Funda Akosman Erman: Sevgili Vedat’cığım hoş geldin

Vedat Delek: Şükür kavuşturana Funda’cığım.

Şükür. 2019 inşallah hayırlı uğurlu olsun diye başlıyorum. Kitabın çok güzel, adı çok güzel, enerjisi çok güzel, “Şükret Olsun” temel bu zaten! Nereden aklına geldi bu isim?

Çok enteresan. Kitabın içinde şükürle ilgili bir bölüm vardı. Bir arkadaşımızla kitapla ilgili konuşurken bu cümleyi kitabında kullan dedi. “Aaa tamam” dedim. Ardından gazeteci arkadaşım Nilüfer Bayrı’ya; “Bak kitabımın ismi bu olacak” dedim. O da kitabın ismi için, “Bu olmasın, eksik bir şey var bu değil” dedi. Düşündü düşündü, “Şükret Olsun” dedi. Dedim “Süper yani!” O noktada çıktı ismi. İsmi tamimiyle tamamlaması gazeteci arkadaşım Nilüfer sayesinde oldu.

Sen inançlı bir insansın, o enerjiden çıkmıştır zaten diye düşünüyorum.

Evet, Tabii. Hatta geçen günlerde Facebookta eski iletiler çıkıyor ya karşımıza, bundan üç ya da dört yıl önce bir olay olmuş. “Şükür olsun, şükürler” diye yazmışım ve paylaşmışım. Hatta onu tekrardan paylaştım. “Şükret Olsun”u ben hayatımda hep kullanıyorum.

Allah hepimize şükretmeyi nasip etsin ve farkındalığımız artsın inşallah diyorum. Vedat’cım bu yeni kitabın içeriğinde neler var?

Allah hepimize şükretmeyi nasip edecek güzellikler zaten veriyor. Bizlere görmeyi nasip etsin.

Biliyorsun Funda’cığım bu benim 4. kitabım ve her kitabım içinde seninle röportajlar yaptık. Artık biraz daha ruhsal şeylere girmem gerekiyordu.

Sende belki gelişiyorsun, yürüyorsun bu yolda. Bizde biraz daha içimize dönüyoruz.

Ben de farkına varıyorum. Hep böyle bir şeyleri yaşıyormuşum evet ama duanın gücünü kullanıyorum, şükretmenin gücünü kullanıyorum. Bunların esasında ne kadar önemli olduğunun farkına vardım ve insanlara hatırlatmam gerekti.

Kitabın çok güzel! Mesajların çok anlamlı. Aslında her zaman bildiğimiz unutup farkındalığımızı yitirdiklerimizi belki orada bir cümleyle çok güzel şifreliyorsun bize. Herkes bunlar rahatlıkla yapabilir. Ama farklı olan, işte burda soru sormayı da gösteriyorsun. “Access Bars” nedir? Mucize gibi bir niyette bulunmak mı? Bunu anlatır mısın?

Şimdi birçok insanla görüşüyorum, eğitim alan insanlarla bir araya geliyorum. Bana dediler ki; “Access Bars diye bir sistem var.” “Neymiş o?” dedim. Dediler; “Soruyu soruyorsun, böyle yapıyorsun, şöyle yapıyorsun...” 1, 2, 3, 4, 5 dedim; “Bu sistem çalışıyor.” Bunun daha farklı olabilmesi için eğitim almam lazımdı. Maltepe üniversitesi Tuba Balkan Access hocası, hemen irtibata geçtim. Bana bir Access Bars ders verdi. Daha doğrusu sistemi nasıl kullanacağımı öğretti. “Niye bunu kitaba koymuyorum!” dedim. Ben hep kitaplarımda insanların hayatlarında değişikliği sağlayacak konulara yer veriyorum.

Bunu söylemekle mi sistem çalışıyor?

Evet, çalışıyor. Tabii ki orada kilit noktalar var. Kimler katkı sağlar, ben kimlere katkı sağlarım; kolaylıkla, muhteşem, alanında kilit sözler var onlarıda içine katrak koymak lazım. Hani şimdi istiyoruz ama neye kime katkı sağlayacağız o da çok önemli. Hani alma verme dengesini esasında onunla yapıyoruz. Bu kitapla ilgili ben çok Access Bars yaptım mesela, “Daha iyi nasıl olabilir” gibi işte böyle bir bebek çıktı ortaya. Ee tabii bundan sonraki kitap çok daha bir başka olacak.

