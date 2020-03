Tatianna Kirillova ile Resim ve Ebru Sanatı ile Sanat Dünyasına Dair 

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

1979da doğudum, ilk 20 sene Rusyanın Uzak Doğuda Habarovsk ismi şehirde yaşadım, sonra Moskova’da 16 sene ve sonra Türkiye’ye ailemle beraber taşındım. 20 senelik evliyim, 2 kızım var 17 ve 14 yaşında.

Tatianna Kirillova 11 Ocak’ta Rusya’nın uzak doğusundaki Habarovsk’de doğdu. İlk öğrenim ve lisenin ardından üniversite eğitiminde sanata yöneldi.

Moskova’da Ekonomi branşında Yüksek lisansı yaptıktan sonra Fotoğrafçılık ustalık Kursu bitirdi ve o zaman az bilinen çok eski Ebru sanatından haberdar oldu (2007) Bu eşsiz dünya mirasına farkına varıp, onu daha yakından tanımak ve öğrenmek için hemen Türkiye’nin yolunu tuttu. Birkaç sene geçtikten sonra, meşhur Türk Ebru sanatçısı Atilla Can önderliğinde, kendi Türk meslektaşları ve farklı ülkelerden gelen kendi öğrencileriyle birlikte Tatyana Kirillova Türk Ebru sanatı dünya kültür mirası listesinde yer almasına ve Eylül ayında Uluslararası Ebru günü ilan edilmesine UNESCO”ya başvuruda bulundu ve onların dilekçesi başarıyla kabul edildi.

Ebru Sanatını Rusya’da tanıtmaya başladı. Ebru-Art ismindeki Ebru Eğitim projesini kurdu. Birçok sanatsal eğitim projesinin ve serginin organizatörlüğünü yaparak sanatçı olarak da katıldı. İlk sergisini 2012 yılında Rusya’da gerçekleştirdi. Bu süreçte Türkiye’den Almanya’ya İtalya’dan Rusya’ya pek çok sergi ve sanat projesine katıldı. 2015’ten beri İstanbul’a taşınarak buradaki çalışmalara ağırlık verdi. Türkiye İçinde de sadece İstanbul Değil Kars’tan Ankara’ya Gaziantep’ten Bodrum’a ve Mersin’e birçok farklı şehirlerde etkinliklere katıldı. İstanbul’da 2 Kişisel sergi açtı.

Ebru Sanatındaki Rengi Su tekniği ile eserler ortaya koydu. Tatyana Kirillova’nın resimleri tek başına suyun üzerinde oluşturulur. Su ve boya ile diyalogda farklı teknikler yer alıyor: akrilik ve yağ-bazlı boyalar tuval üzerinde, kolaj, boyanın serbest dolaşımı, el ile çizmiş gerçekçi detaylar.

Son bir kaç 10yıllarında çağdaş sanatın gelişmeleri Batı ve Doğu birleşmesine doğru gidiyorlar, eski teknik ve tarz - ultrayeni material ile kullanılıyor, eski gelenekler 21.yüzyılın toplumun düşüncelerine göre yeniden yapılandırılıyor. Eskiden sadece dekoratif fonksiyonu olan Ebru’ya benzer görsel efektler 20.yüzyılın ortasında Avrupa ve Amerika sanatında yeni bir ses kazandılar.

Tatyana kendisine hedef olarak 2500 yıllık olan Ebru sanatını çağdaş resim sanatında özel bir yer bulmaya odaklamış. Çok eski ve nerdeyse unutulmuş su ve doğa dilini modern dünyayı ve hayatın akışını anlamak için kullanmaya çalışıyor.

Birçok özel koleksiyonda eserleri bulunan sanatçı Uluslararası Sanatçılar Federasyonu’nun üyesi

Sanatçı, fotoğrafçı, ebru sanat öğretmeni olarak çok yönlü olarak çalışmalarını sürdüren Tatianna Kirillova sanatındaki yeteneği, kendine özgü çalışmaları, özgün eserleri gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi, ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Tatianna Kirillova gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Neden Resim?

Her eser bir mesaj içerir ve her sanat türlü bir dildir. Bana en yakın dili resimdir şu anda. ama tabii ki heykel müzik performans falan bölümler de çok önemli ve farklı. Bence söylemek bir şey varsa söylemek veya göstermek lazım. dinlemek isteyenleri varsa - onlar sanatla temas etmek lazım.

