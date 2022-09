Tuğba ÖZAY: LÜTFEN BİZİM HAKKIMIZI VERİN

RÖPORTAJ: Habib BABAR

On parmağında on marifeti var… Oyunculuk, mankenlik, sunuculuk, şarkıcılık ve siyaset… Bu meslekleri bir arada yürütmek yormuyor Tuğba Özay’ı… Eğitimci bir ailenin çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya gelen Özay, 4 yaşında okuma ve yazmayı öğrendi. İlkokula 2.sınıfta başladı. Daha çocuk yaşlarda oyunculuğa karşı büyük bir ilgisi vardı Tuğba Özay’ın 7 yaşında oyunculuğa başladı… Çocuk yaşlardaki muhteşem oyunculuğuyla gelecek vaat ediyordu… Muhteşem güzelliğiyle göz kamaştırdı Tuğba Özay, çevresinin teşvikiyle ‘1995 Miss Model Of The World Dünya Güzellik Yarışması’na katılarak 2.oldu… Aslen Trabzonlu olan Özay, Ortaöğrenimini Fenerbahçe Lisesi'nde yapmış, daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar ve Tiyatro Bölümüne kaydolmuş. Gerek podyum dünyasında, gerek, müzik ve siyaset dünyasındaki başarılarıyla isminden sıkça söz ettirmesini bilen Tuğba Özay ile dününü bugününü konuştuk….Haydi buyurun keyifli sohbetimize…

BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Ben asıl mesleğim oyunculuktur. 7 yaşında oyunculuk eğitimi aldım. Tabii spora karşıda büyük ilgim vardı. Bir süre yelkencilik ve yüzme spor dallarına ağırlık verdim. Ve sonradan Fenerbahçe voleybol as takımında 5 yıl voleybol oynadım.

PEKİ MANKENLİĞE NASIL BAŞLADINIZ?

Ben mankenliğe 1994'te bir Vakko defilesi ile başladım. Kısa sürede magazin dünyasının ilgisini çekmiştim. Defileden hemen sonra özel bir TV kanalında gösterime giren ı "Sonradan Görmeler" isimli televizyon dizisinde bir yüzme hocası rolü oynadım. 1995'te Miss Model of Turkey seçildim. Ardından Miss Model of the World yarışmasında ikinci seçildim. Aynı yarışmada en iyi vücutlu model ödülünü de aldım.

SONRA NELER OLDU?

1996'da Paris'te kısa bir modellik kariyerine başladım. Ancak tek amacım mesleğimi ülkemde sürdürmekti o nedenle Türkiye’ye döndüm. Aynı yıl Avrupa Yılın Manken-Modeli seçildim.

MANKENLİK YAPTIĞINIZ O DÖNEMLER OYUNCULUK ANLAMINDA DA BÜYÜK ÇIKIŞ YAKALADINIZ ,HANGİ PROJELERDE YER ALMIŞTINIZ?

1997'de Mahsun Kırmızıgül ile "Hemşerim" TV dizisinde oynadım. "Aynalı Tahir" TV dizisinde bir yardımcı rol üstlenmiştim. .1999'de "Çiçek Taksi" TV dizisinde yer aldım. Sonraki yıllarda, "Zehirli Çiçek", "Yapayalnız" ve "Bizim Otel" gibi TV dizilerinde önemli roller aldım. Özel bir TV kanalında program ve Mehmet Ali Erbil ile Çarkıfelek programını sundum. 2001 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en iyi manken-model seçildim. Ferhan Şensoy'un sahneye koyduğu "Dün Gece Ormanda Çok Komik Bir Şey Oldu" oyununda rol almıştım. Abdullah Şahin tiyatrosunda adını kendisinin koyduğu ‘Tanıştırayım Burası Türkiye’ adlı oyunda yer aldım.

YAPTIĞIM İŞLERDEN KEYİF ALIYORUM

SUNUCU, OYUNCU, MANKEN, YORUMCU, BESTEKAR, YAZAR VE ŞAİR… SİZ EN ÇOK HANGİSİ OLMAYI SEVİYORSUNUZ?

Benim için hepsi çok güzel. Yaptığım bütün işleri keyif alarak yapıyorum, eğer işinizi severek yapıyorsanız çok çalışmıyorsunuz demektir yani ben sadece iş olarak yapmıyorum. Gerçekten aşkla ve sevgiyle yaptığım için hiç birini ayırt ettiğimi söyleyemem ama son 14 yıldır profesyonel olarak müzikle ilgilendiğim için ve şarkı sözlerini kendim yazıp müziklerini de kendim yaptığım için bunu da insanlarla paylaştığımda insanlarında beğenisini aldığımda tabi ki bu durum benim için mutlandırıcı bir durum oluyor. Çünkü ürettiğiniz bir şeyi paylaşıyorsunuz ve onun karşılığında alkış alıyorsunuz ve tabi ki bu duygu daha farklı bir mutluluk diyebilirim. Ama dediğim gibi ben tiyatroyu da çok seviyorum. Çocukluğumdan beri sanatın ve sporun birçok dalıyla ilgilendim. Eğitimler aldım, üniversitede konservatuarın tiyatro bölümünü ikincilikle kazanmıştım ve bazı şeyler çocukluktan kalan şeyler ama bunu da yetişkinlikte hayatıma yansıttım. Çocukken bazı şeyler hayalden ibaretti belki ama ben onu yetişkin yıllarımda gerçeğe dönüştürdüm en büyük mutluluk bu…

2021’DEKİ ANTALYA’DAKİ ORMAN YANGININDA SOSYAL MEDYA HESABINIZDAN YAYINLADIĞINIZ VİDEONUZ ÇOK ELEŞTRİLDİ NELER SÖYLEYECEK SİNİZ?