Yeni kitaba hazır mısın?

Evet, yeni kitabımı Mart ayından itibaren artık yazmaya başlayacağım. Bu kitapta da astroloji öğrencilerime önemli bölümler verdim. Şöyle bir şey oldu çok kısa bir sürede ikinci baskıya gidecek. Avrupa’da ve Türkiye’de iyi satılıyor Allaha şükür. Şükürler olsun, bundan daha iyisi nasıl olur diye bakacağız.

‘Şükret Olsun’ kitabının içinde neler var? 2019 da bizi neler bekliyor?

Şimdi 2018 ile ilgili konuşurken sorunlu ve problemli bir süreç olacağını söylemiştik. Hatta diğer röportajda bana kızdığın bir bölüm var kitapta “erken seçim olacak” diye bir bölüm vardı. Röportajda da söylemedim diye bana kızmıştın. Bu yıl ise, ülkemizin öğrenmesi gereken şey, hiçbir dosta güvenmeyecek. Dostumuz yok. Dostumuz olmadığını anlayacağız ve en yakınımızdan müttefik gibi gözüken en yakınımızdan kazıklar yiyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın bir lafı vardı geçtiğimiz gün söylemişti. “Biz bize yeteriz!” IMF’den borç alma noktasına gelmiştik. İşte şifrelerim! 2019’un ana temasını sevgili Cumhurbaşkanı zaten söyledi. Kendi noktamızdan ele verip, kendi içimizde kenetlenip, hiç kimseye güvenmeden, yolumuza devam etmemiz lazım. Bu yıl ülkemizin astroloji haritası bize bunu söylüyor.

Biz güçlendiğimizde ve kenetlendiğimizde bizden güçlüsü yok.

Tabii bunu öğrenmemiz gerekiyor. Devam edecek olursak yine seçimlerde AK Parti kazanacak. Sanat camiası yine karışacak. Birtakım olaylar fazlasıyla ayyuka çıkacak. Tutulmalar çok sert olacak.

Birliğimizi sağladığımız sürece evvelallah hiçbir şey olmaz zaten...

Evet ve devlet büyüklerimize verilecek bilgilerde birtakım problemler olabilir, yanlış yönlendirmeler gibi. Bir kabine değişiklileri söz konusu olacak. Yeni bir kabine Cumhurbaşkanı ve ekibini değiştirecek. Eğitim alanında yine birtakım değişiklikler devam edecek.

2019, 2018’den daha güzel geçer diyebilir miyiz?

Hep şunu zannediyoruz, 2018 geldi geçti. 2018’in enerjisi daha geçmedi ki! 2018’in tutulmaları var o tutulmalar dönem dönem etki ediyor. 6 ay süren var, bir yıl süren var…

Evet, bu sene tutulmalar çok sert oluyor. İlkini de yaşadık zaten.

Tutulmalar çok sert olacak. Bu ay ülkemiz açısından temmuz ve temmuz sonrası ülkemiz için önemli bir dönemeç, kritik bir dönem. Zor bir dönem olacak. Ülkemizin düşmanları yine bir takım hain planlar, kışkırtmalar, halk arasında fitne sokmalar, ayaklanma değil de ses getirmeye yeltenecekler ama bizim halkımız akıllıdır bu tuzaklara düşmez. Tıpkı 15 Temmuz’da düşmediği gibi... Bu bilincin içinde olmamız gerekiyor. Farkına varmamız gerekiyor.

Ne yapmak lazım bu tutulmaları güzel geçirmek için?

Tutulma zamanları vetro dinlemek lazım. Bununla ilgili youtube kanalımda güze bir video var. Buradan herkese de söyleyelim. Ay taşı bu konuda son derece önemli. Aslında önlenmesi gereken vetrolar var. Bu önemli ve tabii tutulma öncesi ve sonrası ani kararlar alınmaması gerekiyor. Röportajı bununla doldurmayalım videoyu izlesinler orada hepsi var...