Resim dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

İç mimarlık veya kumaşları yapmayı düşünüyorum. bence sanat günlük hayata yakın olmalı. sanata müze için bir şey değil. Müzede en çok eserler var biliyoruz ama bu sanatın amaç değilini unuttuk. Sanat bizim insan olarak yaşadığımız deneyim derinlemek ve zenginleşmek için var oldu.

Sanat dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Sanatla ilgili eğitim çok önemli bence. Ben imkanı olsa idi çocukları ila okulda daha çok sanat hakkında sohbetleri sergilere ve minelere ziyaretleri kendi düşünmeleri yazısı eğitim programına ekletsem. Sanat en temiz ve her kese doğal halinde yakındır. insan ne kadar çok tonların renklerin biçimlerin çizgilerin seslerin güzelliği duyabilir o kadar daha zengin ve özgür oluyor. Ama gerçekten politikamız özgür bereketli ve memnun insanlar istiyor mu?

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce iletişim nasıl bir eğitim almak gereklidir?

Kullandığım tekniği 10 sene yapıyorum araştırıyorum. birkaç farklı kurs aldım ama en önemli şey Ben kendi eğitim içim sürekli çalışıyorum ve her zaman çalışacağım. bu sonsuz bir yolculuk. Eğitim uzmanlık ve bilgileri veriyor. Bence iyi gerçek sanatçı için eğitimi asla bitmiyor. Leonardo Da Vinçi düşünelim. o sürekli araştırmayı okumayı yapıyordu farklı konuda. Ne kadar çok eğitim kursları ve kaç senelik alacaksınız fark etmez. bir kes yıllarla okuyabilir ama yaptıkları çok etkili ve özel bir tepki veren garantili olmayacak. ressam olmak için İlk önce gönül çalışması gerekiyor resim yapılması öğrenmeği değil.

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Ben şimdinin kendimi kabul ediyorum ve geride değiştirmek bir şey yok. ama her zaman bende ne var olan şanslar daha iyi bir şekilde her kesin faydası için kullanabilmeyi öğrenmek istiyorum.

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Medya daha önce televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim bizim gelişimiz için harika bir kaynağıdır. daha önceki kişiler o kadar çok bilgiler hakkında hayal edemedi ve bu insanlar için hala yeni. bazen çok fazla gereksiz bilgiler var ve bu akıştan doğru ve faydalı bilgiler seçmek lazım. Bu çok çok zor ve doğru şeylere odaklamayı aynı zaman yeni ve değiştirici bilgilere yeni fırsatlara açık kalmasına öğrenmeği için zaman lazım. sosyal medya arkadaşlar akrabalar meslektaşlarla ilişkiler yeni bir seviyeye getiriyor. farklı ülkelerde dünyanın uzak yerlerde olabiliriz ama sosyal medyaya çok şükür hepimiz bağlantılı, farklı soruları ile hep beraber çalışabiliriz. Bence sosyal medya sınırları sürekli genişliyor.

Ebru Sanatı çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Benim için su üzerinde resim yapmayı önemli bir şey öğretirdi. Su akışı kendi yolu ve çıkış her zaman bulacak. su yumuşak ama çok güçlü aynı zamanda. en sert taş ve demir kırılabilir ve değiştirebilir. su dünyamızın her canlı şeyin içerisinde. her şey büyüyor iyileşiyor veya kırılıyor su ile beraber. biz her zaman hayat akışını yaşıyoruz ve hem iyi hem kötü şekilde bu akışın gücüsü kullanabiliriz ama bu akış dışında olmak şansımız yok. İlk önce su ile yapılmış desenlerle ne yapabilirim neyi görebilirim hangi güzelliği ve armoni bulabilirim her zaman düşünüyorum. Benim çalışmalarda bu su ile bir konuşma ve oyun var. önce doğadan veren bir resme hangi cevap verebilirim bakıyorum.

Sizce Ebru Sanatının asıl önemli özelliği nedir ? Ebru’nun daha öne çıkması için neler yapılabilir?

