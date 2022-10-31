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TANER: “90’ların bir parçası olarak anılmaktan mutluluk duyuyorum”

YAĞMUR TANYILDIZ'ın röportajı için tıklayınız...

31 Ekim 2022 Pazartesi 10:22
TANER: “90’ların bir parçası olarak anılmaktan mutluluk duyuyorum”

Taner Yazıcı ile bir araya geldik. Siz onu kısaca “Taner” olarak biliyor olabilir ve kendisini 98’deki klibinde telefon kulübesinde söylediği “Affetmedim Kendimi” ile tanımış olabilirsiniz. Ama benim favorim olan “Aynı Perde”yi de eğer hala dinlemediyseniz bu röportajı okurken bir yandan da o şarkıyı açmanızı tavsiye ederim. Taner dinleyicilerinin YouTube’ta şarkılarının altına yaptığı “nerede bu adam” yorumlarını okuduktan sonra kendisine röportaj teklifi götürdüm. Tüm Taner dinleyicileri; Taner hala burada!

Şarkılarınızın altındaki yorumlardan birinde “Dünyanın sonuna kadar 90’lı yıllar konuşulacak” yazmıştı bir dinleyeniniz. Siz de o konuşulan 90’lı yılların içindesiniz şarkılarınızla. Hala dinleyip yorumlarını yazıyorlar şarkılarınıza, hatta “beğenin hatırlayıp yeniden gelip dinleyeyim” diye birçok yorum okuyorum. Nerelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz şimdilerde?

Merhabalar Yağmur Hanım. Yaklaşık 14 senedir Bursa'dayım. Müzik hayatım devam ediyor. Bar programları, konserler ve organizasyonlarda sahne almaya devam ediyorum.

Bu ülkenin altın nesli tartışmasız 90 kuşağıdır deniliyor. Sizce de öyle mi? O yıllarda şarkılarınızla yer almak nasıldı? Mutlu muydunuz?

90'ları altın nesil olarak tabir etmek ne kadar doğru onu tam kestiremesem de müzikte üretimin büyük bir hızla arttığı, yeni şarkıcıların piyasaya çıktığı bir nevi başlangıç dönemi idi 90'lı yıllar. Günümüzde de her gün yeni bir şarkıcı ya da şarkı ortaya çıkmaya devam ediyor. Şarkı söyleyenler ya da söylemeye hevesli olanlar için popüler yarışma programları yapılıyor hatta. Bana göre 90'ları daha özel kılan o dönem yapılan naif ve kaliteli işlerin fazlalığı, genç bir jenerasyonun müzik piyasasına ilk kez adım atması ile farklı ve güzel alternatiflerin ortaya çıkması idi. Şimdiki hızlı tüketim alışkanlıklarının o dönem olmaması nedeni ile büyük bir ilgi ile karşılandı. Ben de o dönemin bir parçası olarak anılmaktan elbette mutluluk duyuyorum.

“Affetmedim Kendimi” hala bir efsane bence… Herkes dinlemeye, paylaşmaya, Youtube’ta şarkının altına günlüğüne yazar gibi yorumlar yazmaya devam ediyor. Sizin favori şarkınız hangisiydi? “Benim için yeri başka” dediğiniz şarkınız var mı? Benim favori şarkım “Aynı Perde”

"Affetmedim Kendimi" ilk albümüme ismini de veren çok etkili bir şarkı. Hakan Yonat ile çektiğimiz telefon kulübeli klip ile şarkı da bütünleşince insanların hafızalarında kalıcı bir yer sağladı. Ancak Aynı Perde de aynı şekilde çok sevilen bir şarkı oldu, benim de favorilerimdendir. Klipsiz kalmasına gönlüm razı olmadığı için o dönem Aynı Perde'ye kendim bir klip çekmiştim.

 “Nereye kayboldu bu adam” diye düşünenler için, nereye kayboldunuz?

Bu dönemde kaybolmak aslında çok zor Yağmur Hanım. Bulmak isteyen sosyal medyadan sizi anında bulabiliyor artık. Ben de aslında söylediğim gibi müzikten kopmadım. Bursa'ya yerleştim ve burada müzik çalışmalarıma devam ediyorum.

Kırgın ya da kızgın olduğunuz bir şeyler ya da birileri var mı?

Kimseye kırgın ya da kızgın değilim. Ama eleştiri yapmak gerekirse söyleyecek birkaç şey bulabilirim sanırım. Eski ile bu günü kıyaslama yapacak olursak şimdi şarkı tanıtımlarının, radyolarda çalınmasının belirlenmesinin ya da TV programlarına katılımların maalesef tamamen maddiyatla yürüdüğünü söylemek mümkün. 90'lı yıllarda yaptığınız bir şarkı halk tarafından sevildiğinde radyolar listelerine hemen alırdı, TV programlarına davet edilirdiniz. Bu farkı ilk olarak 2010 yılında yaptığım single çalışmamda da hissetmiştim. İnisiyatifin artık yerini maddi güce bıraktığı dönemleri yaşıyoruz.

Bir yorum okudum şarkınıza yapılmış; “Taner’e bu şarkıları söyleten kim bulsun beni, ne kadar şanslı olduğunu birinin anlatması lazım sanırım” demiş. O dönemde öyle içten söylemenize sebep var mıydı? Sevdayı da ayrılığı da öyle güzel yansıtmışsınız ki… Özel hayat da soralım hazır sizi bulmuşken.

Sevenlerimiz, dinleyenlerimiz bazen böyle ilginç ve güzel yorumlar yapabiliyorlar. Ben de keyifle okuyorum. Şarkı söylerken zaten sözlerdeki duyguyu yansıtabildiğiniz ölçüde başarılı oluyorsunuz. Başarabilmişsem ne mutlu bana. Özel hayatıma gelince… İlk albümümü yaptıktan kısa bir süre sonra evlendim. Eşimle hala uyumlu ve güzel bir beraberliğimiz var.

Yeni şarkılar gelecek mi? Sizi yeniden yeni şarkılarla görmek istiyoruz.

Bana en çok sorulan soru bu sanırım. Birkaç demo hazırladım. Birkaç kayıt aldım. Daha fazla uzatmadan umarım en kısa zamanda bitirerek sevenlerime ulaştırmak istiyorum.

Dinlemek isteyenler için sormak isterim, şu an sahne aldığınız yerler var mı? Varsa paylaşır mısınız?

Sahne programlarımı instagram hesabımdan sürekli paylaşıyorum. Şu an Bursa'da haftanın iki günü bar sahnesi yapıyorum. Hafta sonları ise özel organizasyonlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yılda birkaç kez şehir dışı konser ve çeşitli etkinliklere katılıyorum. Beni dinlemek isteyen sevenlerim, sosyal medyadan beni takip ederek program takvimimi görebilirler.

Bundan sonraki hayalleriniz neler?

Yeni şarkılar ile sevenlerime ulaşıp bol bol konser vermek benim sürekli ve en mutlu edecek hayalim. Ayrıca ülkem için bolluk bereket ve huzur temenni ediyorum.

Sizi tanımak çok güzeldi, şarkılarınızı çok seven ve dinleyen biri olarak bu röportajı yapmak da benim için büyük mutluluk… Tekrar röportaj teklifimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Çalışma hayatınızda başarılarınızın devamını diliyor, tüm okuyucularınıza ve takipçilerinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.

Önce Vatan Gazetesi

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