Ekonomik olarak çok riskli dönemdeyiz. İnsanlar biraz umutsuz. Bencilleşmiş, biraz kişiselleşmiş vaziyette! Sanki farklı yöne doğru gidiyor...

Evet, çünkü sağlığımızı kaybettik. Ruh sağlığımızı kaybetti. Ruh sağlığımızla beraber insanlığımızı kaybettik. Şimdi biraz belki sataşıyor gibi olacak ama on yıldır kişisel gelişim üzerine ayyuka çıkmışız.

VEDAT DELEK, HANDE ATAİZİ İLE BİRLİKTE

RUHSAL GELİŞİM OLMADAN KİŞİSEL GELİŞİM OLMAZ

Kişisel gelişimle ruhsal gelişim arasında ne fark var?

Bir insanın ruhu gelişmeden kişiliğinin gelişmesi mümkün değil. Bakıyorum kişi kişisel gelişimci kişilerin gelişimi hakkında, kişilikleri hakkında onunla bununla ilgili yorum yapıyor. Adam eşcinsel; çoluğu var, çocuğu var kendi kişiliğini geliştirememiş, ruhunu geliştirememiş, ruhunda onun DNA’sında olan kodları bilmiyor, kendinle barışmamış, karısını kandırıyor bir de kalkıyor kişisel gelişimciyim diye ortaya çıkıyor. Sen ilk önce ruhunu geliştir ve ruhundaki belki sana acı veren tarafını iyileştir. Eş cinsel olabilir, evli de olabilir ama karısını bir erkekle aldatamaz. Aldatmayacak. Eş cinsel olur, evlenir ama aldatmaz o zaman olur. Ama şimdi sen kalmışsın Ahmet’in eniştesi hakkında konuşuyorsun. Mehmet’in abisi hakkına konuşuyorsun da sen kendine niye bakmıyorsun? Sen ilk önce kendi kişiliğini geliştir. Daha güvenilir bir insan ol. Kendini kandırıyor. Kendiyle beraber insanlar da kandırıyor. Kişisel gelişim ruhsal gelişimle olur. Ruh geliştiği zaman kişilik te gelişiyor.

En büyük yolculuk içe yaptığımız yolculuk...

Elbette. Ruhun kötüyse boşa! Ben “Şükret Olsun”u astroloji ve kişisel gelişimimize katkı sağlayacağı için destekledim ve gelen tepkilerde bu alanda başarı sağladığımı bana gösteriyor. Güzel ve beni mutlu ediyor. Sen şimdi diyeceksin ki “Vedat sen kendini ne kadar geliştirebiliyorsun?” Vallahi ruhumun güzel olduğunu söyleyebilirim. Vicdanlıyım ve merhametliyim.

Röportajın başında söyleyecektim sohbet aktı, çok iyi niyetli bir insansın herkese yardım etmeye çalışıyorsun ve insanları buna teşvik ediyorsun. Bu çok anlamlı.

Yani iyilik yap iyilik bul. Ben çok mu mükemmelim? Değilim, insanım. Hırslarım var. Bazen sinirli noktalarım olabiliyor. Tabii ki önemli olan bunları çok yukarda tutmamak, törpülemek lazımdır. Ben esasında ben kendime kötülük yapıyorum, başkasına değil. Boş ver başkasına yapmayalım. O yüzden kişisel gelişimcileri de görüyorum. Eş cinsel olman problem değil karını kandırman, çocuklarını kandırman ve bunu da çok da müptezellik noktasında yaşama. Başkalarının da ilişkilerine karışma ilk önce kendine bak...

İnsanlar kendilerini nasıl şifalandırır? Zaten ipuçlarını dürüst olmakla, yardımcı olmakla verdin. Söz sende...

