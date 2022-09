SULTAN ERDİNÇ ile Sanatına Dair Söyleşi  

ZAMBAK KARABAY

*Sultan hanım merhaba... Nasılsınız? Okuyucularımıza kendinizi tanıtır mısınız?

Merhaba Zambak Hanım teşekkür ederim. 1983 Ankara doğumluyum. Klasik bir söylem olmakla birlikte çocuk yaşlarda resim yapmaya başladım. Ortaokul’da ilk tablomun o dönemde okulumuzda açılan sergide bir okul müdürü tarafından satın alınması resim hayatımın ilk adımları olmuştur. Öğretmenlerimin teşvikiyle resim yarışmalarına ve okul sergilerine katıldım. Arkadaşlarımla oynadığım oyunların gizli kahramanı artık hep ressamlar olmaya başlamıştı. Sonrasında eğitim hayatım boyunca çocukluktan gençliğe geçen süreçte birçok okul sergisine katıldım resim yapmayı seviyordum. Her geçen gün kendimi daha da geliştirdim. Ancak beni ateşleyen bu sergiler değil “20’li yaşlarımda Ankara’da bir liseye destek olmak için katıldığım faaliyette Ankaralı bir ressamın tablomu satın alarak “sakın sanatı bırakmasın kendine ait tekniği var” notu oldu. Her ne kadar kendisi ile tanışma fırsatı bulamamış olsam da hayatımın mihenk taşı olan gizemli ressama her zaman minnettar kalacağım. Halen bir kamu kuruluşunda çalışıyorum. Resim çalışmalarıma home atölyemde devam ediyorum.

*Ankara’da oturuyorsunuz… Eserlerinizin sergilenmesi için diğer şehirlerde de katılımlarınız var… Sizce en duyarlı (faydalı-tanıtıcı) olan şehir hangisi oluyor?

Evet; birçok şehirde karma sergilere katıldım. Her şehrin ayrı bir hikâyesi ve melodisi var. Benim için rengârenk dürtüleri oldu ama itiraf etmek gerekirse İstanbul’un yeri her daim ayrı.

*Sanat eğitiminiz var mı? Varsa artıları ve eksileriyle değerlendirir misiniz? Sizce sanatçı olabilmek için sanat üzerine eğitim almak yeterli ve gerekli midir?

Atölyelerde 12 yıldan fazla eğitim aldım. Bu işin tozunu atölyede yutanlardanım. Kendimi bulduğum beni ben yapan özgür olduğum yerdir. Sonrasında özgün çalışmalarımla galerilerin ısrarları üzerine sergilere katılmaya başladım. Sanatı eğitim ve yetenek olarak ayırmak yerine sınırları ve kalıpları yok eden bir birleşimin gücüne inanıyorum.

*Sanatın iyileştiren ve bütünleştiren gücü hakkında ne söylemek istersiniz?

Sanatın ruhu ve bedeni iyileştiren bir gücü olduğuna bunu yaşayan biri olarak kesinlikle inanıyorum. Hayatın bize getirdiği tatsız tecrübelere, fırça darbeleri ve renklerle dokunmak kime kötü gelebilir ki. Ayrıca resim bakmayı değil görmeyi öğretti bana. Dünyaya benim gözlerimle bakmanızı çok isterdim. Evrendeki mucizeye altın oranla şahit olmanın tadı çok farklı.

*Geçmiş dönem çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Okuyucularımıza öğretici bilgi olacaktır...

Yurtiçi ve yurtdışında 20’den fazla karma sergi, festival ve dünya barışı adına sanat etkinlerine katıldım. Son dönemde 2021 Ukrayna Uluslararası Sanat Festivali, Kolombiya 2021-2022 Uluslararası Dünya Barış ve Sanat Etkinliği ve 2022-2023 Uluslararası Dünya Barış ve Sanat Etkinliklerinde yer aldım. Uluslararası Sanat ve Sanatkârlar Derneği (SAKÜDER) üyesiyim.

*Ne tür resimler yapıyorsunuz? Tema oluştururken hangi konuları işliyorsunuz?

Hayatın ve insanların dışarıdan bir izleyicisi olarak gözlemlerimi, tutkularımı, insanların gözlerinde gördüğüm duyguları özgün olarak tasarlıyorum. Alegori betimlemesini kullandığım söylenir. Temam kısaca yansıma olarak adlandırılabilir. Soyut kavramlar ve insanların ruhlarında gizlenen belki de kendilerinden bile sakladıkları hayata dair izler beni etkileyen faktörler olmuştur.

*Sanatınızı icra ederken çok detaylı çalışma yapmanız gerekiyor mu?

