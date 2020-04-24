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Su Öztürk

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24 Nisan 2020 Cuma 18:31
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Su Öztürk

Sevgili Önce Vatan Gazetesinin Deeğerli Okuyucuları Merhabalar;  

Bu hafta sizi Uzman estetisyen ve estetik koçu Su Öztürk ile tanıştırmak istiyorum. Yaşadığımız bu zorlu evde kalma sürecinde hem evde ne yapıcaz hemde cildimiz mahfoldu dediğinizi duyar gibiyim o yüzden bu yazıyı okuyun isterim. Öncelikle şöyle başlayalım cilt tipimizi doğru biliyor muyuz ? Bunu belirleyelim ; çıplak yüz yöntemi - yüzünüzü yıkayın ve parmak yöntemleriyle cilt tipinizi bulun . Eğer normal cilde sahipseniz hafif gergin ,pürüzsüz ve cilt rengi canlıdır. Karma cilt : en sık rastlanan cilt tipidir alın burun çene yani t bölgesinde yağlanma görülür. Kuru cilt : yüzü soluk gösteren bir ciltdir . Soyulma , pullanma , kızarık , göz kenarlarında kırışıklık mevcut olur. Yağlı cilt : en sorunlu cilt tipi dediğinizi duyuyor gibiyim , sürekli bakım yapılması gerekir . Yüzde yağ oranı fazladır akne ve siyah noktaya sebep olur . Burun üzerindeki gözenekler geniştir. Cilt tipinizi bildikten sonra uygulayacağınız bakımlar hem basit hemde eğlenceli olacaktır . Her zaman sloganım vardır iç dünyanızın yansımasıdır dış görüntünüz . Evde oturup iç karartmıyoruz kendi kendimizle eğlenip cildimizi de daha güzel hale getiriyoruz. Peeling ile başlıyoruz ölü derileri arındırıyoruz ciltten .  O zaman cildimizi yıkayıp , 1 yemek kaşığı toz şeker 1 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırıyoruz . Dairesel hareketlerle cildimize uyguluyoruz ve ılık suyla duruluyoruz. Diğer bir seçeneğimizse cildi temizliyoruz ,1 çorba kaşığı mercimek , 1 çorba kaşığı pirinç , 1 çorba kaşığı kil , nemlendirici krem . Mercimek ve pirinci rondodan geçirin ve üzerine kil ekleyip karıştırın . Ardından nemlendiricinizi ekleyip uygulayın .  En basit ve severek yapacağınız tarifimde sıra ; önce kahveler içilsin daha sonra 1 yemek kaşığı kahve telvesi , 1 yemek kaşığı zeytinyağı karıştırıp temiz cilde uygulayın ve ılık suyla durulayın. Hassas ve kuru ciltler için peeling önermiyorum. Gelelim peelingden sonra yapılması gereken maskemize. Siyah noktalara elveda diyen maske Yumurta akının ciltten aşırı yağı emdiği ve cilt sıkılaştırma etkisinin  olduğuna inanılmaktadır. 1 yumurta akı yarım limon suyu 

Bu malzemeleri karıştırıp 1 çay kaşığı su ile seyreltin . Kaş ve göz çevresine sürmeden yüzünüze uygulayın . Üzerine ince bir tabaka kağıt peçete koyun . Daha sonra tekrardan peçetenin üstüne karışımı sürün ve tekrar peçete koyun cilde yapışması gerekir . Kurumaya bırakın ,ardından bu doku kağıtlarını soyun . Yüzünüzü soğuk suyla yıkayın  ve nemlendirici uygulayın işlem bitiminde .  Hafta da 2 kez uygulayabilirsiniz. Cilt lekelerini yok eden maske; 1 çay kaşığı karbonat , 1 çay kaşığı maya , 1 yemek kaşığı su, Karbonat ve mayayı 10 damla su ile ıslatın , elde ettiğiniz karışımı sürüp 15-20 dk  bekletip yıkayınız. Çiller için maske; 1 çorba kaşığı pirinç unu, 1 su bardağı yarım yağlı süt, Pirinç ve sütü pişirip , süzgeç amaçlı bir tülbentten süzün . Ortaya çıkan karışımı her akşam yüz bölgesine hafif masaj yapıp uygulayın. Ne işe yarıyor : Çillere karşı kalkan görevi gören bir bitkisel madde olarak biliniyor. Pirin suyunun ayrıca anti-aging etkisi bulunur . Bal ve limon bir araya geldiğinde antiseptik ve doğal nemlendirici etkisi olan doğal bir cilt temizleme maskesine dönüşüyor; 2 çay kaşığı bal, 1 çay kaşığı limon suyu, Limon suyu ve balı karıştırın. Parmak uçlarınızla ince bir tabaka halinde yüzünüze ve boynunuza bu karışımı sürün.Kuruyana kadar bekleyin.Kuruduktan sonra ılık su ile durulayın. Ve işlem tamam. 

KIVANÇ TERZİOĞLU

Önce Vatan Gazetesi

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Su Öztürk
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