Hayır, sende söyleyebilirsin. “Nasıl kendimizi şifalandırabiliriz?” İlk önce doğum haritamızla bunu astroloji ile keşfedebiliyoruz. Ben kendimi astroloji ile sağlamlıyorum. Hem kendi haritama uygun hareket ederek hem de astrolojiyi ciddi anlamda inanlara kullandırarak. Bu benim hayat planımda astroloji haritamda da gözüken bir durum. Kimimiz okuyarak, kimimiz okutarak, kimimiz yaşlılara yardım ederek, kimimiz başka alanlarda... İlk önce şunu söylemek istiyorum. Kendimizi tanımak istiyorsak her şeyden önce doğum haritamız bir kere olacak. Diyelim ki vakıf değiliz, iyilik yap denize at. Geldik gidiyoruz bu fani dünyadan bir iz bırakalım, bir eser bırakalım. Adımız konuşulsun. Bu önemli değil mi?

Yıldız haritasına baktırdı

Tuba Büyüküstün, katıldığı bir davette astrolog Vedat Delek’le buluştu. Yıldız haritasına baktıran oyuncu, Delek’le özel bir seans yaptı.

Bundan önemli ne var ki zaten, Amaç anlamlı izler bırakabilmek...

Sen yıllar sonra, on yıl sonra; yirmi yıl, sonra, otuz yıl sonra Google denen noktada “Funda” ismini yazdığımızda bu röportaj, yaptığın röportajlar insanların faydasına dokunacak. İnsanlar bu bilgilerle şifalanacak.

Sen anlatıyorsun ben aracı oluyorum, işimi çok seviyorum çünkü çeşitli konularda insanları bilgilendirebilme görevini üstlenmiş oluyorum. İnşallah şifa olsun...

Bakalım bu röportajın bize sürprizi ne olacak? Bununla beraber bakalım kaç kişi yaptığımız röportajları severek okunuyor. Bu sene senin sağlık problemlerinden biraz geç kaldık. Funda iyilik yapsınlar, hayvanları sevsinler, doğayı sevsinler. Bak 21 Nisan geliyor meyve çekirdeğini bir yere gömsünler. Doğaya hizmet etsinler.

Şükret Olsun kitabında eklediğiniz buğdayları eksinler mesela çok güzeldi. Küçük ama çok etkileyici bence...

Şöyle oldu sevgili Adem ilk kitabımın sahibi.

Sevgiler buradan da kendisine...

Dedim “Adem, ben kitabımın yanında böyle bir şey” istiyorum. “Tamam, hocam” der ya o. “Tamam” dedi. DNR’da satılamadı, ulaşamayanlar var çünkü DNR buna izin vermedi. Kitapçılarda var.

Bunlar bizim özümüzde olan şeyler.

Tabii ki alan arkadaşlarım o buğdaylara sahip olabiliyorlar. Benim öğrencim var Minüre Parti annesi var sevgili Meral‘ciğim kendisine de buradan sevgiler onları öpüyorum. En önemli saatinde bereket duası okudu.

Belli zaten enerjisi geliyor.

Bereketi de güzel oldu ikinci baskısı da çıkıyor.

Maşallah.

Amin inşallah bu hızla giderse olacak inşallah. “Şükret Olsun” çok içime sinen bir kitap oldu. Beni mutlu eden bir kitap oldu. Dört tane çocuğum var birbirinden ayrılmaz ama bu başka bir şey oldu.

Enerjisi de çok güzel, astroloji o kadar önemli ki yani bu bir bilim zaten. Onunla küçük nüanslarla hayatımızı kolaylaştırabiliriz. Ne zaman neden sakınabiliriz? Ne zaman bazı girişimleri yapabiliriz. En azından herkesin birazcık bilgisi olması lazım değil mi?

Astrolojiyi kullanması lazım. Şimdi bana geçtiğimiz günlerde bir röportaj sorusu geldi “Astroloji tartışılıyor sen ne düşünüyorsun?” diye. Ben bir şey demiyorum. Beni ilgilendirmiyor. Yani böyle bir sistem var. Ben bunları yanıtlamak yerine ben bunu nasıl kullandığını bilirim ve insanlara daha fazla bunu nasıl ulaştırabilirimin derdindeyim.

Hayatımızı kolaylaştıran bir sistem sonuçta tartışmaya gerek yok...

