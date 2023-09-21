İlknur Bektaş'ın yazdığı “ANA-DOLU Milli Mücadele’nin Cesur ve Kayıp Kadınları" oyununda, Milli Mücadele sırasında kadınların zafere giden yolda gösterdikleri mücadele ve çaba anlatılıyor.

Sizlere minnettarız…

Halide Onbaşı, Üsteğmen Kara Fatma, Şerife Bacı, Halime Çavuş, Gördesli Makbule Nazife Kadın, Sancak Çavuşu Pembe ve daha niceleri… Onlar Milli Mücadele’nin kadın kahramanlarından sadece bir kaçı… Bu kahramanları saymakla bitmez. Kimi cephede yer aldı kimi ise cephenin gerisinde. Hepsinin tek bir amacı vardı: O da gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak.

Bizler bugünlerimizi onlar gibi vatanına sahip çıkan nice kahramanlara borçluyuz. Her zaman onlara minnettarız ve saygıyla anacağız. Şimdi ise Milli Mücadele’nin kadın kahramanlarını tanımamızı sağlayan yazar İlknur Bektaş’tan bahsedeceğiz sizlere. “ANA-DOLU Milli Mücadele’nin Cesur ve Kayıp Kadınları” oyununu, kitaplarını ve tüm merak edilenleri röportajımızda derledik.

ANA-DOLU Milli Mücadele’nin Cesur ve Kayıp Kadınları

Yazar İlknur Bektaş, ”Tiyatromuzda, Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarının cephede ve cephe gerisindeki insanüstü çabalarını anlatıyoruz. Bu oyunla birlikte herkesin bu kahramanlarımızı tanımasını amaçlıyoruz. Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarının, toplumumuzda yeterince tanıtılmadığının, bilinmediğinin farkındayım. Eğitim hayatımız boyunca bizler sadece belli başlı erkek kahramanları ve askerlerimizi dinledik. Tabii ki saygıyla ve hüzünle onları da andık ama gönül isterdi ki onların yanında ve arkasındaki kişileri de tanıyalım. Çünkü başarıya giden yolda cephe gerisindeki kahramanların da büyük faktör olduğunun hepimiz farkındayız. Halide Edip gibi belli başlı isimler sadece ön plana çıktı. Şerife Bacı, Üsteğmen Kara Fatma ve onlarca fedakâr kadın kahramanların adlarını bilmiyorduk. Biz kendi kahramanlarımızı televizyonda, sinemada, tiyatroda hem görmedik hem izlemedik hem de doğru düzgün tanımadık. Ben de en azından bir kadın yazar olarak, kadın kahramanların hayatlarını, yaşadıkları dönemi, süreci ve bize örnek olacak cesaretlerini anlatmak istedim. O yüzden Milli Mücadele'nin cesur ve kayıp kadınları kitabını (2017) de yazdım. Daha sonra bu kitabı bir tiyatro oyununa çevirdim.” dedi.

“Yüzlerce kadın kahramanı toplumla tanıştırdım”

Bu oyunu yazarken kendi kitabından faydalandığını dile getiren Bektaş, ‘’Ben yaklaşık on beş yıldır Milli Mücadele’nin kadın kahramanlarını araştırıyorum. Milli Mücadele'nin Kadın Kahramanlarını Anma, Araştırma ve Yaşatma Derneği’nin kurucusu ve başkanıyım. Bu derneği kurarken amacım insanların adlarını bile bilmedikleri, mezarları kaybolan birkaç ismin dışında hiç kimsenin tanımadığı onlarca, yüzlerce kadın kahramanı toplumla tanıştırmak ve o saygıyı yaşatmaktı. Bu yüzden kendi aradığım kaynağı topluma ben kazandırmış oldum. Çünkü maalesef benim aradığım nitelikte, birkaç örneğin dışında bu kadar teferruatlı kaynak yoktu.” ifadelerini kullandı.