Hayatta ve yaşadığımız dünyada her şey insan kontrolü altında değil. Daha doğrusu söylemek için çok az şeyler bizim seçimizin bir konusu. Hatta çoğu kararımız bizim geride ilk deneğimden ve fiziksel koşullardan önceden belirlenmiş. Ebru sanatı insanın total kontrol yoku gösteriyor, suyun, havanın enerjinin resime etkisi gösteriyor. Kendimiz içindeki dışarıdaki koşulları fark ederek araştırarak oynayarak güzel şeyler yapabiliriz. Doğa en iyi yaratıcı ve armoni ve güzelliğin kaynağı. Su ile beraber yapılmış resimden doğanın yaratıcılık ve özgürlüğü öğreniyoruz.

İyi ressamlığı nasıl tarif edersiniz?

Resim izleyici ile bir konuşma. Ressam istediğin tıpkı yapabildi ise güzelliği armoni veya ters rahatsızlık acı drama hali anlatabilirdi ise ressam ve izleyici arasında resim şekilde bir bağlantı oldu ise bu ressam iyi bence. Tabi izleyici eğitimli mi sanat anlayabilen mi önemli ama iyi ressam izleyici veya kendisi çok iyi bilmesi lazım. Ressam bir resimle iyi ve netlik bir duygu yapabilirse ve izleyici bu mesajı duygusu veya düşünmeleri anlayabilirse o ressam iyi demek. Bence bu şey ressamın ve sanatın en önemli bir hedefi dir.

Resim sanatının dünyadaki stresli mesleklerden olduğu ifade ediliyor. Sizce böyle mi ? stresli yanları neler?

Stress - sanatçının işi. Sanatçı derin uyanık ve canlı yaşam yaşamak zorundadır. Onun ne kadar insan deneyimiyle zengin bir bir hayat yaşayabilir, ne kadar şok şeyler fark edebilir o kadar çok fikir be bakışları eserlerine paylaşabilir. Hayat her zaman stresli faydalı ve zararlı stresle dolu ama bence bu kötü değil. En stresli şey sanatçı olarak para kazanmak çok zor bir şey. Başka sanatçı için kendi içerisi açtığından sonra toplumun reaksiyonu kabul etmek zor olabilir.

Ebru sanatı ile psikoloji arasında nasıl bir ilişki var sizce?

Su üzerinde resim yapmak için sabır kendi ile bağlantılı dikkatli ve odaklı olmak lazım. İstediğin olmasına planın değiştirmeye hazır olmasını lazım. Resim yapanları az kontrollü durumlarda sadece izlemeyi fark etmeyi beklemediğin sonucu kabul etmeyi öğreniyorlar.

Ebru sanatı ile ilgili bir televizyon programı hazırlamak ister miydiniz?

Rusya’da ülkenin ilk ebru sanatçı olarak çok televizyon programlarda ebru sanatı yıllarca gösterdim ve anlattım artık. Farklı ilginç araştırmalar yaptık. Mesela bir program için ebru havuzda yaptık. Bence televizyon için daha çok fazla güzel ve şaşırtıcı şeyler yapılabilir, iç mimarlık ve tasarım için bir dairede özel ebru parçalar yapılabilir. Örnek olarak yerde yapılmış ebru teknikle zemin boyaları olabilir.

Yeni Medyanın (Sosyal Medya ve İnternet) Geleneksel Medyayı (Radyo-tv gazete) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek? Yeni Medyanın sizin çalışmalarınıza etkisi nedir?

