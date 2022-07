Tolga Sala: “AŞIK BİR ADAMI OYNAMAK İSTERİM”

En son Ay Yapım imzalı Baba dizisiyle izleyici karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Tolga Sala ile oyunculuğa bakış açısı, hayalleri ve hayata dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Seni biraz tanıyabilir miyiz? Oyunculuk kariyerin nasıl başladı?

Baba tarafından Fas göçmeniyiz. Lise eğitimime kadar İzmir’de yaşadım, üniversiteye geçince ise İstanbul’a yerleştim. Yeditepe Üniversitesi’nde lisans eğitimime devam ederken modellik yapmaya başladım. Küçük yaşlarımdan itibaren sosyal biri oldum hep. Nitekim yönetmen ve yapımcı Tomris Giritlioğlu ile şans eseri tanışmış olmak da en büyük şanslarımdan oldu. Tanışmamızın ardından iki ya da üç hafta sonra kendimi sette buldum ve oyunculuk serüvenim de böyle başlamış oldu.

Geçtiğimiz sezon Baba dizisinde izledik seni. Projeyi kabul etmendeki en büyük sebep neydi?

Baba dizisi, her şeyden önce kadrosu ve hikayesi gereği kabul ettiğim ve içinde olmaktan dolayı gurur duyduğum bir projeydi. Haluk Bilginer gibi duayen, üstat birisiyle karşılıklı oynamak zaten anlatılması güç ancak yaşanabilecek bir duygu… Yönetmenlerimiz keza öyle, her şey ve herkes o kadar şahaneydi ki… Baba, iyi ki içinde yer almışım dediğim kıymetli bir proje olarak yerini aldı kariyerimde.

Oynadığın karakter Kürşat ile benzer yanların var mıydı?

Enerjisel anlamda az da olsa kendime yakın bulduğum benzerliklerimiz vardı ancak hayata bakış açısı olarak çok farklıyız. Örneğin; ben ona göre daha içe kapanık biri sayılırım..

Tolga Sala hayatı nasıl yaşar, hayata bakış açısı nasıldır? Oyunculukta hayal ettiğin yer neresi?

Boş zamanlarımda hafta sonu at binmeye giderim, aktif olarak fitness yapıyorum, poligonda atış yapıyorum. Nadir de olsa çiftliğe gittiğimde atlı okçuluk yapıyorum. Daha önceki soruda da bahsettiğim gibi oldukça sosyal biriyimdir. Arkadaşlarıma zaman ayırırım, seyahat etmek en büyük zevklerimden. Açıkçası oyunculukta tam olarak hayal ettiğim yerdeyim diyemem. Ki zaten tamam artık ben oldum denilen bir yer de olduğunu düşünmüyorum. Kadere inanan biriyim, çalışmaya, öğrenmeye devam...

Bugüne kadar çalıştığın, seti en eğlenceli proje hangisiydi?

Şanslıyım ki set konusunda hep kendimi içinde iyi hissettiğim yapımlarla çalıştım. Bu projeler arasında ise “Çukur” ve “Baba” dizileri her zaman çok özel olacaklar...

Sence başarılı bir oyuncu olmanın sırları neler?

Bir oyuncunun sırrı; bence doğallık ve gerçekten özverili bir şekilde kendini geliştirmekten geçiyor. İş bitti otur bekle süreci bana doğru gelmiyor. Her an, öğrenmek keşfetmek için bir fırsat. Aktif eğitimlerle her daim zinde ve hazır tutmalı bir oyuncu kendini. Hem içsel süreç olarak hem de fiziken kendini mesleğine adamalı.

Sosyal medya ile aran nasıl?

Çok sıkı takip ediyorum diyemem, işimin gerektirdiği kadar kullanmayı tercih ediyorum.

Oyuncu olarak hayalini kurduğun, içinde olmayı çok istediğin bir proje ya da birlikte rol almak istediğin bir isim var mı?

Güzel bir aşk hikayesinin içinde, başarılı bir kadroyla, aşkı doyasıya yaşayan ve yaşatan bir adamı oynamak isterim.

Hayattaki en büyük ilham kaynakların, seni motive eden şeyler neler?

Hayatta beni motive eden şeylerden biri risk almak.. Risk almadan başarıya ulaşmak -birçok şey için- kolay olmuyor. En büyük motivasyon kaynağım ise kesinlikle babam, çünkü onun her daim 20 yaşındaymış gibi yansıyan enerjisi beni oldukça etkiliyor.

Defalarca izlediğin halde bıkmadığın filmler ve elinden düşüremediğin kitaplar var mı?

Tarantino sevenlerdenim:) Reservoir Dogs bıkmadan izlediğim bir film. Pulp Fiction… Çok ses getirmese de The Hateful Eight beğendiğim bir film.. Kitap olarak ise kişisel gelişim türü kitaplar okumayı seviyorum. Mesela Ikigai Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı kitabını severek okuyorum bu aralar..

Yoğun bir sezon sonrası tatil planın var mı?

Evet önümüzdeki günler için tatil planım var ama genel itibariyle tatile plan yaparak çıkmıyorum. O anki iş programım ve ruh halime göre değişiyor… Daha çok çalışma odaklıyım bu aralar. Tatil her zaman olur, şimdi çalışma zamanı..

Çok Teşekkür Ederim Sevgili Tolga'cığım Başarılarının Devamını Diliyorum.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...

Röportaj: KIVANÇ TERZİOĞLU