“Her birinin hikâyesi birbirinden sarsıcı”

Bektaş, ”Her kadının hikâyesi birbirinden acıydı. Eşine kavuşamayan elleri kınalı gelin Gördesli Makbule de çok içimi acıttı. Üsteğmen Kara Fatma'nın vefasızlık karşısında bir anlamda fakruzaruret yaşayarak ölmesi de beni çok ağlattı. O kahramanlardan biri de Giresunlu Pembedir. Pembe cepheye gidip geri geldiğinde kocasının düğün hazırlıkları yaptığını görüyor. Bir kadın olarak bu hikâye de beni çok sarsmıştı. Bir hüzünlü hikâye de şudur: Kastamonulu Halime Çavuş saç örgülerini kesip sandığa koyuyor ve cepheden dönene kadar da kız olduğunu hiç kimseye anlatmıyor. Mustafa Kemal Atatürk, Halime Çavuşla karşılaştığında onun kız olduğunu sezer. Paşa ona, “Bana kafa kâğıdını (nüfus cüzdanını) verir misin?” diye sorar. Paşa'ya yaklaşıp şöyle der: Komutanım sakın beni arkadaşlarımın yanında mahcup etme. Onlar beni Halim Çavuş olarak biliyorlar. Oysa nüfus kâğıdın da Halime yazıyordur. O dönem cepheye gidip dönemeyen kahramanların acı hikâyeleri beni çok incitmiştir. Her birinin hikâyesi birbirinden sarsıcıdır. Toplumun bu birbirinden yüce gönüllü kadınlarımızı tanıması ve bu vefayı göstermesi gerekir.” diye görüşlerini belirtti.

Bektaş, savaş sırasında kadın kahramanlarımıza düşen roller neydi sorusuna ise şöyle yanıt verdi: ‘’Seferberlik emri ilk başta kadınlara gelmemişti. Fakat sonra birçok cemiyet ve dernek kuruldu. Bu dernekler, evlerinde olan kadınların yardıma gelmesini istedi ve kadınlar arasında bir seferberlik başladı. Örneğin Kastamonu'da en az üç bin kadının toplanıp dünya ülkelerine telgrafla, erkeklerinizi ülkemizden çekin yoksa biz gereğini yaparız diye bir ültimatomları var. Dünyada bugün bile üç bin kadının toplandığı bir miting yoktur. Üç bin kadın ciddi bir sayıdır. 1922 yılında bunu yapmak, o devrin kadınları için büyük bir başarıdır. Bu kahramanlarımızın hepsi biz ne yapabiliriz diye konuştular, düşündüler ve ellerinden ne geldiyse yaptılar. Miting yaptılar, cephede bulundular, cephe gerisinde hasta baktılar, mühimmat taşıdılar ve tıpkı bir mühendis gibi demir yollarında demir ağlar ördüler. Yani herhangi bir vazife onlara sunulmadı. Onlar nerede hayat kurtaracak bir şey varsa koştular. O yüzden her görevi de aldılar. Üsteğmen Kara Fatma komutanlık yaptı. Münevver Saime adında dört dil bilen bir öğretmenimiz vardı. Şifreli mesajları okuyup, çevirirdi. Eğitimli kadın kahramanlarımız vardı ve bunlar Anadolu'yu öyle bir ayaklandırdılar ki herkes birlik oldu.’’

“O dönemin bütün kadınları kahramandır”

Bektaş,” Türkiye Cumhuriyeti'nde cepheye giden ve cephe gerisinde olan o dönemin bütün kadınları kahramandır. Yani cephe gerisinde hasta bakan da, seyyar hastanelerde çorba kaynatan da, mühimmat taşıyan Şerife Bacılar gibi onlarca yüzlerce kadın canla başla mücadele etti. Birileri rol model alınacaksa dünya ve Türk toplumu önce kendi kadınlarını almalıdır.” dedi.

“Ben her izlediğimde çok duygulanıyorum”

