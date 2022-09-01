Süper model Sharin dünya podyumlarında

Zeki, naif, çok duyarlı, ruhu çok zengin ve derin, şükrün sevginin mucizesine erişmiş, güzel yürekli, çok yönlü insan, süper model Sharin ile samimi röportajımıza buyrun;

Sevgili Ferhat Şirin siz dünyaca ünlü bir model ve çok sevilen bir insansınız , öncelikle moda sektörüne nasıl başladınız ve sizin için ne ifade ediyor? Bu anlamda model olmak isteyen gençlere ne önerirsiniz ?

Sharin: 7 yıl önce Mercedes-Benz Fashion Week'te baş manken olarak Önder Özkan defilesinde açılış ve final mankeni olarak podyuma çıktım. Androjen model olduğum için ve Mercedes-Benz Fashion Week dünya fashion week'lerin ana sponsoru olduğu için dünyadan bir çok gazeteci ve foto muhabiri izlediler. Androjen kimliğimden dolayı uluslararası basında geniş yer alınca ve dünya modasında cinsiyetsiz olmasından dolayı büyük ilgi çekti ve yankı uyandırdı. Amerika'da yayınlanan bir dergi ile yaptığım röportaj sonrası Los Angeles Fashion Week'ten davet aldım fakat o süreçte covid sebebi ile gidemedim. 3 yıldan beridir fashion week'ler izleyicisiz olduğu için izleyicisiz podyuma çıkmayı da enerji olarak doğru bulmuyorum. İnşaallah yakında izleyicili fashion week'lerde olmak ümidiyle. Manken olmak isteyen gençlere önereceğim de bu sadece fiziksel bir durum değil kendilerini sürekli geliştirmeleri ve iş disiplini ve iş ahlakı ile birlikte yapamayacakları hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorum.

Çok yönlü bir insansınız gazeteci kimliğinizi de anlatır mısınız ?

Sharin: Şov dünyasına müzisyen olarak başladım. Sevgili Müjde Ar'ın dinlemesiyle o tarihin en büyük organizatörü ile anlaşma yaparak Müjde Ar'ın da soyadımı Şirin olarak değiştirmesi ile müzik hayatına girdim. Eğlence sektörü masaüstü eller havaya göbek atmalar başlayınca sahneyi bıraktım ve gazetecilik mesleğine başladım. Mert Fırat, Oktay Kaynarca, Okan Bayülgen, Kadir İnanır, Mahsun Kırmızıgül, Olgun Şimşek, Ediz Hun, Cüneyt Arkın, Metin Akpınar, Hülya Koçyiğit, Şevval Sam, Halil Ergün gibi kendi mesleğinde yıldız olmuş bir çok konuk aldım ve onlara evren bilimi, fizik, metafizik ağırlıklı tarihler boyunca okunacak sorular sordum nedeni ise dünya döndüğü müddetçe okuyan herkesin bilgi dağırcıkları için bu tarz farklı bir gazetecilik yaptım.

Sizi Ferhat Şirin olarak tanıdık, isminizi değiştirme kararı aldınız Sharin olarak anılmayı seçtiniz, duygu ve düşüncenizi anlatır mısınız ?

Sharin: Evet radikal bir karardı. 2 yıl gibi bir süre ruhumda imgeledim. Önce kendime kabul ettirdim bu değişimi ruhumda onayladım ve bu konu ile ilgili bir çok dostumla değişimi paylaştım. Çok mutluyum ki hepsi çok olumlu baktılar ve bu değişimle yanımda olduklarını söylediler. Her birine ayrı yarı teşekkür ediyorum.

Yakında bir sinema filminde baş rolde izleyeceğiz sizi, konu hakkında bilgi paylaşabilir misiniz?

Sharin: Geçtiğimiz kış boyu oyunculuk ile ilgili eğitimden geçtim eğitimim halen devam ediyor. Şu süre deneme çekimlerindeyim. Kadroda bir tek ben model olduğum için ön çekimlere adapte olmam adına benimle ön hazırlıklarını daha iyi adapte olmam ve daha iyi kadroya uyum sağlamam ini öncelik tanıyorlar. Bunun dışında film ile ilgili konuşmamız şirket tarafından yasak olduğu için bununla ilgili daha sonra daha geniş röportaj yapabiliriz.

Buğday derneği'nin projesi olan Şişli Organik pazarımdasınız 16 yıldır gerçekten tebrikler gönülden ve sizi ünlü isimlerde daima destekliyor , bu projede nasıl yer aldınız?

Sharin: Rahmetli Viktor Anaisas'ın projesi olan buğday derneğini adı altında geçtiğimiz aylarda 16. yılımızı kutladık. Büyük bir emekti. Tüm gönüllüleri ve buğday derneğini ve organik beslenen herkese bu proje için çok teşekkür ediyorum. Organik tarım bir lütuf değil bunun özü zaten böyleydi. GDO'muz ile oynadılar ve sonrasında su ardından oksijenimiz ile oynadılar. Dünya insanlarına pek yaşamak hakkı tanınmak istenmiyor. Bunun detaylarını açmaya gereke yok herkesin bildiği şeyler bunlar.

Biliyorum hep sağlıklı yaşamanın, güzel gönüllü olmanın , şükretmenin mucizesini yakalamış bir insansınız, hayata bakışınız nasıl ?

Sharin: Evet organik besleniyorum. Bu bende kronikleşmiş bu durum ve tamamen ekolojili yaşıyorum. Evet şükretmenin mucizesini yakalamış durumdayım. Yaşamın bir mucize olduğu ilmine vardım. Sonu olmayan öğrenmeye de devam ediyorum. Organik yaşam gibi ilim ruhumda kronikleşmiş bir durum.

Hedefleriniz projeleriniz neler ?

Sharin: America Fashion Week, Paris Fashion Week, İtalya Fashion Week için hazırlanıyorum. Kısmet olursa önümüzdeki aylarda bir moda çekimi olacak. Onun için ciddi çığlık atarak spor yapıyorum. Modellikle ilgili gençlere önerdiklerimin hepsini kendim de uyguluyorum.

İyi insan olmak ne demek sizce ? Hayat felsefeniz nedir ? Çok sevdiğim için bakışınızı tekrar soruyorum.

Sharin: Adalet merhamet ve koşulsuz sevgi ve paylaşmak ile olduğuna inanıyorum ve böyle yaşıyorum. Dünyada bu kaosun sorunu da adaletsizlik, merhametsizlik ve sevgisizlikten geliyor. Bunun için de çok üzgünüm.

Dünyadaki en önemli defilelerde yer almak sizi nasıl hissettiriyor ?

Sharin: Müthiş keyifli, ruhumu podyumda çok özgür hissediyorum. Her bir adımım bedenim ile ruhumun ve tüm elementlerim ile birlikte birleştiğini hissediyorum. O yüzden yürümek değil hissederek yürüyorum. O yüzden izleyicilerime enerji, frekans ve titreşim geçiyor. Bu konuda da medyaya çok teşekkür ediyorum süper model unvanı için.

Ülkemizi moda çekimleriniz ile tanıtıma devam edecek misiniz ?

Sharin: İki yıl önce başladı. Ege ve Fethiye'nin tarihini tanıttım. Moda tarihini moda çekimi ile bütünleştirip tanıttık. Ülkem ile ilgili yapabileceğim uluslararası platformda her zaman varım.

Röportaj: Funda Akosman