Evet; eskiz hazırlamadan tuvale geçmeyenlerdenim. Eskizi hazırlama aşamasında içerik, anlam ve kompozisyon bakımından zengin bir araştırma yapıyorum. Ve nihayetinde yolculuğu tuvalde bitiriyorum.

*Katılmış olduğunuz sergilerde eserlerinize dair duyarlılığı nasıl görüyorsunuz?

Her serginin büyüsü farklı oluyor. Sanatseverlere istediğim duyguyu aktarabilmek, duygusal bir bağ kurmak, resimlerimi yorumlarken kendilerinden bir şeyler bulmaları gerçek bir haz. Her fırça vuruşunuzda ruhunuzu sanatsevere yansıtıyorsunuz ya işte bu olağanüstü bir his. Ama hepsinden öte en çok hoşuma giden “daha önce hiç böyle bir resim görmedim” cümlesi oluyor. “Özgünlüğün lezzetini” işte bu cümle oluşturuyor.

*Sanatınızın tanıtımını yaptığınız medya hesabınız var mı? Varsa faydalı oluyor mu?

İnstagram hesabım var @sultanerdinc

*Yurt içi ve yurt dışı sergilere katılıyorsunuz… Değerlendirme yaptığınızda sizce eserler ve sanatçılar için Artı - Eksi neler söylemek istersiniz?

Yurtdışından gelen sergi teklifleri, küratörlerin ilgisi ve çalışmalarımın beğenilmesi beni çok mutlu etti. Ukrayna festivalinde tablomun ilk on dakika içinde satılması ve diğer sergilerimden gelen beğeniler hem mahcup hem mutlu etmiştir. Bir sanatçının alabileceği en büyük ödül bu olsa gerek. Türk bayrağımın yanında eserimle ülkemi temsil etmenin tadı çok farklı.

*Halen devam eden Pandemi dönemi çalışmalarınızı etkiledi mi? Eser üretmenize etkisi oldu mu?

Pandemi dönemi benim için üretimde bir fırsat oldu. İnsanlık için büyük bir ders, hayata gelme amacımızı ve doğanın ne kadar cömert olduğunu hatırlattı bize.

*Katılım sağladığınız sergiler sanatsal gelişiminize etkili ve faydalı oluyor mu?

Çok faydalı oluyor. Sanatçı arkadaşlarımın eserlerini inceleme fırsatı inanılmaz keyifli ve her bir eser yeni bir keşif, yeni bir macera aslında. İmgeleme, doku ve farklı kompozisyonları incelemek çalışmalarımın tasarımı için oldukça faydalı oluyor.

*Gelecek günlerde katılım sağlayacağınız sergiler var mı? Sanatseverlere bilgi olur…

Dubai’ de sergi ve fuar projemiz var. Yoğunluktan dolayı katılamadığım ama söz verdiğim Bağdat çalışmamız var ayrıca Viyana’da sergi açmak istiyorum. Bireysel olarak hareket edince zamana yayılan bir etkinlik olacak. Gelen teklifleri değerlendirmeye halen devam ediyorum. Bu güne kadar olan bütün sergilerime gelen teklifler üzerinden katıldım fakat kişisel sergimi de en kısa zamanda açmak istiyorum.

Yakın zamanda katılmış olduğunuz SAKÜDER serginiz sizce nasıldı? Bilgi verirseniz sanatseverlere duyarlılık olur…

Uluslararası İstanbul Sanat Buluşması Resim Sergisi Dolmabahçe Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi’nde gerçekleşti. Müzenin enerjisi ile sergi birleşince çok keyifli oldu. Çok değerli hocalarımızın da katıldığı 77 sanatçıya ait 150 ye yakın eser vardı. Sanatseverlerin ilgisi ve tek tek incelenen eserlere gelen yorumlar sanatçılarımızı fazlasıyla mutlu etti. 500’e yakın davetlinin yoğun katılımıyla yapılan açılış muhteşemdi.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

Resim benim tutkuyla bağlandığım bir yaşam biçimi. Kısaca “kendini anlat dediler bende resim yaptım”. Ruhumun tablonun içinde uçsuz bucaksız bir yolculuğa çıkması eşsiz bir duygu, özgürlük alanım. Sınırların ve dayatılmış kalıpların olmadığı bu yolculuğa değerli sanatseverlerle devam etmek çok güzel.

Zambak hanım sizinle tanışmak benim için çok değerli ve bu güzel söyleşi için çok teşekkür ederim. Ben de size Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak yapmış olduğumuz bu güzel söyleşi için teşekkür ederim…