Bu sorumuz karşısında gözleri doluyor… Ahhhh o konu içimde koca bir yaradır… Ben 20 yıldır Antalya’da yaşıyorum. Anne tarafından Akdeniz (Yörük kızıyım yani), baba tarafından ise Karadenizliyim (Trabzon)…. Yani annemin ailesi o topraklarda yaşar bende o topraklara büyük emek verdim. Binlerce ağaç diktik. Orada kuşlar başta olmak üzere tüm hayvanlardan çok şey öğrendim. Yaban yaşamın içinde ehlileştim. Ormanda 2-3 saat yürüyen insanım… Gerçek şamanım… Türklerde bile şeman izlik vardı… Yangında O canlıların çığlıklarını hisseden insanım. Diktiğiniz bir ağaç 20 yılda büyüyor… O ağaçların alevlere teslim olduğunu görmek ormanda yaşamını idame eden onca canlının çığlıklarını duymaya hangi yürek dayanırdı… (Gözleri doluyor…) O yangından sonra psikolojim bozuldu. Hayatımda ilk kez psikoloğa gittim. Bütün sülalemi kaybetmiş gibiydim. Çölde terk edilmiş insan gibi gördüm kendimi…

8 AY BOYUNCA ÇİFTİĞİME GİTMEDİM

Tam 8 ay çiftliğime gitmedim… Yangından 2 ay sonra yangın mağduru köylülerin yanındaydım. Bana karşı başlatılan Linç kampanyası o çalışmalarımı görmedi. Sosyal, görsel medya ve basın ne yazık ki çalışmalarımı görmezden geldi. En büyük şifa doğadır. Bana göre yangında 3 gün yas ilan edilmeliydi. Yangından 3 gün sonra bir organizasyona katıldım. Resmen linç edildim. Yani ekmeğimi kazanmak için günler öncesinde hazırlıklarına başlanan bu etkinliğe katılmamı kınadılar, orada ki hayvanlar, ağaçlar ve doğa için feryadıma reklam dediler. Yazıklar olsun hepsine… Allah aşkına şöhret benim neyime … Ben Bağdat caddesinde yetiştim. Zengin kocada bulabilirdim. Kurduğum ekip ile köy köy Konteyneri dolaştım… Kalemler köyüne gitmiştim gözü görmeyen, kulakları duymayan 90 yaşındaki bir amca evini kaybettiği halde o sıcakta jimnastik yapıyordu… Bacak ve kollarını çalıştırıyordu…

SİZİN DÖNEMİNİZDEKİ MANKENLİKLE ŞİMDİ Kİ MANKENLİĞİN ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Türkiye’deki modellik 90’lı ve 2001’li yılların ortalarına kadar çok güzeldi. O dönemin Tv programlarından Televole başta olmak üzere magazin programları birçok insanın ekmek kapısıydı. Özellikle biz manken ve modellerin üzerinde büyük emeği olan programlardı… Yani Televole’nin ilk ilk yıllarında var olan kuşağız. O dönemlerin defileleri çok daha güzeldi. O günleri çok özlüyorum.. Mankene, modele değer veriliyordu. O dönemin Mankenleri, modellerini herkes tanıyordu… Hala unutulmamış bir kuşağız. Her gittiğimiz yerde bize olan sevgi bunun kanıtıdır. Yeni isimlerle ilgili bir bilgim yok.

YENİ PROJELERİNİZ VAR MI?

Ben pandemide bile boş durmadım. Tam 6 sinema filminde yer aldım. Eylül ayının ortalarında 2 şarkım birden piyasaya çıkacak. Bunlardan biri 2009 yılında yazdığım ev sahiplerine, fırsatçılara isyanımı anlatan ‘Satılık Yürekler’ isimli isimli şarkım, Suat Aydoğan ile birlikte yazdım. Bu ayın ortalarında 2 şarkım birden dijital platformlardaki yerini alacak. Ben 7 yaşından beri sanat ile iç içe bir insanım. Bu ülkede kimlere, kimlere sanatçı deniliyor. Hiç bir başarısı olmayanları nerelere taşıdıklarını görüyoruz. Ancak konu Tuğba Özay olunca ne başlık atacaklarını bilmiyorlar. Lütfen hak etmeyenleri tavan ettirmeyi bırakın ve bizim hakkımızı verin.

BABAMIN HAYATINI KURTARDIM

HİÇ UNUTAMADIĞINIZ BİR ANINIZI BİZİMLE PAYLAŞMAK İSTER MİSİNİZ?

Ben 15 yaşında ailemle trafik kazası geçirmiştim. Çok korkunçtu. O kazada annemle babamın hayatını kurtaran ben oldum. Köprü yolunda babam arabadan fırladı yola. Boynum kırılıyordu, ölü gibi yerde yatıyordu. Karşıdan TIR geliyordu. El salladım, 'Dur!' diye... Babamın üstüne kapandım. Annem de su arkının içine düşmüş. Ben söylemesem babamla bizi alıp, hastaneye götürecekler annem de o kar, tipinin içinde orada kalacaktı. O korkunç günü unutamıyorum…