Hayır, matbaanın gücünü tartışıyormuyuz veya yapılan bir ilacın gücünü tartışıyor muyuz? Rabbim bizi yaratırken bize o kadar güzel nimetler vermiş ki elma vermiş, armut, kiraz,... Çeşit çeşit... Bununla beraber ruhumuzu besleyecek sorunlarınızı aza indirebilecek birçok şifa kapısı da vermiş bunlardan biri de Astroloji...

Evet, bunları görebilmek önemli olan...

İster kullan ister kullanma çatır çatır çalışıyor. Tamam mı? Sen eğer hayatını düzenlemek istiyorsan bu sistemi kullan. Hep bunu söylüyorum inanmıyor. Yok efendim... Yahu gel bana, ben san sadece bir aylık plan vereyim kullan ama zamanında dediklerimi yapacaksın, ondan sonra bakayım inanıyor musun inanmıyor musun? Bir yemeğin tadını bilmeden o yemek hakkında yorum yapamazsın. Bu yüzden “Var mı, yok mu?” Bana ne yaaa… Var! Sen “yok” de o senin problemin ben “var” diyorum. Ben kullanıyorum. Ben hayatımı indirgiyorum.

Hayatında gayet güzel gidiyor maşallah gayet başarılı... İnşallah hep böyle devam eder.

Yani. Huzurluyum, en azından mutluyum. Kaygılarımdan kurtuldum. Negatif olan her şeyden kurtuldum.

Daha ne olsun... En büyük hazine...

Benim bundan büyük hayatıma tabii ki katkıları var. Yüzlerce dua alıyorum.

Ben istesem kitabımı çok pahalı bir fiyata satabilirdim. 5 TL daha fazlaya satabilirdim. “Hayır aman Adem herkes alabilsin. Aman Adem yani her gün 1 TL koyarak 20 günde koyan bir kadın benim kitabımı alabilsin. Okuyan çocuğu için kullansın.” Bu dünyayı güzelleştirmemiz lazım.

Hep beraber inşallah, iyi ki varsın.

Sen de iyi ki varsın. Bu dünyayı sevgi ile bilgi ile dönüştürmek lazım.

Ve inançla...

Evet tabii ki. Şükürler olsun bu gücü veren rabbime…

Allah’a şükür, farkındalığı verene...

Tabi çok önemli!

Bu arada sen bir sürü seminerler veriyorsun, imza günlerin var

Aaa Funda ben 2018 yılında iki kez İngiltere’ye gittim. Oranın gelirini Afrin’deki şehitlere bağışladım.

Allah razı olsun

Down Sendromlu çocuklarla ilgili bir etkinliğimiz vardı. İmza günüm oldu. Onu da oraya bağışladım.

Sonra çok yoğun bir DNR’da imza günüm vardı, maşallah çok iyi oldu. 23 Şubat’ta Bandırma’da olacağım. OBİDEV’de otizmli çocuklar için bir söyleşi ve imza günüm olacak. Oranında geliri tamamen o vakfa bağışlanacak. Önümüzdeki günlerde bu tip sosyal sorumluluk projelerim var. Türkiye’de en çok sosyal sorumluluk projesinde bulunan astroloğum.

Sen yaptığın televizyon programında bile duyarlı davranıyorsun, işitme engellilerin anlayabilmesi için bir çevirmen sana yardımcı oluyor.

Sevgili Pelin Aslan Uluslararası İşitme Engelliler Federasyon Başkanı ile geçen sene burç yorumlarını işitme engelliler için işaret dili ile yaptık.

Ne kadar duyarlı olduğun buradan belli…

Muhteşemdi, inanılmaz keyifliyi. Başka yüreklere değindim. Onunla ilgili çok güzel yorumlar aldım. Beni görenler yolumdan ilerliyorlar.

Ah ne güzel bak yol açtın...

Tabii daha çok yapsınlar ne güzel. Bizim elimizde sihirli bir değnek var o sihirli değneği nereye değdirirsek orası güzelleşir. Bizde çok sağlam güç var. O yüzden ben bilgimin zekâtını yaşam enerjimle veriyorum. Kitabımın gelirlerini bağışlıyorum. İmza günlerimin gelirlerini bağışlıyorum.