Bence yeni medyada çok önemli bir farkı var. Onlar büyük parçalı halktan ve normal insanlardan geliyor, politikadan değil. Bu yüzden tamamen çoğunluk insanlara yeni medya daha uygun, samimi ve serbest. Tabii ki onlara kontrol etmek için çok teknolojiler var ama geleneksel medyada gibi değil. En azından herkesin bir seçim var. Bence bu daha demokratik insanlara samimi ve yeni seviyede bir özgürlüğe bizi getirebilir. Ama gölge tarafı da var. Dengeli yaşamın sınırları bilmeyenler fazla bilgilerin akışından zarar alabilir, doğrunun sınırları kaybedebilir, çocukların normal ve doğal gelişim değişebilir. Yeni medya dünya için hala çok yeni ve şimdi dünya çok kullanılan yeni bir nesil gençler oldu. Bence onlar her şeyin daha kolay yapılması internette bulabilir gibi kendi hayatı planlıyorlar. Ve parçalı bu doğru tam böyle. Soruların cevapları çok hızlı bulabilirsin, uzaktan eğitim alabilirsin, daha fazla fikirleri dünya araştırmalar öğrenebilirsin… ama, gerçek gelişim için eskiden gibi aynı disiplin, sabırlık, odaklama ve sorumluluk çok önemli. Ve bu değerleri yeni teknolojinin gelişmeyle beraber biraz kaybediyor, insanları tembel oluşturuyor. Belki sonuç olarak daha önceki dünyanın insanların yüzyıllarca yarattığını yavaş yavaş kaybedecek ve yeni o kadar epik şeyler olmayacak bir süreç hatta o kadar gelişmiş teknolojinin yardımıyla. İnsan her şeyi sadece hatalardan düşmeden öğreniyor. Ve bu normal bir şey. Ne zaman çocuk yaya gitmeyi öğreniyor ve sürekli düşüyor oyunları hepsi kırılıyor biz çok heyecanlanmıyoruz çünkü başka yol yok biliyoruz, zamanla her şey yerinde olacak. Yeni medya ile biz de aynı. Bu aşamada oynuyoruz, bazı şeyler kırılıyoruz, öğreniyoruz. Bu aşama ne zaman sürecek belli değil, ne kadar çok çıkmaz yolular olacak belli değil. Bugünkü medya bize çok zengin seçim veriyor. Ben çok mutluyum ve eminim ileride yeni medyayla kocaman potansiyel ve şanslar var.

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben yoga hocasıyım, yoga dersler veriyorum. Boş zamanımda spor yapıyorum. Haftada 3-4 gün birkaç kilometre koşu yapıyorum, kendi yoga yapıyorum ve başkasının yoga dersleri katılıyorum. Yoga ile ilgili çok okuma ve araştırma yapıyorum, kendi ders sekansların gelişmeye çalışıyorum. Ailemle ve arkadaşlarımla İstanbul’un güzel yerlerde buluşuyoruz, haftada 2-3 defa gibi bu şehrin güzelliği beğeniyoruz. Sergilere, konserlere, tiyatroya geziyorum, okuyorum, düşünmeleri yazıyorum. Evime çok yakın Emirgan parkta Boğaza bakarak sıkça oturuyorum ve düşünüyorum.

Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı?

Benim en etkilendiğim kitaplar

1) Boris Akunin. Aristonomia

2) Hermann Hesse. Siddhartha

3) Ekhart Tolle. Şimdinin Gücü

4) Osho. Aşk. Özgürlük. Tekbaşınalık.

5) Haruki Murakami Dance.Dance. Dance

6) Yasunari Kavabata. Hikayeler.

7) Irvin D. Yalom. Nietzsche ağlandığında.

8) Orhan Pamuk. İstanbul - hatıralar ve şehir.

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz?

Bu bizim illerimize daha bir adım. Dünyanın birleştirmeli ve daha özgür illerimize…



Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Ben sanat bir dil olarak kullanmak istiyorum. Bu dil dünyada ülkeler arasında barış ve anlayış için en evrensel ve uygun bir dil dir. Benim resimlerle çalışmaya devam etmek istiyorum, ve ileride daha esnek ve gelişmiş insanları gibi boya suyla beraber edilmiş doğadan bir ders gibi çok faydalı dır. Bizim dünyada doğal ve gerçek şeyler sürekli azaltıyor ve benim resimlerdeki doğaya bir bağlantı var. İnsanlara su gibi akan olmak ve hayal gerçekleştirmeye yol bulmak, kendi gerçek canı keşfetmek için bir hatırlatıcı.

Eğitim ve entelektüel eğelenme projelerde katılmayı veya organize etmeyi düşünüyorum. Bence hepimizde dünyanın değiştirmemizin sorumluluğumuz var ve aynı zamanda hiç bir zamanda gibi geleceğimiz belli değil. Ben yaşamak istediğim dünyayı kendim için ve çocuklarım için yaratıyorum. İleride aynı düşünen insanlarla beraber çalışmak istiyorum. Birkaç kişi bulursam biz daha çok yapabiliriz. Akıllı, yetenekli, çalışkan insanları bulmak desteklemek bol şanslar vermek istiyorum.

Röportaj ve fotoğraflar: Cengizhan KAYA