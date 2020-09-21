TERK ETTİLER BİRER BİRER

RÖPORTAJ: Habib BABAR

Bazen ‘Kötü Adam’, bazen, ’Süper Bir Aile Babası’, ’Bazen kaşları çatık bir mafya babası’’ Bazen kahraman bir Türk komutanı, Bakanı, Emniyet Müdürü olarak’ çıktı karşımıza… Rol aldığı filmdeki muhteşem oyunculuğuyla ayakta alkışlandı adeta…O Türk Sineması’nın yükünü çeken Yeşilçam’ın temel taşlarından biri… O herkesin Yavuz babası, Yavuz ağabeyi… 1970 yılında erotik film furyasının başlamasıyla sinemaya ara vermek zorunda kaldı Yavuz Karakaş… Almanya’ya, Hamburg’a gitti. Memleket hasretine fazla dayanamayan ünlü oyuncu Türkiye’ye geri döndü. Oyunculuğun yanı sıra başarılı bir müzisyen de olan Yavuz Karakaş, 4 parçadan oluşan 2 plak yaptı. Şükran Ay ile turnelere çıktı… Emektar oyuncu dününü ve bugününü usta gazeteci Habib Babar’a anlattı.

Sinemaya ne zaman nasıl başladınız?

Oyunculuğa 1960 yılında askerlikten döndükten sonra başladım. O yıllarda Ceylan Yayın’larının fotoromanlarında, Kızılderili rolünde yer aldım. Daha sonra ‘Kolsuz Bebek’ fotoromanı çekildi. Fotoromanlardaki başarım film yapımcılarında gözünden kaçmamıştı. Ve sinema filmi teklifi almıştım. ’Kolsuz Bebek’ isimli sinema filminde doktor rolü ile Sinema severlerle buluştum. Daha sonra teklifler ardı ardına gelmeye başladı. Ve sinemanın aranan isimleri kervanına katılmış oldum. Tabii Mecmualar beni de kapaktan verseydiler bende başrol oyuncusu olurdum. Torpilli olanlar jön oldu. Ben torpilsiz oyunculuk gücümle sinemada hak ettiğim yere geldim.

Sizin döneminizdeki oyuncular ile şimdi ki oyuncular arasındaki fark nedir?

Biz eski oyuncular o zamanlar çok sabırlıydık. Mesleğimizi çok severek yapıyorduk. Bir minibüse rejör dahil birlikte binerdik ve sette bize ne yemek verirlerse onu yerdik. Ben sete bir saat önceden giderdim. Bizim zamanımızda büyük bir disiplin vardı. Şimdi ki oyuncular bizden çok şanslı Maddi açıdan da çok şanslılar. Çok büyük paralar alıyorlar ,özel karavanlarda kalıyorlar.Biz karda kışta müsait olan bir yerde çağrılmayı beklerdik . Eskiden süfle verirlerdi oynardık, sonra dublaja girip dakikalarca konuşurduk.Şimdi herkes rolünü ezberleyip oynamak zorunda yaşımız ilerlediği için ezberleyemiyoruz.Durum böyle olunca bizi de ne yazık ki dizilere çağırmıyorlar.

Oyunculuktan para kazandınız mı?

Yeşilçam’da birçok jön,yani başrol oynayanlar çok güzel paralar kazandı. Kazandığı paranın kıymetini bilen bildi, Bazı karakter oyucusu arkadaşımız içki içip,kumar oynamayı tercih edince sonunda üzüntü çektiler. Aslında bizler büyük paralar alamazdık. Ben çok iyi paralar kazanmadım oyunculuktan… Bazen paranın dörtte birini peşin alırdık ,geri kalanı ise alamazdık. Firmalar bize bir daha iş vermez korkusuyla sessiz kalırdık.

Kostümlerinizi kendiniz mi temin ediyordunuz?

Tabii.. Kostümleri kendimiz temin ediyorduk. Bize film teklifi geldiği zaman sözleşme yapılırdı. Sözleşmede neleri götüreceğimiz yazılıydı. Bunu yerine getirmemiz şarttı.

Sizce oyunculukta eğitim şart mı?