Bu duyarlılığını çok seviyorum...

Ayy sana bir şey söyleyeyim mi?

Bu arada çok benzeşiyoruz çok hoşuma gidiyor.

Allah daha çok versin bende vereyim, âmin inşallah.

En büyük duadır zaten “Allah daha iyisini nasip etsin”

Tekrar söylüyorum Türkiye’de en çok sosyal sorumluluk projesine imza atan astroloğum. Bunu 2014 yılından beri yapıyorum ve organize ediyorum. Bu da devam edecek. Şimdi bir proje var açıklamayım onu o da beni çok heyecanlandırıyor inşallah olursa benim dışımda da başka etkenler de var. Yönlendirmeyi ve tamamen yapılacak organizasyonu şu an konuşuyoruz. Eğer olursa, Türkiye’de olmayan çok güzel bir merkeze imza atacağız.

İnşallah. Katkıda bulunmak isterim, elimden gelen yapabileceğim bir şeyler olursa...

Bunu söylemene gerek yok zaten sen varsın senin haberin yok ama...

Sağol canım...

Bunu gelirken düşündüm. Keşfedebiliyoruz. Ben kendimi astroloji ile sağlamlaştırdım. “Funda da şurada olacak” diye belirledim. Benim bir kaygım yok ya maddi kaygım yok, gelecek kaygım yok...

Ne güzel pozitif şeyleri çekiyorsun maşallah...

Neler yapabilirim bunu düşündüm. Çünkü çocuğum yok. Sorumluluğum yok. Karnım doyuyor. Annemden ailemden kalan şükürler olsun bir şeylerim var. Allah nasip ederse yapabilirsem kendimle ilgili kafamda birtakım şeyler var. Nasip olursa ne yapayım insanlara faydam olsun. Dokunayım bir şeylere... Örnek insan değil ben örnek alınacak birimiyim hayır. Ama örnek davranışlarda bulunarak insanları aydınlatmayı inanların yolunu açmayı seçiyorum. Bunu seçtim zaten.

Sen insanlara severek dokunuyorsun. Bu duygudaki insanları birleştiriyorsun. Yeni bir sinerji oluşturuyorsun Allah’ta kalbine göre veriyor maşallah...

Ama ben bununla besleniyorum. İyilikten güzellikten besleniyorum. Kötülüğü ben yıllar önce hayatımda kapattım. Tabii çocukluğumuzda hırslarımız olduğu dönemler oldu. Can yaktığım tabi ki insanlar oldu. Allah affetsin haklarını helal etsinler... İnsanoğlunun zaten gelişiminde bunlar var.

Yaşadıklarımızla büyüyoruz zaten

Farkında olarak olmayarak üzdüklerim muhakkak olmuştur. Bu bilince sahip olabilmek için onlar yaşandı ve bitti. 42 yaşıma giriyorum Funda…

Maşallah nice yaşlara hep birlikte…

Âmin inşallah başka kafalara geçtim ben, bu kafalar güzel kafalar...

Ben seni çok iyi anlıyorum çok teşekkür derim, çok güzel bir röportaj oldu. Şöyle toparlarsan 2019’la ilgili neler söylersin.

23 Şubat ile 25 Şubat arasında hayvan saldırıları, hayvanların ruh halinde değişimler söz konusu olabilir. Devlet büyüklerimizin kandırılma olaylar karşısında aldatıcı ve yanıltıcı bilgiler ile karşı karşıya kalması söz konusu olabilir. Nisan ayı içerisinde erkekler çok fazla kabalaşa bilir. Erkekler kabalaşmayın! Temmuz ayı dünyada ve ülkemizde sert olaylar yaşanabilir. 6, 7, 8, 9 Temmuz son derece kritik günler halk tepkisel hareketlerde bulunabilir. Bu yıl ensest ilişkiler ortaya çıkabilir. AK Parti 1. parti devlet büyüklerimiz hiçbir müttefik ülkelere güvenmemeli…

Çok teşekkür ederim...

Bende teşekkür ederim. Herkese sevgiler. Görüşmek üzere…