Ben oyunu her izlediğimde çok duygulanıyorum diyen Bektaş, ”Kendi yazmış olduğu oyuna insan ağlar mı? Ben kendi yazdığım kitaplarda da ağlıyorum. Çünkü kahramanlarda, hikâyelerde hepsi gerçek hayattan alıntıdır. Bazen oyun sergilenirken arkada bir yerde oturup insanların reaksiyonlarına bakıyorum. Bir gün önümdeki bir amca, bir teyzeye diyor ki bunu yazan gâvur olmalıdır. İnsan bu kadar merhametsiz olur mu? Bu kadının nedir çektiği diye sinirleniyor. Demek ki o kadar oyuna kendini kaptırdı. Sonra sahneye çıktığımda dedim ki size hissettirdiklerimizin hepsi aslında gerçekti. Bunların hiçbirisini abartmadım ve bu kadınlar gerçekten ağır eziyetlere göğüs gerdi, bazıları işkence görerek öldüler. Acı çektiler ama tek hayalleri vardı o da namuslu bir şekilde bizden sonraki nesillerin rahat yaşamasıydı. O gün ve her seyir sonrasında insanlar duygulanıyor, bir yandan büyüteç tuttuğumuz yakın tarihimizi tanıyor, çekilen cefaya empati yapıp ağlıyor ve gurur duyarak alkışlıyorlar. Oyunu ben yazdım, yıllar süren araştırma sürecimin sonucunda bir kitabım da vardı aynı isimde (Milli Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları). Bu kitabın sahneye taşınmasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün ciddi desteği var. Onlara sonsuz müteşekkirim. Oyunumuz Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye taşındı. Yönetmenimiz sevgili Sezai Yılmaz ve muhteşem ekibi Cumhuriyet’in 100’üncü yılına yakışır unutulmaz bir oyun ortaya koydular. Şu ana kadar oyunumuz 30’uncu gösterimini yaptı. En başından beri emek ve alın teri ile yoğrulan hikâyemizin nihayetinde başarıdan başarıya koşması tabii ki beni ve tüm ekibimizi çok mutlu ediyor ve gurur duyuyoruz. Bugüne kadar Milli Mücadele'de Türk kadınlarının neler yaptıklarını gün yüzüne çıkartmak için yüksek kalitede ses, ışık, dekor, kostüm, oyunculuk ve sahne zevkiyle birleştirerek güzel bir çalışma yaptık. O yüzden öğrencilerin, gençlerin, yetişkinlerin, tarih meraklılarının ve Türk kadınlarıyla ilgili merakı olan herkesin izlemesini isterim. Bir de kültür ve sanata destek vermek için herkesi bu oyuna bekliyorum. ”dedi.

Gördesli Makbule romanı Altın Kalem ödülünü getirdi

Bu kitapta İzmir işgal olduktan sonra Manisa, Balıkesir, Aydın ve civarındaki işgaller sonrasında toplumun nasıl ayağa kalktığını, nasıl dayanışma içerisinde olduklarını ve işgale susmayan gençleri anlattım diyerek sözlerine devam eden Bektaş, ‘’O coğrafyada yaşayan kadınların nasıl birbirlerine kenetlendiğini ve neler yapabildiklerini görüyoruz. Aynı zamanda Makbule'nin aşk hikâyesinden de bahsediyorum. Makbule istemeye gelen Halil Efe'ye ben de cepheye geleceksem eğer evlenmeyi kabul ederim diyor. Efe ve beraberindekiler önce bu durumu kabul etmiyorlar. Gencecik gelinlerin, güzeller güzeli kızların dağlarda, tepeler düşmanın önünde ne işi var diyorlar. Fakat buna rağmen Makbule kararından vazgeçmez ve kazanır. Sekiz buçuk ay eşiyle beraber askerlik yapar. Makbule’nin iyi bir nişancı olduğunu öğrenen Yunanlılar bir tim kurup onu pusuya düşürür ve alnından vurur. Çok kısa bir süre sonra Halil Efe’de onu vuranlardan intikamını alırken şehit olur. Kitaplarımla birçok ödül aldım. En son Gördesli Makbule ile Altın Kalem ödülü, Sancak Çavuşu Pembe ile Yaşam Boyu Altın Yazar ödülünü, tiyatro oyunum ile Kültür ve Turizm Bakanlığının seçtiği, sahnelenen Türk Oyun yazarları arasında ilk sekiz kişi olarak Sayın Bakan Yardımcımızdan ödül aldık. Cidden büyük gurur duydum.” diye konuştu.

“Kara Fatma'nın hikâyesi sinema filmine dönüşecek”

Son olarak çok ses getiren ünlü kitabı Kara Fatma’nın hikâyesi üzerinde kalabalık bir ekiple uzun zamandır çalıştıklarını belirten Bektaş, ‘’Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destek verdiği özel bir çalışma. Bu projeye sivil toplum kuruluşlarının da çok büyük ilgisi var. Bu yıl çekimlerimize başlayıp sinemaya uyarlamayı planlıyoruz.’’ dedi.