapmak çok önemli, ama bu eğitimleri doğru isimlerden almak ve öğretilenleri uygulamak da bir o kadar önem arz ediyor.

Diksiyon ve iletişim sadece medyada mı lazım bu konuyu nasıl yorumlarsınız?

Böyle bir sınırlama elbette doğru değil. Sosyal ve profesyonel hayatın içinde olan; okuyan, yazan, konuşan, dinleyen kısacası iletişim hâlinde olan herkes için gerekli. Farklı bir rahatsızlığımız olmadığı sürece hepimiz iletişimimizin büyük kısmını konuşarak sağlıyoruz. Her şeyden önce mensubu olduğumuz milletin dilini, ana dilimizi hakkıyla konuşmak ve gelecek nesle de doğru ve temiz aktarabilmek için herkesin özellikle diksiyon eğitimi alması gerekir.

Bu tip eğitimleri verenlerin nasıl bir donanıma sahip olması gerekir?

Bu iş sadece teorik bilgilerle sürdürülecek bir meslek değil; uygulamada olmanız gerekir. Bunun için eğitim almanın yanı sıra yetenek de ön planda. Hem pratik hem teorik açıdan öğrenciye yetebilir durumda olmak gerekir. Bu noktada deneyim de çok çok önemli.

Radyo ve TV’de şu anki dil kullanımını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu soruyu sormanızın altında, mevcut durumun pek de iç açıcı olmadığı gerçeği yatıyor. Eğitimli eğitimsiz pek çok kişinin mikrofon ve ekran karşısında olması bu vahameti yaratıyor.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Çok fazla duygusalım ve alışkanlıklarımdan kopmakta güçlük çekiyorum. Bu yönümü değiştirmek isterdim. Daha vurdumduymaz biri olmak belki de.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Hepsi ile de oldukça ilgiliyim. Sosyal medyada resmî sayfalarım var ve yeni açılmış olmasına rağmen özellikle tugba_yonter resmi sayfasi ilgi görüyor.

Şu andaki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Spikerlik-sunuculuk mesleğinde 19. yılımdayım. Şu an bir devlet kurumunun spikeri olmakla birlikte, protokol sunucusu ve eğitmen olarak da çalışmalarıma devam ediyorum.

İyi spikerliği nasıl tarif edersiniz?

Spiker deyince hepimizin aklına; güzel konuşan, güzel sesi olan kişiler gelir. Duruş, bakış, ses, genel kültür, dili doğru ve güzel konuşma gibi vasıflara sahip olmalı iyi bir spiker. Sadece yazılı olanı okumaktan ziyade, irticalen yapılan konuşmalarda da iletişiminin gücünü gösterebilmeli. Eğitim ise olmazsa olmazı bu işin.

Sunuculuğun dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi ? Spikerliğin stresli yanları neler?

Spikerlik de sunuculuk da içinde risk barındırıyor. Aslında konuşmak riskli ve pek çok kişi için strese sebep olan bir durum. Nerede neyi nasıl ifade ettiğiniz oldukça önemli. Bulunduğunuz yer, hitap ettiğiniz kitle ve konu çok çok önemli. Konuşmalarında yaptıkları maddi hatalar sonucu meslekten men edilen çok sayıda isim var.

Sizce ekranda olmak için güzellik şart mı?

“Ekran için görsellik hiç önemli değil.” dersek doğru olmaz. Dilin doğru kullanımı önemli olmakla birlikte; görsellik de etkili ama sadece görselliğin ön planda tutulacağı bir meslek asla değil ve olmamalı. Her şey birbiriyle bütün, dengede ve abartıdan uzak olmalı.

Yeni Medyanın (Sosyal Medya ve İnternet) Geleneksel Medyayı (Radyo-TV- Gazete) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek?

Sosyal medya, internet dünyası günümüzde çok yaygın. Özellikle de telefonlar aracılığıyla her an elimizin altında olması da bunu daha yaygın kılıyor. Sosyal medya aracılığıyla uzaktakiler yakınlaşıyor. Bunlar doğru şekilde kullanıldığında hoşluk yaratır elbette, ama özellikle radyo yaşamalı ve doğru içeriklerle bizlere ulaşmalı.

Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi seviyorum.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

YOL ve KIZIM OLMADAN ASLA filmleri beni çok etkileyen filmlerdendi. Anna Karenina, Uçurtma Avcısı, Kürk Mantolu Madonna ve daha pek çok kitap var beni etkileyen.

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz?

Kırmızıtürk; mesleğimizin doğru tanıtımı konusunda önemli çalışmalar yapıyor, doğru isimlere ulaşmaya çalışıyor. Bu çalışmalara şahsımı da dahil ettiğiniz için teşekkür ediyorum.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Mesleğimi çok seviyorum. Hem spiker hem eğitmen olarak yaptığım işten keyif alıyorum. İnsanların kulağında hoş bir seda bırakabilmek, konuşarak bir şeyler öğretebilmek çok güzel. Türkçenin doğru kullanılması konusunda çok sayıda insana ulaşmak istiyorum. Dilimiz ve onun doğru kullanılması benim için önemli.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Uzunca bir zamandır ara ara paylaşımlarda bulunuyoruz sizlerle. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyor, çalışmalarınızın aynı başarıyla devamını diliyorum.