Kesinlikte şart… Bizim zamanımızda oyuncu arkadaşlar Mecmua kapağından seçilirdi. Onlara hemen ya başrol, ya da güzel roller verilirdi. Biz karakter oyuncuları sinemaya alaylı olarak başladık.Setler daima bizim okulumuz oldu. Bizler gelen bu oyuncu arkadaşlarımızın karşısında oynadığımız zaman onların bakış açıları değişiyordu. Hepsi rahat oynuyordu. Tabii bazıları da sonradan kendini büyük görme hevesine giriyordu. Geldikleri ilk günü unutup bizi küçük görmeye başlıyordu. Yani bu işin okulunu okumak ve eğitimli olarak kamera karşısına geçmek en doğrusu.

Bugüne kadar kaç sinema filmi ve dizi de oynadınız?

(Gülerek yanıt veriyor…) Valla o kadar çok filmde oynadım ki hangisini anlatayım… 100’ü aşkın dizide 400’e yakın sinema filminde oynadım. Sayısını tam olarak bilemiyorum…

Sinemada vefa var mı?

(İçini çekiyor… Gözleri doluyor…) Sinemada hiçbir zaman vefa olmadı…O isim İstanbul’da sadece bir semt ismi bence… Jön oyuncular, kadın oyuncular ve karakter oyuncular bir birini çekemezlerdi. Ben sinemaya girdikten sonra büyük reklam filminde oynamaya başladım. Beni birçok arkadaşım çekemedi. Çekilen sinema filminde oynatmadılar. Ama ben azimli biri olduğum için para kazanmasam da çok iyi roller aldım. Unutulmazlar kervanındaki gerimi aldım. Öyle bir durumdayız ki oyuncu arkadaşlarla ya bir meslektaşımızın cenazesinde, ya da sinema festivallerinde bir araya gelebiliyoruz… Yazık gerçekten çok yazık. Bu duruma çok üzülüyorum…

Bize biraz da müzisyenliğinizden söz eder misiniz?

Babamın erken yaşta ölümünden sonra hayata atıldım. 18 yaşında gemilerde çalıştım. Karamela şeker satmakla ticarete atıldım ve ardından kırtasiye dükkanı işlettim. Bakkal dükkanı çalıştırdım. Temizleme üzerine dükkan açtım. Anlayacağınız bir çok işte çalıştım. Bu arada Üsküdar’da Salacak Gazinosu diye bir yer vardı; buraya çocukluğundan beri giderdim. Müziğe sardığım hevesle o ara Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne devam ettim.Emin Ongan’dan dersler aldım. Ayrıca kız kulesi musiki cemiyeti kurulmuştu. Muhsin hocadan ve Şekip Ayhan Özışık’tan ders aldım. Askere gitmeden evvel orkestrada batari çaldım. Orkestra da kurdum ve birçok gece kulüplerinde ve düğün salonlarında orkestra şefi olarak devam ettim. 4 şarkıdan oluşan 2 de plak yaptım.

Eşinizle nasıl tanıştınız?

Bateri çalıyordum. Eşimle öyle tanıştım. 2 erkek 1 kız olmak üzere 3 çocuğum,6 da torunum var.

Bizimle bir anınızı paylaşmak ister misiniz?

Bir gece Üsküdar Beylerbeyi’nde saat 3’te merhum Eşref Kolçak’ın başrol benim ise komiseri oynadığım bir film vardı. Vatandaşın biri sete geliyor ve set çalışanına soruyor ‘Filmim adı ne’ set görevlisi ‘Başımı Belaya Sokma’diye yanıt veriyor. Adam yanlış anlıyor,bu kez başka bir görevliye soruyor o da aynı yanıtı verince bu kez bana geldi ‘Abi sen Üsküdar’ın yerlisi ve abisisin kime filmin adını soruyorsam beni tersliyor. Filmin adı ne ‘Başımı Belaya Sokma’deyince ‘Yaapma abi sende mi sadece filmin adını soruyorum neden tersliyorsun dedi. Gülmeye başladım ‘Kardeşim filmin adı o’deyince o da benimle kahkaha atmaya başlamıştı.

Kemal Sunal’ın kaç filminde oynadınız?

Kemal Sunal’a rahmet olsun… ‘Şark Bülbülü’ Gazinocu Arap Cemal, ’İyi Aile Çocuğu’ Mafya babasını, İnek Şaban, gazino patronu, Bekçiler Kralı ve 2 de dizide oynadım.

Hayırlı olsun yeni bir kitap çıkarttınız bu kitapta neler yer alıyor?

‘Yeşilçam’da Bir Ömür’isimli kitabımda hayat hikayem anlatılıyor. 12 sayfadan oluşan kitabımda başımdan geçen setten müzik hayatıma dair bol fotoğraflı hikayelere yer verdim.